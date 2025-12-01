Horoscop 1 decembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii preiau controlul, Peștii sunt inspirați. Capricornii au nevoie de stabilitate

TV8, 1 decembrie 2025 07:40

Horoscop 1 decembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii preiau controlul, Peștii sunt inspirați. Capricornii au nevoie de stabilitate

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
07:40
Horoscop 1 decembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii preiau controlul, Peștii sunt inspirați. Capricornii au nevoie de stabilitate TV8
Acum o oră
07:10
/METEO/ Vremea azi, 1 decembrie 2025: Prima zi de iarnă aduce ploi în multe zone din Moldova TV8
Acum 8 ore
01:50
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin este invitata de astăzi a ... TV8
Acum 12 ore
00:00
Forțele armate germane, în stare de alertă: Polonia, la un pas să doboare avioane de vânătoare rusești TV8
30 noiembrie 2025
22:30
/VIDEO/ Cifre din scandalul TUX, dezvăluite la Cutia Neagră PLUS: Sfatul ministrei de Interne pentru victime TV8
22:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1376: Atac masiv, alertă în Polonia și negocieri în SUA. Cine i-ar putea lua locul lui Zelenski TV8
21:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1376: Atac masiv, alertă în Polonia și negocieri în SUA. Cine ar putea lua locul lui Zelenski TV8
21:40
/VIDEO/ Anchetă internă la MAI și nu doar: Ce se întâmplă în contextul scandalului cu arme găsite la vamă TV8
21:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1376: Atac masiv, alertă în Polonia și anunțul lui Gordon. Cine i-ar lua locul lui Zelenski TV8
21:10
/VIDEO/ Fluieraș pregătește un spectacol grandios: „Să întindem hora mare” pe 2 decembrie la Palatul Național „Nicolae Sulac” TV8
21:00
/VIDEO/ Contrabanda cu arme de la Albița, opera unei grupări organizate: Șefa MAI recunoaște vulnerabilități la frontieră TV8
20:30
„Nu avem nevoie de permisiunea UE”: Reacția dură a Ungariei la un comentariu al cancelarului german TV8
20:30
Benjamin Netanyahu a cerut grațierea președintelui israelian: „Este o cerere extraordinară” TV8
20:30
Vin fiert „de lux”? Cât costă băutura sezonului la un târg de Crăciun din Germania TV8
20:00
/LIVE/ Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, invitată la Cutia Neagră PLUS TV8
19:40
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin este invitata de astăzi a ... TV8
19:10
Polonia, la un pas să doboare avioane de vânătoare rusești MiG-31: Forțele armate germane puse în „stare de alertă” TV8
Acum 24 ore
18:30
Banjamin Netanyahu a cerut grațierea președintelui israelian: „Este o cerere extraordinară” TV8
17:40
Argint pentru Moldova. Judocanul Mihail Latîșev s-a clasat pe locul doi la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi TV8
16:50
„Nu avem nevoie de permisiunea UE”. Reacție dură a Ungariei la un comentariu al cancelarului german TV8
16:10
Chiriașii ar fi „golit” un apartament din Tiraspol. Ce a descoperit proprietara când a venit să verifice locuința TV8
15:20
/VIDEO/ Magia Crăciunului prinde viață în studiourile foto: Bradul „ca pe vremuri” devine atracția sezonului TV8
14:40
Victoria Rusiei ar costa dublu Europa decât sprijinirea Ucrainei: Două scenarii militare și economice TV8
13:50
Europa investește 20 mln euro pentru protejarea cerului Republicii Moldova. Kallas: „Nu trebuie să devină o victimă” TV8
13:20
/VIDEO/ Super-racheta lui Putin ar fi explodat în Rusia: Testul „Satan 2”, un eșec catastrofal TV8
12:50
Toamna își ia rămas-bun pe ritmurile muzicii: O nouă rundă de dansuri are loc în Chișinău TV8
12:20
/VIDEO/ Când se va încheia războiul pornit de Rusia în Ucraina? Dmitri Gordon: „Vă spun un secret” TV8
11:20
Escrocherii telefonice în stânga Nistrului: Două pensionare au căzut pradă poveștii despre victima implicată în accident TV8
10:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1376: Regiunea Dnipropetrovsk, atacată la greu. Mai multe persoane au fost rănite TV8
10:50
În ultima zi de toamnă, producătorii autohtoni prezintă cele mai selecte delicii: Unde se desfășoară astăzi iarmaroacele TV8
10:20
/VIDEO/ Lecții de medicină în 3D la USMF: Două clase, transformate în laboratoare de realitate virtuală TV8
09:50
Horoscop 30 noiembrie 2025 de la ChatGPT: Ordine în viața Fecioarelor. Berbecii sunt energici, iar Taurii au nevoie de liniște TV8
09:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1376: Reuniunea Dnipropetrovsk, atacată la greu. Mai multe persoane au fost rănite TV8
09:20
/METEO/ Vremea azi, 30 noiembrie 2025: Duminică ploioasă în toată țara TV8
Ieri
07:10
/PROMO/ Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, invitată la Cutia Neagră PLUS - de la 19:45, la TV8 TV8
29 noiembrie 2025
22:10
/VIDEO/ Cererile pentru compensații trec prin verificări riguroase: Câte gospodării au cerut ajutor până acum TV8
21:20
/VIDEO/ Accident grav la muncă: Un bărbat a rămas paralizat, iar Inspectoratul Muncii spune că el e vinovat TV8
21:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1375: Drone în Moldova, atac revendicat și mesajul lui Ermak. „Rusia își continuă planul de război” TV8
20:50
/VIDEO/ „Dar din dar se face rai”: Mii de moldoveni au donat alimente pentru persoanele nevoiașe și bătrâni TV8
20:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1375: Drone în Moldova, atac revendicat și mesajul lui Ermak. Zelenski trimite negociatori în SUA TV8
20:00
/VIDEO/ Preț mai mic la gaz în decembrie? Energocom va transmite calculele către ANRE TV8
20:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1375: Drone în Moldova, atac mortal la Kiev și mesajul lui Ermak. Zelenski trimite negociatori în SUA TV8
19:30
Maia Sandu condamnă agresiunea rusească asupra Kievului: „Un atac brutal de 10 ore. Aceasta nu este limbajul diplomației” TV8
18:50
Victor Sterpu urcă pe podium la Abu Dhabi: Judocanul moldovean a obținut bronzul în categoria 81 kg TV8
18:20
/VIDEO/ Verde-n ochi: Camion cu arme la vamă ca să discrediteze Moldova? Ipoteza poate fi adevărată TV8
17:30
Inundații devastatoare în Asia de Sud-Est: Peste 300 de morți în Indonezia și peste 160 în Thailanda TV8
17:00
Luvru majorează prețul biletelor pentru vizitatorii din afara UE: La cât va ajunge tariful TV8
16:30
/VIDEO/ Răpiți, judecați, întemnițați: Ce se întâmplă cu deținuții politici din regiunea transnistreană TV8
15:40
Delegația ucraineană merge în SUA pentru discuții privind planul de pace: Sunt programate întâlniri cu apropiații lui Trump TV8
15:10
Atac masiv asupra Kievului: 3 persoane au murit, 16 au fost rănite și mai multe blocuri au fost distruse TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.