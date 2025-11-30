Forțele armate germane, în stare de alertă: Polonia, la un pas să doboare avioane de vânătoare rusești
TV8, 1 decembrie 2025 00:00
Forțele armate germane, în stare de alertă: Polonia, la un pas să doboare avioane de vânătoare rusești
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
00:00
Acum 2 ore
22:30
Acum 4 ore
22:00
21:40
21:40
21:30
21:10
21:00
20:30
20:30
Acum 6 ore
20:00
19:10
18:30
Acum 8 ore
17:40
16:50
Acum 12 ore
16:10
15:20
14:40
13:50
13:20
12:50
12:20
Acum 24 ore
11:20
10:50
10:50
10:20
09:50
09:30
07:10
Ieri
22:10
21:20
21:00
20:50
20:20
20:00
19:30
18:50
18:20
17:30
17:00
16:30
15:40
15:10
15:10
15:10
14:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.