Într-un sat din Drochia ar putea fi inițiat un referendum pentru revocarea primarei

10:40

Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță luni, 1 decembrie, reținerea a trei bărbați și a unei femei din Hîncești, după ce au încercat să-i transporte ilegal peste Prut pe doi cetǎțeni ai Nepalului pentru 9 000 de euro. Mai mult, conform unui comunicat al Poliției, suspecții sunt cercetați şi pentru faptul cǎ au încercat sǎ-i...