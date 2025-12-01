Iulia Semenova: Sînt optimistă și cred că literatura va reveni în viață
Noi.md, 1 decembrie 2025 12:30
În primăvara anului 2025, proiectul educațional „Plimbări prin labirintul literar" a fost lansat la biblioteca de literatură și cultură rusă "M.V. Lomonosov" din Chișinău. Inițial, a fost lansat pentru a populariza literatura printre școlari, dar treptat s-a extins pentru a include și alte categorii de public, și a călătorit în diferite locații. Autoarea proiectului, jurnalista și scriitoarea Iulia Semenova
• • •
Prin decretul semnat la 28 noiembrie 2025, Președinția a operat modificări în componența Colegiului Serviciului de Informații și Securitate (SIS).În urma schimbărilor, Sergiu Druță, care și-a depus demisia, și Gheorghe Racovița, pensionat, ies din structură, informează Noi.md cu referire la canalul SPPOT.În locul lor a fost numit Corneliu Filip, actual șef de direcție generală, care va par
Deficitul de apă în bazinul rîului Nistru se menține.Despre acest lucru a comunicat renumitul ecologist, director executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctor în științe biologice, Ilia Trombițchi, transmite Noi.md.Potrivit acestuia, debitul din Carpați depășește în prezent 100 m3/c, dar rămîne scăzut pentru această perioadă – aproximativ 135 m3/c.
Titlul de vicecampion obținut de Mihail Latîșev la Abu Dhabi nu este doar o medalie, ci un indicator al creșterii sistematice a judoului moldovenesc.Turneul „Grand Slam” adună în mod tradițional elita mondială a tatamiului, iar calificarea în finala categoriei de greutate pînă la 90 kg este un indicator al faptului că sportivul nostru s-a integrat deja în ierarhia globală.Din punct de vede
Fugarul condamnat Ilan Șor a declarat că-și întrerupe toate proiectele sale sociale în Moldova.Potrivit lui, acest lucru se datorează faptului că autoritățile au blocat transferurile de fonduri, arestează angajații și împiedică plățile către persoanele în vîrstă, astfel încît plățile și programele nu mai pot continua.Ilan Șor a anunțat că echipa sa renunță la mandatele politice, iar el își
În perioada 25–30 noiembrie, la Chișinău s-a desfășurat o serie de competiții sportive organizate cu suportul Primăriei Capitalei, care continuă să promoveze un stil de viață activ în rîndul copiilor și tinerilor.Pe 25, 27, 29 și 30 noiembrie au avut loc probele Campionatului deschis al municipiului Chișinău la Fotbal-Tenis, desfășurate în sălile de sport din capitală și la Școala Sportivă Nr.
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat recent sentința în cazul unui atac violent comis în iulie 2025, soldat cu rănirea gravă a unei victime și furtul unor bunuri în valoare de peste 10 000 de lei.Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, cei trei inculpați – doi bărbați de 25 și 23 de ani și o femeie de 25 de ani – au fost condamnați pentru tîlhărie.Judecătoria Chișinău, s
Un lot de 5000 kg de ulei de palmier a fost reținut direct la depozitul importatorului, după ce s-a constatat depășirea nivelurilor maxime admise pentru substanțe nocive.Potrivit Agenției Naţionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), este vorba despre contaminantul 3-MCPD și esterii săi. Valorile măsurate în lotul reținut au fost de 4500 µg/kg, mult peste limita legală de 2500 µg/kg.Inspe
Schimbări majore la Vamă: cine sînt noii vicedirectori responsabili pentru venituri și antifraudă # Noi.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat astăzi intrarea în funcție a doi noi directori adjuncți. Astfel, Carolina Gargaun preia funcția de Director adjunct pentru Venituri și Control Vamal, iar Viorel Doagă devine Director adjunct pentru Antifraudă și Conformare, informează Noi.md.Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a subliniat experiența valoroasă a noilor membri ai conducerii.
Circa 18 milioane de lei au fost preluate săptămîna trecută în administrare de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), în baza unei delegații emise de ofițerii de urmărire penală.Suma face parte din cele peste 20 de milioane de lei ridicate anterior în cadrul unui dosar amplu privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante.Potri
În doar două zile de weekend, polițiștii au documentat peste 3600 de abateri în traficul rutier pe întreg teritoriul țării. Cele mai frecvente încălcări țin de viteză, ignorarea indicatoarelor rutiere și conducerea sub influența alcoolului.Cele mai des întâlnite abateri:{{851159}}35 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați în stare de ebrietate sau sub influența substanțel
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii # Noi.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua, în perioada 2–10 decembrie, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii.Din delegația Republicii Moldova mai fac parte deputatul Ion Groza și vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi.La Washington, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, are planificate întrevederi cu mai mulți membri ai Senatului și ai Camerei Repre
Pe perimetrul clădirii fostului Hotel Național au fost instalate camere de supraveghere, pentru a monitoriza permanent zona și a preveni incidentele. Anunțul a fost făcut de Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban.„Toate cele 25 de camere de supraveghere au fost instalate pe perimetrul clădirii abandonate a fostului Hotel Național. Intrările au fost securizate, închise și îngrădite. Este nec
Guvernul Moldovei nu va adopta măsuri fiscale pentru coletele de pe platforma Temu cu valoare sub 150 euro în 2026.Declarația aparține deputatului PAS Radu Marian și a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi”, informează Noi.md cu referire la Unimedia.Oficialul a precizat că subiectul este în continuare examinat, însă nu există intenția de a introduce măsuri fiscale în 2026, nici î
Vladislav Sanduleac: „Ministerul nu trebuie să se teamă să discute despre un moratoriu asupra tăierii pădurilor relicte” # Noi.md
Ministerul Mediului din Moldova nu trebuie să se teamă să discute despre moratoriul asupra tăierii pădurilor relicte.Această opinie a fost exprimată de activistul de mediu, unul dintre liderii echipei „Taborul Mamei Pămînt”, student la Facultatea de Ecologie a Universității Tehnice din Moldova, Vladislav Sanduleac, în urma întîlnirii cu ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, relatează Noi.md.
În regiunea transnistreană, pe 30 noiembrie s-a încheiat ziua unică de vot pentru așa-numitul „parlament”, pentru membrii consiliilor locale, precum și pentru funcțiile de șefi ai administrațiilor satelor și comunelor.Conform datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale a autoproclamatei RMN, prezența la vot a fost de 102 655 de alegători (26,01% din numărul total de alegători).Dat
În perioada 1 – 9 decembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii.Pe parcursul vizitei, ministrul Mihai Popșoi va avea întrevederi cu reprezentanți ai Congresului SUA, Casei Albe, Consiliului Național de Securitate și Departamentului de Stat.Discuțiile vor viza: aprofundarea dialogul
Iulia Semionova: „În trecut, pe noi ne învățau că Cicicov era un ticălos, da azi el este un om de afaceri cu minte creativă”. Cum se schimbă percepția clasicii # Noi.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, anunță că 220 de localități din Moldova au fost incluse în programul național de construcție a drumurilor din sate, finanțat din bugetul de stat și cu sprijin european.„Urmează, cît de curînd, să umplem internetul, Facebook-ul, televiziunile, totul absolut, cu darea în exploatare a acestora”, a declarat oficialul la emisiunea
Au fost anulate obligațiile fiscale de pînă la 10 lei pentru peste 113.000 de contribuabili # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că a finalizat procedura de anulare a obligațiilor fiscale în valoare de pînă la 10 lei per contribuabil, înregistrate în Sistemul Informațional al instituției la data de 31 decembrie 2024, conform art. 172 alin. (3) din Codul fiscal.Potrivit instituției, au fost stinse obligații fiscale pe clasificațiile economice administrate de SFS în valoare totală de
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că negocierile cu Ucraina privind noul plan de reglementare a conflictului „merg bine” și că există „șanse reale” de a ajunge la un acord.Răspunzînd întrebărilor jurnaliștilor la bordul avionului prezidențial, în drum spre Washington din statul Florida — unde și-a petrecut weekendul cu ocazia Zilei Recunoștinței — Trump a spus că a discutat telefonic
MAE: Moldova nu poate negocia regimuri fără vize cu Tadjikistan și Kîrgîzstan. „Ar contraveni angajamentelor europene” # Noi.md
Ministerul Afacerilor Externe a transmis redacției Noi.md un răspuns oficial clarificînd situația referitoare la regimul de călătorii cu Republica Tadjikistan și Republica Kîrgîză.Potrivit instituției, nu au fost inițiate negocieri bilaterale pentru stabilirea unui regim fără vize cu aceste state, iar o astfel de inițiativă ar contraveni obligațiilor Republicii Moldova ca stat candidat la UE.
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 1 decembrie sînt:01 decembrie — a 335-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 30 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:18 1 Sf. Mc. Platon, Varul şi RomanCe se sărbătorește în lume:
Compania aeriană chineză China Eastern intenționează să ofere cel mai lung zbor direct din lume, începînd de săptămîna viitoare, transmite agerpres.ro.Compania a anunțat că, începînd cu data de 4 decembrie, va introduce zboruri din Shanghai, centrul economic al Chinei, către capitala Argentinei, Buenos Aires, de două ori pe săptămînă.Noua rută a fost aprobată miercuri, 26 noiembrie curent,
Ninsoarea puternică și nămeții formați în mai multe state americane au dus la anularea a peste 600 de zboruri la nivel național, potrivit datelor platformei FlightAware.Conform informațiilor, duminică au fost anulate 658 de curse din SUA, spre SUA și pe rutele interne, iar peste șapte mii de zboruri au înregistrat întîrzieri.Postul CBS notează că cele mai afectate aeroporturi sînt cele din
Forțe americane și siriene au efectuat raiduri vizînd facilități de arme ale Statului Islamic # Noi.md
Armata americană a distrus recent 15 situri care conțineau depozite de arme ale grupării Stat Islamic (ISIS) în sudul Siriei, a anunțat duminică într-un comunicat Comandamentul Central al forțelor SUA, transmite Reuters.CENTCOM a precizat că împreună cu forțele siriene a identificat și distrus facilități de depozitare de armament din provincia Rif Dimashq în cursul mai multor atacuri aeriene ș
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a anunțat suspendarea operațiunilor după detectarea unor baloane suspecte în spațiul său aerian cel mai recent incident dintr-o serie de perturbări ale traficului aerian din țara baltică.În ultimele luni, aviația europeană a fost afectată în repetate rînduri de apariția sau pătrunderea dronelor în zone sensibile, inclusiv la Copenhaga și Bruxelles. Aeroportul
Întîlnirea dintre oficiali americani și ucraineni care a avut loc duminică în Florida a fost 'foarte productivă', a afirmat secretarul de stat american Marco Rubio, precizînd că încă mai este de lucru în direcția încheierii războiului Rusiei cu Ucraina, au consemnat Reuters și AFP.'Sunt multe părți în mișcare și, evident, există o altă parte implicată aici care va trebui să facă parte din ecua
08:00
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a slăbit puțin față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 2 bani, dar a cedat dolarului american 0,8 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 1 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6686
Ludmila Posiletcaia: „Acasă înseamnă mirosul strugurilor, glasul bunicii și chipurile părinților” # Noi.md
Într-un interviu recent, Ludmila Posiletcaia, reprezentantă IARC-UNICART în Italia și promotoare a turismului moldovenesc, a vorbit despre semnificația profundă a cuvântului „acasă” și despre legătura spirituală pe care o păstrează cu Republica Moldova, chiar după aproape trei decenii trăite peste hotare.Potrivit ei, „acasă” nu este o definiție geografică, ci una emoțională.„Acasă este locul
Săptămîna va începe cu vreme răcoroasă, ceață și cer variabil.Izolat sînt posibile precipitații slabe. Vîntul va sufla din direcția nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +8...+10°C.În centru se așteaptă +7...+8°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +2...+5°C
Anatolie Dirun: „În absența unui dialog între Chișinău și Tiraspol, orice plan de reintegrare este sortit eșecului” # Noi.md
Dacă liderii din Chișinău și Tiraspol nu se vor întîlni și nu vor comunica între ei, orice plan de reintegrare a Moldovei este sortit eșecului, și niciun progres și nicio înțelegere privind soluționarea conflictului din Transnistria nu vor fi posibile, dacă nu vor fi impuse de circumstanțe externe de nedepășit.Această opinie a fost exprimată de politologul Anatolie Dirun, în cadrul emisiunii „
Companiile aeriene din întreaga lume au găsit o soluție pentru remedierea rapidă a vulnerabilității avioanelor Airbus A320, care era legată de expunerea la radiațiile solare.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat Bloomberg, cu referire la transportatori și surse familiarizate cu situația.{{851099}}Conform datelor Airbus, defecțiunea a afectat o parte din software-ul responsabil de c
Turcia a efectuat un test istoric cu un avion de vînătoare fără pilot: pe internet au apărut imagini # Noi.md
Avionul de vînătoare fără pilot Bayraktar KIZILELMA al Turciei a devenit prima platformă din lume care a lovit o țintă aeriană cu rachete aer-aer în timpul testelor efectuate în largul coastei Sinop.Potrivit TRT Haber, cu referire la o declarație a companiei Baykar, proiectul a fost dezvoltat exclusiv cu resurse naționale. Testul a intrat în istorie ca primul caz de succes al utilizării unui a
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a auzit o traducere incorectă a cuvintelor liderului rus la întîlnirea cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin, din cauza calității slabe a traducerii, scrie Telex.Traducătoarea a atenuat sau a reformulat o parte din replici, unele dintre ele referindu-se la conflictul din Ucraina. Astfel, în loc de fraza „Cunoaștem opinia dvs. echilibrată cu privire la
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, va lansa propria companie de producție, Muse Films.Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată de Deadline.{{832883}}Această informație a apărut înainte de lansarea unui documentar despre ea de către Amazon MGM Studios. Filmul este regizat de Brett Ratner. Filmul povestește despre cele 20 de zile care au precedat inaugurarea lui Donald Trump în 2025.
În statul american Tennessee, la unul dintre tîrgurile de Crăciun, a avut loc un incident neașteptat: un urs sălbatic se plimba liber printr-un centru comercial în aer liber.{{850467}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la Fox News, imaginile filmate de amatori arată cum animalul se apropie de bordură și începe să mănînce conținutul unui pahar de plastic pe care cineva l-a lăsat nesupravegheat. Se pa
Liderul RPDC, Kim Jong-un, a declarat că forțele aeriene ale Coreei de Nord vor primi noi mijloace strategice.Potrivit acestuia, armata nord-coreeană va avea o „nouă misiune importantă”, transmite Oxu.Az. {{846302}}„Spunând că Forțele Aeriene ale Republicii Coreea vor primi noi sarcini importante odată cu noile resurse militare strategice, el a subliniat că partidul și patria au mari spera
Judocanul moldovean Mihail Latîșev a mai obținut o performanță remarcabilă! După ce, la începutul lunii, a devenit vicecampion european la Chișinău, de data asta sportivul bălțean a cucerit medalia de argint la Grand-Prixul de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.{{851162}}Latîșev a concurat în categoria de greutate de pînă la 90 de kilograme și a obținut 4 victorii pînă a ajunge în finală.
Oricît de mare ar fi tentația, sărbătoriți cu limită.Este recomandarea medicilor, care spun că în fiecare an zeci de oameni ajung cu intoxicații la spital, după noaptea de revelion. Pentru a face bine sistemului digestiv, combinați carnea cu murăturile, nu cu salată olivie, și ar fi bine să numărați cîte pahare dați peste cap.Orice gospodină vrea să pună pe masă de revelion fel de fel de m
Președintele Vladimir Zelenski a numit-o pe Oxana Markarova, fostă ambasadoare a Ucrainei în SUA, consilieră pe probleme de reconstrucție și investiții.Președintele a anunțat acest lucru pe rețelele de socializare, transmite publicația „Европейская правда”.{{851206}}Șeful statului a subliniat că Markarova „va continua să ajute statul nostru în calitate de consilier al meu pe probleme de re
Serviciul Vamal informează că, în prezent, activitatea postului vamal de frontieră Giurgiulești–Reni, unde funcționează controlul comun cu autoritățile ucrainene, este temporar oprită ca urmare a unei întreruperi de energie electrică pe teritoriul Ucrainei.Traficul este redirecționat spre postul vamal de frontieră Vulcănești–Vinogradovca, iar participanții la trafic sînt îndemnați să își plani
Contrabanda cu arme descoperită la vama Albița: Șefa MAI spune că e vorba despre o ”grupare organizată” # Noi.md
Cei care au pus la cale contrabanda cu arme, descoperită la vama Albița, nu sînt amatori, ci fac parte dintr-o grupare organizată.Declarația a fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră PLUS” de la TV8.{{851146}}Deși spune că este primul caz în care în Republica Moldova sînt găsite „muniții și armamente de aceste proporții”, șefa
Sărbătorile de iarnă aduc, pe lîngă momente de bucurie, și tentația cumpărăturilor impulsive, pe fondul facturilor mai mari în perioada rece a anului.Trainerul financiar Victoria Iordachi explică cum putem împărți corect veniturile, economisi eficient și evita capcana datoriilor, chiar și pentru cei cu venituri modeste, transmite Radio Moldova.{{52025}}Victoria Iordachi recomandă respectar
Mai multe informații despre Circul din Chișinău găsiți AICI
Ministrul Afacerilor Externe al Turciei, Hakan Fidan, a declarat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, este pregătit să accepte încetarea focului în Ucraina, în anumite condiții.Potrivit Oxu.Az, declarația sa a fost publicată în Welt am Sonntag.{{851135}}Potrivit lui Fidan, acordul de pace privind conflictul ruso-ucrainean, care este în prezent în discuție, este important nu numai pentru
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că departamentul său a suspendat eliberarea vizelor pentru cetățenii Afganistanului. Acest lucru s-a întâmplat după recentele împușcături care au avut loc la cîteva străzi distanță de Casa Albă.Informația a fost comunicată de RBC-Ucraina, cu referire la mesajul secretarului de stat pe rețeaua de socializare X.{{847273}}Departamentul de Sta
Mod de preparare:Dovleceii tineri se curăţă de coajă, se spală, se taie de-a lungul felii alungite, se prăjesc pe ambele părţi. Pe panglicile de dovlecei prăjiţi se pune umplutura şi se rulează.Prepararea umpluturii:Legumele şi ciupercile se taie pai, se prăjesc uşor, se sărează, se adaugă usturoiul pisat, verdeaţa, usturoiul şi se amestecă.Ingrediente:3 dovlecei,½ pahar de
Dramaturgul britanic Tom Stoppard, cîștigător al premiilor Oscar și Globul de Aur pentru scenariul filmului „Shakespeare in Love”, a murit la vîrsta de 89 de ani.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de Sky News.Postul de televiziune precizează că Stoppard a murit în casa sa din Dorset, înconjurat de familie.„Operele sale, cunoscute pentru combinația de inteligență, emoție și u
