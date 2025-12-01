Avocații poporului cer interzicerea focurilor de artificii de sărbători în Republica Moldova
SafeNews, 1 decembrie 2025 18:10
În ajunul sărbătorilor de iarnă, Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au solicitat autorităților introducerea unor restricții privind utilizarea articolelor pirotehnice. Ombudsmanii cer interzicerea focurilor de artificii în perioada sărbătorilor de iarnă, inclusiv a petardelor și bombelor fumigene, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Adresările oficiale au fost trimise ministerelor
• • •
Acum 30 minute
18:20
Ilan Șor anunță închiderea proiectelor sociale în Republica Moldova și acuză guvernarea Sandu de blocarea a peste 50 de milioane de dolari. Reacția președinției
Fostul politician fugar, Ilan Șor a declarat că își închide toate „proiectele sociale" din Republica Moldova, invocând blocarea fondurilor și arestarea angajaților săi. Într-un mesaj video, acesta susține că nu mai poate continua activitățile de „sprijin pentru populație", dar promite reluarea lor după schimbarea guvernării. „Fondurile pe care le transferam sunt blocate, complet. Angajații noștri
18:10
Avocații poporului cer interzicerea focurilor de artificii de sărbători în Republica Moldova
Acum 2 ore
17:40
ULTIMA ORĂ | Sindicatele din educație acuză Guvernul de consultări „formale" pe Bugetul 2026
Federația Sindicală a Educației și Științei spune că procesul de consultare publică pentru Bugetul de Stat 2026 nu este transparent și nu permite participarea reală a partenerilor sociali. Reprezentanții sindicatelor afirmă că termenul de doar o zi pentru dezbateri, 1–2 decembrie 2025, nu respectă regulile prevăzute de Legea finanțelor publice nr. 181/2014. FSEȘ atrage atenția
17:30
Airbus a anunțat luni că a descoperit „probleme de calitate" la panourile metalice produse de unul dintre subcontractorii săi pentru modelul A320. Potrivit companiei, incidentul a fost „identificat" și „limitant", iar verificările sunt în curs pentru toate aeronavele care ar putea fi afectate. Doar o parte dintre acestea vor necesita intervenții suplimentare. Anunțul vine la
17:20
O șoferiță de 31 de ani din Leeuwarden și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier petrecut pe autostrada A31, lângă satul Zweins, Friesland, Olanda. Vehiculul în care se aflau și cei trei copii ai săi s-a răsturnat și a căzut într-un canal, potrivit portalurilor locale RTL.nl și Franker Actueel. În urma incidentului, o altă femeie
17:10
VIDEO | Polițiștii de frontieră au prins un moldovean cu peste 10.000 de țigarete ascunse în Volkswagen
Ofițerii Serviciului Vamal au reținut un bărbat de 36 de ani din Moldova, prins încercând să transporte ilegal țigarete peste frontieră. Incidentul a fost descoperit la postul vamal Lipcani, unde echipele mobile și inspectorii Centrului chinologic au efectuat verificări amănunțite. Patrupedul de serviciu al Vămii, Uran, a semnalat prezența țigaretelor ascunse în mașina Volkswagen Crafter
16:50
Poliția din EAU a găsit rămășițele omului de afaceri în criptomonede Roman Novak și ale soției sale
Comitetul de anchetă al Rusiei a primit de la autoritățile de aplicare a legii din EAU materiale legate de descoperirea corpurilor antreprenorului în domeniul criptomonedelor, Roman Novak, și a soției sale, Ana. Osemintele soților Novak au fost găsite într-o zonă deșertică. Locul unde se aflau a fost indicat de figuranții în dosarul penal privind omorul,
Acum 4 ore
16:40
FOTO // Rusia pregătește o catastrofă ecologică la Herson, cu efecte pentru România, Bulgaria și Turcia – arată documente interceptate
Rusia își intensifică atacurile asupra orașului Herson și, în paralel, ar pregăti un scenariu de distrugere deliberată a infrastructurii critice, cu risc de dezastru ecologic în întreg bazinul Mării Negre. Asta reiese dintr-un ordin de luptă al armatei ruse interceptat de gruparea de hackeri 256 CyberShturm Division și transmis redacției postului ucrainean Channel 24. Rusia
16:40
Președinta Maia Sandu i-a conferit ambasadorului Japoniei la Chișinău, Yoichiro Yamada, distincția „Ordinul de Onoare", în semn de recunoaștere a contribuției sale la consolidarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre Republica Moldova și Japonia. Ceremonia a avut loc cu prilejul încheierii mandatului diplomatului. Șeful statului a evidențiat sprijinul constant oferit de Japonia în ultimii ani,
16:30
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Comandanții ruși au fost acuzați că raportează soldații dispăruți drept dezertori sau „absenți fără permisiune" (AWOL) pentru a evita plata indemnizațiilor de „moarte" familiilor. Kremlinul oferă compensații de până la 140.000 de euro pentru soldații răniți sau uciși în luptă, însă aceste sume sunt anulate dacă militarul este clasificat ca dezertor sau absent fără permisiune.
16:20
Rusia consideră „iresponsabile şi agresive" declaraţiile NATO despre un eventual atac preventiv împotriva Moscovei
Rusia a declarat luni că afirmaţiile şefului Comitetului militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, militarul cu cel mai înalt rang, potrivit căruia alianţa militară condusă de Statele Unite ar putea lua în considerare un „atac preventiv" ca răspuns la războiul hibrid al Rusiei, sunt extrem de iresponsabile şi constituie o încercare de escaladare, relatează
16:10
Operațiune masivă de căutare în Anglia cu polițiști, Garda de Coastă și Marina Regală după ce renul Buddy a fugit de la un târg de Crăciun. Unde l-au găsit dormind
Un ren pe nume Buddy a declanșat o operațiune de căutare de amploare în nordul Angliei, la care au participat Poliția, Garda de Coastă și Marina Regală, după ce a fugit de la un eveniment de Crăciun din apropiere, potrivit Reuters și BBC. Buddy a fugit de la un eveniment festiv din Formby, la nord de
16:10
Un bărbat de 30 de ani din Orhei a fost reținut în flagrant de polițiștii Inspectoratului de Poliție Ciocana, fiind suspectat de distribuirea de droguri. Incidentul a avut loc în curtea unui bloc locativ din sector, unde suspectul încerca să plaseze substanțe narcotice. În urma perchezițiilor operative, oamenii legii au descoperit 27 de pachețele cu
16:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a confirmat că a vorbit cu preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, dar nu a oferit detalii despre discuţia dintre ei, relatează Reuters. „Nu vreau să comentez acest lucru. Răspunsul este da", a spus duminică Trump, când a fost întrebat dacă a vorbit cu Maduro. El a vorbit cu reporterii la bordul avionului
15:30
SPORT | Moldova strălucește la Belgrad: Trei medalii de AUR la turneul internațional de karate
Sportivii moldoveni Vitalie Spînu, Anastasia Spînu și Daniel Mutelică au obținut performanțe remarcabile la turneul internațional de karate shotokan din seria „Grand Prix", desfășurat între 29 și 30 noiembrie la Belgrad, Serbia. Vitalie și Anastasia Spînu au câștigat medaliile de aur la categoria Open, fiecare fiind recompensat cu premii în valoare de 4000 de lei.
15:20
VIDEO | Trafic de droguri prin Telegram: Cetățean ucrainean reținut la Chișinău. Peste 20 kg de substanțe ilegale confiscate
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, împreună cu procurorii municipiului Chișinău – oficiul Botanica, au reținut un cetățean ucrainean de 63 de ani implicat în traficul de droguri sintetice de mare risc prin aplicația Telegram. Potrivit anchetatorilor, bărbatul acționa pentru o organizație criminală cu legături în mai multe state europene, preluând droguri din Uniunea Europeană și
15:10
IMSP CNAMUP anunță că în perioada 24–30 noiembrie ambulanța a fost solicitată pentru 14 048 de persoane, dintre care 1 859 copii. După acordarea asistenței medicale urgente, 6 090 pacienți au fost transportați la spitale. Au fost înregistrate 418 apeluri inutile care nu au corespuns criteriilor de urgență. În topul solicitărilor se află urgențele cardiovasculare,
15:00
VIDEO | Crime șocante în Rezina: Trei persoane reținute pentru omorul unui bărbat de 60 de ani
Trei persoane au fost reținute în cazul omorului unui bărbat de 60 de ani, care a avut loc în septembrie 2025, în satul Horodiște, raionul Rezina. Victima, care locuia singură, a fost găsită decedată de un vecin, cu mâinile legate la spate și multiple leziuni corporale cauzate de lovituri. Ancheta preliminară arată că principalul motiv
Acum 6 ore
14:40
FOTO | Cadouri pentru fiecare copil din capitală: Primăria Chișinău a început distribuirea
Primăria municipiului Chișinău a demarat distribuirea celor 30.451 de cadouri pentru copiii din grădinițe, aducând bucurie și magie în așteptarea sărbătorilor de iarnă. Livrările au început pe 28 noiembrie, iar primele 1.726 de cadouri au ajuns deja în opt grădinițe din sectorul Botanica. Reprezentanții Primăriei au precizat că procesul va continua pe tot parcursul săptămânii,
14:30
Doi șoferi din raionul Orhei au fost prinși în acest weekend conducând în stare de ebrietate și au încercat să mituiască polițiștii pentru a scăpa de sancțiuni. Ambele incidente sunt acum investigate, iar conducătorii auto riscă pedepse suplimentare atât pentru încălcările rutiere, cât și pentru tentativa de corupere. Primul caz a avut loc sâmbătă, în
14:20
Amenințare pe șoselele din Germania: Șofer de TIR român, prins băut la volan, după ce alți șoferi au sunat disperați la 112
Un șofer român de TIR, aflat în stare de ebrietate, a pus în pericol mai mulți participanți la trafic pe autostrada B300 din Germania. Incidentul s-a petrecut sâmbătă, în jurul prânzului, pe o distanță de aproximativ 15 kilometri, între localitățile Pörnbach și Schrobenhausen. Potrivit poliției germane, camionul condus de român se deplasa haotic, trecând repetat
14:10
Vești bune pentru moldoveni: Aeroportul Iași va avea parcare dedicată transportului din R. Moldova. Când va fi gata proiectul
Aeroportul Internațional Iași anunță un proiect important pentru pasagerii din Republica Moldova, după ce autoritățile au început lucrările de proiectare pentru o parcare destinată exclusiv autobuzelor, microbuzelor și taxiurilor care transportă călători din și spre Moldova. Directorul aeroportului, Romeo Vatră, a declarat că noul spațiu va funcționa ca un adevărat nod de transport, gândit în
14:00
VIDEO | Atac rusesc devastator la Dnipro: Patru morți și zeci de răniți după lovitura unei rachete balistice
Un atac rusesc cu rachetă balistică a lovit luni dimineața orașul Dnipro, provocând un bi
14:00
UNU confirmă declinul major al populației. Filat: ”Guvernarea știe, vede, dar nu acționează” # SafeNews
Fostul premier Vlad Filat avertizează într-o postare publicată recent pe rețelele de socializare că depopularea ar fi „cea mai gravă problemă a Republicii Moldova”, acuzând actuala guvernare că nu tratează fenomenul cu seriozitatea necesară. Mesajul său apare în contextul datelor prezentate în raportul World Population Prospects 2024 al ONU, care indică o scădere continuă a […] Articolul UNU confirmă declinul major al populației. Filat: ”Guvernarea știe, vede, dar nu acționează” apare prima dată în SafeNews.
13:50
Puburile tradiționale din Irlanda dispar într-un ritm alarmant, pe fondul impozitelor ridicate, al scăderii consumului de alcool și al costurilor tot mai mari. Potrivit publicației The Guardian, peste 2.100 de puburi s-au închis din 2005 până în prezent, ceea ce înseamnă o medie de 112 localuri pe an. Studiile citate arată că industria este afectată […] Articolul Puburile din Irlanda se închid în masă. Care este adevăratul motiv apare prima dată în SafeNews.
13:40
VIDEO | Jaf ca în filme în Italia: Duba blindată, blocată cu mașini incendiate și cuie pe carosabil. Câte milioane au fost furate # SafeNews
Un jaf ca în filme a avut loc pe o autostradă din provincia Reggio Calabria, Italia, unde un vehicul blindat de transport valori a fost atacat de un comando înarmat. Potrivit presei italiene, prejudiciul estimat se ridică la aproximativ două milioane de euro. Atacul s-a produs într-un tunel dintre nodurile Scilla și Bagnara, pe sensul […] Articolul VIDEO | Jaf ca în filme în Italia: Duba blindată, blocată cu mașini incendiate și cuie pe carosabil. Câte milioane au fost furate apare prima dată în SafeNews.
13:20
Consilierii PAS din CMC anunță că municipalitatea riscă să piardă peste 2 miliarde de lei și acuză primarul de iresponsabilitate # SafeNews
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău avertizează că municipalitatea riscă să piardă finanțări externe de peste 2 miliarde de lei pentru anul 2026. Și asta dacă nu va fi prezentat și promovat urgent bugetul municipal pentru următorul an. În acest sens, președintele fracțiunii PAS din CMC, Zinaida Popa, a menționat că în 2025 Chișinăul a […] Articolul Consilierii PAS din CMC anunță că municipalitatea riscă să piardă peste 2 miliarde de lei și acuză primarul de iresponsabilitate apare prima dată în SafeNews.
13:20
DOC | Marcel Spătari și rețeaua de organizații internaționale. Banii care i-au intrat deputatului PAS, în cont în 2024 # SafeNews
Fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari, astăzi deputat PAS, și-a cumpărat în 2025 o casă de locuit evaluată la 280.000 de euro. Imobilul are o suprafață de 178 metri pătrați și este deținut în coproprietate, câte 50 la sută pentru fiecare dintre titulari. Achiziția este indicată în declarația de avere depusă la […] Articolul DOC | Marcel Spătari și rețeaua de organizații internaționale. Banii care i-au intrat deputatului PAS, în cont în 2024 apare prima dată în SafeNews.
13:10
Dimineață de șoc: Două cutremure în apropiere de Moldova și România. Cât de puternice au fost # SafeNews
Două cutremure au zguduit dimineața aceasta zona seismică Vrancea din România, apropiată de Republica Moldova. Primul seism s-a produs la ora 05:40, la o adâncime de 139,4 km, având magnitudinea 3,8, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul a fost resimțit în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Sfântu-Gheorghe, Brașov și Ploiești. Al doilea […] Articolul Dimineață de șoc: Două cutremure în apropiere de Moldova și România. Cât de puternice au fost apare prima dată în SafeNews.
13:10
Ministrul de Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, a cerut Uniunii Europene sancțiuni mai dure împotriva Belarusului, ca răspuns la încălcările repetate ale spațiului aerian lituanian prin zboruri de baloane meteorologice folosite pentru contrabandă. Declarațiile au fost făcute în contextul unei convorbiri telefonice cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, […] Articolul Belarus, sub lupa UE: Lituania cere sancțiuni dure după zboruri misterioase de baloane apare prima dată în SafeNews.
13:10
Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, îi transmite lui Trump comisarul UE pentru justiţie # SafeNews
Eforturile lui Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l scape pe Vladimir Putin de răspunderea pentru crimele de război comise de forţele ruse, a avertizat comisarul UE pentru justiţie, Michael McGrath, stabilind o nouă linie roşie pentru europeni într-un eventual acord de pace. Într-un interviu acordat POLITICO, Michael McGrath, comisarul european […] Articolul Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, îi transmite lui Trump comisarul UE pentru justiţie apare prima dată în SafeNews.
13:00
Agenția Moldsilva a anunțat începutul vânzării pomilor de Crăciun. Cele 24 de întreprinderi silvice vor comercializa în acest an 37.789 de arbori crescuți în pepiniere. Oferta include 30.250 de molizi, 7.519 pini și 20 de brazi. Prețurile au rămas neschimbate față de anul trecut: molizii de până la doi metri costă între 90 și 360 […] Articolul Vrei un brad natural de Crăciun? Iată unde și cât costă în 2025 apare prima dată în SafeNews.
13:00
ANRE a anunțat prețurile maxime la carburanți pentru mâine, 2 decembrie 2025. Astfel, litrul de benzină A95 va avea un preț plafon de 23,27 lei, neschimbat față de ziua precedentă, în timp ce litrul de motorină se ieftinește ușor, până la 20,66 lei, în scădere cu 12 bani. Autoritatea precizează că aceste prețuri reprezintă valorile […] Articolul ANRE anunță scăderea prețului motorinei. Cât va costa de mâine apare prima dată în SafeNews.
12:50
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat că va scoate la licitație 31 de bunuri proprietate de stat, printre care terenuri și clădiri, în cadrul licitațiilor „cu strigare” și „cu reducere”. Printre cele mai valoroase loturi se numără un teren de 5,3 hectare în comuna Zagarancea, raionul Ungheni, cu un preț de pornire de 11 milioane […] Articolul Licitații APP: teren de 5,3 hectare în Ungheni și clădiri în Chișinău și Bălți apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
12:40
DOC | Ministrul Sănătății Emil Ceban câștigă peste 1 milion de lei anual și are mai multe bunuri imobile # SafeNews
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, și-a publicat declarația de avere pentru anul 2024, arătând că familia sa deține peste 941.000 de lei în conturi bancare, două terenuri, o casă de 175 m², un garaj și alte trei proprietăți imobile. În garaj se află un BMW X5 achiziționat prin leasing și un vehicul motorizat K750M din 1966, […] Articolul DOC | Ministrul Sănătății Emil Ceban câștigă peste 1 milion de lei anual și are mai multe bunuri imobile apare prima dată în SafeNews.
12:40
O femeie din Soroca a fost amendată cu 50.000 de lei pentru încercare de mituire în alegerile prezidențiale # SafeNews
O femeie din raionul Soroca a fost condamnată recent de Judecătoria Soroca la o amendă de 50.000 de lei, după ce a încercat să mituiască mai multe persoane în cadrul alegerilor prezidențiale din 2024. Potrivit dosarului, în perioada septembrie–octombrie 2024, femeia, angajată a blocului „Podeba” condus de Ilan Șor, a instalat aplicația PSB pe telefoanele […] Articolul O femeie din Soroca a fost amendată cu 50.000 de lei pentru încercare de mituire în alegerile prezidențiale apare prima dată în SafeNews.
11:50
Polițiștii INSP au depistat în Capitală mai multe cazuri de deținere de droguri în timpul patrulărilor de rutină. Pe bulevardul Dacia, un tânăr de 20 de ani a predat voluntar pachețele cu o substanță asemănătoare PVP. Pe strada Florilor, un bărbat de 45 de ani a fost surprins având asupra sa aceeași substanță. Pe strada […] Articolul Tineri și un bărbat de 45 de ani, prinși cu PVP în capitală apare prima dată în SafeNews.
11:50
Poliția de Frontieră a reținut patru persoane din Hâncești, suspectate că ar fi încercat să transporte ilegal peste Prut doi cetățeni ai Nepalului și să îi jefuiască. Operațiunea a fost realizată în cooperare cu procurorii PCCOCS și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații. Anchetatorii au stabilit că suspecții au cerut 9.000 de euro pentru a organiza […] Articolul AUDIO| Operațiune la frontieră: 9.000 de euro promiși, 800 de euro încercați a fi furați apare prima dată în SafeNews.
11:40
Trei tineri au fost condamnați pentru o tâlhărie comisă în iulie 2025 în apropierea gării feroviare din Chișinău. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a stabilit pedepse cu închisoarea pentru fiecare dintre ei. Un tânăr de 25 de ani a primit 9 ani de detenție într-un penitenciar de tip semiînchis. Al doilea, în vârstă de 23 de […] Articolul Trei tineri condamnați pentru tâlhărie violentă lângă Gara Feroviară din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
11:10
Iranul și Turcia au anunțat duminică lansarea unui proiect feroviar major, care va lega direct Europa de Asia, informează AFP. Inițiativa vine într-un moment în care Iranul își valorifică poziția geografică pentru a-și relansa economia, afectată de sancțiuni internaționale. Linia ferată, cunoscută în Iran sub numele de Marand-Cheshmeh Soraya, a fost aprobată anul trecut și […] Articolul Iran și Turcia lansează un proiect feroviar strategic care va conecta Europa de Asia apare prima dată în SafeNews.
11:00
Articolul LIVE | Parada militară cu prilejul Zilei Naționale a României apare prima dată în SafeNews.
10:50
Sky News: Forţe speciale britanice au aplicat în Afganistan o „politică deliberată” de „ucidere a băieţilor care aveau vârsta la care ar fi putut să lupte” # SafeNews
O anchetă relevă faptul că a existat în rândul unor membri ai unei unităţi a forţelor speciale britanice din Afganistan o „politică deliberată” de „ucidere a băieţilor care aveau vârsta la care ar fi putut să lupte… chiar şi atunci când aceştia nu reprezentau o ameninţare”, relatează Sky News. Într-o notă datată 7 aprilie 2011, […] Articolul Sky News: Forţe speciale britanice au aplicat în Afganistan o „politică deliberată” de „ucidere a băieţilor care aveau vârsta la care ar fi putut să lupte” apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
10:20
Serviciul Vamal are doi noi directori adjuncți. Carolina Gargaun a preluat funcția de Director Adjunct, Venituri și Control Vamal. Viorel Doagă a fost numit Director Adjunct, Antifraudă și Conformare. Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a declarat că a colaborat cu Carolina Gargaun timp de șase ani în cadrul a două programe USAID, perioadă în care […] Articolul FLASH | Doi noi directori adjuncți la Serviciul Vamal apare prima dată în SafeNews.
10:20
FOTO | CNA preia 18 milioane de lei și sechestrează bunuri în dosare de corupție și finanțare ilegală a partidelor politice # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că, săptămâna trecută, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a preluat în administrare aproximativ 18 milioane de lei, parte dintr-o sumă totală de peste 20 de milioane de lei ridicată într-un dosar privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Banii au fost depuși pe conturile […] Articolul FOTO | CNA preia 18 milioane de lei și sechestrează bunuri în dosare de corupție și finanțare ilegală a partidelor politice apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE | Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 1 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
În acest weekend, poliția a înregistrat peste 3.600 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră, multe dintre ele fiind comportamente care pun în pericol siguranța participanților la trafic. Dintre abaterile constatate: 35 de șoferi au fost depistați sub influența alcoolului sau a drogurilor, 1.506 au depășit limita de viteză, iar 841 nu au respectat semnele […] Articolul SINTEZĂ | Peste 3.600 de șoferi sancționați în weekend pentru încălcări în trafic apare prima dată în SafeNews.
09:50
Dezastru de proporţii în Asia. Sri Lanka şi Indonezia îşi mobilizează forţele armate, în timp ce numărul victimelor inundaţiilor din Asia se apropie de 1.000 # SafeNews
Sri Lanka şi Indonezia au mobilizat personalul militar pentru a ajuta victimele inundaţiilor devastatoare care au ucis aproape 1.000 de persoane în patru ţări din Asia în ultimele zile, relatează The Guardian. Sisteme meteorologice separate au adus ploi torenţiale şi prelungite pe întreaga insulă Sri Lanka şi în mare parte din Sumatra, Indonezia, sudul Thailandei […] Articolul Dezastru de proporţii în Asia. Sri Lanka şi Indonezia îşi mobilizează forţele armate, în timp ce numărul victimelor inundaţiilor din Asia se apropie de 1.000 apare prima dată în SafeNews.
09:50
Fosta ministră anticorupție din Marea Britanie a fost condamnată pentru corupție în Bangladesh # SafeNews
Un tribunal din Bangladesh a condamnat-o pe parlamentara britanică Tulip Siddiq, fosta ministră, la doi ani de închisoare într-un caz de corupție care implică alocarea ilegală a unui teren, potrivit presei locale și Reuters. Verdictul a fost pronunțat în lipsă, deoarece Siddiq, mătușa ei Sheikh Hasina (fostă șefă a guvernului din Bangladesh), precum și sora […] Articolul Fosta ministră anticorupție din Marea Britanie a fost condamnată pentru corupție în Bangladesh apare prima dată în SafeNews.
09:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a finalizat procedura de anulare a obligațiilor fiscale mai mici de 10 lei per contribuabil, existente la 31 decembrie 2024, conform articolului 172, alineatul (3) din Codul fiscal. Potrivit SFS, au fost șterse datorii fiscale în valoare totală de 28.361,92 lei. Din această sumă, 4.289,12 lei reprezentau plăți de bază, […] Articolul Serviciul Fiscal de Stat a anulat datoriile fiscale mici ale contribuabililor apare prima dată în SafeNews.
09:30
Un bărbat de 72 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu provocat, cel mai probabil, de fumatul neglijent, într-o locuință din satul Pererâta, raionul Briceni. Incidentul a avut loc în seara zilei de 30 noiembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:01. Flăcările au cuprins bunurile materiale dintr-o […] Articolul Imprudența în timpul fumatului a făcut o nouă victimă în nordul țării apare prima dată în SafeNews.
