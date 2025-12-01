VIDEO | Jaf ca în filme în Italia: Duba blindată, blocată cu mașini incendiate și cuie pe carosabil. Câte milioane au fost furate
SafeNews, 1 decembrie 2025 13:40
Un jaf ca în filme a avut loc pe o autostradă din provincia Reggio Calabria, Italia, unde un vehicul blindat de transport valori a fost atacat de un comando înarmat. Potrivit presei italiene, prejudiciul estimat se ridică la aproximativ două milioane de euro. Atacul s-a produs într-un tunel dintre nodurile Scilla și Bagnara, pe sensul
• • •
Acum 10 minute
13:50
Puburile tradiționale din Irlanda dispar într-un ritm alarmant, pe fondul impozitelor ridicate, al scăderii consumului de alcool și al costurilor tot mai mari. Potrivit publicației The Guardian, peste 2.100 de puburi s-au închis din 2005 până în prezent, ceea ce înseamnă o medie de 112 localuri pe an. Studiile citate arată că industria este afectată
Acum 30 minute
13:40
Acum o oră
13:20
Consilierii PAS din CMC anunță că municipalitatea riscă să piardă peste 2 miliarde de lei și acuză primarul de iresponsabilitate # SafeNews
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău avertizează că municipalitatea riscă să piardă finanțări externe de peste 2 miliarde de lei pentru anul 2026. Și asta dacă nu va fi prezentat și promovat urgent bugetul municipal pentru următorul an. În acest sens, președintele fracțiunii PAS din CMC, Zinaida Popa, a menționat că în 2025 Chișinăul a
13:20
DOC | Marcel Spătari și rețeaua de organizații internaționale. Banii care i-au intrat deputatului PAS, în cont în 2024 # SafeNews
Fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari, astăzi deputat PAS, și-a cumpărat în 2025 o casă de locuit evaluată la 280.000 de euro. Imobilul are o suprafață de 178 metri pătrați și este deținut în coproprietate, câte 50 la sută pentru fiecare dintre titulari. Achiziția este indicată în declarația de avere depusă la
13:10
Dimineață de șoc: Două cutremure în apropiere de Moldova și România. Cât de puternice au fost # SafeNews
Două cutremure au zguduit dimineața aceasta zona seismică Vrancea din România, apropiată de Republica Moldova. Primul seism s-a produs la ora 05:40, la o adâncime de 139,4 km, având magnitudinea 3,8, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul a fost resimțit în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Sfântu-Gheorghe, Brașov și Ploiești. Al doilea
13:10
Ministrul de Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, a cerut Uniunii Europene sancțiuni mai dure împotriva Belarusului, ca răspuns la încălcările repetate ale spațiului aerian lituanian prin zboruri de baloane meteorologice folosite pentru contrabandă. Declarațiile au fost făcute în contextul unei convorbiri telefonice cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate,
13:10
Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, îi transmite lui Trump comisarul UE pentru justiţie # SafeNews
Eforturile lui Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l scape pe Vladimir Putin de răspunderea pentru crimele de război comise de forţele ruse, a avertizat comisarul UE pentru justiţie, Michael McGrath, stabilind o nouă linie roşie pentru europeni într-un eventual acord de pace. Într-un interviu acordat POLITICO, Michael McGrath, comisarul european
13:00
Agenția Moldsilva a anunțat începutul vânzării pomilor de Crăciun. Cele 24 de întreprinderi silvice vor comercializa în acest an 37.789 de arbori crescuți în pepiniere. Oferta include 30.250 de molizi, 7.519 pini și 20 de brazi. Prețurile au rămas neschimbate față de anul trecut: molizii de până la doi metri costă între 90 și 360
13:00
ANRE a anunțat prețurile maxime la carburanți pentru mâine, 2 decembrie 2025. Astfel, litrul de benzină A95 va avea un preț plafon de 23,27 lei, neschimbat față de ziua precedentă, în timp ce litrul de motorină se ieftinește ușor, până la 20,66 lei, în scădere cu 12 bani. Autoritatea precizează că aceste prețuri reprezintă valorile
Acum 2 ore
12:50
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat că va scoate la licitație 31 de bunuri proprietate de stat, printre care terenuri și clădiri, în cadrul licitațiilor „cu strigare" și „cu reducere". Printre cele mai valoroase loturi se numără un teren de 5,3 hectare în comuna Zagarancea, raionul Ungheni, cu un preț de pornire de 11 milioane
12:40
DOC | Ministrul Sănătății Emil Ceban câștigă peste 1 milion de lei anual și are mai multe bunuri imobile # SafeNews
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, și-a publicat declarația de avere pentru anul 2024, arătând că familia sa deține peste 941.000 de lei în conturi bancare, două terenuri, o casă de 175 m², un garaj și alte trei proprietăți imobile. În garaj se află un BMW X5 achiziționat prin leasing și un vehicul motorizat K750M din 1966,
12:40
O femeie din Soroca a fost amendată cu 50.000 de lei pentru încercare de mituire în alegerile prezidențiale # SafeNews
O femeie din raionul Soroca a fost condamnată recent de Judecătoria Soroca la o amendă de 50.000 de lei, după ce a încercat să mituiască mai multe persoane în cadrul alegerilor prezidențiale din 2024. Potrivit dosarului, în perioada septembrie–octombrie 2024, femeia, angajată a blocului „Podeba" condus de Ilan Șor, a instalat aplicația PSB pe telefoanele
Acum 4 ore
11:50
Polițiștii INSP au depistat în Capitală mai multe cazuri de deținere de droguri în timpul patrulărilor de rutină. Pe bulevardul Dacia, un tânăr de 20 de ani a predat voluntar pachețele cu o substanță asemănătoare PVP. Pe strada Florilor, un bărbat de 45 de ani a fost surprins având asupra sa aceeași substanță. Pe strada
11:50
Poliția de Frontieră a reținut patru persoane din Hâncești, suspectate că ar fi încercat să transporte ilegal peste Prut doi cetățeni ai Nepalului și să îi jefuiască. Operațiunea a fost realizată în cooperare cu procurorii PCCOCS și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații. Anchetatorii au stabilit că suspecții au cerut 9.000 de euro pentru a organiza
11:40
Trei tineri au fost condamnați pentru o tâlhărie comisă în iulie 2025 în apropierea gării feroviare din Chișinău. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a stabilit pedepse cu închisoarea pentru fiecare dintre ei. Un tânăr de 25 de ani a primit 9 ani de detenție într-un penitenciar de tip semiînchis. Al doilea, în vârstă de 23 de
11:10
Iranul și Turcia au anunțat duminică lansarea unui proiect feroviar major, care va lega direct Europa de Asia, informează AFP. Inițiativa vine într-un moment în care Iranul își valorifică poziția geografică pentru a-și relansa economia, afectată de sancțiuni internaționale. Linia ferată, cunoscută în Iran sub numele de Marand-Cheshmeh Soraya, a fost aprobată anul trecut și
11:00
Articolul LIVE | Parada militară cu prilejul Zilei Naționale a României apare prima dată în SafeNews.
10:50
Sky News: Forţe speciale britanice au aplicat în Afganistan o „politică deliberată” de „ucidere a băieţilor care aveau vârsta la care ar fi putut să lupte” # SafeNews
O anchetă relevă faptul că a existat în rândul unor membri ai unei unităţi a forţelor speciale britanice din Afganistan o „politică deliberată" de „ucidere a băieţilor care aveau vârsta la care ar fi putut să lupte… chiar şi atunci când aceştia nu reprezentau o ameninţare", relatează Sky News. Într-o notă datată 7 aprilie 2011,
10:20
Serviciul Vamal are doi noi directori adjuncți. Carolina Gargaun a preluat funcția de Director Adjunct, Venituri și Control Vamal. Viorel Doagă a fost numit Director Adjunct, Antifraudă și Conformare. Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a declarat că a colaborat cu Carolina Gargaun timp de șase ani în cadrul a două programe USAID, perioadă în care
10:20
FOTO | CNA preia 18 milioane de lei și sechestrează bunuri în dosare de corupție și finanțare ilegală a partidelor politice # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că, săptămâna trecută, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a preluat în administrare aproximativ 18 milioane de lei, parte dintr-o sumă totală de peste 20 de milioane de lei ridicată într-un dosar privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Banii au fost depuși pe conturile
10:00
Articolul LIVE | Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 1 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
În acest weekend, poliția a înregistrat peste 3.600 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră, multe dintre ele fiind comportamente care pun în pericol siguranța participanților la trafic. Dintre abaterile constatate: 35 de șoferi au fost depistați sub influența alcoolului sau a drogurilor, 1.506 au depășit limita de viteză, iar 841 nu au respectat semnele
Acum 6 ore
09:50
Dezastru de proporţii în Asia. Sri Lanka şi Indonezia îşi mobilizează forţele armate, în timp ce numărul victimelor inundaţiilor din Asia se apropie de 1.000 # SafeNews
Sri Lanka şi Indonezia au mobilizat personalul militar pentru a ajuta victimele inundaţiilor devastatoare care au ucis aproape 1.000 de persoane în patru ţări din Asia în ultimele zile, relatează The Guardian. Sisteme meteorologice separate au adus ploi torenţiale şi prelungite pe întreaga insulă Sri Lanka şi în mare parte din Sumatra, Indonezia, sudul Thailandei
09:50
Fosta ministră anticorupție din Marea Britanie a fost condamnată pentru corupție în Bangladesh # SafeNews
Un tribunal din Bangladesh a condamnat-o pe parlamentara britanică Tulip Siddiq, fosta ministră, la doi ani de închisoare într-un caz de corupție care implică alocarea ilegală a unui teren, potrivit presei locale și Reuters. Verdictul a fost pronunțat în lipsă, deoarece Siddiq, mătușa ei Sheikh Hasina (fostă șefă a guvernului din Bangladesh), precum și sora
09:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a finalizat procedura de anulare a obligațiilor fiscale mai mici de 10 lei per contribuabil, existente la 31 decembrie 2024, conform articolului 172, alineatul (3) din Codul fiscal. Potrivit SFS, au fost șterse datorii fiscale în valoare totală de 28.361,92 lei. Din această sumă, 4.289,12 lei reprezentau plăți de bază,
09:30
Un bărbat de 72 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu provocat, cel mai probabil, de fumatul neglijent, într-o locuință din satul Pererâta, raionul Briceni. Incidentul a avut loc în seara zilei de 30 noiembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:01. Flăcările au cuprins bunurile materiale dintr-o
09:30
Un tânăr de 23 de ani, originar din Chișinău, a fost trimis în judecată pentru omorul intenționat al mamei sale, profesoară în învățământul primar. Conform Codului penal, fapta se pedepsește cu închisoare de până la 20 de ani sau detențiune pe viață. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, tânărul beneficiază de prezumția de nevinovăție. Procuratura
09:20
Întreprinderea „Apă-Canal Ungheni" SRL anunță că furnizarea apei potabile va fi întreruptă astăzi, 1 decembrie 2025, pe strada Ciprian Porumbescu, din sectorul Tineretului al municipiului Ungheni. Măsura este necesară pentru lucrări de intervenție la schimbarea unei porțiuni de țeavă de 110 mm pe strada Grigore Ureche. Potrivit reprezentanților „Apă-Canal Ungheni" SRL, sistarea furnizării apei va
09:10
FLASH | Permisul de conducere devine digital în UE: reguli mai stricte pentru tinerii șoferi # SafeNews
Uniunea Europeană a adoptat o nouă lege pentru a reduce accidentele rutiere și pentru a moderniza sistemul de permise de conducere în toate țările membre. Conform Știrile ProTV, permisul de conducere va putea fi folosit și în format digital, pe telefon sau pe platforme online. Acesta va face parte din viitorul portofel european de identitate
09:10
Un bărbat în vârstă de 38 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un automobil în localitatea Cobusca, raionul Anenii Noi. Accidentul a avut loc duminică, 30 noiembrie 2025, în jurul orei
09:00
Aeroportul din Vilnius revine la normal după 11 ore de restricții ale spațiului aerian. Lituania acuză Belarus de noi atacuri hibride # SafeNews
Aeroportul din Vilnius funcționează din nou în regim normal, după ce spațiul aerian din zona sa a fost închis timp de aproape 11 ore. Autoritățile lituaniene au instituit duminică, 30 noiembrie, la ora 18:09, restricții temporare de zbor, în urma detectării unor semnale de navigație specifice baloanelor meteorologice care se deplasau spre aeroport. Inițial, autoritățile […] Articolul Aeroportul din Vilnius revine la normal după 11 ore de restricții ale spațiului aerian. Lituania acuză Belarus de noi atacuri hibride apare prima dată în SafeNews.
08:50
Poliția de Frontieră anunță că, în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere ale frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate 63.114 traversări ale persoanelor. Cele mai aglomerate puncte de frontieră au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 18.518 traversări, urmat de Leușeni (7.843), Sculeni (7.600), Palanca (4.859) și Otaci (4.364). Pe sensul de intrare în […] Articolul Încălcări și refuzuri de intrare după un val de peste 63.000 de traversări la frontieră apare prima dată în SafeNews.
08:50
Maia Sandu, mesaj de Ziua Națională a României: „Datoria noastră este să apărăm moștenirea celor care au făcut posibilă Unirea” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis duminică un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918 și actualitatea valorilor care au stat la baza Marii Uniri. Șefa statului a afirmat că evenimentul de la Alba Iulia a deschis drumul „spre pace, libertate și democrație pentru poporul […] Articolul Maia Sandu, mesaj de Ziua Națională a României: „Datoria noastră este să apărăm moștenirea celor care au făcut posibilă Unirea” apare prima dată în SafeNews.
08:40
METEO | Prima zi de iarnă aduce ploi slabe și cer înnorat. Cum va fi vremea pe 1 decembrie 2025 # SafeNews
Luna decembrie începe cu un tablou tipic de final de toamnă: ploi în nord și centru, cer acoperit în sud și temperaturi peste media perioadei. Meteorologii anunță maxime cuprinse între +5 și +10 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vremea va fi variabilă în prima zi de iarnă calendaristică. În nordul și centrul […] Articolul METEO | Prima zi de iarnă aduce ploi slabe și cer înnorat. Cum va fi vremea pe 1 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
08:40
Europa se pregătește pentru un conflict fără sprijinul SUA. NATO a desfășurat exerciții militare de amploare în România # SafeNews
Exerciții militare de anvergură au avut loc în România, unde forțele NATO au simulat apărarea teritoriului european în condițiile reducerii prezenței americane și ale riscului tot mai discutat al unei agresiuni ruse. Scenariile au pus accent pe reacția autonomă a Europei în primele zile ale unui posibil conflict. România a găzduit recent unele dintre cele […] Articolul Europa se pregătește pentru un conflict fără sprijinul SUA. NATO a desfășurat exerciții militare de amploare în România apare prima dată în SafeNews.
08:30
Instrumentele de cumpărături bazate pe IA au contribuit la creșterea cheltuielilor online în SUA de „Black Friday”, întrucât mulți clienți au evitat magazinele aglomerate și au apelat la chatboți pentru coduri de reducere. Potrivit Adobe Analytics, care monitorizează un trilion de vizite pe site-uri de retail, americanii au cheltuit în cea mai aglomerată zi de […] Articolul Black Friday a atins în SUA un record de 11,8 miliarde de dolari în vânzări online apare prima dată în SafeNews.
08:20
Armata mexicană l-a ucis pe cunoscutul traficant „Pinchon”, pe care îl ceruse și justiția din SUA # SafeNews
Guvernul mexican a anunțat că armata a împușcat mortal un bărbat acuzat de trafic de fentanil și cocaină, a cărui extrădare era solicitată de Statele Unite, transmite AFP. Pedro Inzunza Coronel a fost ucis în timpul unei operațiuni militare antidrog în statul Sinaloa (nord-vest), a anunțat pe X ministrul mexican al Securității, Omar Garcia Harfuch. […] Articolul Armata mexicană l-a ucis pe cunoscutul traficant „Pinchon”, pe care îl ceruse și justiția din SUA apare prima dată în SafeNews.
08:20
BBC: O armă chimică din Primul Război Mondial, folosită asupra protestatarilor în Georgia # SafeNews
Autoritățile din Georgia au folosit o armă chimică din perioada Primului Război Mondial pentru a reprima protestatarii antiguvernamentali anul trecut, sugerează dovezile obținute de BBC, potrivit News.ro. „Simțeai cum te arde apa”, a spus unul dintre protestatari despre tunurile cu apă îndreptate asupra lui și a altora pe străzile capitalei Tbilisi. Manifestanții care au protestat […] Articolul BBC: O armă chimică din Primul Război Mondial, folosită asupra protestatarilor în Georgia apare prima dată în SafeNews.
08:20
Trei călugărițe de 80 de ani, au fugit de la azil și s-au apucat de TikTok: „Am fost ascultătoare toată viața, dar a fost prea mult” # SafeNews
Sora Bernadette, sora Regina și sora Rita, ultimele călugărițe rămase de la Mănăstirea Kloster Goldenstein din Elsbethen, lângă Salzburg, au fugit din azilul de bătrâni în care erau internate și s-au mutat într-o mănăstire abandonată. Aici au început să posteze videoclipuri pe TikTok, devenind rapid vedete online. Călugărițele, în vârstă de 88, 86 și 82 […] Articolul Trei călugărițe de 80 de ani, au fugit de la azil și s-au apucat de TikTok: „Am fost ascultătoare toată viața, dar a fost prea mult” apare prima dată în SafeNews.
08:00
Parada militară de 1 Decembrie din București va aduna anul acesta peste 2.900 de militari și mai mult de 200 de vehicule și echipamente militare. Evenimentul va începe la ora 11:00, când trupele vor defila pe sub Arcul de Triumf, iar spațiul aerian va fi survolat de 45 de aeronave. Pe lângă militarii români, la […] Articolul ROMÂNIA | Spectacol militar de Ziua Națională: peste 200 de vehicule în marș apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
07:50
Rețea separată de comunicații pentru situații de urgență, creată în R. Moldova cu sprijinul SUA. Nick Pietrowicz: investiție de 15 milioane de dolari # SafeNews
Statele Unite ale Americii (SUA) continuă sprijinul pentru a spori securitatea națională a Republicii Moldova, inclusiv prin dezvoltarea unor capacități tehnologice critice. Unul dintre cele mai importante proiecte în desfășurare este un program de 15 milioane de dolari, care are drept scop îmbunătățirea comunicațiilor serviciilor de securitate din R. Moldova, în special pentru intervențiile în […] Articolul Rețea separată de comunicații pentru situații de urgență, creată în R. Moldova cu sprijinul SUA. Nick Pietrowicz: investiție de 15 milioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
07:50
Mick Meaney era sărac lipit pământului, însă credea că dacă va sta într-un sicriu, în pământ, mai mult decât oricine altcineva a îndrăznit vreodată, va deveni faimos. Așa a început în 1968 cascadoria muncitorului din Irlanda care avea să fie îngropat de viu timp de 61 de zile. Pe data de 21 februarie 1968, publicul […] Articolul Îngropat de viu: Povestea muncitorului din Irlanda care a stat două luni în sicriu apare prima dată în SafeNews.
07:50
DE NECREZUT! Spectatorii unui cinematograf, au fost mușcați de ploșnițe în timpul vizionării unui film # SafeNews
Un cinematograf din Paris a fost nevoit să își închidă ușile după ce mai mulți spectatori au fost mușcați de ploșnițe în timpul proiecției filmului „Alien”. Incidentul a avut loc la Cinemateca din arondismentul XII, iar sălile vor rămâne închise între 28 noiembrie și 2 ianuarie pentru a permite o dezinfecție completă. Potrivit postului RTL, […] Articolul DE NECREZUT! Spectatorii unui cinematograf, au fost mușcați de ploșnițe în timpul vizionării unui film apare prima dată în SafeNews.
07:40
Pentru a-și proteja industria textilă, guvernul indonezian a declarat război hainelor secondhand. Dar presa locală indică defecte mai profunde: corupția vamală, scăderea competitivității și o piață internă în rapidă schimbare. „Distrugerea” importatorilor ilegali de haine secondhand: acesta este planul ministrului indonezian de finanțe, Purbaya Yudhi Sadewa, care a anunțat pedepse mai stricte împotriva importului ilegal […] Articolul Indonezia declară război hainelor secondhand. Care sunt motivele apare prima dată în SafeNews.
07:40
CFM își sabotează singură exporturile: Tarifele majorate au prăbușit transportul feroviar de cereale # SafeNews
Transportul feroviar de cereale din Republica Moldova riscă să intre într-o criză profundă, după ce anunțarea majorării tarifelor Căii Ferate din Moldova (CFM) cu 7% a provocat o reacție imediată și severă din partea pieței. Economistul Iurie Rija avertizează, într-o analiză recentă, că efectele acestei politici tarifare sunt deja vizibile, iar consecințele pot deveni ireversibile […] Articolul CFM își sabotează singură exporturile: Tarifele majorate au prăbușit transportul feroviar de cereale apare prima dată în SafeNews.
07:40
Aeroportul din Vilnius s-a închis din nou, în urma unor încălcări ale spațiului aerian. Este al zecelea incident în decurs de două luni # SafeNews
Aeroportul Vilnius din Lituania a anunțat duminică că și-a suspendat temporar activitatea din cauza unor baloane suspecte în spațiul său aerian. Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de perturbări ale zborurilor în această țară baltică. Aviația europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri, în ultimele luni, din cauza apariției și incursiunilor dronelor, […] Articolul Aeroportul din Vilnius s-a închis din nou, în urma unor încălcări ale spațiului aerian. Este al zecelea incident în decurs de două luni apare prima dată în SafeNews.
07:40
Judocanul Mihail Latîșev a adus Republicii Moldova o nouă performanță pe scena internațională, obținând medalia de argint la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi. Rezultatul a fost anunțat pe 30 noiembrie de Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Latîșev a concurat la categoria de 90 kg, unde a avut un parcurs solid. Potrivit Comitetului, sportivul moldovean […] Articolul SPORT | Judocanul Mihail Latîșev urcă pe podium în Abu Dhabi: Argint la categoria 90 kg apare prima dată în SafeNews.
07:30
Ministrul ucrainean al Apărării: Ucraina şi Norvegia urmează să producă în comun drone începând din 2026 # SafeNews
Ucraina şi Norvegia au convenit să producă împreună drone – începând din 2026 -, anunţă duminică, pe X, ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal, precizând că a semnat un document în acest sens cu omologul său norvegian Tore Sandvik, relatează AFP. „Următoarea etapă constă în lansatrea rapidă a unei linii de producţie-pilot, în 2026, acţionând […] Articolul Ministrul ucrainean al Apărării: Ucraina şi Norvegia urmează să producă în comun drone începând din 2026 apare prima dată în SafeNews.
07:20
Turiștii aflați în în această perioadă la Brașov, sfătuiți să evite altitudinile mari. Este risc crescut de avalanșă, avertizează salvamontiștii # SafeNews
Turiștii aflați în această perioadă în județul Brașov sunt sfătuiți să evite traseele montane situate la altitudini de peste 1800 de metri, după ce ninsorile recente au depus un strat consistent de zăpadă, generând risc crescut de avalanșă. Condițiile meteorologice instabile pot transforma plimbările pe munte în situații periculoase, avertizează salvamontiștii. Potrivit Serviciului Județean Salvamont […] Articolul Turiștii aflați în în această perioadă la Brașov, sfătuiți să evite altitudinile mari. Este risc crescut de avalanșă, avertizează salvamontiștii apare prima dată în SafeNews.
07:20
Turcia a scris istorie: pentru prima dată, o dronă de atac Bayraktar a reușit să neutralizeze de una singură o țintă aeriană, fără intervenție umană # SafeNews
Turcia a scris ieri istorie: pentru prima dată, în cadrul unor teste, o dronă de atac Bayraktar a reușit să neutralizeze de una singură o țintă aeriană, cu o rachetă aer-aer. Aparatul de zbor a acționat în totalitate singur, ajutat de radar și sistemele inteligente. Pentru prima dată în lume, o dronă de luptă fără […] Articolul Turcia a scris istorie: pentru prima dată, o dronă de atac Bayraktar a reușit să neutralizeze de una singură o țintă aeriană, fără intervenție umană apare prima dată în SafeNews.
