VIDEO | Jaf ca în filme în Italia: Duba blindată, blocată cu mașini incendiate și cuie pe carosabil. Câte milioane au fost furate

07:20

Turcia a scris ieri istorie: pentru prima dată, în cadrul unor teste, o dronă de atac Bayraktar a reușit să neutralizeze de una singură o țintă aeriană, cu o rachetă aer-aer. Aparatul de zbor a acționat în totalitate singur, ajutat de radar și sistemele inteligente. Pentru prima dată în lume, o dronă de luptă fără […]