Licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău, pe 17 decembrie 2025
Primăria Municipiului Chișinău, 24 noiembrie 2025 12:10
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe...
• • •
Acum 30 minute
12:10
Licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău, pe 17 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe...
Acum o oră
11:50
Securizarea accesului în clădirea abandonată a fostului Hotel Național # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău inform...
Acum 2 ore
10:40
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Evoluția lucrărilor în cadrul etapei a II-a a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău și Î.M. Regia „Au...
16:50
Luni, 24 noiembrie 2025, ora 10:00, va avea loc continuarea ședinței...
16:10
12:30
(Video) Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 21 noiembrie 2025...
10:20
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 22 – 23 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:00
Târg de caritate „EcoLocal SOCIAL” în Chișinău, pe 25 octombrie 2025, cu produse ecologice și handmade # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că sâmbătă, 22 noiembrie 2025, între orele 9:00 și 13:00, în scuarul Centrului de ...
09:50
Seniorii din capitală sunt invitați la dansuri, în incinta Casei de Culutră a USM, în weekendul: 22-23 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii din capitală la o ...
09:20
Finalizarea lucrărilor de amenajare a teritoriului Centrului municipal de Instruire pentru Copiii și Adolescenții ce necesită condiții speciale de educație # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău anunță finalizarea lucrărilor...
08:40
Ultima zi pentru depunerea dosarelor la concursul Premiul Municipal pentru Tineret, ediția 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău amintește tinerilor că astăzi...
20 noiembrie 2025
17:50
Reprezentanții Primăriei Chișinău au depus flori în memoria lui Ilie Ilașcu # Primăria Municipiului Chișinău
Reprezentanții Primăriei Chișinău, în fru...
17:10
Primarul General, Ion Ceban, a discutat despre evoluția procesului de lucru asupra noului Plan Urbanistic General al municipiului Chișinău cu actorii implicați # Primăria Municipiului Chișinău
Planul Urbanistic General al municipiului Chiși...
15:50
Licitații pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului Chișinău, pe 5 și pe 19 decembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe 5 dece...
13:40
Centrul Social „Renașterea” oferă servicii esențiale pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA # Primăria Municipiului Chișinău
Centrul Social „Renașterea”, aflat ...
13:40
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 2...
11:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:20
Drapelele de pe clădirea Primăriei au fost arborate în bernă, în memoria lui Ilie Ilașcu, Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Drapelele de pe clădirea Primăriei Municipiului Chișinău au fost a...
19 noiembrie 2025
16:10
SA „Apă-Canal Chișinău” a făcut public raportul de activitate pentru perioada 2022-2025 # Primăria Municipiului Chișinău
S.A. „Apă-Canal Chișinău” a făcut public raportul de activitate pentru perioada 2022–2025. Viceprimarul Capitalei, Irina Gutnic...
15:30
Viceprimarul Angela Cutasevici a participat la sesiunea de instruire organizată în cadrul proiectului internațional „Cities and Region for All” # Primăria Municipiului Chișinău
Viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, a pa...
13:50
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
12:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
08:50
Discuții dintre Primarul General și conducerea Poliției Capitalei, pe subiectul controlului și prevenirii consumului de droguri # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut discuții cu...
08:20
Serviciile municipale au intervenit pe parcursul nopții pentru a înlătura efectele fenomenelor meteo # Primăria Municipiului Chișinău
În contextul emiterii Codului Galben de s...
18 noiembrie 2025
16:10
Sărbătorile de iarnă în municipiul Chișinău vin cu multe evenimente pentru locuitorii și oaspeții capitalei # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează c...
15:40
Atenție, chișinăuieni: Cod Galben de condiții complicate ale vremii # Primăria Municipiului Chișinău
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 19 noi...
15:20
Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Municipal Chișinău pe 21 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Vineri, 21 noiembrie 2025, ora 12:00, se convoacă ședința extraordin...
13:30
Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău a decis alocarea surselor financiare necesare pentru securizarea zonei din jurul fostului Hotel NAȚIONAL # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a convocat marți șed...
11:30
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru Festivalul Municipal al Voluntarilor # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău anunță ...
10:30
Conferință municipală dedicată proiectelor educaționale civice și sustenabile # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău invită cadr...
10:20
Problema consumului și distribuirii substanțelor interzise către minori se află pe agenda de lucru a autorităților municipale # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban a declarat luni, &i...
09:50
Acțiune de salubrizare cu participarea beneficiarilor Centrului de Tineret Botanica # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău, împreună cu beneficiar...
17 noiembrie 2025
16:40
Municipalitatea examinează posibilitatea amenajării unui gard de protecție în jurul imobilului fostului hotel „Național” # Primăria Municipiului Chișinău
APL Chișinău examinează posibilitatea amenajări...
12:00
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 10 – 16 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:10
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 17 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Ordinea de zi a ședinței din 17 noiembrie 20...
15 noiembrie 2025
15:20
Raport de activitate a Primăriei Municpiului Chișinău, la jumătatea celui de-al doilea mandat al Primarului General, Ion Ceban # Primăria Municipiului Chișinău
Sâmbătă, 15 noiembrie, curent, a avut loc prezentarea...
14 noiembrie 2025
16:30
Seniorii din capitală sunt invitați la o nouă ediție a spectacolelor muzicale de weekend din cadrul Proiectului „Dialog între generații” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
16:00
O delegație a Primăriei Chișinău participă la Expoziția Internațională de Turism Philoxenia 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
O delegație a Primăriei Chișinău participă, &ic...
14:40
Servicii moderne de canalizare și epurare pentru sute de gospodării, instituții publice și agenți economici din Colonița # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediu...
11:50
Suspendarea traficului rutier pe strada Serghei Lazo, sectorul Buiucani # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că sâmbă...
10:50
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 15 – 16 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
13 noiembrie 2025
17:50
Inaugurarea unui teren sportiv la Grădinița de copii nr. 8 din Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău a amenajat un teren sportiv mo...
15:10
Primăria Chișinău și comunitățile de tineri – împreună pentru un oraș mai curat # Primăria Municipiului Chișinău
Campania de salubrizare de toamnă, inițiată de ...
15:10
Primăria Municipiului Chișinău anunță c...
15:10
Reabilitarea drumului de acces spre satul Budești, pe segmentul traseul național M5 și str. Bălțata din localitate # Primăria Municipiului Chișinău
Drumul de acces spre satul Budești, pe segmentu...
09:50
Reabilitarea carosabilului pe șos. Hâncești, pe tronsonul cuprins între str. Lech Kaczynski și Miorița # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe...
09:40
Eveniment festiv dedicat Zilei Naționale a Tineretului „VIVAT TINEREȚII” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău va organiza vineri, 14 no...
12 noiembrie 2025
16:00
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Irlandei în Republica Moldova # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
14:20
Primăria Chișinău, în parteneriat cu A.O. Centrul ...
