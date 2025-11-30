[VIDEO] În sectorul Dănuțeni au apărut hoți din automobile! Dacă îl recunoaşteţi – informaţi IP UNGHENI
NewsUngheni, 30 noiembrie 2025 20:30
[VIDEO] În sectorul Dănuțeni au apărut hoți din automobile! Dacă îl recunoaşteţi - informaţi IP UNGHENIThe post [VIDEO] În sectorul Dănuțeni au apărut hoți din automobile! Dacă îl recunoaşteţi – informaţi IP UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 30 minute
20:30
[VIDEO] În sectorul Dănuțeni au apărut hoți din automobile! Dacă îl recunoaşteţi – informaţi IP UNGHENI # NewsUngheni
[VIDEO] În sectorul Dănuțeni au apărut hoți din automobile! Dacă îl recunoaşteţi - informaţi IP UNGHENIThe post [VIDEO] În sectorul Dănuțeni au apărut hoți din automobile! Dacă îl recunoaşteţi – informaţi IP UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum o oră
20:00
Un Nissan Qashqai a derapat de pe traseul G91 Ungheni – Bărboieni. Două persoane au fost transportate la Spitalul raional Ungheni # NewsUngheni
Un Nissan Qashqai a derapat de pe traseul G91 Ungheni - Bărboieni. Două persoane au fost transportate la Spitalul raional UngheniThe post Un Nissan Qashqai a derapat de pe traseul G91 Ungheni – Bărboieni. Două persoane au fost transportate la Spitalul raional Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 2 ore
19:00
Un grup de ungheneni s-au mobilizat și au sădit copaci în preajma traseului de motocros din Dănuțeni # NewsUngheni
Un grup de ungheneni s-au mobilizat și au sădit copaci în preajma traseului de motocros din DănuțeniThe post Un grup de ungheneni s-au mobilizat și au sădit copaci în preajma traseului de motocros din Dănuțeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 4 ore
18:30
Ceramica de Ungheni – Povestea lutului care a prins glasThe post Ceramica de Ungheni – Povestea lutului care a prins glas first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:10
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 1-5 decembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 1-5 decembrie 2025The post Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 1-5 decembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:00
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 1-5 decembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 1-5 decembrie 2025The post Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 1-5 decembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Programul „Satul European” aduce apă la robinet în satul Comarovca din raionul Fălești # NewsUngheni
Programul „Satul European” aduce apă la robinet în satul Comarovca din raionul FăleștiThe post Programul „Satul European” aduce apă la robinet în satul Comarovca din raionul Fălești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
Parlamentul a introdus reguli clare și coerente pentru producătorii și importatorii explozivilor de uz civil # NewsUngheni
Parlamentul a introdus reguli clare și coerente pentru producătorii și importatorii explozivilor de uz civilThe post Parlamentul a introdus reguli clare și coerente pentru producătorii și importatorii explozivilor de uz civil first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:40
Republica Moldova renunță încă la trei acorduri cu CSIThe post Republica Moldova renunță încă la trei acorduri cu CSI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
La Universitatea de Stat din Comrat a fost deschis un Centru de Limbă și Cultură Bulgară # NewsUngheni
La Universitatea de Stat din Comrat a fost deschis un Centru de Limbă și Cultură BulgarăThe post La Universitatea de Stat din Comrat a fost deschis un Centru de Limbă și Cultură Bulgară first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
Profesorii de limba găgăuză din UTA Găgăuzia au încheiat un program de formare organizat de MEC # NewsUngheni
Profesorii de limba găgăuză din UTA Găgăuzia au încheiat un program de formare organizat de MECThe post Profesorii de limba găgăuză din UTA Găgăuzia au încheiat un program de formare organizat de MEC first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
Un bărbat a fost condamnat pentru că și-a atacat amicul o furculița în scop de a-i sustrage bunurile # NewsUngheni
Un bărbat a fost condamnat pentru că și-a atacat amicul cu o furculiță în scop de a-i sustrage bunurileThe post Un bărbat a fost condamnat pentru că și-a atacat amicul o furculița în scop de a-i sustrage bunurile first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:30
Servesc Republica Moldova. Peste 250 ofițeri și subofițeri MAI au depus Jurământul de credință # NewsUngheni
Servesc Republica Moldova. Peste 250 ofițeri și subofițeri MAI au depus Jurământul de credințăThe post Servesc Republica Moldova. Peste 250 ofițeri și subofițeri MAI au depus Jurământul de credință first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:40
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Grigore Ureche din cartierul Tineretului # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Grigore Ureche din cartierul TineretuluiThe post Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Grigore Ureche din cartierul Tineretului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:10
ANRE informează că piața carburanților este într-o ușoară scădereThe post ANRE informează că piața carburanților este într-o ușoară scădere first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:00
Un medic obstetrician a fost condamnat după decesul unei femei însărcinateThe post Un medic obstetrician a fost condamnat după decesul unei femei însărcinate first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:40
Un tânăr de 27 ani din Ungheni a fost condamnat pentru corupție electoralăThe post Un tânăr de 27 ani din Ungheni a fost condamnat pentru corupție electorală first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:30
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întâlnice cu cetățenii municipiului UNGHENIThe post Premierul Alexandru Munteanu a avut o întâlnice cu cetățenii municipiului UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:20
Situația la Frontieră: peste 51.2 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 51.2 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:00
Droguri și mașini de lux ridicate de polițiștii de frontierăThe post Droguri și mașini de lux ridicate de polițiștii de frontieră first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
04:10
Din Moldova în Valahia pe Autostradă. Șoferii pot circula deja neîntrerupt din Focșani în București # NewsUngheni
Din Moldova în Valahia pe Autostradă. Șoferii pot circula deja neîntrerupt din Focșani în BucureștiThe post Din Moldova în Valahia pe Autostradă. Șoferii pot circula deja neîntrerupt din Focșani în București first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
27 noiembrie 2025
22:30
Un grup criminal specializat în comercializarea drogurilor destructurat de polițiștii de frontieră ungheneni # NewsUngheni
Un grup criminal specializat în comercializarea drogurilor destructurat la UNGHENI de polițiștii de frontierăThe post Un grup criminal specializat în comercializarea drogurilor destructurat de polițiștii de frontieră ungheneni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:10
Din Moldova în Valahia pe Autostradă. Șoferii pot circula deja neîntrerupt din Focșani în București # NewsUngheni
Din Moldova în Valahia pe Autostradă. Șoferii pot circula deja neîntrerupt din Focșani în BucureștiThe post Din Moldova în Valahia pe Autostradă. Șoferii pot circula deja neîntrerupt din Focșani în București first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
Parlamentul are opt deputați noiThe post Parlamentul are opt deputați noi first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:10
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu primarii din raionul UngheniThe post Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu primarii din raionul UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat șantierul Podului peste Prut de la UNGHENI # NewsUngheni
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat șantierul Podului peste Prut de la UNGHENIThe post Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat șantierul Podului peste Prut de la UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
48 de gherete moderne vor fi amenajate în noua piață agroalimentară din UNGHENIThe post 48 de gherete moderne vor fi amenajate în noua piață agroalimentară din UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:20
Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale a fost denunțat de Parlament # NewsUngheni
Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale a fost denunțat de ParlamentThe post Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale a fost denunțat de Parlament first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:00
Operatorul platformei „Yandex Go” și aplicației „Yandex Pro” sancționat cu circa 800 mii MDL # NewsUngheni
Operatorul platformei „Yandex Go” și aplicației „Yandex Pro” sancționat cu circa 800 mii MDLThe post Operatorul platformei „Yandex Go” și aplicației „Yandex Pro” sancționat cu circa 800 mii MDL first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:50
Mefedronă și marijuana de cca 10 mln MDL scoase din circuit în ChișinăuThe post Mefedronă și marijuana de cca 10 mln MDL scoase din circuit în Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:00
Prețul carburanților la 28 noiembrie 2025The post Prețul carburanților la 28 noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:40
[VIDEO] Cele 14 microbuze destinate transportului public urban au ajuns la UngheniThe post [VIDEO] Cele 14 microbuze destinate transportului public urban au ajuns la UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
CNAM a alocat 15 mln MDL pentru consumabilele utilizate de spitale în octombrie 2025The post CNAM a alocat 15 mln MDL pentru consumabilele utilizate de spitale în octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:00
Cabinetul de fizioterapie al CS UNGHENI a fost dotat recent cu echipamente medicale moderne # NewsUngheni
Cabinetul de fizioterapie al CS UNGHENI a fost dotat recent cu echipamente medicale moderneThe post Cabinetul de fizioterapie al CS UNGHENI a fost dotat recent cu echipamente medicale moderne first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:40
Antirecord 2025. Agenții de patrulare au stopat în Pârlița un șofer fără dreptul de a conduce cu gradul de alcoolemie 1.32 mg/l # NewsUngheni
Antirecord 2025. Agenții de patrulare au stopat în Pârlița un șofer fără dreptul de a conduce cu gradul de alcoolemie 1.32 mg/lThe post Antirecord 2025. Agenții de patrulare au stopat în Pârlița un șofer fără dreptul de a conduce cu gradul de alcoolemie 1.32 mg/l first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
26 noiembrie 2025
23:30
La Biserica Sf. Ier. Iosif cel Milostiv din Dănuțeni va fi săvârșită o slujbă de Te Deum dedicată Zilei Marii Uniri de la 1918 # NewsUngheni
La Biserica Sf. Ier. Iosif cel Milostiv din Dănuțeni va fi săvârșită o slujbă de Te Deum dedicată Zilei Marii Uniri de la 1918The post La Biserica Sf. Ier. Iosif cel Milostiv din Dănuțeni va fi săvârșită o slujbă de Te Deum dedicată Zilei Marii Uniri de la 1918 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
23:00
Șase cămine ale USM și UTM vor fi renovate energetic cu suportul Proiectului INSPIREEThe post Șase cămine ale USM și UTM vor fi renovate energetic cu suportul Proiectului INSPIREE first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:50
Parlamentul se convoacă în ședință plenară la 27 noiembrie 2025The post Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în ședință plenară la 27 noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:10
Stadiul fizic de construcție a Podurilor peste Prut de la UNGHENI a ajuns la cca 20% pe malul stâng și 25% pe malul drept # NewsUngheni
Stadiul fizic de construcție a Podurilor peste Prut de la Ungheni a ajuns la cca 20% pe malul stâng și 25% pe malul dreptThe post Stadiul fizic de construcție a Podurilor peste Prut de la UNGHENI a ajuns la cca 20% pe malul stâng și 25% pe malul drept first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:20
Programul Național „Acces la Cultură” invită locuitorii din Chișinău, Strășeni și Călărași într-o vizită la Muzeul de Istorie și Etnografie Ungheni # NewsUngheni
Programul Național „Acces la Cultură” invită locuitorii din Chișinău, Strășeni și Călărași într-o vizită la Muzeul de Istorie și Etnografie UngheniThe post Programul Național „Acces la Cultură” invită locuitorii din Chișinău, Strășeni și Călărași într-o vizită la Muzeul de Istorie și Etnografie Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
Primarii din Sculeni și Taxobeni au inițiat discuții cu cetățenii despre procesul de amalgamare a celor două comune # NewsUngheni
Primarii din Sculeni și Taxobeni au inițiat discuții cu cetățenii despre procesul de amalgamare a celor două comuneThe post Primarii din Sculeni și Taxobeni au inițiat discuții cu cetățenii despre procesul de amalgamare a celor două comune first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:10
Trafic ilegal de motorină depistat la controlul de frontieră în PTF Albița - LeușeniThe post Trafic ilegal de motorină depistat la controlul de frontieră în PTF Albița – Leușeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:30
Meteorologii au emis un nou Cod GALBEN de ceațăThe post Meteorologii au emis un nou Cod GALBEN de ceață first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:20
Au fost semnate contractele pentru 47 km de tronsoane montane a Autostrăzii Unirii / A8 # NewsUngheni
Au fost semnate contractele pentru 47 km de tronsoane montane a Autostrăzii Unirii / A8The post Au fost semnate contractele pentru 47 km de tronsoane montane a Autostrăzii Unirii / A8 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:40
Guvernul a aprobat Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026 - 2030The post Guvernul a aprobat Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026 – 2030 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:30
Executivul a aprobat aderarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”The post Executivul a aprobat aderarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
MAE a înmânat o notă de protest ambasadorul agreat al F. Ruse în legătură cu dronele care au survolat spațiului aerian al Republicii Moldova # NewsUngheni
MAE a înmânat o notă de protest ambasadorul agreat al F. Ruse în legătură cu dronele care au survolat spațiului aerian al Republicii MoldovaThe post MAE a înmânat o notă de protest ambasadorul agreat al F. Ruse în legătură cu dronele care au survolat spațiului aerian al Republicii Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:40
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu GPS și vor fi monitorizat în regim realThe post Toate autobuzele școlare au fost dotate cu GPS și vor fi monitorizat în regim real first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:40
Carburanții continuă să se ieftinească și la 27 noiembrie 2025The post Carburanții continuă să se ieftinească și la 27 noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:00
Piese auto de contrabandă depistate în PTF Leușeni și PalancaThe post Piese auto de contrabandă depistate în PTF Leușeni și Palanca first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.