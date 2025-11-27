Un grup criminal specializat în comercializarea drogurilor destructurat de polițiștii de frontieră ungheneni
NewsUngheni, 27 noiembrie 2025 22:30
Acum 2 ore
22:30
Un grup criminal specializat în comercializarea drogurilor destructurat de polițiștii de frontieră ungheneni # NewsUngheni
22:10
Din Moldova în Valahia pe Autostradă. Șoferii pot circula deja neîntrerupt din Focșani în București # NewsUngheni
Acum 6 ore
18:50
18:10
17:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat șantierul Podului peste Prut de la UNGHENI # NewsUngheni
Acum 12 ore
14:50
14:20
Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale a fost denunțat de Parlament # NewsUngheni
14:00
Operatorul platformei „Yandex Go” și aplicației „Yandex Pro” sancționat cu circa 800 mii MDL # NewsUngheni
13:50
13:00
12:40
12:20
12:00
Cabinetul de fizioterapie al CS UNGHENI a fost dotat recent cu echipamente medicale moderne # NewsUngheni
11:40
Antirecord 2025. Agenții de patrulare au stopat în Pârlița un șofer fără dreptul de a conduce cu gradul de alcoolemie 1.32 mg/l # NewsUngheni
Ieri
23:30
La Biserica Sf. Ier. Iosif cel Milostiv din Dănuțeni va fi săvârșită o slujbă de Te Deum dedicată Zilei Marii Uniri de la 1918 # NewsUngheni
23:00
22:50
20:10
Stadiul fizic de construcție a Podurilor peste Prut de la UNGHENI a ajuns la cca 20% pe malul stâng și 25% pe malul drept # NewsUngheni
19:20
Programul Național „Acces la Cultură” invită locuitorii din Chișinău, Strășeni și Călărași într-o vizită la Muzeul de Istorie și Etnografie Ungheni # NewsUngheni
18:50
Primarii din Sculeni și Taxobeni au inițiat discuții cu cetățenii despre procesul de amalgamare a celor două comune # NewsUngheni
18:10
16:30
16:20
Au fost semnate contractele pentru 47 km de tronsoane montane a Autostrăzii Unirii / A8 # NewsUngheni
15:40
15:30
15:00
MAE a înmânat o notă de protest ambasadorul agreat al F. Ruse în legătură cu dronele care au survolat spațiului aerian al Republicii Moldova # NewsUngheni
14:40
14:40
10:00
09:40
09:30
Precizările Procuraturii Generale cu privire la armamentul depistat în vama Leușeni-Albița # NewsUngheni
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
Amenzi de 15 mii MDL aplicate contribuabililor care prestează servicii de taxi cu abateri de la legislație # NewsUngheni
21:30
Parlamentul s-a alăturat Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen” # NewsUngheni
21:20
21:00
Vicepreședintele filialei Anenii Noi al ex-Partidului „Șor” a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare # NewsUngheni
20:50
Drogurile și contrabanda cu armament în atenția autorităților: MAI și IGP propun incriminări mai dure # NewsUngheni
15:30
Premierul Alexandru MUNTEANU va întreprinde prima vizită de lucru în teritoriu – la UNGHENI # NewsUngheni
14:00
Echipele Mobile ale Serviciului Vamal au depistat pe traseele naționale noi loturi de contrabandă # NewsUngheni
13:40
13:30
Guvernul condus de Alexandru Munteanu se convoacă în a treia ședință la 26 noiembrie 2025 # NewsUngheni
13:20
Peste 180 de mii de persoane au beneficiat în luna octombrie de medicamente și dispozitive medicale compensate # NewsUngheni
13:10
12:50
11:50
10:20
10:10
Droguri de peste un milion MDL reținute de polițiștii de frontieră și procurorii PCCOCS # NewsUngheni
09:50
[FLASH] O dronă a căzut pe casa paznicului unei livezi din Cuhureștii de Jos, raionul Florești # NewsUngheni
09:30
09:10
24 noiembrie 2025
19:00
Inspectorii de mediu și Polițiștii de Frontieră din UNGHENI au efectuat razii de combatere a pescuitului ilicit pe râul Prut # NewsUngheni
