Luptă strânsă în Liga Europei: nicio echipă cu punctaj maxim după cinci etape, iar Lyon urcă pe primul loc după ce a spulberat-o pe Maccabi Tel Aviv, formația lui Ion Nicolaescu - VIDEO
ProTV.md, 28 noiembrie 2025 22:20
Luptă strânsă în Liga Europei: nicio echipă cu punctaj maxim după cinci etape, iar Lyon urcă pe primul loc după ce a spulberat-o pe Maccabi Tel Aviv, formația lui Ion Nicolaescu - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
23:10
Magia faptelor bune revine la PRO TV: Începem campania „Dăruiești și Câștigi”, cu trei povești care îți vor atinge sufletul - VIDEO # ProTV.md
Magia faptelor bune revine la PRO TV: Începem campania „Dăruiești și Câștigi”, cu trei povești care îți vor atinge sufletul - VIDEO
Acum o oră
22:30
Cazul medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete: Ministerul Sănătății anunță că medicul a fost suspendat din funcție - VIDEO # ProTV.md
Cazul medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete: Ministerul Sănătății anunță că medicul a fost suspendat din funcție - VIDEO
22:30
Munte de documente în ședința de la Buiucani: procurorul a încheiat prezentarea probelor, iar apărarea se pregătește să-și expună martorii - VIDEO # ProTV.md
Munte de documente în ședința de la Buiucani: procurorul a încheiat prezentarea probelor, iar apărarea se pregătește să-și expună martorii - VIDEO
22:20
Naționala feminină de handbal a României a debutat în forță la Campionatul Mondial - VIDEO # ProTV.md
Naționala feminină de handbal a României a debutat în forță la Campionatul Mondial - VIDEO
22:20
Meci de Cupa Boliviei transformat în câmp de luptă: 17 eliminați, antrenor dus la spital cu capul spart și gaze lacrimogene pentru oprirea scandalului - VIDEO # ProTV.md
Meci de Cupa Boliviei transformat în câmp de luptă: 17 eliminați, antrenor dus la spital cu capul spart și gaze lacrimogene pentru oprirea scandalului - VIDEO
22:20
Luptă strânsă în Liga Europei: nicio echipă cu punctaj maxim după cinci etape, iar Lyon urcă pe primul loc după ce a spulberat-o pe Maccabi Tel Aviv, formația lui Ion Nicolaescu - VIDEO # ProTV.md
Luptă strânsă în Liga Europei: nicio echipă cu punctaj maxim după cinci etape, iar Lyon urcă pe primul loc după ce a spulberat-o pe Maccabi Tel Aviv, formația lui Ion Nicolaescu - VIDEO
22:20
FCSB, prăbușire totală în Liga Europei: a patra înfrângere consecutivă, deși a jucat peste o repriză în superioritate numerică împotriva Stelei Roșii Belgrad # ProTV.md
FCSB, prăbușire totală în Liga Europei: a patra înfrângere consecutivă, deși a jucat peste o repriză în superioritate numerică împotriva Stelei Roșii Belgrad
Acum 2 ore
22:10
Urcare spectaculoasă în clasament! Craiova, la un pas de primăvara europeană după victoria cu Mainz - VIDEO # ProTV.md
Urcare spectaculoasă în clasament! Craiova, la un pas de primăvara europeană după victoria cu Mainz - VIDEO
22:10
Chiar dacă Feyenoord a pierdut, Robin van Persie a avut parte de un moment special: fiul său de 19 ani a debutat la nivel profesionist sub comanda propriului tată - VIDEO # ProTV.md
Chiar dacă Feyenoord a pierdut, Robin van Persie a avut parte de un moment special: fiul său de 19 ani a debutat la nivel profesionist sub comanda propriului tată - VIDEO
22:10
Gol fenomenal în Europa League: un spaniol de la Utrecht marchează de la jumătatea terenului și îl surprinde total pe portarul advers - VIDEO # ProTV.md
Gol fenomenal în Europa League: un spaniol de la Utrecht marchează de la jumătatea terenului și îl surprinde total pe portarul advers - VIDEO
22:00
Cazul TUX: Procurorii au descins cu peste 20 de percheziții pe teritoriul țării, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar - VIDEO # ProTV.md
Cazul TUX: Procurorii au descins cu peste 20 de percheziții pe teritoriul țării, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar - VIDEO
22:00
Fostul deputat, Vladimir Andronache, rămâne în arest pentru încă 20 de zile - VIDEO
22:00
Viktor Orbán menține relația apropiată cu Putin: Premierul Ungariei ajunge la Moscova pentru negocieri energetice, iar Putin sugerează Budapesta pentru un summit cu Trump - VIDEO # ProTV.md
Viktor Orbán menține relația apropiată cu Putin: Premierul Ungariei ajunge la Moscova pentru negocieri energetice, iar Putin sugerează Budapesta pentru un summit cu Trump - VIDEO
22:00
Doi palestinieni, împușcați mortal de forțele de securitate israeliene în Cisiordania: Un videoclip arată că victimele se predau cu mâinile ridicate - VIDEO # ProTV.md
Doi palestinieni, împușcați mortal de forțele de securitate israeliene în Cisiordania: Un videoclip arată că victimele se predau cu mâinile ridicate - VIDEO
21:50
Incendiul devastator din Hong Kong: Flăcările au fost stinse după 30 de ore, bilanțul victimelor crește la 128 de decedați, iar ancheta vizează și posibile fapte de corupție - VIDEO # ProTV.md
Incendiul devastator din Hong Kong: Flăcările au fost stinse după 30 de ore, bilanțul victimelor crește la 128 de decedați, iar ancheta vizează și posibile fapte de corupție - VIDEO
21:50
Atacul armat de lângă Casa Albă: Unul dintre cei doi soldați împușcați de un bărbat afgan de 29 de ani a murit – VIDEO # ProTV.md
Atacul armat de lângă Casa Albă: Unul dintre cei doi soldați împușcați de un bărbat afgan de 29 de ani a murit – VIDEO
21:40
Incendiu devastator din Hong Kong: Flăcările au fost stinse după 30 de ore, bilanțul victimelor crește la 128 de decedați, iar ancheta vizează și posibile fapte de corupție - VIDEO # ProTV.md
Incendiu devastator din Hong Kong: Flăcările au fost stinse după 30 de ore, bilanțul victimelor crește la 128 de decedați, iar ancheta vizează și posibile fapte de corupție - VIDEO
21:30
Realitatea virtuală intră în sălile de curs ale USMF: Studenții de la Patologie vor studia anatomia și vor simula intervenții medicale cu ajutorul ochelarilor VR și a camerelor panoramice - VIDEO # ProTV.md
Realitatea virtuală intră în sălile de curs ale USMF: Studenții de la Patologie vor studia anatomia și vor simula intervenții medicale cu ajutorul ochelarilor VR și a camerelor panoramice - VIDEO
21:30
Americanii sărbătoresc Ziua Recunoștinței: Parade grandioase în orașe și cine tradiționale cu curcan la cuptor și plăcintă cu dovleac - VIDEO # ProTV.md
Americanii sărbătoresc Ziua Recunoștinței: Parade grandioase în orașe și cine tradiționale cu curcan la cuptor și plăcintă cu dovleac - VIDEO
21:20
Eșec în Drochia: Stația de epurare de peste 13 milioane de lei, finanțată și din granturi UE, rămâne nefuncțională după opt ani, iar autoritățile își pasează responsabilitatea - VIDEO # ProTV.md
Eșec în Drochia: Stația de epurare de peste 13 milioane de lei, finanțată și din granturi UE, rămâne nefuncțională după opt ani, iar autoritățile își pasează responsabilitatea - VIDEO
21:20
Contrabandă cu armament militar descoperită la vama Leușeni-Albița: Procurorul de caz afirmă că bănuitul nu colaborează cu ancheta și riscă până la 10 ani de închisoare - VIDEO # ProTV.md
Contrabandă cu armament militar descoperită la vama Leușeni-Albița: Procurorul de caz afirmă că bănuitul nu colaborează cu ancheta și riscă până la 10 ani de închisoare - VIDEO
Acum 4 ore
21:10
PAS și MAN au bătut palma în CMC: Proiectul de salarizare a profesorilor pentru decembrie, votat în ciuda criticilor și a protestului PSRM - VIDEO # ProTV.md
PAS și MAN au bătut palma în CMC: Proiectul de salarizare a profesorilor pentru decembrie, votat în ciuda criticilor și a protestului PSRM - VIDEO
21:00
Pacea reală în Ucraina rămâne departe: Goșu explică de ce planurile lui Trump și Rusia nu oferă garanții, iar Europa trebuie să intervină serios - VIDEO # ProTV.md
Pacea reală în Ucraina rămâne departe: Goșu explică de ce planurile lui Trump și Rusia nu oferă garanții, iar Europa trebuie să intervină serios - VIDEO
20:30
Magia faptelor bune revine la PRO TV: mâine începe campania „Dăruiești și Câștigi”, cu trei povești care îți vor atinge sufletul - VIDEO # ProTV.md
Magia faptelor bune revine la PRO TV: mâine începe campania „Dăruiești și Câștigi”, cu trei povești care îți vor atinge sufletul - VIDEO
20:20
Premierul Alexandru Munteanu, averi impresionante în 2024: două apartamente, o casă și investiții de milioane / DOC # ProTV.md
Premierul Alexandru Munteanu, averi impresionante în 2024: două apartamente, o casă și investiții de milioane / DOC
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 28.11.2025
Acum 6 ore
19:00
„Principalul buton de pe telecomanda președintelui”. Cine e Andrii Iermak, consilierul demis de Zelenski în urma dosarului de corupție # ProTV.md
„Principalul buton de pe telecomanda președintelui”. Cine e Andrii Iermak, consilierul demis de Zelenski în urma dosarului de corupție
18:50
Microbuz cu pasageri, grav avariat într-un accident în raionul Sîngerei. Imagini surprinse de martori – VIDEO # ProTV.md
Microbuz cu pasageri, grav avariat într-un accident în raionul Sîngerei. Imagini surprinse de martori – VIDEO
18:30
Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe Ucraina și pregătiri pentru apărare # ProTV.md
Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe Ucraina și pregătiri pentru apărare
18:10
„Primele țipete în ambulanță!”: O tânără din Bălți a adus pe lume un băiețel sănătos chiar în drum spre spital # ProTV.md
„Primele țipete în ambulanță!”: O tânără din Bălți a adus pe lume un băiețel sănătos chiar în drum spre spital
18:00
Demisie-şoc în Ucraina: Zelenski anunță că Andrii Iermak părăsește funcția de șef al cancelariei prezidențiale, după perchezițiile care l-au vizat - VIDEO # ProTV.md
Demisie-şoc în Ucraina: Zelenski anunță că Andrii Iermak părăsește funcția de șef al cancelariei prezidențiale, după perchezițiile care l-au vizat - VIDEO
17:40
Demisie-şoc în Ucraina: Andrii Iermak părăsește funcția de șef al cancelariei prezidențiale, anunță Volodimir Zelenski - VIDEO # ProTV.md
Demisie-şoc în Ucraina: Andrii Iermak părăsește funcția de șef al cancelariei prezidențiale, anunță Volodimir Zelenski - VIDEO
17:30
Demisie-şoc în Ucraina: Andrii Yermak părăsește funcția de șef al cancelariei prezidențiale, anunță Volodimir Zelenski # ProTV.md
Demisie-şoc în Ucraina: Andrii Yermak părăsește funcția de șef al cancelariei prezidențiale, anunță Volodimir Zelenski
Acum 8 ore
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 28.11.2025
17:00
Germania are un plan secret pentru războiul cu Rusia. Ce au pus la cale 12 ofițeri superiori din Bundeswehr # ProTV.md
Germania are un plan secret pentru războiul cu Rusia. Ce au pus la cale 12 ofițeri superiori din Bundeswehr
17:00
MAI intervine în cazul medicului anesteziolog de la Spitalul de Psihiatrie, acuzat de viol: Poliția anunță declanșarea unei anchete complexe # ProTV.md
MAI intervine în cazul medicului anesteziolog de la Spitalul de Psihiatrie, acuzat de viol: Poliția anunță declanșarea unei anchete complexe
16:40
Administrația Trump vrea să recunoască controlul Rusiei asupra teritoriilor ucrainene ocupate. Ce înseamnă acest lucru și de ce se opun europenii # ProTV.md
Administrația Trump vrea să recunoască controlul Rusiei asupra teritoriilor ucrainene ocupate. Ce înseamnă acest lucru și de ce se opun europenii
16:00
Biletele la Muzeul Louvre se scumpesc cu aproape 50% pentru o categorie de turiști: cine va plăti mai mult ca s-o vadă pe Mona Lisa # ProTV.md
Biletele la Muzeul Louvre se scumpesc cu aproape 50% pentru o categorie de turiști: cine va plăti mai mult ca s-o vadă pe Mona Lisa
15:40
Cânepă în valoare de peste 2 milioane de lei, crescută la Cantemir și Cahul. Polițiștii au descins cu percheziții acasă la patru persoane - VIDEO # ProTV.md
Cânepă în valoare de peste 2 milioane de lei, crescută la Cantemir și Cahul. Polițiștii au descins cu percheziții acasă la patru persoane - VIDEO
15:40
EXCLUSIV. Declarațiile medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete: „Sunt aberații" # ProTV.md
EXCLUSIV. Declarațiile medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete: „Sunt aberații"
15:40
Ultimatumul UE pentru Zelenski: Trebuie să scăpați de corupția din țară, dacă vreți să aderați la Uniunea Europeană # ProTV.md
Ultimatumul UE pentru Zelenski: Trebuie să scăpați de corupția din țară, dacă vreți să aderați la Uniunea Europeană
15:20
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
Acum 12 ore
15:00
Cum au ajuns mii de orfani ruși să lupte în Ucraina: „Sunt numărul 1.155 pe lista de așteptare pentru un apartament, dacă mă înscriu în armată, voi fi primul!” # ProTV.md
Cum au ajuns mii de orfani ruși să lupte în Ucraina: „Sunt numărul 1.155 pe lista de așteptare pentru un apartament, dacă mă înscriu în armată, voi fi primul!”
15:00
Bărbatul care ar fi organizat transportul armelor găsite într-un camion la vama Albița - plasat în arest pentru 30 de zile # ProTV.md
Bărbatul care ar fi organizat transportul armelor găsite într-un camion la vama Albița - plasat în arest pentru 30 de zile
14:50
Fostul deputat, Vladimir Andronache, rămâne în arest pentru încă 20 de zile
14:10
Ministrul Apărării din România, Ionuț Moșteanu, și-a anunțat demisia
13:40
Moment istoric pentru Aviația Civilă din țara noastră. Un operator național a participat pentru prima dată la Dubai Airshow. A fost arborat Drapelul Republicii Moldova - VIDEO # ProTV.md
Moment istoric pentru Aviația Civilă din țara noastră. Un operator național a participat pentru prima dată la Dubai Airshow. A fost arborat Drapelul Republicii Moldova - VIDEO
13:40
Prietenie Putin-Orbán la Kremlin. Liderul Rusiei salută „poziția echilibrată” a Ungariei în problema ucraineană. Ce i-a propus premierul maghiar # ProTV.md
Prietenie Putin-Orbán la Kremlin. Liderul Rusiei salută „poziția echilibrată” a Ungariei în problema ucraineană. Ce i-a propus premierul maghiar
13:30
Președintele rus, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu premierul Ungariei, Victor Orban. Ce declarații au făcut cei doi - VIDEO # ProTV.md
Președintele rus, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu premierul Ungariei, Victor Orban. Ce declarații au făcut cei doi - VIDEO
13:30
Cazul medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete: Ministerul Sănătății anunță că medicul a fost suspendat din funcție # ProTV.md
Cazul medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete: Ministerul Sănătății anunță că medicul a fost suspendat din funcție
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.