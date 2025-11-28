Microbuz cu pasageri, grav avariat într-un accident în raionul Sîngerei. Imagini surprinse de martori – VIDEO
ProTV.md, 28 noiembrie 2025 18:50
Microbuz cu pasageri, grav avariat într-un accident în raionul Sîngerei. Imagini surprinse de martori – VIDEO
• • •
Acum 10 minute
19:00
„Principalul buton de pe telecomanda președintelui”. Cine e Andrii Iermak, consilierul demis de Zelenski în urma dosarului de corupție # ProTV.md
„Principalul buton de pe telecomanda președintelui”. Cine e Andrii Iermak, consilierul demis de Zelenski în urma dosarului de corupție
Acum 30 minute
18:50
Microbuz cu pasageri, grav avariat într-un accident în raionul Sîngerei. Imagini surprinse de martori – VIDEO # ProTV.md
Microbuz cu pasageri, grav avariat într-un accident în raionul Sîngerei. Imagini surprinse de martori – VIDEO
Acum o oră
18:30
Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe Ucraina și pregătiri pentru apărare # ProTV.md
Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe Ucraina și pregătiri pentru apărare
18:10
„Primele țipete în ambulanță!”: O tânără din Bălți a adus pe lume un băiețel sănătos chiar în drum spre spital # ProTV.md
„Primele țipete în ambulanță!”: O tânără din Bălți a adus pe lume un băiețel sănătos chiar în drum spre spital
Acum 2 ore
18:00
Demisie-şoc în Ucraina: Zelenski anunță că Andrii Iermak părăsește funcția de șef al cancelariei prezidențiale, după perchezițiile care l-au vizat - VIDEO # ProTV.md
Demisie-şoc în Ucraina: Zelenski anunță că Andrii Iermak părăsește funcția de șef al cancelariei prezidențiale, după perchezițiile care l-au vizat - VIDEO
17:40
Demisie-şoc în Ucraina: Andrii Iermak părăsește funcția de șef al cancelariei prezidențiale, anunță Volodimir Zelenski - VIDEO # ProTV.md
Demisie-şoc în Ucraina: Andrii Iermak părăsește funcția de șef al cancelariei prezidențiale, anunță Volodimir Zelenski - VIDEO
17:30
Demisie-şoc în Ucraina: Andrii Yermak părăsește funcția de șef al cancelariei prezidențiale, anunță Volodimir Zelenski # ProTV.md
Demisie-şoc în Ucraina: Andrii Yermak părăsește funcția de șef al cancelariei prezidențiale, anunță Volodimir Zelenski
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 28.11.2025
Acum 4 ore
17:00
Germania are un plan secret pentru războiul cu Rusia. Ce au pus la cale 12 ofițeri superiori din Bundeswehr # ProTV.md
Germania are un plan secret pentru războiul cu Rusia. Ce au pus la cale 12 ofițeri superiori din Bundeswehr
17:00
MAI intervine în cazul medicului anesteziolog de la Spitalul de Psihiatrie, acuzat de viol: Poliția anunță declanșarea unei anchete complexe # ProTV.md
MAI intervine în cazul medicului anesteziolog de la Spitalul de Psihiatrie, acuzat de viol: Poliția anunță declanșarea unei anchete complexe
16:40
Administrația Trump vrea să recunoască controlul Rusiei asupra teritoriilor ucrainene ocupate. Ce înseamnă acest lucru și de ce se opun europenii # ProTV.md
Administrația Trump vrea să recunoască controlul Rusiei asupra teritoriilor ucrainene ocupate. Ce înseamnă acest lucru și de ce se opun europenii
16:00
Biletele la Muzeul Louvre se scumpesc cu aproape 50% pentru o categorie de turiști: cine va plăti mai mult ca s-o vadă pe Mona Lisa # ProTV.md
Biletele la Muzeul Louvre se scumpesc cu aproape 50% pentru o categorie de turiști: cine va plăti mai mult ca s-o vadă pe Mona Lisa
15:40
Cânepă în valoare de peste 2 milioane de lei, crescută la Cantemir și Cahul. Polițiștii au descins cu percheziții acasă la patru persoane - VIDEO # ProTV.md
Cânepă în valoare de peste 2 milioane de lei, crescută la Cantemir și Cahul. Polițiștii au descins cu percheziții acasă la patru persoane - VIDEO
15:40
EXCLUSIV. Declarațiile medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete: „Sunt aberații" # ProTV.md
EXCLUSIV. Declarațiile medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete: „Sunt aberații"
15:40
Ultimatumul UE pentru Zelenski: Trebuie să scăpați de corupția din țară, dacă vreți să aderați la Uniunea Europeană # ProTV.md
Ultimatumul UE pentru Zelenski: Trebuie să scăpați de corupția din țară, dacă vreți să aderați la Uniunea Europeană
15:20
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
Acum 6 ore
15:00
Cum au ajuns mii de orfani ruși să lupte în Ucraina: „Sunt numărul 1.155 pe lista de așteptare pentru un apartament, dacă mă înscriu în armată, voi fi primul!” # ProTV.md
Cum au ajuns mii de orfani ruși să lupte în Ucraina: „Sunt numărul 1.155 pe lista de așteptare pentru un apartament, dacă mă înscriu în armată, voi fi primul!”
15:00
Bărbatul care ar fi organizat transportul armelor găsite într-un camion la vama Albița - plasat în arest pentru 30 de zile # ProTV.md
Bărbatul care ar fi organizat transportul armelor găsite într-un camion la vama Albița - plasat în arest pentru 30 de zile
14:50
Fostul deputat, Vladimir Andronache, rămâne în arest pentru încă 20 de zile
14:10
Ministrul Apărării din România, Ionuț Moșteanu, și-a anunțat demisia
13:40
Moment istoric pentru Aviația Civilă din țara noastră. Un operator național a participat pentru prima dată la Dubai Airshow. A fost arborat Drapelul Republicii Moldova - VIDEO # ProTV.md
Moment istoric pentru Aviația Civilă din țara noastră. Un operator național a participat pentru prima dată la Dubai Airshow. A fost arborat Drapelul Republicii Moldova - VIDEO
13:40
Prietenie Putin-Orbán la Kremlin. Liderul Rusiei salută „poziția echilibrată” a Ungariei în problema ucraineană. Ce i-a propus premierul maghiar # ProTV.md
Prietenie Putin-Orbán la Kremlin. Liderul Rusiei salută „poziția echilibrată” a Ungariei în problema ucraineană. Ce i-a propus premierul maghiar
13:30
Președintele rus, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu premierul Ungariei, Victor Orban. Ce declarații au făcut cei doi - VIDEO # ProTV.md
Președintele rus, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu premierul Ungariei, Victor Orban. Ce declarații au făcut cei doi - VIDEO
13:30
Cazul medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete: Ministerul Sănătății anunță că medicul a fost suspendat din funcție # ProTV.md
Cazul medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete: Ministerul Sănătății anunță că medicul a fost suspendat din funcție
13:20
Vești bune pentru șoferi: Carburanții se ieftinesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Vești bune pentru șoferi: Carburanții se ieftinesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:20
Președintele rus, Vladimir Putin s-a întâlnit cu premierul Ungariei, Victor Orban - VIDEO # ProTV.md
Președintele rus, Vladimir Putin s-a întâlnit cu premierul Ungariei, Victor Orban - VIDEO
13:10
Trei persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un alt automobil, la Ialoveni. Imagini de la locul accidentului - VIDEO # ProTV.md
Trei persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un alt automobil, la Ialoveni. Imagini de la locul accidentului - VIDEO
13:10
Ce spun medicii despre starea celor trei persoane, printre care doi copii, care au avut de suferit în urma accidentului de la Ialoveni # ProTV.md
Ce spun medicii despre starea celor trei persoane, printre care doi copii, care au avut de suferit în urma accidentului de la Ialoveni
13:10
Acum 8 ore
13:00
Ce spun medicii despre starea celor trei persoane, printre care doi copii, care au avut de suferit în urma accidentului de pe șoseaua Chișinău-Hîncești # ProTV.md
Ce spun medicii despre starea celor trei persoane, printre care doi copii, care au avut de suferit în urma accidentului de pe șoseaua Chișinău-Hîncești
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 28.11.2025
12:50
Un sat elvețian oferă 73.000 de euro celor vor să se mute acolo: „Mai sunt case disponibile” # ProTV.md
Un sat elvețian oferă 73.000 de euro celor vor să se mute acolo: „Mai sunt case disponibile”
12:40
Donald Trump, un nou derapaj la adresa unei jurnaliste: „Ești proastă?”
12:40
Vladimir Andronache - adus în fața magistraților: „Am spălat banii în mașina de spălat." Procurorii cer prelungirea arestului preventiv - VIDEO # ProTV.md
Vladimir Andronache - adus în fața magistraților: „Am spălat banii în mașina de spălat." Procurorii cer prelungirea arestului preventiv - VIDEO
12:30
Kremlinul anunță că Vladimir Putin va efectua o vizită oficială în India, în contextul tensiunilor comerciale cu SUA # ProTV.md
Kremlinul anunță că Vladimir Putin va efectua o vizită oficială în India, în contextul tensiunilor comerciale cu SUA
12:30
Fostul deputat, Vladimir Andronache - adus în fața magistraților. Cum a răspuns acesta la întrebările jurnaliștilor: „Am spălat banii în mașina de spălat" - VIDEO # ProTV.md
Fostul deputat, Vladimir Andronache - adus în fața magistraților. Cum a răspuns acesta la întrebările jurnaliștilor: „Am spălat banii în mașina de spălat" - VIDEO
12:20
Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe Ucraina și pregătiri pentru apărare # ProTV.md
Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe Ucraina și pregătiri pentru apărare
12:20
Trei persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un alt automobil, pe șoseaua Chișinu-Hîncești. Imagini de la locul accidentului - VIDEO # ProTV.md
Trei persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un alt automobil, pe șoseaua Chișinu-Hîncești. Imagini de la locul accidentului - VIDEO
12:10
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru persoana reținută miercuri, în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița - VIDEO # ProTV.md
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru persoana reținută miercuri, în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița - VIDEO
12:10
Declarațiile avocatului persoanei reținută în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița: „Clientul meu pledează nevinovat" - VIDEO # ProTV.md
Declarațiile avocatului persoanei reținută în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița: „Clientul meu pledează nevinovat" - VIDEO
12:00
Percheziții la șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Iermak - FOTO
12:00
Andrii Iermak, șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski a venit cu o reacție, după percheziții - FOTO # ProTV.md
Andrii Iermak, șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski a venit cu o reacție, după percheziții - FOTO
12:00
Declarațiile avocatului persoanei reținute ieri, în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița: „Clientul meu pledează nevinovat" - VIDEO # ProTV.md
Declarațiile avocatului persoanei reținute ieri, în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița: „Clientul meu pledează nevinovat" - VIDEO
12:00
Escrocherie de 10 milioane de lei, deconspirată de PCCOCS. Patru tineri „vindeau” online mașini retro în SUA, cu 500 de mii de dolari. Făptașii, reținuți - VIDEO # ProTV.md
Escrocherie de 10 milioane de lei, deconspirată de PCCOCS. Patru tineri „vindeau” online mașini retro în SUA, cu 500 de mii de dolari. Făptașii, reținuți - VIDEO
11:50
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani. „Lansările sunt amânate pe termen nedeterminat” # ProTV.md
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani. „Lansările sunt amânate pe termen nedeterminat”
11:50
Inteligența artificială poate înlocui 11,7% din angajații americani. 150 de milioane de oameni riscă să-și piardă locul de muncă # ProTV.md
Inteligența artificială poate înlocui 11,7% din angajații americani. 150 de milioane de oameni riscă să-și piardă locul de muncă
11:40
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru persoana reținută ieri, în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița - VIDEO # ProTV.md
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru persoana reținută ieri, în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița - VIDEO
11:30
„Curier” de droguri, prins în flagrant în capitală. La el acasă au fost găsite marijuana și hașiș de peste 200 de mii de lei. Bărbatul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO # ProTV.md
„Curier” de droguri, prins în flagrant în capitală. La el acasă au fost găsite marijuana și hașiș de peste 200 de mii de lei. Bărbatul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO
Acum 12 ore
10:50
Andrii Ermak, șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski a venit cu o reacție, după percheziții - FOTO # ProTV.md
Andrii Ermak, șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski a venit cu o reacție, după percheziții - FOTO
10:40
Un medic obstetrician-ginecolog din Ștefan vodă - condamnat la închisoare, după decesul unei femei însărcinate. Ce a făcut acesta și câți ani va sta după gratii # ProTV.md
Un medic obstetrician-ginecolog din Ștefan vodă - condamnat la închisoare, după decesul unei femei însărcinate. Ce a făcut acesta și câți ani va sta după gratii
