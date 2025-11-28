EXCLUSIV. Declarațiile medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete: „Sunt aberații"

ProTV.md, 28 noiembrie 2025 15:40

EXCLUSIV. Declarațiile medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete: „Sunt aberații"

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
15:40
Cânepă în valoare de peste 2 milioane de lei, crescută la Cantemir și Cahul. Polițiștii au descins cu percheziții acasă la patru persoane - VIDEO ProTV.md
Cânepă în valoare de peste 2 milioane de lei, crescută la Cantemir și Cahul. Polițiștii au descins cu percheziții acasă la patru persoane - VIDEO
15:40
EXCLUSIV. Declarațiile medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete: „Sunt aberații" ProTV.md
EXCLUSIV. Declarațiile medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete: „Sunt aberații"
15:40
Ultimatumul UE pentru Zelenski: Trebuie să scăpați de corupția din țară, dacă vreți să aderați la Uniunea Europeană ProTV.md
Ultimatumul UE pentru Zelenski: Trebuie să scăpați de corupția din țară, dacă vreți să aderați la Uniunea Europeană
Acum o oră
15:20
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului ProTV.md
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
15:00
Cum au ajuns mii de orfani ruși să lupte în Ucraina: „Sunt numărul 1.155 pe lista de așteptare pentru un apartament, dacă mă înscriu în armată, voi fi primul!” ProTV.md
Cum au ajuns mii de orfani ruși să lupte în Ucraina: „Sunt numărul 1.155 pe lista de așteptare pentru un apartament, dacă mă înscriu în armată, voi fi primul!”
15:00
Bărbatul care ar fi organizat transportul armelor găsite într-un camion la vama Albița - plasat în arest pentru 30 de zile ProTV.md
Bărbatul care ar fi organizat transportul armelor găsite într-un camion la vama Albița - plasat în arest pentru 30 de zile
Acum 2 ore
14:50
Fostul deputat, Vladimir Andronache, rămâne în arest pentru încă 20 de zile ProTV.md
Fostul deputat, Vladimir Andronache, rămâne în arest pentru încă 20 de zile
14:10
Ministrul Apărării din România, Ionuț Moșteanu, și-a anunțat demisia ProTV.md
Ministrul Apărării din România, Ionuț Moșteanu, și-a anunțat demisia
Acum 4 ore
13:40
Moment istoric pentru Aviația Civilă din țara noastră. Un operator național a participat pentru prima dată la Dubai Airshow. A fost arborat Drapelul Republicii Moldova - VIDEO ProTV.md
Moment istoric pentru Aviația Civilă din țara noastră. Un operator național a participat pentru prima dată la Dubai Airshow. A fost arborat Drapelul Republicii Moldova - VIDEO
13:40
Prietenie Putin-Orbán la Kremlin. Liderul Rusiei salută „poziția echilibrată” a Ungariei în problema ucraineană. Ce i-a propus premierul maghiar ProTV.md
Prietenie Putin-Orbán la Kremlin. Liderul Rusiei salută „poziția echilibrată” a Ungariei în problema ucraineană. Ce i-a propus premierul maghiar
13:30
Președintele rus, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu premierul Ungariei, Victor Orban. Ce declarații au făcut cei doi - VIDEO ProTV.md
Președintele rus, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu premierul Ungariei, Victor Orban. Ce declarații au făcut cei doi - VIDEO
13:30
Cazul medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete: Ministerul Sănătății anunță că medicul a fost suspendat din funcție ProTV.md
Cazul medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol asupra a două fete: Ministerul Sănătății anunță că medicul a fost suspendat din funcție
13:20
Vești bune pentru șoferi: Carburanții se ieftinesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Vești bune pentru șoferi: Carburanții se ieftinesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:20
Președintele rus, Vladimir Putin s-a întâlnit cu premierul Ungariei, Victor Orban - VIDEO ProTV.md
Președintele rus, Vladimir Putin s-a întâlnit cu premierul Ungariei, Victor Orban - VIDEO
13:10
Trei persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un alt automobil, la Ialoveni. Imagini de la locul accidentului - VIDEO ProTV.md
Trei persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un alt automobil, la Ialoveni. Imagini de la locul accidentului - VIDEO
13:10
Ce spun medicii despre starea celor trei persoane, printre care doi copii, care au avut de suferit în urma accidentului de la Ialoveni ProTV.md
Ce spun medicii despre starea celor trei persoane, printre care doi copii, care au avut de suferit în urma accidentului de la Ialoveni
13:10
Toate zborurile FLYONE sunt la jumătate de preț! Doar astăzi! ProTV.md
Toate zborurile FLYONE sunt la jumătate de preț! Doar astăzi!
13:00
Ce spun medicii despre starea celor trei persoane, printre care doi copii, care au avut de suferit în urma accidentului de pe șoseaua Chișinău-Hîncești ProTV.md
Ce spun medicii despre starea celor trei persoane, printre care doi copii, care au avut de suferit în urma accidentului de pe șoseaua Chișinău-Hîncești
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 28.11.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 28.11.2025
12:50
Un sat elvețian oferă 73.000 de euro celor vor să se mute acolo: „Mai sunt case disponibile” ProTV.md
Un sat elvețian oferă 73.000 de euro celor vor să se mute acolo: „Mai sunt case disponibile”
12:40
Donald Trump, un nou derapaj la adresa unei jurnaliste: „Ești proastă?” ProTV.md
Donald Trump, un nou derapaj la adresa unei jurnaliste: „Ești proastă?”
12:40
Vladimir Andronache - adus în fața magistraților: „Am spălat banii în mașina de spălat." Procurorii cer prelungirea arestului preventiv - VIDEO ProTV.md
Vladimir Andronache - adus în fața magistraților: „Am spălat banii în mașina de spălat." Procurorii cer prelungirea arestului preventiv - VIDEO
12:30
Kremlinul anunță că Vladimir Putin va efectua o vizită oficială în India, în contextul tensiunilor comerciale cu SUA ProTV.md
Kremlinul anunță că Vladimir Putin va efectua o vizită oficială în India, în contextul tensiunilor comerciale cu SUA
12:30
Fostul deputat, Vladimir Andronache - adus în fața magistraților. Cum a răspuns acesta la întrebările jurnaliștilor: „Am spălat banii în mașina de spălat" - VIDEO ProTV.md
Fostul deputat, Vladimir Andronache - adus în fața magistraților. Cum a răspuns acesta la întrebările jurnaliștilor: „Am spălat banii în mașina de spălat" - VIDEO
12:20
Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe Ucraina și pregătiri pentru apărare ProTV.md
Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe Ucraina și pregătiri pentru apărare
12:20
Trei persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un alt automobil, pe șoseaua Chișinu-Hîncești. Imagini de la locul accidentului - VIDEO ProTV.md
Trei persoane, printre care doi copii, au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un alt automobil, pe șoseaua Chișinu-Hîncești. Imagini de la locul accidentului - VIDEO
12:10
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru persoana reținută miercuri, în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița - VIDEO ProTV.md
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru persoana reținută miercuri, în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița - VIDEO
12:10
Declarațiile avocatului persoanei reținută în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița: „Clientul meu pledează nevinovat" - VIDEO ProTV.md
Declarațiile avocatului persoanei reținută în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița: „Clientul meu pledează nevinovat" - VIDEO
12:00
Percheziții la șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Iermak - FOTO ProTV.md
Percheziții la șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Iermak - FOTO
12:00
Andrii Iermak, șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski a venit cu o reacție, după percheziții - FOTO ProTV.md
Andrii Iermak, șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski a venit cu o reacție, după percheziții - FOTO
12:00
Declarațiile avocatului persoanei reținute ieri, în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița: „Clientul meu pledează nevinovat" - VIDEO ProTV.md
Declarațiile avocatului persoanei reținute ieri, în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița: „Clientul meu pledează nevinovat" - VIDEO
12:00
Escrocherie de 10 milioane de lei, deconspirată de PCCOCS. Patru tineri „vindeau” online mașini retro în SUA, cu 500 de mii de dolari. Făptașii, reținuți - VIDEO ProTV.md
Escrocherie de 10 milioane de lei, deconspirată de PCCOCS. Patru tineri „vindeau” online mașini retro în SUA, cu 500 de mii de dolari. Făptașii, reținuți - VIDEO
Acum 6 ore
11:50
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani. „Lansările sunt amânate pe termen nedeterminat” ProTV.md
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani. „Lansările sunt amânate pe termen nedeterminat”
11:50
Inteligența artificială poate înlocui 11,7% din angajații americani. 150 de milioane de oameni riscă să-și piardă locul de muncă ProTV.md
Inteligența artificială poate înlocui 11,7% din angajații americani. 150 de milioane de oameni riscă să-și piardă locul de muncă
11:40
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru persoana reținută ieri, în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița - VIDEO ProTV.md
Procurorii cer 30 de zile de arest pentru persoana reținută ieri, în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița - VIDEO
11:30
„Curier” de droguri, prins în flagrant în capitală. La el acasă au fost găsite marijuana și hașiș de peste 200 de mii de lei. Bărbatul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO ProTV.md
„Curier” de droguri, prins în flagrant în capitală. La el acasă au fost găsite marijuana și hașiș de peste 200 de mii de lei. Bărbatul, reținut pentru 72 de ore - VIDEO
10:50
Andrii Ermak, șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski a venit cu o reacție, după percheziții - FOTO ProTV.md
Andrii Ermak, șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski a venit cu o reacție, după percheziții - FOTO
10:40
Un medic obstetrician-ginecolog din Ștefan vodă - condamnat la închisoare, după decesul unei femei însărcinate. Ce a făcut acesta și câți ani va sta după gratii ProTV.md
Un medic obstetrician-ginecolog din Ștefan vodă - condamnat la închisoare, după decesul unei femei însărcinate. Ce a făcut acesta și câți ani va sta după gratii
10:40
Procurorii PCCOCS solicită arest pentru organizatorul schemei de contrabandă în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița ProTV.md
Procurorii PCCOCS solicită arest pentru organizatorul schemei de contrabandă în dosarul camionului cu muniții de la vama Leușeni-Albița
10:30
Un medic obstetrician-ginecolog din Ștefan vodă - condamnat la închisoare, după decesul unei femei însărcinat. Ce a făcut acesta și câți ani va sta după gratii ProTV.md
Un medic obstetrician-ginecolog din Ștefan vodă - condamnat la închisoare, după decesul unei femei însărcinat. Ce a făcut acesta și câți ani va sta după gratii
10:20
Contrabandă cu piese auto și mașini în valoare de peste un milion de lei. O persoană a fost reținută. Ce au găsit procurorii în urma perchezițiilor - VIDEO ProTV.md
Contrabandă cu piese auto și mașini în valoare de peste un milion de lei. O persoană a fost reținută. Ce au găsit procurorii în urma perchezițiilor - VIDEO
10:20
Când diagnosticul face diferența: Departamentul de Imagistică și Radiologie al Spitalului Repromed ProTV.md
Când diagnosticul face diferența: Departamentul de Imagistică și Radiologie al Spitalului Repromed
Acum 8 ore
09:40
Urcare spectaculoasă în clasament! Craiova, la un pas de primăvara europeană după victoria cu Mainz ProTV.md
Urcare spectaculoasă în clasament! Craiova, la un pas de primăvara europeană după victoria cu Mainz
09:30
Percheziții la șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Ermak - FOTO ProTV.md
Percheziții la șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Ermak - FOTO
09:30
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun ProTV.md
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
09:30
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin ProTV.md
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
09:20
Sondaj Herbalife: 61% dintre femei se lansează în afaceri pentru a obține independență financiară, iar 41% spun că sunt motivate de copiii lor ProTV.md
Sondaj Herbalife: 61% dintre femei se lansează în afaceri pentru a obține independență financiară, iar 41% spun că sunt motivate de copiii lor
09:10
Unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați la Washington, o tânără de 20 de ani, a murit ProTV.md
Unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați la Washington, o tânără de 20 de ani, a murit
09:10
Cazul TUX: Procurorii au descins cu peste 20 de percheziții pe teritoriul țării, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar ProTV.md
Cazul TUX: Procurorii au descins cu peste 20 de percheziții pe teritoriul țării, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar
09:00
NATO construiește o bază laser în Arctica pentru a contracara Rusia și China. „Avem nevoie de o soluție de rezervă” ProTV.md
NATO construiește o bază laser în Arctica pentru a contracara Rusia și China. „Avem nevoie de o soluție de rezervă”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.