PSRM: Plata salariilor trebuie aprobată de primar. Fracțiunea va acționa strict în limitele legii

Oficial.md, 28 noiembrie 2025 13:50

Astăzi, consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor au susținut o conferință de presă în care au..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 10 minute
13:50
PSRM: Plata salariilor trebuie aprobată de primar. Fracțiunea va acționa strict în limitele legii Oficial.md
Astăzi, consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor au susținut o conferință de presă în care au..
Acum 30 minute
13:40
Curtea de Conturi a evaluat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării..
Acum 2 ore
12:10
Noii ofițeri și subofițeri ai MAI au depus jurământul Oficial.md
Au depus Jurământul de credință și au asumat angajamentul de a servi Republica Moldova cu..
12:00
Ministerul Sănătății s-a sesizat cu privire la o investigație în privința unui anesteziolog-reanimatolog Oficial.md
Ministerul Sănătății a luat act de investigația jurnalistică apărută în mass-media referitoare la activitatea medicului..
Acum 4 ore
11:10
O delegație a Republicii Moldova a participat la Forumul Economic Germania – România – Republica Moldova de la Stuttgart Oficial.md
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga fiind parte a delegației Republicii Moldova condusă de..
10:10
ȘFA. Refresh course pentru antrenorii ce dețin licențele C UEFA și C FMF Oficial.md
În conformitate cu cerințele Convenției UEFA de recunoaștere a calificării antrenorilor, Departamentul Tehnic al Federației..
Acum 6 ore
09:50
Piese auto de contrabandă din Italia, de 1,2 mln. lei. De la învinuitul arestat a fost ridicată și cocaină de 120 mii lei Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Poliției de Frontieră, anunță destructurarea unui grup infracțional implicat..
09:50
Parlamentul are opt deputați noi Oficial.md
Parlamentul are opt deputați noi. Este vorba despre deputații aleși pe listele Partidului Politic „Partidul..
09:30
Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu primarii din Ungheni Oficial.md
Modernizarea Republicii Moldova, schimbările făcute cu sprijin european care au crescut standardele de viață în..
09:20
Dmitri Torner, despre alegerile din Găgăuzia: Şi Chişinăul, şi Comratul trebuie să facă totul ca alegerile să fie maximal libere şi corecte Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”, consideră că alegerile deputaţilor Adunării..
09:10
Meniu de Revelion gata pregătit pentru o sărbătoare fără griji! Oficial.md
Seara de Revelion începe adesea cu gustări care atrag atenția și stârnesc pofta. Platourile variate,..
09:10
Percheziții în dosarul „Tux” Oficial.md
Astăzi, procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii de Poliție şi angajații “Fulger” desfășoarǎ noi acțiuni..
08:30
Ediția a X-a a Festivalului Internațional de Film Documentar „Moldox” a fost inaugurată la Chișinău Oficial.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a participat la deschiderea celei de-a X-a ediții a Festivalului Internațional..
08:30
Comisia pentru Drepturile Omului despre platformele financiare: Din cauza inacțiunii autorităților, pot apărea și mai multe victime Oficial.md
Deputații PSRM, Pavel Voicu și Grigore Novac, au susținut în Parlament un briefing la care..
08:30
Futsal. Naționala Moldovei va participa la un turneu internațional în Armenia Oficial.md
Naționala de futsal a Moldovei va participa la sfârșitul anului 2025 la un turneu internațional..
08:30
14 microbuze și 4 autobuze noi pentru locuitorii din Ungheni Oficial.md
Locuitorii municipiului Ungheni vor beneficia de condiții moderne și confortabile în transportul public urban, odată..
Acum 24 ore
14:30
Ion Ceban: Bugetul municipal este un subiect exploatat politic Oficial.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, subliniază că bugetul municipal este un subiect exploatat..
14:20
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei vor avea loc în martie Oficial.md
La ședința de astăzi a Adunării Populare a Găgăuziei (APG) a fost decisă data alegerilor..
Ieri
13:40
Analiza lui Corneliu Ciurea privind șansele posibilelor candidați la funcția de bașcan, în cazul alegerilor anticipate. Cine ar putea fi surpriza?! Oficial.md
Analistul Corneliu Ciurea analizează, într-un editorial pentru portalul politics.md, posibilii candidați la funcția de bașcan..
13:40
01 – 10 decembrie 2025 – o nouă subscriere prin platforma eVMS.md Oficial.md
Ministerul Finanțelor anunță că, în perioada 1 decembrie – 10 decembrie 2025, este deschisă o..
12:10
Creșteri constante ale capacităților instalate din surse regenerabile Oficial.md
Republica Moldova înregistrează creșteri constante ale capacităților instalate din surse regenerabile. La sfârșitul lunii octombrie..
12:10
Alexandru Munteanu, la Conferința Moldova Fruct: Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a mulțumit și i-a felicitat pe producătorii și exportatorii de fructe prezenți..
12:10
Energocom asigură sprijin consumatorilor oentru citirea datelor contoarelor Oficial.md
SA Energocom anunță consumatorii că pentru a asigura corectitudinea calculelor și conforul, citirea datelor contoarelor..
12:00
Și-a atacat amicul cu o furculiță în scop de a-i sustrage bunurile. Inculpatul – condamnat Oficial.md
Procuratura Bălți informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 42 de..
11:50
Estonia va deschide Ambasadă la Chișinău Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut astăzi o discuție telefonică cu ministrul de..
11:50
Ministerul Culturii anunță un Program de formare pentru instituțiile mass-media Oficial.md
Ministerul Culturii al Republicii Moldova, în parteneriat cu Consiliul Europei, organizează la data de 11 decembrie..
11:50
Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale a fost denunțat de Parlament Oficial.md
Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor..
11:20
Curtea de Conturi a prezentat în cadrul Comisiei parlamentare rezultatele auditurilor la Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 26 noiembrie curent,..
11:10
2 bărbați reținuți pentru escrocherii cu carduri bancare Oficial.md
Ofițerii de investigații ai Inspectoratului de Poliție Taraclia, în comun cu procurorii din Cahul, oficiul..
11:10
A fost efectuată testarea tehnică a tronsonului feroviar Chișinău–Revaca Oficial.md
La 25 noiembrie 2025, Directorul General al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, Serghei..
10:50
Ion Ceban și deputații MAN au înregistrat un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto Oficial.md
Primarul municipiului Chișinău și președintele MAN, Ion Ceban, împreună cu deputații formațiunii, au înregistrat în..
10:50
Partidul Republican „Inima Moldovei” va solicita Curţii de Apel să sesizeze Curtea Constituţională în vederea verificării constituţionalităţii mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii privind partidele Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” va solicita Curţii de Apel Centru să sesizeze Curtea Constituţională în..
09:40
Dialog între Ministerul Agriculturii și asociațiile din sector privind instituirea Camerelor Agricole Oficial.md
Au avut loc discuții tehnice cu reprezentanți ai mai multor asociații din sectorul agricol. La..
09:40
Maia Sandu și Igor Grosu au participat la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, împreună cu Președintele Parlamentului Igor Grosu și..
08:30
PSRM cere instituirea unui moratoriu asupra închiderii școlilor Oficial.md
Deputații PSRM au susținut astăzi un briefing în care s-au pronunțat categoric împotriva închiderii școlilor..
08:30
Leonid Oleinicenco a participat la ședința Comitetului UEFA al Asociațiilor Naționale de la Nyon Oficial.md
Președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, și alți 26 de reprezentanți ai federațiilor naționale..
26 noiembrie 2025
16:40
Măsurile care vor fi întreprinse în cazurile de interes național Oficial.md
Președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a anunțat măsurile propuse..
16:40
Audieri la Parlament privind traficul de droguri, incidentul de la Hotelul Național și cazul munițiilor depistate la frontieră Oficial.md
Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică a organizat o serie de audieri ale..
16:30
Aly Nova debutează cu piesa și videoclipul “E bine” Oficial.md
Tânăra interpretă Aly Nova, originară din Republica Moldova și parte a familiei #ELRaduProject, își face..
15:00
Elena Panuș și Natalia Ixari revin în funcții noi Oficial.md
Ion Ceban, primar al capitalei și lider al Mișcării Alternativa Națională (MAN), a anunțat noile..
15:00
Grant de 21 milioane lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”, acordat de Japonia Oficial.md
Japonia va acorda companiei „Teleradio-Moldova” un grant de 21 de milioane de lei. Banii sunt..
15:00
Activitate de audit: CCRM a evaluat modul de autorizare și monitorizare a ajutoarelor de stat Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 26 noiembrie curent,..
14:50
Cetățenii din zona de frontieră dintre Republica Moldova și România vor beneficia de intervenții medicale rapide Oficial.md
Cetățenii din zona de frontieră dintre Republica Moldova și România vor beneficia de intervenții medicale..
14:50
Circa 148 mln. alocați din bugetul de stat pe anul 2025 pentru autoritățile locale Oficial.md
Guvernul a aprobat astăzi avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de..
14:50
PLDM solicită convocarea de urgență a Consiliului Național de Securitate Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă profunda îngrijorare față de degradarea accelerată a..
14:50
Moldovenii stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale Oficial.md
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii..
14:40
MAE a înmânat o notă de protest Ambasadorului Federației Ruse în legătură cu survolarea ilegală a 6 drone pe teritoriul țării Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe a convocat astăzi ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a..
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Irina Vlah îi solicită lui Igor Grosu și Parlamentului să anuleze modificările abuzive care au fost operate la Legea privind partidele politice la data de 14 iunie 2025! Oficial.md
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor..
12:00
Pe 28 noiembrie va fi examinată oportunitatea măsurii asiguratorii. Avocat: În cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” s-a manipulat cu date, fără să existe probe Oficial.md
Avocatul Fadei Nagacevschi afirmă că în cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” s-a încercat să se genereze..
11:40
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra Acordului cu România privind scutirea de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu Oficial.md
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra Acordului interguvernamental dintre Republica Moldova și România privind scutirea..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.