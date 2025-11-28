PSRM: Plata salariilor trebuie aprobată de primar. Fracțiunea va acționa strict în limitele legii
Oficial.md, 28 noiembrie 2025 13:50
Astăzi, consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor au susținut o conferință de presă în care au..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 10 minute
13:50
PSRM: Plata salariilor trebuie aprobată de primar. Fracțiunea va acționa strict în limitele legii # Oficial.md
Astăzi, consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor au susținut o conferință de presă în care au..
Acum 30 minute
13:40
Curtea de Conturi a evaluat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării..
Acum 2 ore
12:10
Au depus Jurământul de credință și au asumat angajamentul de a servi Republica Moldova cu..
12:00
Ministerul Sănătății s-a sesizat cu privire la o investigație în privința unui anesteziolog-reanimatolog # Oficial.md
Ministerul Sănătății a luat act de investigația jurnalistică apărută în mass-media referitoare la activitatea medicului..
Acum 4 ore
11:10
O delegație a Republicii Moldova a participat la Forumul Economic Germania – România – Republica Moldova de la Stuttgart # Oficial.md
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga fiind parte a delegației Republicii Moldova condusă de..
10:10
În conformitate cu cerințele Convenției UEFA de recunoaștere a calificării antrenorilor, Departamentul Tehnic al Federației..
Acum 6 ore
09:50
Piese auto de contrabandă din Italia, de 1,2 mln. lei. De la învinuitul arestat a fost ridicată și cocaină de 120 mii lei # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu angajații Poliției de Frontieră, anunță destructurarea unui grup infracțional implicat..
09:50
Parlamentul are opt deputați noi. Este vorba despre deputații aleși pe listele Partidului Politic „Partidul..
09:30
Modernizarea Republicii Moldova, schimbările făcute cu sprijin european care au crescut standardele de viață în..
09:20
Dmitri Torner, despre alegerile din Găgăuzia: Şi Chişinăul, şi Comratul trebuie să facă totul ca alegerile să fie maximal libere şi corecte # Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”, consideră că alegerile deputaţilor Adunării..
09:10
Seara de Revelion începe adesea cu gustări care atrag atenția și stârnesc pofta. Platourile variate,..
09:10
Astăzi, procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii de Poliție şi angajații “Fulger” desfășoarǎ noi acțiuni..
08:30
Ediția a X-a a Festivalului Internațional de Film Documentar „Moldox” a fost inaugurată la Chișinău # Oficial.md
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a participat la deschiderea celei de-a X-a ediții a Festivalului Internațional..
08:30
Comisia pentru Drepturile Omului despre platformele financiare: Din cauza inacțiunii autorităților, pot apărea și mai multe victime # Oficial.md
Deputații PSRM, Pavel Voicu și Grigore Novac, au susținut în Parlament un briefing la care..
08:30
Naționala de futsal a Moldovei va participa la sfârșitul anului 2025 la un turneu internațional..
08:30
Locuitorii municipiului Ungheni vor beneficia de condiții moderne și confortabile în transportul public urban, odată..
Acum 24 ore
14:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, subliniază că bugetul municipal este un subiect exploatat..
14:20
La ședința de astăzi a Adunării Populare a Găgăuziei (APG) a fost decisă data alegerilor..
Ieri
13:40
Analiza lui Corneliu Ciurea privind șansele posibilelor candidați la funcția de bașcan, în cazul alegerilor anticipate. Cine ar putea fi surpriza?! # Oficial.md
Analistul Corneliu Ciurea analizează, într-un editorial pentru portalul politics.md, posibilii candidați la funcția de bașcan..
13:40
Ministerul Finanțelor anunță că, în perioada 1 decembrie – 10 decembrie 2025, este deschisă o..
12:10
Republica Moldova înregistrează creșteri constante ale capacităților instalate din surse regenerabile. La sfârșitul lunii octombrie..
12:10
Alexandru Munteanu, la Conferința Moldova Fruct: Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a mulțumit și i-a felicitat pe producătorii și exportatorii de fructe prezenți..
12:10
SA Energocom anunță consumatorii că pentru a asigura corectitudinea calculelor și conforul, citirea datelor contoarelor..
12:00
Și-a atacat amicul cu o furculiță în scop de a-i sustrage bunurile. Inculpatul – condamnat # Oficial.md
Procuratura Bălți informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 42 de..
11:50
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut astăzi o discuție telefonică cu ministrul de..
11:50
Ministerul Culturii al Republicii Moldova, în parteneriat cu Consiliul Europei, organizează la data de 11 decembrie..
11:50
Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale a fost denunțat de Parlament # Oficial.md
Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor..
11:20
Curtea de Conturi a prezentat în cadrul Comisiei parlamentare rezultatele auditurilor la Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 26 noiembrie curent,..
11:10
Ofițerii de investigații ai Inspectoratului de Poliție Taraclia, în comun cu procurorii din Cahul, oficiul..
11:10
La 25 noiembrie 2025, Directorul General al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, Serghei..
10:50
Ion Ceban și deputații MAN au înregistrat un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto # Oficial.md
Primarul municipiului Chișinău și președintele MAN, Ion Ceban, împreună cu deputații formațiunii, au înregistrat în..
10:50
Partidul Republican „Inima Moldovei” va solicita Curţii de Apel să sesizeze Curtea Constituţională în vederea verificării constituţionalităţii mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii privind partidele # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” va solicita Curţii de Apel Centru să sesizeze Curtea Constituţională în..
09:40
Dialog între Ministerul Agriculturii și asociațiile din sector privind instituirea Camerelor Agricole # Oficial.md
Au avut loc discuții tehnice cu reprezentanți ai mai multor asociații din sectorul agricol. La..
09:40
Maia Sandu și Igor Grosu au participat la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, împreună cu Președintele Parlamentului Igor Grosu și..
08:30
Deputații PSRM au susținut astăzi un briefing în care s-au pronunțat categoric împotriva închiderii școlilor..
08:30
Leonid Oleinicenco a participat la ședința Comitetului UEFA al Asociațiilor Naționale de la Nyon # Oficial.md
Președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, și alți 26 de reprezentanți ai federațiilor naționale..
26 noiembrie 2025
16:40
Președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a anunțat măsurile propuse..
16:40
Audieri la Parlament privind traficul de droguri, incidentul de la Hotelul Național și cazul munițiilor depistate la frontieră # Oficial.md
Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică a organizat o serie de audieri ale..
16:30
Tânăra interpretă Aly Nova, originară din Republica Moldova și parte a familiei #ELRaduProject, își face..
15:00
Ion Ceban, primar al capitalei și lider al Mișcării Alternativa Națională (MAN), a anunțat noile..
15:00
Grant de 21 milioane lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”, acordat de Japonia # Oficial.md
Japonia va acorda companiei „Teleradio-Moldova” un grant de 21 de milioane de lei. Banii sunt..
15:00
Activitate de audit: CCRM a evaluat modul de autorizare și monitorizare a ajutoarelor de stat # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 26 noiembrie curent,..
14:50
Cetățenii din zona de frontieră dintre Republica Moldova și România vor beneficia de intervenții medicale rapide # Oficial.md
Cetățenii din zona de frontieră dintre Republica Moldova și România vor beneficia de intervenții medicale..
14:50
Guvernul a aprobat astăzi avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de..
14:50
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă profunda îngrijorare față de degradarea accelerată a..
14:50
Moldovenii stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale # Oficial.md
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii..
14:40
MAE a înmânat o notă de protest Ambasadorului Federației Ruse în legătură cu survolarea ilegală a 6 drone pe teritoriul țării # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe a convocat astăzi ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a..
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Irina Vlah îi solicită lui Igor Grosu și Parlamentului să anuleze modificările abuzive care au fost operate la Legea privind partidele politice la data de 14 iunie 2025! # Oficial.md
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor..
12:00
Pe 28 noiembrie va fi examinată oportunitatea măsurii asiguratorii. Avocat: În cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” s-a manipulat cu date, fără să existe probe # Oficial.md
Avocatul Fadei Nagacevschi afirmă că în cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” s-a încercat să se genereze..
11:40
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra Acordului cu România privind scutirea de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu # Oficial.md
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra Acordului interguvernamental dintre Republica Moldova și România privind scutirea..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.