Moldovenii stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale
Oficial.md, 26 noiembrie 2025 14:50
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 10 minute
14:50
Cetățenii din zona de frontieră dintre Republica Moldova și România vor beneficia de intervenții medicale rapide # Oficial.md
Cetățenii din zona de frontieră dintre Republica Moldova și România vor beneficia de intervenții medicale..
14:50
Guvernul a aprobat astăzi avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de..
14:50
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă profunda îngrijorare față de degradarea accelerată a..
14:50
Moldovenii stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale # Oficial.md
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii..
Acum 30 minute
14:40
MAE a înmânat o notă de protest Ambasadorului Federației Ruse în legătură cu survolarea ilegală a 6 drone pe teritoriul țării # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe a convocat astăzi ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a..
Acum 4 ore
12:40
Irina Vlah îi solicită lui Igor Grosu și Parlamentului să anuleze modificările abuzive care au fost operate la Legea privind partidele politice la data de 14 iunie 2025! # Oficial.md
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor..
12:00
Pe 28 noiembrie va fi examinată oportunitatea măsurii asiguratorii. Avocat: În cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” s-a manipulat cu date, fără să existe probe # Oficial.md
Avocatul Fadei Nagacevschi afirmă că în cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” s-a încercat să se genereze..
11:40
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra Acordului cu România privind scutirea de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu # Oficial.md
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra Acordului interguvernamental dintre Republica Moldova și România privind scutirea..
11:40
Guvernul va reabilita încă 380 de curți ale blocurilor de locuit din Chișinău, în cadrul Programului „Curtea Europeană” # Oficial.md
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. O decizie de completare..
Acum 6 ore
10:50
Premierul Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită în teritoriu mâine, 27 noiembrie 2025, în..
10:50
Chișinăul intră în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă! Primăria Chișinău invită toți locuitorii și..
10:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Telenești, în cadrul..
10:40
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 2 015 365,12 lei companiei „INTACT Asigurări Generale” SA # Oficial.md
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 2 015 365,12 lei companiei „INTACT..
10:30
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat câteva demisii. Ion Bulmaga a fost eliberat din funcția..
10:20
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru siguranța elevilor și asigurarea utilizării..
10:10
Imprudența în timpul fumatului a provocat un incendiu într-o locuință din raionul Ceadîr-Lunga # Oficial.md
În seara zilei de 25 noiembrie 2025, la ora 21:54, pompierii din sudul țării au..
09:20
Parlamentul Republicii Moldova: mobilizarea instituțiilor, societății civile și a cetățenilor – premisă esențială pentru accelerarea integrării Europene # Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană, în cooperare cu Biroul pentru Integrare Europeană,..
09:10
Scriitorul Emilian Galaicu-Păun a fost decorat cu Ordinul Artelor și Literelor al Republicii Franceze # Oficial.md
Emilian Galaicu-Păun, una dintre cele mai importante și influente voci ale literaturii contemporane din Republica..
Acum 8 ore
08:50
În cadrul dosarului investigat de către autorități, a fost creat un grup de lucru comun..
08:50
Republica Moldova va continua să beneficieze de asistența CoE în implementarea reformelor # Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Șeful Oficiului Consiliului Europei (CoE) la Chișinău, Falk Lange...
08:50
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare # Oficial.md
La data de 25 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
Acum 24 ore
18:40
Astăzi, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a convocat ședința staff-ului Zonei de..
17:40
Olga Cebotari: Opoziția are un rol esențial în monitorizarea integrării europene și garantarea reformelor în interesul cetățenilor # Oficial.md
Astăzi, la conferința desfășurată în Parlamentul Republicii Moldova cu genericul „Angajament deplin pentru Integrarea Europeană”,..
17:30
Compania KirsanCom din Republica Moldova, într-o declarație, se arată indignată de faptul că, „cetățeanul estonian..
17:10
Liderul MAN: Atât în cazul camionului cu arme, în cazul dronei, dar și a altor probleme răsunătoare se crează impresia că opinia publică este intenționat bulversată # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), condamnă vehement „toate declarațiile publice, eronate și chiar..
16:40
Agenda europeană a Republicii Moldova, implementarea Planului de Creștere și sprijinul părții suedeze în atragerea..
16:40
Alexandr Odințov despre scandalul salariilor profesorilor din Chișinău: Când nu există dialog – nu există nici compromis # Oficial.md
Consilierii municipali ai PSRM au declarat astăzi, în cadrul unui briefing susținut la Consiliul Municipal..
16:00
Drogurile și contrabanda cu armament în atenția autorităților: MAI și Poliția propun incriminări mai dure # Oficial.md
Pentru a răspunde riscurilor tot mai mari legate de consumul și traficul de droguri, Ministerul..
15:50
Documentul a fost semnat de Ștefan Popa, director general al AND, și Anatolie Viniciuc, director..
15:50
Sentința de condamnare a Irinei Lozovan și a soțului acesteia, menținută de Curtea de Apel # Oficial.md
Prin decizia din 25 noiembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondate apelurile declarate..
15:50
Primăria Chișinău informează că, în perioada 08 – 31 decembrie, în sectoarele Capitalei va fi..
15:40
(VIDEO) Ion Ceban: Blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă a funcționării instituțiilor municipale # Oficial.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, spune că blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă..
15:10
(VIDEO) Io Ceban: Blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă a funcționării instituțiilor municipale # Oficial.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, spune că blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă..
15:00
PAS din CMC a depus o sesizare la CNA privind pretinsele ilegalități comise de primarul Ion Ceban # Oficial.md
Conducerea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), astăzi, a depus..
Ieri
14:10
MEC pune la dispoziția Primăriei Chișinău două clădiri pentru creșterea numărului de locuri disponibile în școli și propune municipalității o serie de soluții pentru decongestionarea claselor cu 35-40 de elevi # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri mari ale..
14:10
Specialiștii Poliției, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat..
14:00
Igor Grosu, președintele Parlamentului, a lansat un apel către unii politicieni, în contextul dronelor care..
14:00
Igor Dodon: Vladislav Gribincea trebuie să fie exclus din completul care judecă dosarul meu # Oficial.md
„Conform principiilor de exercitare obiectivă și corectă a legilor, Vladislav Gribincea trebuie să fie exclus..
13:30
MAE condamnă încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către..
13:10
Ieri 24 noiembrie 2025 a avut loc licitația pentru rezervarea capacității de transport a gazelor..
13:10
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a convocat astăzi ședința staff-ului PSRM din..
13:10
În legătură cu discuțiile publice privind achitarea salariilor angajaților din instituțiile municipale de învățământ, Ministerul..
13:00
Oportunitățile de extindere a tranzacțiilor pe Bursa Română de Mărfuri au fost discutate la Chișinău cu președintele BRM # Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, au avut o întrevedere cu președintele Bursei..
13:00
Irina Vlah, după raportul final al APCE privind parlamentarele: Cerem autorităților să restabilească legalitatea în cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” # Oficial.md
„Un duș rece pentru autoritățile moldovene a fost raportul final al APCE privind monitorizarea alegerilor..
11:40
Directoarea CIE „Moldexpo”: Sunt extrem de mulțumită de felul în care s-a desfășurat Home Sweet Home & Expo Mobilă. Urmează „Christmas Gift” # Oficial.md
Expoziția Home Sweet Home & Expo Mobilă, care a avut loc la CIE „Moldexpo”, în..
11:20
Astăzi a fost lansată Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” # Oficial.md
Astăzi, 25 noiembrie, este lansată Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen”..
10:50
Vice-ministrul Eugeniu Osmochescu a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale UNIDO # Oficial.md
Viceministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu a reprezentat Republicii Moldova la Summitul..
10:50
APIT s-a autosesizat în legătură cu informațiile privind posibila reorganizare a domeniului turismului și solicită clarificări oficiale de la autoritățile statului # Oficial.md
Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) s-a autosesizat în urma informațiilor apărute..
10:50
Aflat în Suedia, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu un grup de moldoveni stabiliți..
10:50
Cristina Gherasimov la Reuniunea CoR: „Să muncim împreună pentru a pregăti Moldova de aderarea la UE” # Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat la cea de-a doua reuniune a Grupului..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.