A fost efectuată testarea tehnică a tronsonului feroviar Chișinău–Revaca
Oficial.md, 27 noiembrie 2025 11:10
La 25 noiembrie 2025, Directorul General al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, Serghei..
Acum 10 minute
11:10
Ofițerii de investigații ai Inspectoratului de Poliție Taraclia, în comun cu procurorii din Cahul, oficiul..
11:10
La 25 noiembrie 2025, Directorul General al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, Serghei..
Acum 30 minute
10:50
Ion Ceban și deputații MAN au înregistrat un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto # Oficial.md
Primarul municipiului Chișinău și președintele MAN, Ion Ceban, împreună cu deputații formațiunii, au înregistrat în..
10:50
Partidul Republican „Inima Moldovei” va solicita Curţii de Apel să sesizeze Curtea Constituţională în vederea verificării constituţionalităţii mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii privind partidele # Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” va solicita Curţii de Apel Centru să sesizeze Curtea Constituţională în..
Acum 2 ore
09:40
Dialog între Ministerul Agriculturii și asociațiile din sector privind instituirea Camerelor Agricole # Oficial.md
Au avut loc discuții tehnice cu reprezentanți ai mai multor asociații din sectorul agricol. La..
09:40
Maia Sandu și Igor Grosu au participat la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, împreună cu Președintele Parlamentului Igor Grosu și..
Acum 4 ore
08:30
Deputații PSRM au susținut astăzi un briefing în care s-au pronunțat categoric împotriva închiderii școlilor..
08:30
Leonid Oleinicenco a participat la ședința Comitetului UEFA al Asociațiilor Naționale de la Nyon # Oficial.md
Președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, și alți 26 de reprezentanți ai federațiilor naționale..
Acum 24 ore
16:40
Președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a anunțat măsurile propuse..
16:40
Audieri la Parlament privind traficul de droguri, incidentul de la Hotelul Național și cazul munițiilor depistate la frontieră # Oficial.md
Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică a organizat o serie de audieri ale..
16:30
Tânăra interpretă Aly Nova, originară din Republica Moldova și parte a familiei #ELRaduProject, își face..
15:00
Ion Ceban, primar al capitalei și lider al Mișcării Alternativa Națională (MAN), a anunțat noile..
15:00
Grant de 21 milioane lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”, acordat de Japonia # Oficial.md
Japonia va acorda companiei „Teleradio-Moldova” un grant de 21 de milioane de lei. Banii sunt..
15:00
Activitate de audit: CCRM a evaluat modul de autorizare și monitorizare a ajutoarelor de stat # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 26 noiembrie curent,..
14:50
Cetățenii din zona de frontieră dintre Republica Moldova și România vor beneficia de intervenții medicale rapide # Oficial.md
Cetățenii din zona de frontieră dintre Republica Moldova și România vor beneficia de intervenții medicale..
14:50
Guvernul a aprobat astăzi avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de..
14:50
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă profunda îngrijorare față de degradarea accelerată a..
14:50
Moldovenii stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale # Oficial.md
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii..
14:40
MAE a înmânat o notă de protest Ambasadorului Federației Ruse în legătură cu survolarea ilegală a 6 drone pe teritoriul țării # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe a convocat astăzi ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a..
12:40
Irina Vlah îi solicită lui Igor Grosu și Parlamentului să anuleze modificările abuzive care au fost operate la Legea privind partidele politice la data de 14 iunie 2025! # Oficial.md
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor..
12:00
Pe 28 noiembrie va fi examinată oportunitatea măsurii asiguratorii. Avocat: În cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” s-a manipulat cu date, fără să existe probe # Oficial.md
Avocatul Fadei Nagacevschi afirmă că în cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” s-a încercat să se genereze..
11:40
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra Acordului cu România privind scutirea de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu # Oficial.md
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra Acordului interguvernamental dintre Republica Moldova și România privind scutirea..
11:40
Guvernul va reabilita încă 380 de curți ale blocurilor de locuit din Chișinău, în cadrul Programului „Curtea Europeană” # Oficial.md
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. O decizie de completare..
Ieri
10:50
Premierul Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită în teritoriu mâine, 27 noiembrie 2025, în..
10:50
Chișinăul intră în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă! Primăria Chișinău invită toți locuitorii și..
10:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Telenești, în cadrul..
10:40
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 2 015 365,12 lei companiei „INTACT Asigurări Generale” SA # Oficial.md
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 2 015 365,12 lei companiei „INTACT..
10:30
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat câteva demisii. Ion Bulmaga a fost eliberat din funcția..
10:20
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru siguranța elevilor și asigurarea utilizării..
10:10
Imprudența în timpul fumatului a provocat un incendiu într-o locuință din raionul Ceadîr-Lunga # Oficial.md
În seara zilei de 25 noiembrie 2025, la ora 21:54, pompierii din sudul țării au..
09:20
Parlamentul Republicii Moldova: mobilizarea instituțiilor, societății civile și a cetățenilor – premisă esențială pentru accelerarea integrării Europene # Oficial.md
Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia pentru Integrare Europeană, în cooperare cu Biroul pentru Integrare Europeană,..
09:10
Scriitorul Emilian Galaicu-Păun a fost decorat cu Ordinul Artelor și Literelor al Republicii Franceze # Oficial.md
Emilian Galaicu-Păun, una dintre cele mai importante și influente voci ale literaturii contemporane din Republica..
08:50
În cadrul dosarului investigat de către autorități, a fost creat un grup de lucru comun..
08:50
Republica Moldova va continua să beneficieze de asistența CoE în implementarea reformelor # Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Șeful Oficiului Consiliului Europei (CoE) la Chișinău, Falk Lange...
08:50
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare # Oficial.md
La data de 25 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
25 noiembrie 2025
18:40
Astăzi, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a convocat ședința staff-ului Zonei de..
17:40
Olga Cebotari: Opoziția are un rol esențial în monitorizarea integrării europene și garantarea reformelor în interesul cetățenilor # Oficial.md
Astăzi, la conferința desfășurată în Parlamentul Republicii Moldova cu genericul „Angajament deplin pentru Integrarea Europeană”,..
17:30
Compania KirsanCom din Republica Moldova, într-o declarație, se arată indignată de faptul că, „cetățeanul estonian..
17:10
Liderul MAN: Atât în cazul camionului cu arme, în cazul dronei, dar și a altor probleme răsunătoare se crează impresia că opinia publică este intenționat bulversată # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), condamnă vehement „toate declarațiile publice, eronate și chiar..
16:40
Agenda europeană a Republicii Moldova, implementarea Planului de Creștere și sprijinul părții suedeze în atragerea..
16:40
Alexandr Odințov despre scandalul salariilor profesorilor din Chișinău: Când nu există dialog – nu există nici compromis # Oficial.md
Consilierii municipali ai PSRM au declarat astăzi, în cadrul unui briefing susținut la Consiliul Municipal..
16:00
Drogurile și contrabanda cu armament în atenția autorităților: MAI și Poliția propun incriminări mai dure # Oficial.md
Pentru a răspunde riscurilor tot mai mari legate de consumul și traficul de droguri, Ministerul..
15:50
Documentul a fost semnat de Ștefan Popa, director general al AND, și Anatolie Viniciuc, director..
15:50
Sentința de condamnare a Irinei Lozovan și a soțului acesteia, menținută de Curtea de Apel # Oficial.md
Prin decizia din 25 noiembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondate apelurile declarate..
15:50
Primăria Chișinău informează că, în perioada 08 – 31 decembrie, în sectoarele Capitalei va fi..
15:40
(VIDEO) Ion Ceban: Blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă a funcționării instituțiilor municipale # Oficial.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, spune că blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă..
15:10
15:00
PAS din CMC a depus o sesizare la CNA privind pretinsele ilegalități comise de primarul Ion Ceban # Oficial.md
Conducerea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), astăzi, a depus..
14:10
MEC pune la dispoziția Primăriei Chișinău două clădiri pentru creșterea numărului de locuri disponibile în școli și propune municipalității o serie de soluții pentru decongestionarea claselor cu 35-40 de elevi # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri mari ale..
14:10
Specialiștii Poliției, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat..
