/VIDEO/ Înghețurile au lovit livezile: Exporturile de fructe vor scădea, dar există și o veste bună
TV8, 27 noiembrie 2025 22:40
/VIDEO/ Înghețurile au lovit livezile: Exporturile de fructe vor scădea, dar există și o veste bună
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
23:20
Acum 2 ore
22:50
22:40
22:10
Acum 4 ore
21:50
21:40
21:10
20:50
Acum 6 ore
19:50
19:20
18:50
18:30
18:00
Acum 8 ore
17:30
17:00
16:50
16:30
16:00
Acum 12 ore
15:50
15:30
15:00
14:10
14:00
13:40
13:30
12:50
12:40
12:40
12:20
11:50
11:20
Acum 24 ore
10:50
10:40
10:00
09:50
08:50
08:30
08:30
08:00
07:50
07:20
Ieri
22:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.