Limba rusă, obligatorie în școlile din Coreea de Nord: Din ce clasă o vor studia elevii
TV8, 27 noiembrie 2025 20:20
Limba rusă, obligatorie în școlile din Coreea de Nord: Din ce clasă o vor studia elevii
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
Acum o oră
19:50
Acum 2 ore
19:20
18:50
Acum 4 ore
18:30
18:00
17:30
17:00
16:50
Acum 6 ore
16:30
16:00
15:50
15:30
15:00
Acum 8 ore
14:10
14:00
13:40
13:30
12:50
Acum 12 ore
12:40
12:40
12:20
11:50
11:20
10:50
10:40
10:00
09:50
08:50
08:30
08:30
08:00
07:50
Acum 24 ore
07:20
26 noiembrie 2025
22:50
21:10
Ieri
19:10
18:40
18:10
18:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.