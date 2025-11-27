Serviciul Vamal va beneficia de asistență în cadrul unui nou proiect finanțat de Uniunea Europeană
Noi.md, 27 noiembrie 2025 14:30
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a avut o întrevedere cu echipa de management a proiectului EU4Borders Security - Moldova, inițiativă recent lansată, finanțată de Uniunea Europeană.Proiectul are drept scop consolidarea capacităților autorităților naționale responsabile de gestionarea frontierelor și migrației, în conformitate cu standardele Schengen și ale Uniunii Europene.În cad
Întreprinderea de Stat ”Calea Ferată din Moldova” (CFM) a finalizat cu succes testarea tehnică a tronsonului feroviar Chișinău–Revaca, în urma lucrărilor recente de reparație și reabilitare.Testarea a avut loc pe 25 noiembrie 2025, sub conducerea Directorului General al CFM, Serghei Cotelinic, însoțit de o echipă de specialiști, scrie telegraph.md.Călătoria experimentală a urmat înlocuirea
Noi indici despre locuirea străveche în zona centrală a Moldovei. Ce au descoperit arheologii
La Bălceana, raionul Hîncești, pe malul drept al unui afluent de stînga al rîului Lăpușna, au fost descoperite trei vase ceramice vechi de mii de ani, în timpul săpării unui beci în zona centrală a satului. Recipientele au formă bitronconică, cel mai mare fiind prevăzut cu un brîu dispus sub buza evazată a vasului, informează Noi.md.Potrivit specialiștilor Agenției Naționale Arheologice, inspe
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut astăzi o discuție telefonică cu ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, care i-a comunicat decizia Guvernului de la Tallinn de a deschide ambasada Estoniei în Republica Moldova.„O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cît de bune sînt relațiile dintre țările noastre ș
Concetățenul nostru, talentatul și cel mai titrat armwrestler din Moldova, se pregătește pentru o nouă provocare.Pe 13 decembrie, în Atlantic City (statul New Jersey), Daniel Procopciuc va participa la un turneu prestigios, la care se vor aduna cei mai buni profesioniști din lume. Pentru el, aceasta nu este doar o nouă competiție, ci o trecere la o nouă categorie de greutate și o verificare a
Scandal la Agricultură: Sute de milioane zac blocate, în timp ce datoriile la subvenții depășesc un miliard de lei
Președintele Comisiei parlamentare Agricultură, Serghei Ivanov, acuză blocajeîn finanțarea subvențiilor pentru fermieri și afirmă că autoritățile refuză suplinirea fondului de subvenționare „sub diferite pretexte”, în pofida unei datorii acumulate care depășește 1,37 miliarde de lei pentru anul 2024. {{850556}}Ivanov spune că, înainte de ședința Comisiei, a consultat experți și persoane ca
Rectificările la bugetul de stat pentru 2025 au fost aprobate cu votul a 57 de deputați, în cadrul ședinței Parlamentului. Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, dar și alocarea banilor pentru compensarea facturilor la energie electrică.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN, compa
Specialiștii din nordul țării, instruiți în diagnosticarea timpurie a tulburărilor de spectru autist
O instruire regională dedicată diagnosticării timpurii a tulburărilor de spectru autist (TSA) a avut loc recent în incinta Centrului de Sănătate Soroca. La eveniment au participat medici de familie și pediatri din raioanele Soroca, Drochia, Florești și Șoldănești, care și-au consolidat competențele în evaluarea și identificarea precoce a TSA.Pe parcursul sesiunilor, specialiștii au discutat de
Cum se schimbă puterea în BNM? Parlamentul începe reformarea procedurii de numire a conducerii
Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care schimbă fundamental procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM).Proiectul, elaborat de BNM sub egida Fondului Monetar Internațional și promovat de Ministerul Finanțelor, urmărește consolidarea independenței instituției și creșterea garanțiilor de exercitare imparțială a atribuțiilor de
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 27 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 28 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,28 lei/litru (-3 bani), iar al motorinei standard – 20,88 lei/litru (-11 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
La Salonul Auto Guangzhou 2025, brandul GEELY GALAXY a prezentat oficial modelul V900 – versiunea EREV (cu extensor de autonomie) derivată din modelul LEVC L380. Noul V900 păstrează arhitectura generoasă a lui L380, dar adaugă un sistem hibrid, devenind o opțiune mai practică pentru clienții din China.La scurt timp după lansare, producătorul a confirmat că V900 a obținut un Record Guinness
Audit cu rezerve: ce s-a descoperit în rapoartele Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Interne
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 26 noiembrie curent, în cadrul Comisiei pentru control al finanțelor publice, rezultatele Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2024 și rezultatele Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) înc
Cum să alegeți un cadou din timp: cele mai bune gadgeturi și dispozitive care vor bucura pe oricine
Alegeți cadoul din timp: cele mai populare gadgeturi ale anului 2025.Când se apropie un șir de sărbători, pare întotdeauna că aveți încă mult timp la dispoziție. Dar zilele trec rapid și ajungeți să cumpărați „orice” în ultimul moment. Totuși, un cadou ales din timp este un adevărat gest de iubire și grijă, ambalat într-o cutie frumoasă.Aveți nevoie de idei de cadouri pentru cei dragi?
Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost susțin în lectura a doua de 57 deputați.Acordul a fost semnat în anul 1998, la Moscova și a intrat în vigoare în iulie 2001. În baza documentului, Federația Rusă a deschis la Chișinău, în 2009, Centrul Cultural Rus. De la moment
Explozibili sub control mai strict: ce schimbări pregătește Parlamentul pentru piața de uz civil?
Parlamentul Republicii Moldova a făcut un pas important către modernizarea și securizarea pieței de explozibili de uz civil. Deputații au aprobat în prima lectură modificările la Legea privind regimul explozivilor, un proiect menit să aducă legislația națională la același nivel cu standardele Uniunii Europene.Inițiativa, elaborată de Ministerul Afacerilor Interne, propune mecanisme mai clare ș
Teodor Dulea la pragul „Juventusului": talentul moldovean se pregătește pentru un pas important
Mijlocașul moldovean Teodor Dulea este aproape de semnarea unui contract cu academia „Juventus”. Tînărul fotbalist se antrenează de cîteva săptămîni cu echipa sub 15 ani și a reușit să impresioneze puternic staff-ul tehnic condus de Pecorari.Absolventul Academiei „Radu Rebeja” din Chișinău a sosit în Italia pentru o perioadă de probă de lungă durată. În acest timp, el: a participat la an
În cadrul ședinței plenare de astăzi a Parlamentului, deputatul socialist Marcel Cenușă a propus includerea pe ordinea de zi a unui proiect privind instituirea unei Comisii de anchetă pentru controlul parlamentar asupra contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare.Deputatul a declarat:„Avînd în vedere cazul de rezonanță privind tentativa de contrabandă cu arme, existența unor susp
Pe 26 noiembrie, pe stadionul Emirates, Arsenal Londra a învins Bavaria cu scorul de 3:1 în etapa a cincea a fazei grupelor din Liga Campionilor.Meciul s-a ridicat la înălțimea statutului de principal eveniment al zilei și a demonstrat că echipa lui Mikel Arteta se află în forma maximă, în timp ce jucătorii din München au comis prea multe greșeli în apărare și în linia porții.Prima repriză
Socialiștii cer audierea ministrului Energiei în Parlament privind posibila majorare a tarifelor la curent
În cadrul ședinței plenare, deputații au solicitat audierea ministrului Energiei în legătură cu măsurile întreprinse pentru prevenirea unei eventuale majorări a tarifelor la energia electrică. Solicitarea vine pe fundalul unor declarații contradictorii ale ministrului, făcute în ultimele luni.Deputatul Petru Burduja a reamintit că, în luna iunie, ministrul afirma public că tariful la energia e
Se cere audierea prim-ministrului Munteanu privind situația și perspectiva Portului Maritim Giurgiulești
Fracțiunea parlamentară PSRM a solicitat, în ședința plenară de astăzi, audierea prim-ministrului Alexandru Munteanu în legătură cu informațiile apărute recent referitoare la posibila vînzare a Portului Maritim Giurgiulești – obiectiv strategic al Republicii Moldova.Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a atras atenția asupra faptului că un demnitar romîn a anunțat public discuțiile
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, în mod special, pentru tranziția spre energie verde. Parlamentul a ratificat în un Acord de facilitate de credit.Scopul tratatului este de a finanța necesitățile bugetului de stat și de a contribui, în același timp, la promovarea re
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Universitatea Tehnică a Moldovei vor coopera în domeniul modernizării serviciilor publice și al dezvoltării tehnologice.Acest lucru a fost stipulat într-un acord de colaborare semnat ieri, 26 noiembrie, de șeful adjunct al Poliției de Frontieră, Andrei Trofimov, și rectorul UTM, Viorel Bostan.Parteneriatul are ca obiectiv consolidarea capac
A doua zi de jocuri din etapa a 5-a a Ligii Campionilor a oferit spectatorilor mai multe momente dramatice: de la pokerul lui Mbappé la înfrîngerea senzațională a echipei Liverpool.Copenhaga — Kairat 3:2Kazahii au rezistat mult timp grație intervențiilor lui Anarbekov, dar finalul a fost dramatic. Satpaev și Baibek au marcat, dar gazdele au presat și au obținut victoria. Kairat a pie
Doi angajați ai Gărzii Naționale a SUA, răniți în timpul atac armat din apropierea Casei Albe, în centrul Washingtonului, se află în stare critică, a declarat directorul FBI, Kash Patel.Atacatorul a fost rănit și reținut. Potrivit autorităților americane, acesta a sosit în țară din Afganistan în 2021, relatează bbc.com.{{848928}}„Doi dintre bravii noștri soldați ai Gărzii Naționale... au
Intrigă, dramă și o poveste de dragoste în alb și negru: noul videoclip al Nataliei Gordienko
Cîntăreața Natalia Gordienko și-a încîntat fanii cu un nou videoclip pentru piesa romantică Noi Doi. Videoclipul, filmat în tonuri elegante de alb și negru, a ieșit emoționant, atmosferic și cinematografic.În videoclip se desfășoară o adevărată mini-poveste, în care se împletesc dragostea, intriga și pericolul. Partenerul Nataliei pe ecran, actorul Alexandru Chindriș, joacă rolul unui personaj
Prima vizită de lucru a Prim-ministrului Alexandru Munteanu va avea loc astăzi, 27 noiembrie, în raionul Ungheni, transmite Noi.md.Prim-ministrul va participa la ceremonia de primire a 14 unități de transport, ce vor îmbunătăți mobilitatea urbană și confortul pasagerilor. Mijloacele de transport au fost cumpărate de către autoritatea publică locală, cu sprijinul Guvernului.De asemenea, Pre
Propunerea de creare a unei comisii de anchetă privind platforma TUX Moldova a fost respinsă în Parlament
Parlamentul Republicii Moldova a respins solicitarea deputatului PSRM Pavel Voicu de a institui o comisie de anchetă pentru control parlamentar asupra activității platformei tranzacționale TUX Moldova. Propunerea urma să fie inclusă pe ordinea de zi a ședinței plenare din 27 noiembrie 2025.În intervenția sa, Voicu a declarat că Legislativul „nu poate rămîne pasiv” și că are responsabilitatea d
Igor Dodon: „PAS cedează puterilor străine obiective importante și pămînturile din Moldova"
Partidul „Acțiune și Solidaritate” (PAS), aflat la guvernare în Moldova, împinge țara noastră într-o dependență financiară față de puterile străine, le cedează controlul asupra statului și le oferă obiective importante și pămînturile din Moldova.Această opinie a fost exprimată de președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, comentînd știrea că Mitropolia Ba
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează operatorii economici, implicați în importul produselor alimentare, despre OBLIGATIVITATEA respectării legislației naționale privind termenele de valabilitate. Nerespectarea cerințelor în vigoare atrage după sine sancțiuni severe și pune în pericol sănătatea consumatorilor.În context, ANSA informează despre reținerea la frontier
Primarul capitalei și președintele Partidului MAN, Ion Ceban, anunță că, împreună cu deputații formațiunii, a depus în Parlament proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto în Chișinău și pe întreg teritoriul țării.Ceban afirmă că inițiativa urmărește introducerea unui cadru legal clar, adaptat la standardele europene, pentru gestionarea locurilor de par
Consiliul Concurenței a sancționat compania „Ridetech International” BV, operatorul platformei „Yandex Go” și al aplicației „Yandex Pro”, pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind activitatea sa pe piața serviciilor de transport din Republica Moldova. Decizia a fost adoptată pe 20 noiembrie 2025.Potrivit instituției, în cadrul investigației inițiate în i
Studiile recente arată că violența bandelor, de la împușcături cu arme automate la crime, este în creștere în toată Europa, nici Moldova nu a fost imună la această tendință alarmantă. Pe fondul creșterii crimei organizate, a criminalității grave și a extinderii traficului de droguri, autoritățile de la Chișinău dezvoltă noi strategii și programe, și promit să facă țara mai sigură cătr
Muntenegru va anula regimul liberalizat de vize pentru cetățenii ruși din toamna anului viitor. În prezent, cetățenii ruși pot intra în Muntenegru și staționa fără viză maximum 30 de zile.Decizia a fost anunțată de Ambasada Muntenegrului la Moscova, care a menționat că măsura face parte din angajamentele asumate de statul balcanic în procesul de aderare la Uniunea Europeană, transmite IPN.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmați astăzi numirea în funcție a 15 noi judecători, printr-un decret emis la 21 noiembrie 2025.Potrivit actului, ei vor activa pînă la atingerea plafonului de vîrstă, informează Noi.md cu referire la SPPOT.Noile numiri acoperă mai multe instanțe din țară. Astfel, magistrații au fost repartizați la judecătoriile Chișinău, Soroca, Criuleni,
În Moldova sînt înregistrate oficial peste 12 mii de locuri de muncă vacante, 90% din oferte fiind în orașe, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Datele ANOFM reflectă situația la ziua de 26 noiembrie și indică o cerere ridicată de personal în cîteva domenii, transmite IPN.Cele mai multe locuri sînt disponibile în activități care necesită lucrători cu pregătire tehni
După retragerea Lukoil din contractele cu statul, Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unui deficit de carburanți, afirmă ministrul energiei.Piața este considerată matură, cu suficienți operatori și mai multe rafinării regionale capabile să asigure volumele necesare:România (2 rafinării active), Bulgaria, Grecia și Turcia.Aeroportul Chișinău a început alimentarea avioanelor cu ker
În țara noastră, lipsește un medicament vital pentru oamenii care trăiesc datorită unui transplant. Fără el, riscul de complicații crește de la o zi la alta.Iulia Iațco a făcut un transplant de ficat în 2021, după ani în care boala i-a complicat viața. Înainte de operația salvatoare, a trecut prin trei intervenții medicale importante și a stat mai bine de un an pe lista de așteptare pentru tra
Republica Moldova intră în sezonul rece cu stocuri solide de gaze naturale, suficiente pentru iarna 2025–2026. Potrivit ministrului Dorin Junghietu, țara dispune de: 27 milioane m³ depozitați în Romînia 23 milioane m³ depozitați în Ucraina plus aproximativ 148 milioane m³ din obligația de stocare a operatorilor (15%) În total, stocurile pot asigura peste 15 zile de
Regiunea transnistreană dispune de doar 54–56 milioane m³ de gaze, suficiente pentru aproximativ două săptămîni, a anunțat ministrul energiei Dorin Junghietu.Gazul este folosit în special pentru generarea energiei electrice la MGRES, centrala producînd între 150 și 180 MW pentru consumul local.Moldovagaz a fost desemnată de ANRE entitate responsabilă pentru livrarea gazului către Tiraspolt
Tranzacțiile din și spre Moldova au crescut cu 300 de milioane de euro, depășind suma de 1,3 miliarde de euro, precizează Delegația Uniunii Europene la Chișinău, citînd datele Băncii Naționale a Moldovei pentru prima lună de la alăturarea oficială a țării la Sistemul Unic de Plăți în Euro – SEPA, transmite IPN.Mai bine de jumătate dintre tranzacțiile prin SEPA au fost realizate de persoane f
„Nu există nicio premisă pentru reluarea achizițiilor de energie de la MGRES" – ministrul energiei
Republica Moldova nu va relua achizițiile de energie electrică de la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES) din regiunea transnistreană. Ministrul energiei, Dorin Junghietu, a declarat într-un interviu pentru IPN că discuțiile recente dintre Moldelectrica și MGRES au fost de natură strict tehnică, iar centrala nu poate participa la licitațiile de servicii de balansare.Potrivit ministrul
Leul moldovenesc a crescut puțin față de euro, dar și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană circa 4 bani, iar de la dolarul american – mai mult de 10 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 27 noiembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7721 lei pentru un euro (-3,68 bani) și 17,0832 lei pentr
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 27 noiembrie sînt:27 noiembrie — a 332-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 34 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:14 27 Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului. Sf. Ap. Filip. Sf
Astăzi, sinopticienii prognozează cer variabil.Pe o mare parte a teritoriului se va forma ceață, iar în multe regiuni va cădea ploaie slabă.Vîntul va fi slab pe tot parcursul zilei.Ziua, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +13…+15°C,în zona centrală temperaturile vor fi de +10…+12°C,iar în nord se vor înregistra valori de aproximativ +4…+6°C.
Poliția Republicii Moldova informează că în mai multe zone ale țării persistă ceață densă, fenomen care reduce considerabil vizibilitatea în trafic.Autoritățile recomandă șoferilor: să circule cu viteză redusă; să sporească atenția la volan; să utilizeze luminile de întîlnire, inclusiv pe timp de zi. Pietonii sînt îndemnați să fie vigilenți și să se asigure tem
Parlamentul European cere, printr-o rezoluție adoptată miercuri, măsuri ambiţioase la nivelul UE pentru a proteja minorii online, inclusiv stabilirea unei limite de vîrstă de 16 ani și interzicerea celor mai nocive practici care creează dependență.Eurodeputații au adoptat joi un raport non-legislativ cu 483 de voturi pentru, 92 împotrivă şi 80 abţineri, prin care îşi exprimă profunda îngrijora
Moldova nu trebuie să ignore dialogul și diplomația cu Rusia și Belarus și să distrugă legăturile strînse cu aceste țări, care aduc beneficii reale țării noastre.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fostul candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo.El a reamintit că la prima ședință a Parlamentului a
Marele maestru uzbec Javohir Sindarov, 19 ani, a devenit cel mai tînăr jucător de şah care a cîştigat Cupa Mondială, după ce l-a învins în finala de la Goa (India) pe chinezul Wei Yi.Competiția, la care au participat 206 şahişti, s-a jucat în sistem eliminatoriu între 31 octombrie şi 26 noiembrie la Goa, dar a fost văduvită de participarea unor nume grele precum danezul Magnus Carlsen, america
Gramma, o țestoasă de Galápagos care era cel mai bătrîn animal în viață de la Grădina Zoologică din San Diego, a murit.Gramma a ajuns la grădina zoologică între 1928 și 1931, însă avea deja cîteva decenii de viață. O postare pe Facebook a grădinii zoologice, prin care era anunțată moartea ei, spunea că ar fi putut avea 141 de ani, ceea ce ar însemna că s-a născut în jurul anului 1884, transmit
Libanul şi Ciprul au anunţat miercuri semnarea unui acord care delimitează frontierele lor maritime în Marea Mediterană, ceea ce va facilita explorarea de către cele două ţări a resurselor de combustibil.„Suntem aici pentru a sărbători demarcarea zonei economice exclusive dintre ţările noastre”, a anunţat preşedintele libanez Joseph Aoun după ceremonia de semnare cu omologul său, Nikos Christo
