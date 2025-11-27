Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la inspectarea lucrărilor de construcție a podului de la Ungheni: „Este un proiect simbolic și strategic pentru Republica Moldova”

08:40

Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru joi, 27 noiembrie, un curs valutar oficial de 19 lei și 77 de bani pentru euro și de 17 lei și 8 bani pentru dolar, informează MOLDPRES.Astfel, prețul euro scade cu trei bani, iar dolarul se depreciază cu un 10 bani....