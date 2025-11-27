Conferința Businessul Fructelor 2025: producătorii mizează pe livezi moderne, tehnologie și piețe noi de export
Moldpres, 27 noiembrie 2025 15:40
Peste trei sute de producători și exportatori de fructe s-au reunit astăzi, la Chișinău, pentru cea de-a XI-a ediție a Conferinței Businessul Fructelor, un eveniment care, în 11 ani, a devenit principalul reper al sectorului pomicol din Republica Moldova. Organizat d...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
16:00
Pădurile Moldovei, monitorizate mai precis și mai rapid cu ajutorul echipamentelor moderne # Moldpres
Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) a fost dotat cu un echipament modern care va permite colectarea rapidă și precisă a datelor privind starea pădurilor din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Noul aparat poate înlocui munca a zece persoane simu...
16:00
Regimurile de depozitare și de producție în interiorul Zonelor Economice Libere (ZEL) vor fi delimitate, iar tipurile de activități permise rezidenților înregistrați înainte și după implementarea Codului Vamal vor fi diferențiate. Modificările leg...
Acum 10 minute
15:50
Procesul de privatizare și gestionare a bunurilor statului va fi simplificat. Noi reguli aprobate de Parlament # Moldpres
Procesul de privatizare a proprietății publice va fi mai transparent. Parlamentul a aprobat în prima lectură modificări la Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, comunică MOLDPRES.Potrivit autorilor, normele actuale sunt excesiv de bir...
15:50
Republica Moldova a lansat Registrul electronic al garanțiilor de origine pentru energia regenerabilă # Moldpres
Republica Moldova a lansat astăzi primul Registru electronic al garanțiilor de origine pentru energia regenerabilă (https://grex.grexel.com/en/public/home), sistem național administrat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și destinat certif...
Acum 30 minute
15:40
Guvernul și Primăria Ungheni modernizează transportul public: 14 microbuze și 4 autobuze noi pentru locuitorii din regiune # Moldpres
Locuitorii municipiului Ungheni vor beneficia de condiții moderne și confortabile în transportul public urban, odată cu achiziționarea a 14 microbuze și 4 autobuze, de către Guvern și primărie. Primul lot de 14 mijloace de transport a fost prezentat, astăzi. La cer...
15:40
Conferința Businessul Fructelor 2025: producătorii mizează pe livezi moderne, tehnologie și piețe noi de export # Moldpres
Peste trei sute de producători și exportatori de fructe s-au reunit astăzi, la Chișinău, pentru cea de-a XI-a ediție a Conferinței Businessul Fructelor, un eveniment care, în 11 ani, a devenit principalul reper al sectorului pomicol din Republica Moldova. Organizat d...
15:40
Franța va reintroduce o formă limitată de serviciu militar, ca răspuns la temerile tot mai mari legate de o eventuală confruntare cu Rusia. Tinerii vor putea să se înregistreze voluntar pentru o perioadă de 10 luni de instruire militară plătită, relatează BBC, pr...
Acum o oră
15:20
Speakerul Igor Grosu: „Expulzarea ambasadorului rus nu e o soluție. Sunt lucruri mult mai eficiente” # Moldpres
Ambasadorul rus agreat pentru Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi expulzat deocamdată în urma incidentului legat de dronele rusești care au survolat spațiul aerian național. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care afirmă că au...
15:10
Adunarea Populară a autonomiei găgăuze a stabilit data alegerilor pentru funcția de bașcan și pentru completarea organelor elective ale autonomiei. Scrutinul va avea loc pe 22 martie 2026, iar cel de-al doilea tur, la necesitate, este programat pentru 5 aprilie 2026, transm...
Acum 2 ore
15:00
Metode moderne de predare și utilizarea inteligenței artificiale în educație au fost discutate în cadrul atelierului regional UPSHIFT, organizat de Inițiativa Central Europeană (CEI) în parteneriat cu UNICEF, eveniment care a reunit experți și reprezentan...
14:20
Două investiții majore pentru Ungheni: piață agroalimentară modernă și drum de acces către Zona Economică Liberă # Moldpres
Două proiecte de investiții menite să sprijine atât producătorii locali, cât și mediul de afaceri, vor fi realizate în municipiulUngheni, după ce astăzi au fost semnate contractele de finanţare, în prezenţa vicepremierului Vladimir Bolea, ministru...
Acum 4 ore
13:40
Achizițiile publice din Moldova vor fi aliniate la standardele Uniunii Europene. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi în primă lectură de 63 de deputați, comunică MOLDPRESDocumentul, elaborat de Ministerul Finanțelor, transpune parți...
13:40
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat, în cadrul unei noi runde de subscriere lansată astăzi de Ministerul Finanțelor, disponibilă pe platforma eVMS.md, transmite MOLDPRES.Aceasta este ultima dintre cele trei sesiuni programate pentru trimestrul ...
13:40
Noi proiecte de dezvoltare urbană în Florești și Drochia: contracte semnate pentru canalizare, drumuri și spații publice # Moldpres
Două contracte de finanțare pentru proiecte de dezvoltare urbană în orașele Florești și Drochia au fost semnate astăzi, la Conferința „Orașe inteligente – viitorul urban al regiunii”, organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord...
13:30
Premierul Alexandru Munteanu, la Conferința Businessul Fructelor în Republica Moldova: „Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la Conferința Businessul Fructelor în Republica Moldova, organizată de Asociația Moldova Fruct. Evenimentul a reunit peste 300 de producători, exportatori, experți și furnizori de tehnologii...
13:30
VIDEO // Un șofer a decedat după ce a intrat cu automobilul într-o stație de așteptare, în apropiere de Cruglic # Moldpres
Un bărbat de 33 de ani a decedat în această dimineață pe traseul Ohrincea–Cruglic, după ce automobilul pe care îl conducea a intrat în stația de așteptare a transportului public din apropierea satului Cruglic, raionul Criuleni. Impactul a fost urmat...
12:50
Parlamentul a adoptat în lectura a doua proiectul de lege privind rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025, cu voturile a 57 de deputați. Împotrivă s-au pronunțat 14 deputați, transmite MOLDPRES.Reprezentanții opoziției și-au exprimat nemulțumirea c...
12:50
Votat în prima lectură: procedura de numire a membrilor organelor de conducere a BNM va fi modificată # Moldpres
Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) urmează să fie schimbată. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat in prima lectură cu votul a 54 de deputați, comunică MOLDPRES.Inițiativa legislativă este ela...
12:40
FOTO // Lucrările la primul pod la nivel de autostradă între România și R. Moldova avansează: „Anul viitor vom putea circula peste râul Prut” # Moldpres
Lucrările la Podul de Flori peste Prut, primul pod la nivel de autostradă între România și Republica Moldova, avansează conform graficului şi va fi deschis circulaţiei din anul viitor, potrivit lui Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat la Ministerul Transp...
12:30
Granturi de peste 5 milioane lei pentru tineri și migranți care își lansează afaceri în capitală # Moldpres
Douăzeci şi şapte de tineri și migranți din Chișinău au primit granturi pentru dezvoltarea propriilor afaceri. Ceremonia de înmânare a certificatelor de grant a avut loc în cadrul Programului Municipal „STARTUP pentru Tineri și Migranț...
12:20
„Chirița” de la Teatrul Național din Chișinău, pe scena Festivalului dedicat Zilei Naționale a României # Moldpres
Spectacolul „Chirița în concert la Chișinău”, în regia Adei Milea, după textele lui Vasile Alecsandri și Matei Millo, va fi jucat în România, pe scena Festivalului dedicat Zilei Naționalea României „Împreună pentru Rom&...
12:20
Parlamentul a aprobat, în prima lectură, modificările la Legea privind regimul explozivilor de uz civil, care au drept scop alinierea legislației naționale la standardele Uniunii Europene, informează MOLDPRES.Proiectul, elaborat de Ministerul Afacerilor Intern...
12:10
Parlamentul a denunțat Acordul privind înființarea și funcționarea centrelor culturale ruse # Moldpres
Parlamentul a adoptat vineri, 27 noiembrie, în lectura a doua, proiectul de lege privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Decizia a fost susținută de 56...
Acum 6 ore
12:00
Republica Moldova va beneficia de un împrumut de 25 de milioane de euro din partea Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD) pentru reformarea sectorului energetic și sprijinirea tranziției către energie verde. Parlamentul a ratificat Acordul de facilitate de credit, co...
11:10
Doina Gherman a lansat un apel de implicare în Campania de prevenire a violenței împotriva femeilor: „Fiți vocali și oferiți ajutor femelor!” # Moldpres
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a îndemnat de la tribuna legislativului instituțiile statului și cetățenii să se alăture Campaniei de prevenire a violenței împotriva femeilor, subliniind că numărul victimelor rămâne alarmant în Repu...
10:50
Igor Grosu, despre camionul cu armament depistat la frontieră: „Vor urma demisii. Trebuie să vedem cine a greșit și unde” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că incidentul privind contrabanda cu armament depistat la frontiera moldo-română va avea consecințe, inclusiv demisii în instituțiile responsabile. Totuși, acesta a subliniat că schimbările trebuie să fie mai...
10:40
FOTO // Soluții privind gestionarea subtanțelor chimice periculoase, discutate la sediul OSCE de la Tiraspol # Moldpres
Misiunea OSCE în Moldova, în parteneriat cu AO EcoContact și AO Ecospectru, a organizat la Tiraspol o sesiune informativă dedicată gestionării substanțelor chimice periculoase și schimbului de informații între experți. Evenimentul, desfășurat în ...
10:40
Estonia va deschide ambasadă în Republica Moldova. Decizia luată de Guvernul de la Tallinn a fost anunțată astăzi în cadrul unei convorbiri telefonice a viceprim-ministrului Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, cu omologul său estonian Margus Tsahkna, ...
10:40
Proiect finanțat de UE pentru consolidarea securității frontierei, lansat în parteneriat cu Serviciul Vamal # Moldpres
Un nou proiect finanțat de Uniunea Europeană, EU4Borders Security – Moldova, a fost lansat la Chișinău, având ca obiectiv consolidarea capacităților naționale în gestionarea frontierelor și migrației, în conformitate cu standardele Schengen și al...
10:30
Judecătoria Chișinău va avea un colegiu specializat anticorupție, iar la Curtea de Apel Centru vor fi constituite complete specializate pentru examinarea cauzelor de corupție. Subiectele au fost discutate de membrii Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cu reprezentanți...
10:30
Dialog extins între Ministerul Agriculturii și asociațiile de profil pentru instituirea Camerelor Agricole # Moldpres
O nouă rundă de discuții tehnice cu reprezentanți ai mai multor asociații din sectorul agricol a organizat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) în cadrul procesului de consultare privind instituționalizarea camerelor agricole, transmite MOLDPRES....
10:20
DOC // Noi oportunități pentru sectorul cultural. Decizia privind aderarea R. Moldova la Programul „Europa Creativă”, publicată în Monitorul Oficial – # Moldpres
Hotărârea Guvernului privind ratificarea Acordului de participare la Programul Uniunii Europene „Europa Creativă” a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, confirmând astfel cadrul legal pentru accesul creatorilor și instituțiilo...
10:10
Corriere della Sera: După o pace nedreaptă în Ucraina, am putea avea doar cinci ani până la următorul război # Moldpres
Există condițiile necesare, atât din punct de vedere militar, cât și geopolitic/diplomatic, pentru o pace „bună” în Ucraina, adică o pace justă care să restabilească principiile dreptului internațional? Probabil că nu. Donald Trump gestione...
Acum 8 ore
09:10
Prima vizită de lucru a Prim-ministrului Alexandru Munteanu va avea loc astăzi, 27 noiembrie, în raionul Ungheni.Prim-ministrul va participa la ceremonia de primire a 14 unități de transport, ce vor îmbunătăți mobilitatea urbană și confortul pasagerilor. ...
09:00
Papa Leon al XIV-lea efectuează o vizită de patru zile în Turcia. Este prima călătorie internaţională a papei # Moldpres
Papa Leon al XIV-lea va pleca joi într-o vizită de patru zile în Turcia, unde va fi primit de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, un debut în străinătate foarte aşteptat într-un context regional tensionat, potrivit AFP, preluat de news.ro și MOLDPRES....
08:50
DOC // Președinta Maia Sandu a numit în funcție noi judecători. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Decretul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care numește mai mulți judecători în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, comunică MOLDPRES.Potrivit decret...
08:40
Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați miercuri la Washington, D.C., într-o zonă aglomerată din apropierea Casei Albe, ceea ce a dus la izolarea reședinței prezidențiale, în timp ce președintele Donald Trump se află în Florida, și a p...
08:40
Curs valutar anunțat de BNM: Leul moldovenesc se apreciază ușor față de principalele valute # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru joi, 27 noiembrie, un curs valutar oficial de 19 lei și 77 de bani pentru euro și de 17 lei și 8 bani pentru dolar, informează MOLDPRES.Astfel, prețul euro scade cu trei bani, iar dolarul se depreciază cu un 10 bani....
08:30
Poliția atenționează conducătorii auto să fie prudenți și să respecte regulile de circulație în legătură cu ceața densă în mai multe zone ale țării. De la ora 3.00 până la ora 12.00, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunțat condiții ...
Acum 24 ore
00:40
Recepția de Ziua Națională a României la Chișinău: Mesaje de unitate și reziliență de pe ambele maluri ale Prutului # Moldpres
Ambasada României la Chișinău a găzduit miercuri seara o recepție dedicată Zilei Naționale a României, marcată anual la 1 decembrie. Evenimentul a reunit oficiali din Republica Moldova, reprezentanți ai corpului diplomatic și ai mediului academic și cultural...
26 noiembrie 2025
23:10
Președinta Maia Sandu, alături de Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, a participat la recepția oferită cu ocazia Zilei Naționale a României # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, împreună cu Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României.&Ici...
23:10
Mesajul Președintei Maia Sandu la Receptia organizată cu ocazia Zilei Naționale a României # Moldpres
Stimate domnule Ambasador,Excelențele Voastre,Doamnelor și domnilor,Ne amintim astăzi de momentul istoric de la 1 decembrie 1918, care a deschis poporului român șansa de a trăi unit în pace, libertate și democrație, împlinind un ideal care con...
22:40
BTA: Bulgaria va găzdui ceremonia de deschidere și primele trei etape ale cursei cicliste Giro d’Italia în mai 2026 # Moldpres
Guvernul a adoptat miercuri o decizie privind organizarea în Bulgaria a evenimentului „Giro d’Italia – Bulgaria Grande Partenza” în mai 2026, care va include ceremonia oficială de deschidere și primele trei etape ale prestigioasei curse cicli...
21:30
VIDEO // Un bărbat din Bălți, reținut pentru comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope în zona de nord a țării # Moldpres
Un bărbat din municipiul Bălți a fost reținut pentru comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope în zona de nord a țării. Pe acest caz, polițiștii au ridicat droguri în valoare de circa 60 000 de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului ...
20:30
FOTO // Academia „Ștefan cel Mare” și Asociația Națională Vamală au semnat un Acord pentru susținerea proiectelor în domeniul vamal și cel de securitate # Moldpres
Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne și Asociația Națională Vamală au semnat un Acord de colaborare. Documentul stabilește cadrul general pentru dezvoltarea și implementarea unor activități comune, menite să consolideze procesul de f...
19:40
Meteorologii anunță pentru ziua de joi cer noros. Noaptea vremea va fi fără precipitații esențiale, iar ziua pe arii extinse va ploua slab, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, joi, pe întreg teritoriul țării, în intervalul ...
19:00
Ambasada R. Moldova în Israel anunță suspendarea serviciilor consulare până pe 15 decembrie # Moldpres
Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel a anunțat că, în perioada 28 noiembrie -15 decembrie, serviciile consulare vor fi suspendate. Decizia a fost luată în legătură cu plecarea funcționarului consular în concediu, informează MOLDPRES.Potr...
18:20
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a finanțat dotarea cabinetului de kinetoterapie și fizioterapie al Centrului de Sănătate Cantemir cu dispozitive medicale performante, informează MOLDPRES.Astfel, au fost achiziționate trei dispozitive fiziote...
17:30
Progresele înregistrate de Republica Moldova în acest an și necesitatea sprijinului tehnic și expertizei internaționale pentru a avansa pe agenda europeană au fost principalele subiecte abordate de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.