Două investiții majore pentru Ungheni: piață agroalimentară modernă și drum de acces către Zona Economică Liberă
Moldpres, 27 noiembrie 2025 14:20
Două proiecte de investiții menite să sprijine atât producătorii locali, cât și mediul de afaceri, vor fi realizate în municipiulUngheni, după ce astăzi au fost semnate contractele de finanţare, în prezenţa vicepremierului Vladimir Bolea, ministru...
Acum o oră
14:20
Acum 2 ore
13:40
Achizițiile publice din Moldova vor fi aliniate la standardele Uniunii Europene. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi în primă lectură de 63 de deputați, comunică MOLDPRESDocumentul, elaborat de Ministerul Finanțelor, transpune parți...
13:40
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat, în cadrul unei noi runde de subscriere lansată astăzi de Ministerul Finanțelor, disponibilă pe platforma eVMS.md, transmite MOLDPRES.Aceasta este ultima dintre cele trei sesiuni programate pentru trimestrul ...
13:40
Noi proiecte de dezvoltare urbană în Florești și Drochia: contracte semnate pentru canalizare, drumuri și spații publice # Moldpres
Două contracte de finanțare pentru proiecte de dezvoltare urbană în orașele Florești și Drochia au fost semnate astăzi, la Conferința „Orașe inteligente – viitorul urban al regiunii”, organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord...
13:30
Premierul Alexandru Munteanu, la Conferința Businessul Fructelor în Republica Moldova: „Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la Conferința Businessul Fructelor în Republica Moldova, organizată de Asociația Moldova Fruct. Evenimentul a reunit peste 300 de producători, exportatori, experți și furnizori de tehnologii...
13:30
VIDEO // Un șofer a decedat după ce a intrat cu automobilul într-o stație de așteptare, în apropiere de Cruglic # Moldpres
Un bărbat de 33 de ani a decedat în această dimineață pe traseul Ohrincea–Cruglic, după ce automobilul pe care îl conducea a intrat în stația de așteptare a transportului public din apropierea satului Cruglic, raionul Criuleni. Impactul a fost urmat...
Acum 4 ore
12:50
Parlamentul a adoptat în lectura a doua proiectul de lege privind rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025, cu voturile a 57 de deputați. Împotrivă s-au pronunțat 14 deputați, transmite MOLDPRES.Reprezentanții opoziției și-au exprimat nemulțumirea c...
12:50
Votat în prima lectură: procedura de numire a membrilor organelor de conducere a BNM va fi modificată # Moldpres
Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) urmează să fie schimbată. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat in prima lectură cu votul a 54 de deputați, comunică MOLDPRES.Inițiativa legislativă este ela...
12:40
FOTO // Lucrările la primul pod la nivel de autostradă între România și R. Moldova avansează: „Anul viitor vom putea circula peste râul Prut” # Moldpres
Lucrările la Podul de Flori peste Prut, primul pod la nivel de autostradă între România și Republica Moldova, avansează conform graficului şi va fi deschis circulaţiei din anul viitor, potrivit lui Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat la Ministerul Transp...
12:30
Granturi de peste 5 milioane lei pentru tineri și migranți care își lansează afaceri în capitală # Moldpres
Douăzeci şi şapte de tineri și migranți din Chișinău au primit granturi pentru dezvoltarea propriilor afaceri. Ceremonia de înmânare a certificatelor de grant a avut loc în cadrul Programului Municipal „STARTUP pentru Tineri și Migranț...
12:20
„Chirița” de la Teatrul Național din Chișinău, pe scena Festivalului dedicat Zilei Naționale a României # Moldpres
Spectacolul „Chirița în concert la Chișinău”, în regia Adei Milea, după textele lui Vasile Alecsandri și Matei Millo, va fi jucat în România, pe scena Festivalului dedicat Zilei Naționalea României „Împreună pentru Rom&...
12:20
Parlamentul a aprobat, în prima lectură, modificările la Legea privind regimul explozivilor de uz civil, care au drept scop alinierea legislației naționale la standardele Uniunii Europene, informează MOLDPRES.Proiectul, elaborat de Ministerul Afacerilor Intern...
12:10
Parlamentul a denunțat Acordul privind înființarea și funcționarea centrelor culturale ruse # Moldpres
Parlamentul a adoptat vineri, 27 noiembrie, în lectura a doua, proiectul de lege privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Decizia a fost susținută de 56...
12:00
Republica Moldova va beneficia de un împrumut de 25 de milioane de euro din partea Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD) pentru reformarea sectorului energetic și sprijinirea tranziției către energie verde. Parlamentul a ratificat Acordul de facilitate de credit, co...
11:10
Doina Gherman a lansat un apel de implicare în Campania de prevenire a violenței împotriva femeilor: „Fiți vocali și oferiți ajutor femelor!” # Moldpres
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a îndemnat de la tribuna legislativului instituțiile statului și cetățenii să se alăture Campaniei de prevenire a violenței împotriva femeilor, subliniind că numărul victimelor rămâne alarmant în Repu...
Acum 6 ore
10:50
Igor Grosu, despre camionul cu armament depistat la frontieră: „Vor urma demisii. Trebuie să vedem cine a greșit și unde” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că incidentul privind contrabanda cu armament depistat la frontiera moldo-română va avea consecințe, inclusiv demisii în instituțiile responsabile. Totuși, acesta a subliniat că schimbările trebuie să fie mai...
10:40
FOTO // Soluții privind gestionarea subtanțelor chimice periculoase, discutate la sediul OSCE de la Tiraspol # Moldpres
Misiunea OSCE în Moldova, în parteneriat cu AO EcoContact și AO Ecospectru, a organizat la Tiraspol o sesiune informativă dedicată gestionării substanțelor chimice periculoase și schimbului de informații între experți. Evenimentul, desfășurat în ...
10:40
Estonia va deschide ambasadă în Republica Moldova. Decizia luată de Guvernul de la Tallinn a fost anunțată astăzi în cadrul unei convorbiri telefonice a viceprim-ministrului Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, cu omologul său estonian Margus Tsahkna, ...
10:40
Proiect finanțat de UE pentru consolidarea securității frontierei, lansat în parteneriat cu Serviciul Vamal # Moldpres
Un nou proiect finanțat de Uniunea Europeană, EU4Borders Security – Moldova, a fost lansat la Chișinău, având ca obiectiv consolidarea capacităților naționale în gestionarea frontierelor și migrației, în conformitate cu standardele Schengen și al...
10:30
Judecătoria Chișinău va avea un colegiu specializat anticorupție, iar la Curtea de Apel Centru vor fi constituite complete specializate pentru examinarea cauzelor de corupție. Subiectele au fost discutate de membrii Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cu reprezentanți...
10:30
Dialog extins între Ministerul Agriculturii și asociațiile de profil pentru instituirea Camerelor Agricole # Moldpres
O nouă rundă de discuții tehnice cu reprezentanți ai mai multor asociații din sectorul agricol a organizat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) în cadrul procesului de consultare privind instituționalizarea camerelor agricole, transmite MOLDPRES....
10:20
DOC // Noi oportunități pentru sectorul cultural. Decizia privind aderarea R. Moldova la Programul „Europa Creativă”, publicată în Monitorul Oficial – # Moldpres
Hotărârea Guvernului privind ratificarea Acordului de participare la Programul Uniunii Europene „Europa Creativă” a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, confirmând astfel cadrul legal pentru accesul creatorilor și instituțiilo...
10:10
Corriere della Sera: După o pace nedreaptă în Ucraina, am putea avea doar cinci ani până la următorul război # Moldpres
Există condițiile necesare, atât din punct de vedere militar, cât și geopolitic/diplomatic, pentru o pace „bună” în Ucraina, adică o pace justă care să restabilească principiile dreptului internațional? Probabil că nu. Donald Trump gestione...
09:10
Prima vizită de lucru a Prim-ministrului Alexandru Munteanu va avea loc astăzi, 27 noiembrie, în raionul Ungheni.Prim-ministrul va participa la ceremonia de primire a 14 unități de transport, ce vor îmbunătăți mobilitatea urbană și confortul pasagerilor. ...
09:00
Papa Leon al XIV-lea efectuează o vizită de patru zile în Turcia. Este prima călătorie internaţională a papei # Moldpres
Papa Leon al XIV-lea va pleca joi într-o vizită de patru zile în Turcia, unde va fi primit de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, un debut în străinătate foarte aşteptat într-un context regional tensionat, potrivit AFP, preluat de news.ro și MOLDPRES....
Acum 8 ore
08:50
DOC // Președinta Maia Sandu a numit în funcție noi judecători. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Decretul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care numește mai mulți judecători în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, comunică MOLDPRES.Potrivit decret...
08:40
Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați miercuri la Washington, D.C., într-o zonă aglomerată din apropierea Casei Albe, ceea ce a dus la izolarea reședinței prezidențiale, în timp ce președintele Donald Trump se află în Florida, și a p...
08:40
Curs valutar anunțat de BNM: Leul moldovenesc se apreciază ușor față de principalele valute # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru joi, 27 noiembrie, un curs valutar oficial de 19 lei și 77 de bani pentru euro și de 17 lei și 8 bani pentru dolar, informează MOLDPRES.Astfel, prețul euro scade cu trei bani, iar dolarul se depreciază cu un 10 bani....
08:30
Poliția atenționează conducătorii auto să fie prudenți și să respecte regulile de circulație în legătură cu ceața densă în mai multe zone ale țării. De la ora 3.00 până la ora 12.00, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunțat condiții ...
Acum 24 ore
00:40
Recepția de Ziua Națională a României la Chișinău: Mesaje de unitate și reziliență de pe ambele maluri ale Prutului # Moldpres
Ambasada României la Chișinău a găzduit miercuri seara o recepție dedicată Zilei Naționale a României, marcată anual la 1 decembrie. Evenimentul a reunit oficiali din Republica Moldova, reprezentanți ai corpului diplomatic și ai mediului academic și cultural...
26 noiembrie 2025
23:10
Președinta Maia Sandu, alături de Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, a participat la recepția oferită cu ocazia Zilei Naționale a României # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, împreună cu Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Munteanu, la recepția oferită de Ambasada României la Chișinău cu prilejul Zilei Naționale a României.&Ici...
23:10
Mesajul Președintei Maia Sandu la Receptia organizată cu ocazia Zilei Naționale a României # Moldpres
Stimate domnule Ambasador,Excelențele Voastre,Doamnelor și domnilor,Ne amintim astăzi de momentul istoric de la 1 decembrie 1918, care a deschis poporului român șansa de a trăi unit în pace, libertate și democrație, împlinind un ideal care con...
22:40
BTA: Bulgaria va găzdui ceremonia de deschidere și primele trei etape ale cursei cicliste Giro d’Italia în mai 2026 # Moldpres
Guvernul a adoptat miercuri o decizie privind organizarea în Bulgaria a evenimentului „Giro d’Italia – Bulgaria Grande Partenza” în mai 2026, care va include ceremonia oficială de deschidere și primele trei etape ale prestigioasei curse cicli...
21:30
VIDEO // Un bărbat din Bălți, reținut pentru comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope în zona de nord a țării # Moldpres
Un bărbat din municipiul Bălți a fost reținut pentru comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope în zona de nord a țării. Pe acest caz, polițiștii au ridicat droguri în valoare de circa 60 000 de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului ...
20:30
FOTO // Academia „Ștefan cel Mare” și Asociația Națională Vamală au semnat un Acord pentru susținerea proiectelor în domeniul vamal și cel de securitate # Moldpres
Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne și Asociația Națională Vamală au semnat un Acord de colaborare. Documentul stabilește cadrul general pentru dezvoltarea și implementarea unor activități comune, menite să consolideze procesul de f...
19:40
Meteorologii anunță pentru ziua de joi cer noros. Noaptea vremea va fi fără precipitații esențiale, iar ziua pe arii extinse va ploua slab, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, joi, pe întreg teritoriul țării, în intervalul ...
19:00
Ambasada R. Moldova în Israel anunță suspendarea serviciilor consulare până pe 15 decembrie # Moldpres
Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel a anunțat că, în perioada 28 noiembrie -15 decembrie, serviciile consulare vor fi suspendate. Decizia a fost luată în legătură cu plecarea funcționarului consular în concediu, informează MOLDPRES.Potr...
18:20
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a finanțat dotarea cabinetului de kinetoterapie și fizioterapie al Centrului de Sănătate Cantemir cu dispozitive medicale performante, informează MOLDPRES.Astfel, au fost achiziționate trei dispozitive fiziote...
17:30
Progresele înregistrate de Republica Moldova în acest an și necesitatea sprijinului tehnic și expertizei internaționale pentru a avansa pe agenda europeană au fost principalele subiecte abordate de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov...
17:20
Peste 900 de cauze penale ce vizează traficul de droguri. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Propunem un proiect ce prevede înăsprirea pedepselor pentru traficul substanțelor narcotice” # Moldpres
Peste 900 de cauze penale ce vizează traficul de droguri au fost înregistrate de la începutul anului 2025. Ministerul Afacerilor Interne, în comun cu Inspectoratul General al Poliției, au propus un proiect de lege de înăsprire a pedepselor pentru acest ...
16:50
Prima ediție a Festivalului Internațional „Andrei Vartic”: dialog și creativitate pe scena teatrului contemporan # Moldpres
Peste 600 de spectatori au luat parte la prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic”, desfășurat între 19 și 23 noiembrie la Teatrul „Alexie Mateevici” din Chișinău. Evenimentul a oferit publicului oportunit...
16:50
VIDEO // Autoritățile vor registru al coletelor și razii suplimentare pentru a combate traficul de droguri. Lilian Carp: „99% din droguri vin din afara țării” # Moldpres
Creșterea consumului și traficului de droguri în Republica Moldova impune intervenții legislative și consolidarea instituțiilor responsabile, a declarat astăzi Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică...
16:30
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut, astăzi, o discuție cu Ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova, Dr. Turki bin Abdullah Zaid Al-Mahmoud. Oficialii au discutat despre extinderea parteneriatului bilateral pe diverse arii, cu accent pe cooperarea economică....
16:20
AUDIERI // Demisii și anchete minuțioase, în urma contrabandei cu armament la frontiera moldo-română. Lilian Carp: „E vorba de o rețea internațională de trafic de armament” # Moldpres
Armamentul depistat la frontiera moldo-română provenea parțial din Tula, Federația Rusă, iar în trafic este implicată o rețea internațională. Despre acest lucru a anunțat astăzi Lilian Carp, după audierile cu ușile închise din Comisia parlamentară p...
16:20
Moldova crește nivelul siguranței alimentare: partenerii UE–UNIDO confirmă progresul ANSA # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a organizat astăzi cea de-a cincea reuniune a Comitetului Director UE–UNIDO (Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială) în cadrul proiectului „Îmbunătățirea conformității c...
16:10
Agenția Franceză pentru Dezvoltare va continua finanțarea proiectelor strategice pentru Republica Moldova # Moldpres
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va continua să ajute Republica Moldova în implementarea reformelor care îmbunătățesc viața cetățenilor și realizarea agendei de integrare europeană. Direcțiile de cooperare și domeniile în care țara noastră...
16:00
Reparația podului de la Cimișeni, Criuleni, aproape încheiată: finalizare planificată pentru decembrie 2025 # Moldpres
Reparația podului rutier și a pasajului din apropierea localității Cimișeni, raionul Criuleni, intră în etapa finală, iar proiectul urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului 2025. Lucrările se desfășoară conform graficului stabilit, ating&...
16:00
A fost reținută încă o persoană în dosarul armamentului descoperit la punctul de trecere Leușeni–Albița. Anunțul a fost făcut de către șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, este vorba despre organizatorul ...
16:00
Cod galben de ceață în Moldova, cu vizibilitate redusă pe arii extinse. Atenție în trafic # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis avertizare meteorologică Cod Galben de ceață, valabilă în data de 27 noiembrie 2025, în intervalul 03:00 – 12:00. Potrivit specialiștilor, pe parcursul dimineții ceața se va intensifica pe spații extinse, ...
