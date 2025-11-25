Primarul Ceban avertizează: Fără votul CMC, nu pot fi plătite salariile și compensațiile
Curentul.md, 25 noiembrie 2025 15:40
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, spune că blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă a funcționării instituțiilor municipale – o responsabilitate pe care consilierii trebuie să și-o asume în fața locuitorilor municipiului Chișinău. „Nu faceți politică pe seama oamenilor! Ministerul Finanțelor prezintă doar o parte din cadrul legal și lasă impresia că Primarul General […]
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 15 minute
15:40
Eugeniu Osmochescu a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale UNIDO # Curentul.md
Viceministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu a reprezentat Republicii Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO). În intervenția din deschiderea evenimentului, ministrul Osmochescu a subliniat că dezvoltarea industrială modernă trebuie să fie bazată pe un leadership […]
15:40
Primarul Ceban avertizează: Fără votul CMC, nu pot fi plătite salariile și compensațiile # Curentul.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, spune că blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă a funcționării instituțiilor municipale – o responsabilitate pe care consilierii trebuie să și-o asume în fața locuitorilor municipiului Chișinău. „Nu faceți politică pe seama oamenilor! Ministerul Finanțelor prezintă doar o parte din cadrul legal și lasă impresia că Primarul General […]
Acum o oră
15:20
Conducerea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), astăzi, a depus o sesizare la CNA privind pretinsele ilegalități comise de primarul Ion Ceban în gestionarea bugetului provizoriu al municipiului Chișinău. Zinaida Popa, președintele fracțiunii, a spus că, un an întreg, banii orașului au fost cheltuiți după bunul plac, fără buget aprobat […]
15:10
Trei persoane dintre care doi minori au fost la un pas de tragedie după ce s-au încălzit în încăpere cu o sobă defectă # Curentul.md
Trei persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe defecte. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 24 noiembrie 2025, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:17. Conform informațiilor recepționate, o femeie în vârstă de 58 de ani și […]
Acum 2 ore
14:40
Specialiștii Poliției, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat drona aterizată ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. Aparatele de tip Gerbera pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, dar și […]
Acum 4 ore
13:40
„Un duș rece pentru autoritățile moldovene a fost raportul final al APCE privind monitorizarea alegerilor parlamentare. Observatorii internaționali au confirmat tot ceea ce am spus: PAS a abuzat de resursele administrative, legea a fost aplicată selectiv, iar „Inima Moldovei” a fost exclusă din alegeri fără încălcări demonstrate” – a declarat Irina Vlah, lider al Partidului […]
13:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a participat la reuniunea Comitetului de contact al ISA din statele membre ale UE # Curentul.md
O delegație a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), condusă de Președinta instituției, Tatiana Șevciuc, a participat în perioada 19–20 noiembrie 2025 la reuniunea anuală a Comitetului de contact al Instituțiilor Supreme de Audit (ISA) din statele membre ale Uniunii Europene. Evenimentul s-a desfășurat în orașul Floriana, Malta, fiind găzduit de Curtea Europeană de […]
13:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că a lua în derâdere căderea dronelor pe teritoriul Republicii Moldova – mai ales atunci când acest lucru este făcut de politicieni sau deputați în Parlament – este atât grav, cât și periculos. „Asemenea narațiuni de ridiculizare se înscriu în tactica veche de subminare a instituțiilor noastre și de […]
12:40
Bulgaria rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova în parcursul european și implementarea proiectelor ce asigură bunăstarea cetățenilor țării. Declarația a fost făcută în cadrul întrevederii Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Bulgariei în Republica Moldova, Maya Dobreva. Oficialii au apreciat relațiile de prietenie între cele două țări, determinate de un cadru solid de cooperare în […]
12:10
În perioada săptămânii precedente, 17-21 noiembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,2 miliarde lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal de […]
12:10
Zinaida Popa – CIE „Moldexpo”: Sper că toți cei interesați de confortul casei au găsit exact ceea ce au avut nevoie Home Sweet Home & Expo Mobilă # Curentul.md
Expoziția Home Sweet Home & Expo Mobilă, care a avut loc la CIE „Moldexpo”, în perioada 20-23 noiembrie curent, s-a bucurat de mare succes în rândul vizitatorilor. Directoarea generală a CIE „Moldexpo”, Zinaida Popa și-a exprimat satisfacția față de modul în care s-a desfășurat evenimentul. „Sunt extrem de mulțumită de felul în care s-a desfășurat […]
Acum 6 ore
11:40
Termoelectrica anunță că majoritatea consumatorilor racordați la sistemul centralizat beneficiază deja de încălzire # Curentul.md
„Termoelectrica” S.A. informează că procesul de livrare a agentului termic pentru sezonul de încălzire 2025–2026 se desfășoară în ritm alert, iar cele mai multe obiective racordate la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică sunt deja conectate. Potrivit datelor actualizate, peste 4 000 de clădiri din municipiu sunt alimentate cu căldură, inclusiv instituții de învățământ, […]
11:10
CEC instruiește președinții consiliilor electorale: cum se raportează corect finanțarea campaniilor # Curentul.md
Președinții Consiliilor electorale de circumscripție electorală de nivelul II (CECE II) din țară au participat la o sesiune de instruire dedicată regulilor de finanțare și raportare financiară a partidelor politice și a campaniilor electorale, informează CURENTUL. Conform legislației electorale, consiliile electorale de circumscripție electorală recepționează, examinează și publică rapoartele privind finanțarea campaniilor electorale ale candidaților independenți […]
10:40
Ședințe regionale în PSRM: probleme locale și agenda bugetară pentru 2026, discutate cu Igor Dodon # Curentul.md
Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, alături de Grigore Novac, deputat, responsabil pentru zona de Centru a țării și Vladimir Odnostalco, responsabil pentru zona de Sud, a convocat ședințele staff-urilor PSRM din zonele Centru și Sud, în cadrul cărora a fost analizată situația politică și social-economică actuală. Participanții au trecut în revistă problemele […]
10:30
UAAM, despre campania de denigrare în adresa administratorilor autorizați: Condamnăm ferm orice formă de denigrare, intimidare sau imixtiune în exercitarea atribuțiilor acestora # Curentul.md
Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM) a lansat un comunicat de presă în care s-a referit la campania de denigrare a unor administratori autorizați. Uniunea a precizat că, administratorii autorizați au responsabilitatea de a asigura transparența, legalitatea și eficiența procedurilor, contribuind astfel la protejarea drepturilor creditorilor, la corecta valorificare a bunurilor și la menținerea stabilității […]
10:00
Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă. Echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești. Vom reveni cu detalii.
Acum 8 ore
09:40
Curtea de Conturi a examinat auditul privind finanțarea și patrimoniul muzeelor public # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat astăzi, 24 noiembrie, Raportul de audit privind utilizarea mijloacelor financiare alocate în anii 2023–2024 de la bugetul de stat și gestionarea patrimoniului public de către muzeele publice în care Ministerul Culturii are calitatea de fondator. Auditul conformității a avut drept scop evaluarea modului în care resursele […]
09:10
În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip Shahed, în regiunea de sud a Republicii Moldova. Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior […]
Acum 24 ore
18:40
Minori, transformați în curieri de droguri: poliția i-a surprins în timp ce ridicau pachetele # Curentul.md
Polițiștii din Orhei au depistat trei tineri cu vârste de 15, 16 și respectiv 18 ani, studenți ai unui colegiu din Chișinău, implicați în activități de distribuire a substanțelor interzise pe teritoriul raionului. În cadrul acțiunilor de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri, oamenii legii au desfășurat razii în mai multe zone cu […]
18:10
Serviciul Vamal a calculat suplimentar peste 2,9 milioane lei pentru nereguli depistate la importuri # Curentul.md
În rezultatul controalelor ulterioare finalizate în perioada 10 – 21 noiembrie 2025, Serviciul Vamal a constatat apariția obligației vamale suplimentare în cuantum de 2,929 milioane lei. Au fost constatate următoarele tipuri de încălcări ale legislației vamale: Beneficierea neîntemeiată a tratamentului tarifar preferențial și favorabil; Încadrarea tarifară eronată a mărfurilor importate cu aplicarea cuantumului redus al […]
17:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 17 – 21 noiembrie 2025. Pe parcursul perioadei respective, AIPA a autorizat spre plată 0,47 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de subvenționare, după […]
17:40
Agenția Servicii Publice anunță lansarea unui nou serviciu electronic pentru depunerea cererii privind eliberarea „Certificatului de clasificare a structurilor de primire turistică” în regim online, prin intermediul Platformei de dezvoltare a serviciilor electronice (PDSE). Serviciul este gratuit și poate fi utilizat de administratorii companiilor care dețin semnătură electronică. Pentru a depune cererea online, solicitantul se […]
17:20
Administratorii Autorizați condamnă ferm orice acțiune menită să submineze integritatea profesiei # Curentul.md
Mai mulți Administratori Autorizați din Republica Moldova atrag atenția opiniei publice asupra unei campanii recente de denigrare desfășurate împotriva profesiei de administrator autorizat. Într-o declarație venită pe adresa redacției se menționează că, în ultima perioadă, un grup de persoane a lansat declarații tendențioase și interpretări eronate ale prevederilor legale, încercând să inducă ideea că măsurile luate […]
17:10
În perioada 17 – 23 noiembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 924,0 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 103,1%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 36,1 miliarde lei. Totodată, […]
16:30
Ion Ceban a anunțat un proiect de lege cu privire la clădirile abandonate de pe teritoriul Chișinăului, dar și din întreaga țară # Curentul.md
Cu privire la clădirile abandonate de pe teritoriul Chișinăului, dar și din întreaga țară, primarul general, Ion Ceban, a declarat că va depune un proiect de lege la Parlament, care ar reglementa din punct de vedere legal acest segment. „În legislație nu sunt prevăzute expres acțiunile pe care autoritățile le-ar putea întreprinde pentru a îndeplini, […]
16:30
Armata Națională participă la parada de Ziua României: contingentul a plecat spre București # Curentul.md
Un contingent de militari moldoveni a plecat, astăzi, la București, pentru a participa la parada militară care va avea loc pe 1 decembrie, curent, cu prilejul Zilei Naţionale a României. Detașamentul moldovenesc este format din pacificatori ai Batalionului 22 de Menţinere a Păcii „Căşti Albastre”, precum și din Grupul port-drapel, reprezentat de militarii din Compania […]
16:10
Pompierii din nordul țării au prevenit o explozie, evacuând patru butelii de gaz dintr-o locuință # Curentul.md
În noaptea zilei de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Potrivit informațiilor înregistrate, flăcările au cuprins în totalitate o casă de locuit cu un nivel și o anexă. Pentru lichidarea incendiului, la fața locului au […]
Ieri
15:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze naturale prevăzute de noile modificări ale Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. Măsura urmărește atenuarea posibilelor majorări bruște ale prețurilor și asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor […]
15:10
Pretura sectorului Centru informează că, în zilele de 20 și 21 noiembrie 2025, au fost întreprinse acțiuni de securizare a acceselor în clădirea avariată a Hotelului Național, în vederea prevenirii incidentelor și asigurării siguranței locuitorilor din zonă. În seara de 20 noiembrie, Pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu a publicat pe pagina sa de Facebook despre […]
14:10
Olga Cebotari: Aderarea la UE trebuie să fie rezultatul unei analize lucide şi al unor decizii bine fundamentate, care servesc în mod direct cetăţenilor şi dezvoltării ţării # Curentul.md
Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, este la primul mandat de deputat și spune că a fost alegerea sa să activeze anume în Comisia pentru integrare europeană. „Sondajele demonstrează că cetăţenii Republicii Moldova susţin parcursul european, în proporţie de aproximativ 53%. În acest context, PSRM, ca […]
13:40
Săptămână incendiară pentru CNA: polițist prins cu mită, avocat percheziționat și diplomă falsă la un salon de frumusețe # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii corupției, precum și al măsurilor de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, au fost desfășurate noi percheziții în dosarul schemei de corupție în domeniul chirurgiei estetice. O altă angajată a unui salon din capitală a fost […]
13:10
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului pentru Premiul Național pentru Tineret, ediția 2025. La competiție pot participa tineri, profesioniști și structuri care au demonstrat performanță, implicare și contribuții relevante în dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova. Ediția din acest an cuprinde zece categorii: • Cel mai activ specialist de tineret din cadrul AAPL […]
12:40
În cadrul ședinței de astăzi, Curtea Constituțională a examinat sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a valida opt mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Este vorba de mandate atribuite: · Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”: Oglinda Ana, Rusu Vladimir, Porțevschi Vasile, Canațui Oleg și Bandalac Efimia; · Partidului Politic „Partidul Nostru”: Cuiumju Constantin […]
12:10
„Un proiect de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto, îl vom înregistra în această săptămână în Parlamentul Republicii Moldova” – a anunțat Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională. Edilul a spus că, acest segment trebuie să fie reglementat prin lege, astfel încât să fie stabilite prin lege statutul, […]
11:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, ulterior, nimicirea unui lot importat de „Ceai negru (frunze)” în mărime de 1120 kg. Investigațiile de laborator au stabilit cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”, ceea ce constituie o neconformitate cu legislația din domeniul alimentar. Inspectorii ANSA au inițiat, imediat, un control inopinat la […]
11:10
Astăzi va continua ședința Consiliului Municipal Chișinău, iar primarul general, Ion Ceban, și-a exprimat speranța că toți consilierii conștientizează importanța proiectelor propuse. „În special, este vorba despre un proiect de decizie care, în contextul modificărilor operate la bugetul de stat pentru anul 2025, impune ajustarea indicatorilor bugetari ai municipiului Chișinău, pentru adaptarea la actele aprobate […]
10:40
„Justar” SRL marchează 33 de ani de activitate pe piaţa serviciilor de securitate din Republica Moldova # Curentul.md
„Justar” SRL – una din companiile cu cea mai bogată istorie din Republica Moldova, marchează 33 de ani activitate. În toți acești ani, compania s-a dezvoltat continuu, oferind clienţilor săi cele mai bune soluţii la capitolul securitate şi punând permanent accent pe cele mai noi tehnologii în domeniu. „În toţi aceşti ani nu doar că […]
10:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, participă astăzi la cel de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul este găzduit de Riksdagul Suediei, informează CURENTUL. Summitul reunește președinți ai parlamentelor naționale și ai organizațiilor interparlamentare. Din delegația legislativului Republicii Moldova mai face parte și Ana Calinici, vicepreședinta Comisiei pentru integrare europeană. Evenimentul este organizat […]
09:40
Peste 1.800 de locuințe verificate de IGSU în prima săptămână a campaniei de prevenire a intoxicațiilor cu monoxid de carbon # Curentul.md
IGSU continuă campania cu genericul „Tu poți ceea de ce au nevoie alții” activitățile de prevenire și informare a populației privind riscurile asociate sezonului rece și pericolele intoxicațiilor cu monoxid de carbon în sectorul locativ. Campania a fost inaugurată la 14 noiembrie 2025, și acordă o atenție deosebită persoanelor în etate și celor cu necesități […]
09:10
Premierul către lucrătorii din agricultură: „Pentru sectorul agricol, integrarea europeană înseamnă beneficii, fonduri și creșterea standardelor” # Curentul.md
De Ziua națională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, prim-ministrul Alexandru Munteanu a felicitat agricultorii care, prin munca lor, asigură dezvoltarea unui sector strategic pentru Republica Moldova și promovează produsele autohtone pe plan internațional. Șeful Executivului a menționat că, în ultimii ani, sectorul agricol a fost prioritizat, cu accent pe exporturi, tehnologii moderne și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
După o serie de scandaluri, dar şi după ample analize pe multiple planuri, Uniunea Europeană a decis să vină cu o serie de reglementări destul de stricte în raport cu mărfurile livrate de către platformele de comerţ internaţional. Astfel, se intenţionează ca deja de la 1 ianuarie 2026 să fie anulată scutirea de taxe pentru […]
10:10
Dmitri Torner: Este momentul oportun pentru a reveni la discuţiile despre recunoaşterea internaţională a neutralităţii Republicii Moldova # Curentul.md
Dmitri Torner, liderul Partidului "NOI – Noua Opţiune Istorică", spune că, acum, când se caută soluţii pentru încheierea războiului din Ucraina, când se discută garanţii de securitate pentru regiunea din care face parte şi Republica Moldova, când se identifică posibilităţi pentru reîntregirea paşnică a Republicii Moldova – este momentul oportun pentru a reveni la discuţiile […]
21 noiembrie 2025
17:10
CCRM a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 20 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului în anii 2021-2024. Auditul a menționat că, deși gestionarea resurselor financiare și patrimoniului public s-a realizat într-o mare măsură în conformitate […]
16:40
Serviciul Fiscal de Stat lansează concursul pentru selectarea persoanelor fizice sau juridice competente, certificate în domeniul evaluării, pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate de către autoritatea fiscală. Pentru participare la concurs, doritorii vor depune următoarele documente: cerere de participare (descarcă aici); certificatul de competență a evaluatorului; scrisoare de intenție în care să fie indicate domeniile în […]
16:10
CSJ a respins toate contestațiile împotriva deciziilor Comisiei de evaluare a procurorilor # Curentul.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins contestația depusă de ex-procurorul Ion Tețcu împotriva deciziei Comisiei de evaluare a procurorilor, constatând că evaluarea a fost efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. Curtea a explicat că, […]
15:40
Circa 200 de primari au discutat cu echipa MIDR soluții pentru dezvoltarea localităților # Curentul.md
Circa 200 de primari din întreaga țară și reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) au participat ieri la o discuție deschisă cu echipa MIDR, în care accentul a fost pus pe problemele reale din teren și pe identificarea soluțiilor care pot fi aplicate în timp util sau integrate în politicile ministerului. În deschiderea […]
15:10
PLDM solicită, în mod repetat, convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate # Curentul.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) solicită, în mod repetat, convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate, în contextul reținerii la Vama Albița a unui transport de armament și muniție de război, cu acte valabile emise de autoritățile vamale ale Republicii Moldova, informează CURENTUL. „Natura încărcăturii, dar și proximitatea noastră cu o zonă de război, […]
14:40
Bomboane cu dioxid de titanium depistate de ANSA la frontiera de stat: Urmau să ajungă în magazine # Curentul.md
Urmare a controalelor riguroase la frontieră, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul posturilor de inspecție la frontieră, au reținut 5000 kg de bomboane cu conținut de dioxid de titan (E 171) – aditiv alimentar interzis în Republica Moldova. Importatorul intenționa să comercializeze lotul în mai multe unități de comerț din țară, însă […]
14:00
Se pregătește de lansarea primei cărți – „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare”. Maria Ciobanu: „Combină observații personale cu reflecții adânci, proză și poezie” # Curentul.md
Maria Ciobanu, tânără originară din Republica Moldova – stabilită în Marea Britanie, se pregătește de lansarea primei sale cărți „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare”. Lucrarea, potrivit autoarei, este un memoriu profund despre sănătatea mintală, bipolaritate, stigmatizare și procesul de vindecare. „„Testamentul” nu este un ghid de ajutor pentru persoanele care suferă de tulburare bipolară. Este, mai […]
13:50
Se pregătește de lansarea primei cărți „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare”. Maria Ciobanu: „Combină observații personale cu reflecții adânci, proza și poezie” # Curentul.md
Maria Ciobanu, tânără originară din Republica Moldova – stabilită în Marea Britanie, se pregătește de lansarea primei sale cărți „Testamentul – Confesiunile unei minți bipolare”. Lucrarea, potrivit autoarei, este un memoriu profund despre sănătatea mintală, bipolaritate, stigmatizare și procesul de vindecare. „„Testamentul” nu este un ghid de ajutor pentru persoanele care suferă de tulburare bipolară. Este, mai […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.