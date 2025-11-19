Puterea a Patra, din 18.11.2025, cu participarea lui Vasile Tarlev
Republica Moldova accelerează reformele și pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030. Economia țării a revenit pe creștere, iar exporturile, digitalizarea și investițiile transformă structural economia, a declarat prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, într-un discurs la Summitul European de Afaceri 2025, desfășurat în perioada 17 – 20 noiembrie în capitala Belgiei. Participarea liderului […]
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de aproximativ 99 la sută, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. Anunțul a fost făcut de directorul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii, Ruslan Surugiu. Potrivit lui, după finalizarea lucrărilor de construcție, […]
Doi oficiali de rang înalt ai Armatei SUA au efectuat o vizită rară, în timpul războiului, la Kiev din partea administrației președintelui american Donald Trump, sosind într-o călătorie neanunțată pentru discuții cu liderii Ucrainei în încercarea de a reanima negocierile de pace blocate cu Rusia, a relatat Politico miercuri. Secretarul Armatei, Dan Driscoll, și șeful […]
Republica Moldova dispune și de surse alternative de finanțare, în contextul ratării tranșei de 170 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană și deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Marcel Spatari, la o emisiune de la Rlive. Totodată, el a precizat că legătura […]
Ucraina își presează aliații europeni să ia o decizie politică pentru a elibera luna viitoare un împrumut propus de 163 de miliarde de dolari, bazat pe activele rusești de stat înghețate, în condițiile în care se confruntă cu un gol uriaș în bugetul de anul viitor și cu efectele unui scandal de corupție în desfășurare. […]
Angajații din Republica Moldova sunt salarizați de două ori mai prost decât cei din Bulgaria, statul din Uniunea Europeană cu cele mai mici salarii. Totodată, în comparație cu salariul achitat în Luxemburg, unde sunt înregistrate cele mai mari retribuții din UE, moldovenii primesc de zece de ori mai puțin. Datele Oficiului statistic al Uniunii Europene […]
Premierul Poloniei, Donald Tusk, despre explozia care a avariat o cale ferată: „Un act de sabotaj” # N4
O explozie care a avariat o cale ferată din Polonia, aflată pe o rută către Ucraina, a fost „un act de sabotaj fără precedent”, a declarat luni premierul Donald Tusk, adăugând că îi va prinde pe cei responsabili pentru un incident care, spune el, s-ar fi putut încheia cu o tragedie. Explozia de pe linia […]
Tariful pentru gazele naturale s-ar putea ieftini începând cu luna ianuarie, 2026. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la o emisiune de la Rlive. Potrivit acestuia, furnizorii de gaze naturale urmează să prezinte, în decembrie curent, calculele la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru a stabili care sunt devierile de prețuri […]
Primăria municipiului Chișinău va amplasa un gard în jurul fostului Hotel Național, după ce, la începutul lunii noiembrie, o minoră a fost găsită fără suflare pe teritoriul clădirii abandonate. Declarația a fost făcută de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. El a precizat că Primăria va monta gardul chiar dacă imobilul nu se află în […]
Începem această săptămână exact cum am terminat-o pe cealalată – cu scumpiri la carburanți, potrivit celor de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care spune că lipsa unor decizii finale privind soluțiile adoptate în statele din vecinătate generează în continuare o incertitudine care amplifică temerile traderilor de produse petroliere, în condițiile în care noi […]
Ion Bulmaga va fi demis de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului: „Mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în garnitura de echipă” # N4
Directorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Ion Bulmaga a anunțat luni că va fi eliberat din funcție începând cu 26 noiembrie. „În urma discuției avute cu actualul ministru a Mediului, mi s-a spus direct că nu mă regăsesc în garnitura de echipă a dânsului.” Acesta a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook, unde a […]
Peste 70 de școli din Australia au fost închise din cauza unei potențiale contaminări cu azbest # N4
Peste 70 de școli din Australia au fost închise luni pentru operațiuni de curățare, după ce s-a descoperit azbest în produse de nisip de joacă pentru copii, folosite pe scară largă. Au fost emise rechemări pentru mai multe produse colorate de nisip de joacă, după ce testele de laborator au detectat urme de azbest tremolit […]
Muncitori în construcții au fost văzuți duminică pe partea israeliană a frontierei sudice cu Libanul, continuând lucrările la zidul de beton de-a lungul frontierei sudice a Libanului, care se extinde dincolo de „Linia Albastră”, potrivit președinției libaneze. Linia Albastră este o linie trasată de ONU care separă Libanul de Israel și de Înălțimile Golan ocupate […]
Economia Japoniei s-a contractat cu o rată anualizată de 1,8% în trimestrul iulie-septembrie, prima scădere din ultimele șase trimestre, din cauza impactului tarifelor impuse de Statele Unite asupra exporturilor, au arătat datele guvernamentale publicate luni. Declinul, deși nu atât de accentuat pe cât se aștepta, ar putea complica planurile Băncii Japoniei de a majora în […]
Dialoguri | Doina Ioana Straisteanu, despre vettingul avocaților, moralitate și legalitate, divorțuri și bullying # N4
Dialoguri | Doina Ioana Straisteanu, despre vettingul avocaților, moralitate și legalitate, divorțuri și bullying Share Facebook Twitter Facebook Messenger OK.ru VK Telegram WhatsApp Viber...
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a demisionat din funcție. Anunțul a fost făcut de acesta după ședința prezidiului Adunării Populare. Funcționarul susține că nu au existat presiuni asupra sa și că intenționează să aibă grijă de sănătate. DMITRI CONSTANTINOV, președintele Adunării Populare a Găgăuziei: „M-am adresat prezidiului Adunării Populare, iar acesta mi-a susținut […]
Republica Moldova ar putea contribui la Scutul european pentru democrație – o inițiativă UE care vizează combaterea manipulării informaționale și ingerințelor străine – cu experiența în contracararea ingerințelor externe pe care a căpătat-o în urma scrutinelor electorale din 2024 și 2025. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Ea a subliniat […]
Piorko, despre vânzarea terenurilor străinilor: „Fiecare țară candidată își prezintă argumentele la negocieri” # N4
La negocieri, fiecare țară candidată la Uniunea Europeană își prezintă argumentele în toate domeniile, inclusiv în ceea ce ține de terenuri. Declarația a fost făcută de noua ambasadoare a UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, într-un interviu pentru NewsMaker, în contextul discuțiilor anterioare despre vânzarea pământurilor țării străinilor odată cu aderarea la Uniunea Europeană. Potrivit […]
Mii de profesori din școlile publice din Peru au declanșat joi o grevă de 24 de ore, cerând salarii mai mari, creșterea finanțării pentru educație și îmbunătățirea condițiilor de muncă, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre guvern și cadrele didactice din cauza angajamentelor neîndeplinite. Protestul, organizat de sindicatul profesorilor Sutep, a adus marșuri și […]
Forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului în primele ore ale zilei de vineri, lovind clădiri rezidențiale și provocând explozii și incendii în mai multe cartiere ale capitalei, au declarat oficialii. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a spus că 11 persoane au fost rănite. Patru sunt tratate în spital, inclusiv […]
Zeci de persoane au fost spitalizate, inclusiv multe în stare critică, după ce o scurgere de amoniac a dus la evacuări în Weatherford, Oklahoma. Potrivit informațiilor, 36 de persoane au fost spitalizate, iar 11 sunt în stare critică. Aproximativ 500 de persoane au fost evacuate la Pioneer Event Center din cadrul Universității Southwestern Oklahoma State. […]
VIDEO/ O femeie de 40 de ani a primit o nouă șansă la viață, după ce sora ei i-a donat o parte din ficat # N4
O femeie de 40 de ani a primit o nouă șansă la viață, după ce sora ei i-a donat o parte din ficat. Transplantul hepatic a fost realizat cu succes de echipa Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. În prezent, starea postoperatorie a ambelor paciente este satisfăcătoare. Donatoarea a fost externată în cea de-a cincea zi […]
Încheiem acest sfârșit de săptămână exact cum l-am început – cu scumpiri la carburanți, potrivit celor de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care spune că lipsa unor decizii finale privind soluțiile adoptate în statele din vecinătate generează în continuare o incertitudine care amplifică temerile traderilor de produse petroliere, în condițiile în care noi […]
BBC-ul britanic și-a prezentat joi scuze lui Donald Trump pentru editarea unui discurs astfel încât să pară că acesta a îndemnat la violență, încercând să evite amenințarea președintelui american cu acțiuni în justiție, însă postul public a respins temeiul unei acuzații de defăimare. Într-o declarație, BBC a spus că președintele său, Samir Shah, a trimis […]
Partenerii din coaliția de guvernare a Germaniei au ajuns la un acord privind un proiect de lege care prevede introducerea unui serviciu militar voluntar, în contextul în care țara încearcă să își consolideze apărarea națională pe fondul îngrijorărilor legate de securitatea rusă. Textul lasă, totodată, deschisă posibilitatea reintroducerii serviciului militar obligatoriu. Ministerul Apărării speră ca […]
Cazul fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc, este examinat în regim de urgență și cu precădere. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, la o emisiune de la Rlive. Potrivit lui, examinarea rapidă este nu doar justificată, ci și impusă de lege. SERGIU CARAMAN, președintele Consiliului Superior al Magistraturii: „Nu doar […]
Trump a semnat legea care pune capăt celui mai lung blocaj guvernamental din istoria Statelor Unite # N4
Președintele american Donald Trump a semnat legea care pune capăt celui mai lung blocaj guvernamental din istoria Statelor Unite, după 43 de zile în care sute de mii de angajați federali au fost trimiși în concediu forțat, iar servicii publice esențiale au fost paralizate. Legea a fost adoptată în aceeași zi de Camera Reprezentanților, controlată […]
O rețea, în care ar fi implicați și angajați ai întreprinderii „Calea Ferată din Moldova”, este cercetată pentru contrabandă de țigări cu trenul Chișinău–București. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, membrii rețelei ar fi profitat de accesul la infrastructura feroviară pentru a facilita transportul ilegal al produselor de tutungerie peste frontiera de stat. Ofițerii de investigație, […]
Continuă scumpirile la carburanți, mai ales la motorină, potrivit celor de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,17 de bani, cu patru bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un […]
Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor a cerut audierea ministrului energiei, Dorin Junghietu, pentru a clarifica situația aprovizionării Aeroportului, în contextul în care pe 21 noiembrie intră în vigoare sancțiunile SUA asupra companiei ruse Lukoil, singurul furnizor de kerosen al Aeroportului Chișinău. Valeriu Muduc, deputat PCRM: „Solicităm să fim informați despre existența sau inexistența rezervelor strategice de […]
Munteanu: „Trebuie să fim gata să închidem negocierile de aderare cu UE până la sfârșitul anului 2027” # N4
Republica Moldova trebuie să fie gata să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2027. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, la Conferința „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, organizată la Chișinău. Oficialul a subliniat că țara noastră a înregistrat cel mai mare […]
Cel puţin 12 persoane au fost ucise marţi într-un atentat sinucigaş, în faţa unui tribunal, la Islamabad, capitala Pakistanului, a anunțat ministrul pakistanez de Interne. El a declarat presei că 12 persoane au foct ucise, iar alte 27 au fost rănite. Potrivit ministrului, atacatorul a aşteptat în afara tribunalului înainte să detoneze dispozitivul exploziv – […]
Se mai temperează scumpirile la carburanți, după o perioadă creșteri semnificative, potrivit celor de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,08 de bani, cu un ban mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din […]
Calinici, despre criza aprovizionării cu kerosen: „Aeronavele se pot alimenta și în alte state” # N4
Nu există un risc de înrerupere a aprovizionării cu kerosen pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, întrucât aeronavele se pot alimenta și în alte state. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Ana Calinici, la o emisiune de la TVR Moldova. Ea a precizat că în prezent, Guvernul poartă negocieri cu […]
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită ca salariul minim în Republica Moldova trebuie să fie majorat la 8.050 de lei lunar, din 1 ianuarie, 2026. În acest sens, instituția a adresat un demers către premierul Alexandru Munteanu. Potrivit CNSM, această creștere este necesară pentru a menține puterea de cumpărare, a preveni agravarea sărăciei și […]
Doi agenți ai Inspectoratului Național de Securitate Publică au fost reținuți de oamenii legii, după ce un șofer i-a denunțat la linia anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne. Aceștia ar fi cerut mită de la un șofer pentru a nu documenta un pretins caz de conducere a automobilului în stare de ebrietate alcoolică. Potrivit materialelor cauzei, […]
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei a anunțat luni că desfășoară o anchetă de amploare în sectorul energetic, vizând presupuse mită și comisioane ilegale în tranzacțiile companiei de stat Energoatom, operatorul centralelor nucleare din țară. Potrivit instituției, un fost consilier al ministrului energiei, șeful securității Energoatom, un om de afaceri și patru angajați din aparatul administrativ […]
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat marți că a dejucat un complot pus la cale de serviciile de informații ucrainene și britanice care ar fi încercat să convingă piloți ruși să fure un avion de vânătoare MiG-31 echipat cu o rachetă hipersonică Kinzhal, în schimbul unei sume de 3 milioane de dolari, a […]
Premierul Alexandru Munteanu va efectua joi, 13 noiembrie, o vizită la București, România. Aceasta este prima vizită oficială a prim-ministrului peste hotare, după învestirea noului Guvern pe 31 octombrie. La București, premierul va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan și cu cu omologul său, Ilie Bolojan. Premierii de la Chișinău și București vor […]
Instituțiile publice din Moldova au continuat să cumpere combustibil de la gigantul petrolier rus „Lukoil”, chiar și după ce Federația Rusă a declanșat războiul la scară largă împotriva Ucrainei. Expertul în achiziții publice Vadim Țurcan explică faptul că legislația nu interzicea participarea companiei la procedurile de achiziții, deoarece „Lukoil” nu se regăsea pe lista operatorilor […]
Misail-Nichitin: „Violența digitală a fost recunoscută oficial în legislația Republicii Moldova și va fi sancționată conform legii” # N4
Violența digitală a fost recunoscută oficial în legislația Republicii Moldova și va fi sancționată conform legii. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, la o emisiune de la Rlive. Ea a precizat că modificările recente aduc un cadru legal mai strict, menit să protejeze mai eficient victimele violenței și să descurajeze agresorii. […]
Republica Moldova va prelua, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Oficialul a subliniat că mandatul țării noastre va include un calendar amplu de evenimente, atât la Chișinău, cât și la Strasbourg. MIHAI POPȘOI, ministrul Afacerilor Externe: „Pe 14 octombrie, la Strasbourg, […]
Târgul de Crăciun din Chișinău ar urma să fie inaugurat pe 5 decembrie. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. În același timp, edilul a solicitat direcțiilor responsabile și preturilor să finalizeze pregătirile cât mai curând, astfel încât evenimentul să se desfășoare în cele mai bune condiții. ION CEBAN, primarul general […]
