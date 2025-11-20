Puterea a Patra, din 20.11.2025, cu participarea lui Alexandru Muravschi

11:20

Doi agenți ai Inspectoratului Național de Securitate Publică au fost reținuți de oamenii legii, după ce un șofer i-a denunțat la linia anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne. Aceștia ar fi cerut mită de la un șofer pentru a nu documenta un pretins caz de conducere a automobilului în stare de ebrietate alcoolică. Potrivit materialelor cauzei, […]