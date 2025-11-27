(video) Record Guinness: Noul Geely Galaxy V900 poate lua la bord 42 de oameni

08:30

În ciuda avertismentelor repetate, o parte dintre participanții la trafic din Republica Moldova păstrează obiceiul de a amâna echiparea vehiculelor pentru sezonul rece până în momentul în care ninsoarea devine vizibilă și nicicum nu mai devreme. Și după cum era de așteptat, apariția primelor ninsori a generat aglomerație la vulcanizări. Între timp, forțele de ordine […]