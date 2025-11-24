(video) Gordon Murray S1 LM, vândut cu 20.63 milioane de dolari – record absolut pentru o mașină nouă la licitație
Autoblog.md, 24 noiembrie 2025 09:40
În cadrul galei caritabile amfAR organizate în parteneriat cu organizatorii Marelui Premiu de Formula 1 din Las Vegas, supercarul Gordon Murray Special Vehicles S1 LM (șasiu #1) a fost adjudecat pentru incredibila sumă de 20.630.000 dolari. Este prețul cel mai mare plătit vreodată la licitație pentru o mașină nouă (excluzând vânzările caritabile speciale) și marchează
• • •
Acum 30 minute
09:40
(video) Gordon Murray S1 LM, vândut cu 20.63 milioane de dolari – record absolut pentru o mașină nouă la licitație
Acum 24 ore
18:00
Proces penal deschis în urma unui accident grav lângă vama Sculeni, unde o ”șoferiță” și-a pierdut viața # Autoblog.md
Poliția din Ungheni a fost sesizată, ieri, în jurul orei 15:20, despre producerea unui accident rutier pe traseul național R16 Ungheni–Sculeni, între localitățile Blîndești și Sculeni. Acesta s-a soldat cu decesul unei tinere. Oamenii legii au stabilit că o tânără de 21 de ani, locuitoare a satului Săghieni, care nu deținea permis de conducere, era
15:30
(video) Las Vegas Grand Prix: Ghinion total pentru McLaren și noroc pentru Max Verstappen # Autoblog.md
Max Verstappen a obținut o victorie categorică în Marele Premiu al Las Vegas-ului, reducând ecartul față de liderul clasamentului Lando Norris la doar 24 de puncte cu două curse rămase. Olandezul a preluat conducerea încă din primul tur după ce Norris, plecat din pole, a ieșit larg în virajul 1, iar ulterior ambii piloți McLaren
Ieri
12:10
Pe 22 noiembrie 1900, la Cannstatt, Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) a finalizat primul Mercedes din istorie – modelul 35 PS – considerat primul automobil cu adevărat modern. Creat la cererea lui Emil Jellinek, cel mai important client al companiei și pasionat de curse, acest vehicul s-a îndepărtat definitiv cu conceptul de trăsură motorizată și a stabilit standardele
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
(video) Auto Guangzhou 2025: Premieră – acum și Toyota are un concurent pentru Tesla Model S # Autoblog.md
GAC-Toyota a prezentat oficial la salonul Auto Guangzhou 2025 sedanul electric bZ7 – al doilea model din seria bZ dezvoltat în principal de echipa de inginerie Toyota China. Poziționat ca un automobil premium, bZ7 este primul model Toyota care integrează cockpit-ul HarmonyOS de la Huawei, LiDAR pe plafon și sistemul de asistență avansată Momenta. Totodată
17:00
(video) Manthey nu i-a lăsat pe proprietarii de Porsche 911 GT3 facelift fără un kit de modificări # Autoblog.md
Porsche și Manthey prezintă cel mai avansat kit de performanță dezvoltat vreodată pentru 911 GT3. Este un program de tuning care ridică limita deja înaltă a modelului de serie peste nivelul Weissach Package și transformă GT3-ul într-un adevărat specialist de circuit. Cu acest kit, automobilul a parcurs un tur pe Nordschleife în 6:52.981 minute –
16:00
Tradițional, în paralel cu Salonul Auto de la Los Angeles, în China a început noua ediție a expoziției Auto Guangzhou 2025. Sunt și acolo câteva premiere interesante de relatat și iată ce au prezentat mărcile Audi/AUDI. La Auto Guangzhou 2025, Audi își demonstrează forța printr-o strategie fără precedent: două mărci (Audi și AUDI), doi parteneri
12:50
Pe lângă noul GV60 Magma de producție, Genesis a mai dezvăluit aseară conceptul Magma GT, un model emblematic care marchează direcția performanței brandului pentru următorul deceniu. Acest automobil reprezintă fundația simbolică a ambițiilor Genesis în motorsport, inclusiv planuri de intrare în GT Racing. Magma GT: Emblema Viitorului Performanței Genesis Magma GT Concept reprezintă prima tipologie
12:00
Hyundai Motor America a marcat un moment important la AutoMobility LA 2025, prezentând în premieră globală conceptul CRATER, un SUV off-road compact conceput la Hyundai America Technical Center (HATCI) din Irvine, California. Inspirat de medii extreme și de spiritul aventurii, acest vehicul explorează evoluția designului robust XRT al Hyundai, reflectând dorințele clienților americani pentru mai
10:50
Pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii a început o nouă ediție a legendarului Salon Auto de la Los Angeles. Sunt câteva premiere interesante de relatat și iată prima. KIA a dezvăluit a doua generație Telluride, al doilea SUV cu trei rânduri de scaune al mărcii, care devine flagship-ul gamei prin introducerea primei
09:40
Genesis marchează un nou capitol în evoluția sa prin lansarea viziunii „Luxury High Performance", care va defini brandul în următorii 10 ani. Aseară, pe teritoriul circuitului Paul Ricard din Le Castellet, Franța, a avut loc premiera mondială a modelului GV60 Magma. Este primul produs de înaltă performanță al mărcii. Dezvoltat pe baza conceptului GV60 Magma
09:30
08:30
(video) Prăpăd nocturn pe strada Vasile Lupu. Un tânăr șofer s-a răsturnat, dar nu înainte de a lovi cinci mașini # Autoblog.md
Astăzi, în jurul orei 1.00, Poliția din Chișinău a fost sesizată despre un accident rutier produs pe strada Vasile Lupu din sectorul Buiucani. Mai mulți oameni au fost treziți din somn după o bubuitură puternică. Conform informațiilor preliminare, un tânăr de 25 de ani care conducea un Audi, în timpul deplasării a pierdut controlul asupra
20 noiembrie 2025
18:20
(video) Proiect extraordinar! Range Rover SV Holland & Holland Edition de peste jumătate de milion de euro # Autoblog.md
Producătorul de arme de vânătoare personalizate, Holland & Holland, în parteneriat cu atelierul de tuning dedicat modelelor Land Rover, Overfinch, prezintă proiectul Overfinch Holland & Holland. Este un Range Rover SV cu un preț care poate depăși liber jumătate de milion de euro! Amintim că cele două generații precedente de Range Rover au existat, de
16:30
Volvo EX90, SUV-ul electric complet al mărcii suedeze, a primit cea mai înaltă notă de cinci stele în cea mai recentă rundă de teste de siguranță Euro NCAP, poziționându-se printre cele mai performante vehicule din 2025. Acest model familial, disponibil cu până la șapte locuri, a excelat în special în categoriile de protecție pentru adulți
15:20
Actuala generație Ford Bronco există în două variante distinctive – SUV-ul Bronco pe cadru și crossoverul Bronco Sport – însă în China a apărut al treilea Bronco. Produsul este rezultatul întreprinderii mixte Jiangling-Ford, este electric și deocamdată este dedicat pentru piața locală. Dimensiuni și Capacități Off-Road Design Exterior Propulsie și Performanță Șasiu și Suspensie Interior
12:10
BYD anunță noutăți pentru modelul ATTO 2, cel mai accesibil și compact crossover din gama europeană. Fiind valabil până acum doar în format electric pe baterie, pentru prima dată și special pentru piața locală adoptă și o unitate de propulsie hibridă! În același timp, versiunea electrică se alege cu o baterie mai mare într-o nouă
10:50
(foto) Accident nocturn grav în raionul Rîșcani. Un automobil cu tineri s-a răsturnat, șoferul fugind, iar o pasageră decedând # Autoblog.md
Noaptea trecută, în jurul orei 1:00, poliția din raionul Rîșcani a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe traseul Rîșcani–Mihăileni. S-a soldat cu un deces. La fața locului, oamenii legii au constatat că un Audi, înmatriculat în alt stat, condus de un tânăr de 25 de ani, a derapat de pe carosabil. A
09:50
Divizia auto a gigantului tehnologic chinez Xiaomi sărbătorește astăzi un nou moment istoric. Al 500.000-lea vehicul a ieșit de pe linia de asamblare, la exact 602 zile (aproximativ 20 de luni) de la debutul vânzărilor primului său model. Evenimentul subliniază ritmul accelerat al producției, cu o capacitate anuală depășind 350.000 de unități. Mașina cu numărul
09:10
O echipă de ingineri BMW a realizat o performanță remarcabilă: noul BMW iX3 a parcurs 1000+ km de la fabrica din Debrecen (Ungaria) la BMW Welt din München (Germania), fără nicio oprire pentru încărcare. Ajuns cu peste 20 km autonomie rămasă, testul demonstrează potențialul real al vehiculelor electrice moderne, optimizând eficiența pentru condiții de drum
08:30
(video) Tradiția continuă: Unii șoferi din Moldova trec pe roți de iarnă dacă și numai dacă văd fulgi # Autoblog.md
În ciuda avertismentelor repetate, o parte dintre participanții la trafic din Republica Moldova păstrează obiceiul de a amâna echiparea vehiculelor pentru sezonul rece până în momentul în care ninsoarea devine vizibilă și nicicum nu mai devreme. Și după cum era de așteptat, apariția primelor ninsori a generat aglomerație la vulcanizări. Între timp, forțele de ordine
19 noiembrie 2025
17:40
(video) Noua generație Nissan Navara se va propune cu garanție de până la 10 ani/300.000 km # Autoblog.md
Nissan a dezvăluit astăzi, la Melbourne, a patra generație Navara, un pickup care celebrează cei 40 de ani de istorie ai modelului. Modelul este internațional, iar pe piața inițială din Australia și Noua Zeelandă se va oferi exclusiv în configurație Double Cab. Performanță și Motorizare Capacități și Dimensiuni Sistem de Propulsie și Tracțiune Design Exterior
16:20
(video) Premieră mondială: Primul Porsche Cayenne Electric este capabil de 0-100 km/h în 2.5 secunde # Autoblog.md
Astăzi, 19 noiembrie 2025, Porsche marchează un moment tehnologic major prin lansarea familiei Cayenne Electric, al doilea SUV complet electric al mărcii, care combină ADN-ul sportiv al brandului cu inovații din motorsport. Modelul completează gama existentă de motorizări cu ardere internă și hibride, oferind clienților flexibilitate totală. De la bun început vor fi disponibile versiunea
14:40
Prețul unui litru de motorină standard a depășit cu succes suma de 21 de lei, conform calculelor ANRE. Și asta în condițiile în care abia din 21 noiembrie urmează să intre în vigoare sancțiunile SUA pentru companii petroliere rusești. Ultima dată când motorina standard a costat peste 21 de lei a fost în luna martie
13:30
(video) Euro NCAP anunță rezultatele testelor pentru 24 de mașini noi, 18 luând cinci stele # Autoblog.md
Au fost publicate rezultatele celui mai mare test realizat de Euro NCAP în acest an. Un total de 24 de modele noi au fost evaluate în mod independent de experții în siguranță, înainte de introducerea noilor teste cu noi reguli în 2026. Selecția include o gamă largă de tipuri de mașini – de la SUV-uri
11:50
MG Motor lansarea în Europa noul S6 EV, un SUV electric din segmentul C. Echipat cu o baterie de 77 kWh și opțiuni de tracțiune spate sau integrală, modelul oferă un spațiu generos, rafinament și dotări premium, completând gama de vehicule electrice premiate. Și debutează cu nota de siguranță de 5 stele la testele Euro
10:30
Cu primele imagini arătate încă în 2022, Jeep introduce abia acum noul model Recon, descris drept primul și singurul SUV complet electric și Trail Rated din industrie, conceput de la zero pentru aventură. Un automobil "Trail Rated" (etichetat de Jeep) înseamnă că vehiculul a trecut teste riguroase de performanță off-road în cinci categorii cheie: Tracțiune, Traversare
09:10
Ministerul Comerțului, Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației, Ministerul Securității Publice și Administrația Vamală Generală din China au emis de comun un ordin privind consolidarea managementului exporturilor de vehicule second-hand. Documentul vizează implementarea unor decizii pentru normalizarea competiției în industria auto, promovând un export sănătos și ordonat al mașinilor second-hand. Măsurile intră în vigoare progresiv, cu
09:00
18 noiembrie 2025
19:20
(video) Accident bizar în centrul capitalei. Momentul când un șofer intră în intersecția la roșu # Autoblog.md
Un accident de circulație bizar s-a întâmplat în această seară în intersecția străzilor Ismail cu 31 August 1989 din Chișinău. Momentul a fost înregistrat de o cameră de bord. Contactul a avut loc după ce un șofer a intrat în intersecție la culoarea roșie a semaforului. Potrivit informațiilor preliminare obținute de la fața locului de
18:30
Pe 14 noiembrie 2025, capitala Republicii Moldova a primit un nou reper în lumea automobilelor de performanță, prin inaugur
17:00
Unii șoferi din Moldova, precum se întâmplă de obicei, pot fi văzuți la vulcanizări și astăzi, lăsând schimbarea anvelopelor pe ultima sută de metri. Însă vor reuși oare toți să treacă pe cauciucuri de sezon? Întrebarea retorică vine în contextul primei avertizări de schimbare bruscă a vremii din acest sezon. Detalii ale Avertizării Cod Galben […] Articolul Avertizare meteo în Moldova! Prima zăpadă este așteptată din această noapte apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
Noua generație Audi RS 6 este în pregătire, însă marea noutate este revenirea caroseriei sedan. Acest model va fi o alternativă directă pentru modelele sedan BMW M5 și Mercedes-AMG E 63. Iar prin această ofertă nu va mai fi necesar de transferat cu forțe proprii unitatea de propulsie + șasiul de pe un break pe […] Articolul Noul Audi RS 6 revine în format sedan apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
Concernul rus Gazprom a achiziționat o cotă de 51% al producătorului rus automobile de lux AURUS Motors, prin intermediul subsidiarei Gazprom Tech, înființată în 2023 pentru consolidarea activelor în aviație, construcții navale și industria auto. Tranzacția, estimată la 12-13 miliarde de ruble, marchează o implicare mai profundă a statului în dezvoltarea AURUS, potențial favorizând eficiența […] Articolul Gazprom a devenit acționarul majoritar al AURUS Motors apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
Nissan dezvăluie noul Rogue Plug-in Hybrid, primul său model hibrid plug-in disponibil pe piața din SUA, conceput special pentru familiile moderne. SUV-ul va debuta public la Los Angeles Auto Show (21-30 noiembrie) și va ajunge în showroomuri de la începutul anului 2026, în două versiuni bine echipate. Adevărul este că Rogue PHEV nu este un […] Articolul (video) Primul Nissan plug-in hybrid din America este Mitsubishi Outlander apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Poliția din Hîncești a descoperit realitatea în online. Șoferii care nu au respectat semnalizarea pe șantier vor fi amendați # Autoblog.md
După cazul de acum câteva zile, când mărturia unui șofer a devenit virală, privind modul cum se circulă pe șantierul de pe traseul Hîncești-Leușeni, a venit și reacția poliției. Inspectoratul de Poliție Hîncești s-a sesizat în urma publicării materialului video cu încălcarea regulilor rutiere. Conducătorilor autovehiculelor filmate urmează să fie întocmite procese verbale în baza […] Articolul Poliția din Hîncești a descoperit realitatea în online. Șoferii care nu au respectat semnalizarea pe șantier vor fi amendați apare prima dată în Autoblog.md.
17 noiembrie 2025
11:10
Mazda a lansat noua generație a modelului 6 într-un format complet electric, de altfel devenind primul sedan electric de serie din istoria mărcii. Comparativ cu generația precedentă, produsă într-o perioadă de peste un deceniu, noutatea combină estetica japoneză cu tehnologia modernă a anului 2025. Testat pe drumurile din Chișinău și din afară, 6e impresionează prin […] Articolul (video) Test Drive: Noua Mazda 6e apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
(video) Șofer din Hîncești, respectând o regulă elementară de circulație: „Prima dată când m-am simțit un prost” # Autoblog.md
Nu este prima dată când se întâmplă așa ceva pe șantierele din Republica Moldova, însă probabil este prima dată când un șofer publică o astfel de mărturie ca o durere pe suflet. Situația în care s-a pomenit a avut loc pe traseul Hîncești-Leușeni, aflat în prezent în reparație. Și pe unele secțiuni circulația are loc […] Articolul (video) Șofer din Hîncești, respectând o regulă elementară de circulație: „Prima dată când m-am simțit un prost” apare prima dată în Autoblog.md.
08:30
(video) Un popular vlogger din SUA, arestat pentru neplata impozitelor pentru un Ferrari pe care l-a distrus intenționat # Autoblog.md
Să stea însăși compania Ferrari în spatele acestui dosar, aceasta fiind cunoscută că își apără reputația într-un mod aprig și produsele de orice fel de contrafacere? Autoritățile din statul american Tennessee l-au arestat pe popularul vlogger Cody Detwiler, cunoscut sub pseudonimul WhistlinDiesel. Pe YouTube are peste 10 milioane de urmăritori, iar pe Instagram aproape șase […] Articolul (video) Un popular vlogger din SUA, arestat pentru neplata impozitelor pentru un Ferrari pe care l-a distrus intenționat apare prima dată în Autoblog.md.
16 noiembrie 2025
17:30
Apariția acestor automobile nu s-a lăsat mult așteptată. Am surprins în trafic primul Xiaomi SU7 Ultra înmatriculat în Republica Moldova! Și coincidență sau nu, însă în acest weekend a venit și primul Xiaomi YU7, deocamdată purtând plăcuțe ”PROBE” specifice. Amintim că modelul SU7 Ultra este dotat standard cu trei motoare electrice. Puterea lor combinată este […] Articolul (foto/video) Prin Chișinău circulă primele Xiaomi SU7 Ultra și YU7 Max din Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
15 noiembrie 2025
16:40
Visezi să conduci un Porsche? Acum e momentul! Porsche a anunțat pentru prima dată o campanie de tip Black Friday în Republica Moldova. Reduceri consistente sunt valabile pentru modelele din stoc. Cum funcționează oferta? Este necesar să vizitezi Porsche Center Moldova (str. Calea Trușenilor 28/1), vizualizezi mașinile din stoc, o alegi pe cea dorită și […] Articolul Porsche organizează un Black Friday pentru prima dată în Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
14 noiembrie 2025
17:30
(video) Ford scoate conducerea semi autonomă din segmentul premium și o aduce în cel de masă, provocând Tesla # Autoblog.md
Ford extinde accesul la tehnologia BlueCruise, un sistem avansat de asistență la conducere „fără mâini, cu ochii pe drum”, lansând-o pe modelele Puma, Puma Gen-E, Kuga și Ranger PHEV începând din primăvara anului 2026. Aprobat în 2023 în Europa, BlueCruise este cel mai răspândit sistem de acest tip, disponibil în 16 țări și acoperind peste […] Articolul (video) Ford scoate conducerea semi autonomă din segmentul premium și o aduce în cel de masă, provocând Tesla apare prima dată în Autoblog.md.
16:10
(video) Un Bugatti Chiron avariat a fost răscumpărat de proprietar de pe Copart. Reacția lui Mate Rimac # Autoblog.md
Una dintre cele mai urmărite licitații online din 2025 de pe Copart s-a încheiat de curând. Pe această platformă a fost listat, cum rar se poate întâmpla, un Bugatti avariat. Mai exact un supercar Chiron Pur Sport, unul din 60 făcute, care nou este evaluat în prezent la cinci milioane de dolari. Iar cel mai […] Articolul (video) Un Bugatti Chiron avariat a fost răscumpărat de proprietar de pe Copart. Reacția lui Mate Rimac apare prima dată în Autoblog.md.
14:00
(video) Vor activa în fabrici auto. În China s-a anunțat prima livrare în masă de roboți umanoizi # Autoblog.md
UBTECH Robotics, companie cu sediul în Shenzhen, a marcat o premieră globală prin anunțarea primei livrări în masă de roboți umanoizi industriali. Sute de unități Walker S2 au fost expediate către parteneri din sectoarele auto și logistică, confirmând promisiunea companiei de a începe producția în masă la mijlocul lunii noiembrie 2025. Această realizare poziționează UBTECH […] Articolul (video) Vor activa în fabrici auto. În China s-a anunțat prima livrare în masă de roboți umanoizi apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
Sancțiunile americane și incertitudinea regională afectează piața carburanților din Republica Moldova # Autoblog.md
La 22 octombrie 2025, Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni care urmează să intre în vigoare la 21 noiembrie 2025 împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil, precum și împotriva oricărei entități în care acestea dețin, direct sau indirect, individual ori cumulat, un interes de cel puțin 50%. Piața […] Articolul Sancțiunile americane și incertitudinea regională afectează piața carburanților din Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
(video) Sunt necesare sirene mai performante? O nouă ambulanță deteriorată în Chișinău # Autoblog.md
Aseară, în celebra intersecție a străzilor Vasile Alecsandri cu bd. Ștefan Cel Mare, chiar sub ferestrele MAI, încă o ambulanță a fost deteriorată în urma unui accident minor. Deși coloana de troleibuze s-a oprit, acesta nu a fost un semn suficient pentru taximetrist. Dar și câmpul vizual limitat și capacitatea de reacție și-au spus cuvântul. […] Articolul (video) Sunt necesare sirene mai performante? O nouă ambulanță deteriorată în Chișinău apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
(video) Parcări inteligente în China. Cum mașinile sunt blocate automat dacă timpul plătit expiră # Autoblog.md
Vloggerul american Christian Grossi a înregistrat un mini reportaj în care arată una dintre tehnologiile utilizate în parcările cu plată din China. Parcă nimic ieșit din comun și aparent simplă, însă în alte țări nu există așa ceva. Tehnologia are drept scop ”pedepsirea” șoferilor care fac abuz de locul ocupat prin faptul că depășesc intenționat […] Articolul (video) Parcări inteligente în China. Cum mașinile sunt blocate automat dacă timpul plătit expiră apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Bentley Motors a dezvăluit noul Supersports, o ediție limitată de doar 500 de exemplare, marcând 100 de ani de la primul Bentley „Super Sports”. Acest model reprezintă apogeul performanței și al designului orientat spre șofer, fiind cel mai dinamic Continental GT creat vreodată. Dezvoltat sub numele de cod „Mildred”, acest proiect ambițios celebrează spiritul inovator […] Articolul (video) Premieră: Noul Bentley Supersports e limitat la 500 de exemplare apare prima dată în Autoblog.md.
13 noiembrie 2025
18:30
Zeci de comentarii în mediul online după publicarea unor imagini care arată cum își desfășoară activitatea inspectori de patrulare. În timp ce mașini cu girofar stăteau la vedere în cadrul unui filtru în sensul giratoriu, radarul era ”ascuns în întuneric”, iar mașina de poliție fără semnale luminoase conectate, lângă clădirea unei stații PECO. Scena care […] Articolul (video) Șoferi din Chișinău sunt deranjați de „noua metodă a Poliției Rutiere” apare prima dată în Autoblog.md.
16:20
(video) Oferte mai mici de 20 milioane dolari nu vor fi acceptate! Un GMSV S1 LM va fi vândut la licitație # Autoblog.md
Peste o săptămână se va încerca vânzarea unei mașini interesante, de rară speță. Pe fundalul Marelui Premiu de Formula 1 din Las Vegas, prin casa de licitații RM Sotheby’s, un ofertant norocos va putea lua acasă unul din cele cinci exemplare GMSV S1 LM. Condiția este să fie gata să scoată din buzunar peste 20.000.000 […] Articolul (video) Oferte mai mici de 20 milioane dolari nu vor fi acceptate! Un GMSV S1 LM va fi vândut la licitație apare prima dată în Autoblog.md.
