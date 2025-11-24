(video) Gordon Murray S1 LM, vândut cu 20.63 milioane de dolari – record absolut pentru o mașină nouă la licitație

16:20

Peste o săptămână se va încerca vânzarea unei mașini interesante, de rară speță. Pe fundalul Marelui Premiu de Formula 1 din Las Vegas, prin casa de licitații RM Sotheby's, un ofertant norocos va putea lua acasă unul din cele cinci exemplare GMSV S1 LM. Condiția este să fie gata să scoată din buzunar peste 20.000.000