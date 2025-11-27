Sistemul judecătoresc se extinde: 15 noi magistrați, aprobați de șefa statului

09:30

În țara noastră, lipsește un medicament vital pentru oamenii care trăiesc datorită unui transplant. Fără el, riscul de complicații crește de la o zi la alta.Iulia Iațco a făcut un transplant de ficat în 2021, după ani în care boala i-a complicat viața. Înainte de operația salvatoare, a trecut prin trei intervenții medicale importante și a stat mai bine de un an pe lista de așteptare pentru tra