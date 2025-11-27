Moldtelecom lansează ofertele de Crăciun: viteză, tehnologie și magie pentru fiecare casă din Moldova
Газета-СП, 27 noiembrie 2025 09:20
Moldtelecom lansează cea mai mare campanie de Crăciun: internet prin fibră până la 5,5 Gbps, televiziune pe 3 ecrane, mobil cu internet nelimitat și roaming UE Язык Русский Moldtelecom lansează ofertele de Crăciun: viteză, tehnologie și magie pentru fiecare casă din Moldova Ofertele Moldtelecom de Crăciun aduc internet rapid, TV pe 3 ecrane și mobil nelimitat, plus cadouri la 1 leu.
• • •
Alte ştiri de Газета-СП
Acum 30 minute
09:20
Moldtelecom lansează ofertele de Crăciun: viteză, tehnologie și magie pentru fiecare casă din Moldova # Газета-СП
Moldtelecom lansează cea mai mare campanie de Crăciun: internet prin fibră până la 5,5 Gbps, televiziune pe 3 ecrane, mobil cu internet nelimitat și roaming UE Язык Русский Moldtelecom lansează ofertele de Crăciun: viteză, tehnologie și magie pentru fiecare casă din Moldova Ofertele Moldtelecom de Crăciun aduc internet rapid, TV pe 3 ecrane și mobil nelimitat, plus cadouri la 1 leu.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
„Nu aștepta momentul perfect ca să-ți lansezi o afacere – creează-l” – Gabriela Palimaru, antreprenoare, clientă Microinvest # Газета-СП
Gabriela povestește despre provocările de început, efortul depus pentru a-și organiza munca în perioadele de maternitate și modul în care Microinvest a susținut dezvoltarea afacerii Язык Русский „Nu aștepta momentul perfect ca să-ți lansezi o afacere – creează-l” – Gabriela Palimaru, antreprenoare, clientă Microinvest Povestea Gabrielei Palimaru, fondatoarea brandului Legante, care a reușit să îmbine rolul de mamă cu cel de...
19 noiembrie 2025
17:40
O iarnă plină de surprize cu maib și Mastercard. Câștigă călătoria visurilor tale în Europa. Destinația? Tu o alegi! # Газета-СП
Dacă efectuezi 10 tranzacții de minimum 400 lei și te înregistrezi pe site, intri în tragerea la sorți pentru marele premiu: o vacanță în țara europeană preferată Язык Русский O iarnă plină de surprize cu maib și Mastercard. Câștigă călătoria visurilor tale în Europa. Destinația? Tu o alegi! maib și Mastercard lansează o campanie de Crăciun care aduce premii garantate, cadouri tematice și un mare...
14 noiembrie 2025
17:00
În alte țări europene, astfel de centre au fost deja închise, pe fondul acuzațiilor de propagandă și spionaj. Foto: diez.md Язык Русский Ce se ascunde după „cultura” Casei Ruse de la Chișinău O analiză detaliată despre cum „Casa Rusă” din Chișinău promovează narațiunile Kremlinului.
13 noiembrie 2025
17:30
Microinvest se alătură campaniei europene „Microfinance for Senior Entrepreneurship – Unlocking Untapped Potential”, organizată de Microfinance Centre și susținută de Uniunea Europeană Язык Русский Antreprenoriatul nu are vârstă. Dezvoltă-ți propria afacere acum! Microinvest promovează antreprenoriatul 50+ și se alătură campaniei europene dedicate seniorilor antreprenori.
12 noiembrie 2025
12:50
Cu suportul financiar al Uniunii Europene în Republica Moldova au fost deschise 16 spălătorii sociale # Газета-СП
Peste 1500 de persoane aflate în situații dificile beneficiază gratuit de servicii de spălare a rufelor, igienizare personală și socializare Язык Русский Cu suportul financiar al Uniunii Europene în Republica Moldova au fost deschise 16 spălătorii sociale ONG-urile și autoritățile locale au deschis 16 spălătorii sociale pentru persoane vulnerabile în Moldova.
7 noiembrie 2025
16:50
Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori și contabili despre platforma maib business – internet și mobile banking pentru afaceri # Газета-СП
Evenimentul maib business meetup a adus împreună antreprenori, contabili și fondatori de startup-uri pentru a descoperi noile funcționalități ale platformelor maib business Язык Русский Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori și contabili despre platforma maib business – internet și mobile banking pentru afaceri Antreprenorii moldoveni co-creează viitorul bankingului digital la maib business meetup.
31 octombrie 2025
13:30
EFSE consolidează parteneriatul cu Microinvest printr-un nou împrumut în valoare de 10 milioane EUR pentru a sprijini tranziția la o agricultură sustenabilă a producătorilor agricoli din Republica Moldova # Газета-СП
Scopul parteneriatului este sprijinirea agriculturii sustenabile și a întreprinderilor mici și mijlocii Язык Русский EFSE consolidează parteneriatul cu Microinvest printr-un nou împrumut în valoare de 10 milioane EUR pentru a sprijini tranziția la o agricultură sustenabilă a producătorilor agricoli din Republica Moldova EFSE și Microinvest își unesc forțele pentru a sprijini agricultura sustenabilă și întreprinderile mici din...
30 octombrie 2025
17:10
Un nou angajament pentru o economie mai verde: GGF și Microinvest semnează un nou acord de 10 milioane EUR pentru susținerea investițiilor verzi # Газета-СП
Colaborarea sprijină afacerile și consumatorii locali în tranziția către o economie verde și durabilă Язык Русский Un nou angajament pentru o economie mai verde: GGF și Microinvest semnează un nou acord de 10 milioane EUR pentru susținerea investițiilor verzi Microinvest și GGF susțin tranziția Moldovei către o economie verde printr-un nou acord de finanțare sustenabilă...
15:20
Academia GreenFields Moldova a debutat la Chișinău. Urmează 6 luni de formare și schimb de experiențe pentru agricultorii din Moldova # Газета-СП
În prima ediție participă 34 de fermieri din toată țara, care vor învăța timp de 6 luni cum să protejeze solul, să crească productivitatea și să dezvolte afaceri reziliente Язык Русский Academia GreenFields Moldova a debutat la Chișinău. Urmează 6 luni de formare și schimb de experiențe pentru agricultorii din Moldova Programul GreenFields Moldova sprijină fermierii să adopte metode durabile și eficiente în agricultură.
14:20
Premieră în banking: maib a acordat primul credit 100% online pentru afaceri, direct în aplicația web maib business # Газета-СП
Maib marchează o nouă etapă în digitalizarea bankingului corporativ, lansând primul credit 100% online pentru companii, disponibil direct în versiunea web a aplicației Язык Русский Premieră în banking: maib a acordat primul credit 100% online pentru afaceri, direct în aplicația web maib business Premieră în bankingul moldovenesc: maib oferă credit integral online pentru companii, fără vizită la bancă.
12:50
Clienții pot face cumpărături în rate egale, fără dobândă și fără comisioane, la peste 6000 de parteneri comerciali Язык Русский Maib liber în format digital, disponibil direct în aplicația maibank Cardul maib liber devine 100% digital, cu emitere gratuită și promoție specială pentru clienți.
28 octombrie 2025
16:10
Află cum să găsești zboruri ieftine, care sunt companiile aeriene de încredere și cum să alegi între zboruri directe sau cu escală Язык Русский Bilete avion Moldova Paris Chișinău: cele mai bune oferte pentru călătorii Oferte actuale pentru bilete avion Moldova–Franța.
10:40
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III # Газета-СП
Investitorii pot subscrie până la 11 noiembrie 2025, beneficiind de o rată a dobânzii de 6,56% pentru primul an Язык Русский Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative cu rată anuală de 6,56% și beneficii exclusive pentru...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.