TOP 3 idei de cadouri de la branduri locale, finanțate în dezvoltare de Microinvest
Газета-СП, 25 decembrie 2025 12:20
Descoperă TOP 3 propuneri de la antreprenori locali susținuți de Microinvest: bijuterii, călătorii și produse din piele, fiecare cu o poveste autentică în spate. Язык Русский TOP 3 idei de cadouri de la branduri locale, finanțate în dezvoltare de Microinvest TOP 3 idei de la clienții Microinvest, antreprenori locali din Moldova.
• • •
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:00
În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare # Газета-СП
Din 1 ianuarie 2026, clienții Moldtelecom pot folosi roamingul în Uniunea Europeană fără costuri suplimentare. Язык Русский În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare Începând cu 1 ianuarie 2026, clienții Moldtelecom vor beneficia de roaming „ca acasă” în Uniunea Europeană.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Moldtelecom lansează „Securitatea Digitală” – protecție completă pentru dispozitive și date personale # Газета-СП
Moldtelecom lansează Securitatea Digitală – un serviciu modern care protejează automat dispozitivele mobile împotriva virușilor, phishingului, site-urilor periculoase și furtului de date. Язык Русский Moldtelecom lansează „Securitatea Digitală” – protecție completă pentru dispozitive și date personale Securitate online simplă și eficientă: control parental și protecția datelor, activată din MyMoldtelecom.
22 decembrie 2025
11:20
Educația media, ca răspuns la dezinformare: un documentar despre inițiative locale din nordul Moldovei # Газета-СП
Republica Moldova se confruntă cu dezinformarea și știrile false. Documentarul MILI arată cum tinerii și adulții învață să gândească critic și să combată manipularea Язык Русский Educația media, ca răspuns la dezinformare: un documentar despre inițiative locale din nordul Moldovei Documentar despre dezinformare și educație media în Republica Moldova, cu exemple din comunități din nordul...
17 decembrie 2025
13:10
Maib lansează campania de Crăciun „Magia adevărată este în fiecare dintre noi”, un proiect care unește generațiile și readuce în prim-plan emoția autentică a sărbătorilor Язык Русский Maib lansează campania de Crăciun „Magia adevărată este în fiecare dintre noi” Maib lansează o campanie de Crăciun despre oameni, valori și tradiții, cu o reinterpretare modernă a piesei „...
9 decembrie 2025
13:10
Promoția se desfășoară între 10 noiembrie 2025 și 30 aprilie 2026 și include bilete la Circul din Chișinău, vouchere pentru electrocasnice, aspiratoare robot și Marele Premiu – o excursie de familie la Cirque du Soleil în Valencia Язык Русский Descoperă magia circului în Valencia cu FinComBank și Mastercard Participă la campania FinComBank–Mastercard și câștigă premii incredibile, plus șansa unei vacanțe în Valencia.
4 decembrie 2025
16:50
În decembrie, maib și Mastercard sărbătoresc 5 ani de la lansarea cardurilor maib gama și vin cu o ofertă specială pentru clienți Язык Русский Sărbătorește 5 ani de beneficii maib gama Mastercard și primește cashback majorat de 5% Descoperă cashbackul de sărbători: până la 5% la Hitech, Lulu, Rogob, Paradis, Global Store și Moonglow cu...
13:40
Maib câștigă pentru al 7-lea an „Banca Anului” datorită inovației, digitalizării și creșterii portofoliului verde Язык Русский Maib - desemnată „Banca Anului” de către The Banker pentru al șaptelea an consecutiv Maib a fost desemnată pentru al șaptelea an consecutiv „Banca Anului în Moldova” de către publicația...
2 decembrie 2025
14:00
„Antreprenoriatul cere responsabilitate, asumare și dezvoltare continuă” – Corina Muntean, antreprenoare, clientă Microinvest # Газета-СП
Corina Muntean, fondatoarea Friendly School și clientă Microinvest, explică cum a creat una dintre cele mai accesibile și eficiente școli de engleză din Moldova Язык Русский „Antreprenoriatul cere responsabilitate, asumare și dezvoltare continuă” – Corina Muntean, antreprenoare, clientă Microinvest Corina Muntean, fondatoarea Friendly School, povestește cum a dezvoltat o școală modernă de engleză și cum...
27 noiembrie 2025
13:50
Acum e și mai ușor să-ți gestionezi creditele în aplicația Microinvest: până la 200 000 lei online și plăți instant cu MIA # Газета-СП
Noua versiune a aplicației Microinvest simplifică procesul de creditare și îți permite să obții până la 200 000 lei 100% online, direct de pe telefon Язык Русский Acum e și mai ușor să-ți gestionezi creditele în aplicația Microinvest: până la 200 000 lei online și plăți instant cu MIA Descoperă noua versiune a aplicației Microinvest – mai rapidă, mai simplă și 100% online.
09:20
Moldtelecom lansează ofertele de Crăciun: viteză, tehnologie și magie pentru fiecare casă din Moldova # Газета-СП
Moldtelecom lansează cea mai mare campanie de Crăciun: internet prin fibră până la 5,5 Gbps, televiziune pe 3 ecrane, mobil cu internet nelimitat și roaming UE Язык Русский Moldtelecom lansează ofertele de Crăciun: viteză, tehnologie și magie pentru fiecare casă din Moldova Ofertele Moldtelecom de Crăciun aduc internet rapid, TV pe 3 ecrane și mobil nelimitat, plus cadouri la 1 leu.
