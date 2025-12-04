Maib - desemnată „Banca Anului” de către The Banker pentru al șaptelea an consecutiv
Газета-СП, 4 decembrie 2025 13:40
Maib - desemnată „Banca Anului" de către The Banker pentru al șaptelea an consecutiv Maib a fost desemnată pentru al șaptelea an consecutiv „Banca Anului în Moldova" de către publicația...
Acum 30 minute
13:40
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
„Antreprenoriatul cere responsabilitate, asumare și dezvoltare continuă" – Corina Muntean, antreprenoare, clientă Microinvest
Corina Muntean, fondatoarea Friendly School și clientă Microinvest, explică cum a creat una dintre cele mai accesibile și eficiente școli de engleză din Moldova
27 noiembrie 2025
13:50
Acum e și mai ușor să-ți gestionezi creditele în aplicația Microinvest: până la 200 000 lei online și plăți instant cu MIA
Noua versiune a aplicației Microinvest simplifică procesul de creditare și îți permite să obții până la 200 000 lei 100% online, direct de pe telefon
09:20
Moldtelecom lansează ofertele de Crăciun: viteză, tehnologie și magie pentru fiecare casă din Moldova
Moldtelecom lansează cea mai mare campanie de Crăciun: internet prin fibră până la 5,5 Gbps, televiziune pe 3 ecrane, mobil cu internet nelimitat și roaming UE
20 noiembrie 2025
17:20
„Nu aștepta momentul perfect ca să-ți lansezi o afacere – creează-l" – Gabriela Palimaru, antreprenoare, clientă Microinvest
Gabriela povestește despre provocările de început, efortul depus pentru a-și organiza munca în perioadele de maternitate și modul în care Microinvest a susținut dezvoltarea afacerii
19 noiembrie 2025
17:40
O iarnă plină de surprize cu maib și Mastercard. Câștigă călătoria visurilor tale în Europa. Destinația? Tu o alegi!
Dacă efectuezi 10 tranzacții de minimum 400 lei și te înregistrezi pe site, intri în tragerea la sorți pentru marele premiu: o vacanță în țara europeană preferată
14 noiembrie 2025
17:00
În alte țări europene, astfel de centre au fost deja închise, pe fondul acuzațiilor de propagandă și spionaj. Foto: diez.md Ce se ascunde după „cultura" Casei Ruse de la Chișinău O analiză detaliată despre cum „Casa Rusă" din Chișinău promovează narațiunile Kremlinului.
13 noiembrie 2025
17:30
Microinvest se alătură campaniei europene „Microfinance for Senior Entrepreneurship – Unlocking Untapped Potential", organizată de Microfinance Centre și susținută de Uniunea Europeană Antreprenoriatul nu are vârstă. Dezvoltă-ți propria afacere acum! Microinvest promovează antreprenoriatul 50+ și se alătură campaniei europene dedicate seniorilor antreprenori.
12 noiembrie 2025
12:50
Cu suportul financiar al Uniunii Europene în Republica Moldova au fost deschise 16 spălătorii sociale
Peste 1500 de persoane aflate în situații dificile beneficiază gratuit de servicii de spălare a rufelor, igienizare personală și socializare
7 noiembrie 2025
16:50
Maib a organizat un meetup deschis cu antreprenori și contabili despre platforma maib business – internet și mobile banking pentru afaceri
Evenimentul maib business meetup a adus împreună antreprenori, contabili și fondatori de startup-uri pentru a descoperi noile funcționalități ale platformelor maib business
