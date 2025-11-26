Fostul Hotel „Național” – „centru de criminalitate ridicată” | Lilian Carp anunță obligații legale noi pentru clădirile cu „risc major de securitate”
Radio Moldova, 26 noiembrie 2025 22:40
Proprietarii clădirilor abandonate sau aflate în reparații vor fi obligați prin lege să le îngrădească și să le acopere cu un material perforat care să ilustreze viitoarea înfățișare a imobilului sau alte imagini la alegere. Propunerile au fost prezentate în cadrul audierilor din Comisia parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, pe subiectul fostului Hotel „Național”, unde recent o adolescentă și-a pierdut viața după ce a căzut de la înălțime.
Acum o oră
22:40
Acum 2 ore
21:30
Acum 4 ore
21:10
Deși are studii juridice și economice, iar cariera sa de militar nu avea nicio legătură cu agricultura, Ghenadie Dumitrașco din Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, a ales să-și schimbe viața acum aproape 20 de ani. A plantat o livadă de nuci de soi francez, pe 45 de hectare, iar astăzi aceasta este pe rod și antreprenorul exportă nuci în mai multe țări.
21:10
Haos pe aeroporturile din Belgia. O grevă națională a paralizat activitatea aeroportului din Bruxelles, unde au fost anulate peste jumătate dintre zboruri. Autoritățile au anunțat că redirecționarea curselor este responsabilitatea companiilor aeriene și îi îndeamnă pe pasageri să verifice direct la operatori sau pe site-ul aeroportului dacă zborul lor este afectat.
21:00
20:50
Republica Moldova intră într-o etapă accelerată a procesului de aderare la Uniunea Europeană. Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană - structură creată pentru prima dată în în Legislativ - spune că R. Moldova are în față ani decisivi. „Suntem într-o cursă contracronometru” pentru a alinia legislația și instituțiile la standardele europene, a declarat Spătari la emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova.
20:20
Deficit de imunosupresoare în R. Moldova: stocurile ar urma să fie restabilite la sfârșitul lunii # Radio Moldova
În Republica Moldova lipsește un medicament vital pentru oamenii care trăiesc datorită unui transplant. Fără el, riscul de complicații crește de la o zi la alta. Printre cei care așteaptă cu îngrijorare este și Iulia Iațco, care a primit un nou ficat și depinde în totalitate de acest tratament. Autoritățile dau asigurări că medicamentul va ajunge în țară la sfârșitul lunii.
19:30
Republica Moldova intră într-o etapă accelerată a procesului de aderare la Uniunea Europeană. Deputatul Marcel Spătari, președintele noii Comisii Parlamentare pentru Integrare Europeană - structură creată pentru prima dată în istoria țării, spune că Moldova are în față ani decisivi. „Suntem într-o cursă contra cronometru” pentru a alinia legislația și instituțiile la standardele europene, a declarat Spătari, într-un interviu în cadrul emisiunii „Noi și Europa” de la Radio Moldova.
19:20
Tot mai multe petroliere vechi, pe care Rusia le-a adunat pentru a exporta petrol ocolind sancțiunile occidentale, își epuizează resursa și necesită casare. Vârsta medie a navelor din flota tenebră este de 20 de ani, iar 60% dintre acestea au 20 de ani sau chiar mai mult, potrivit datelor S&P Global.
Acum 6 ore
19:00
Igor Armaș a intrat deja, cum se spune, „în pâine” în noua sa funcție de director sportiv la FC Voluntari: „Fotbaliștii îmi spun domnul director!” # Radio Moldova
Igor Armaș, fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova a oferit primele declarații despre această schimbare majoră în viața sa după ce și-a agățat ghetele în cui și a dezvăluit ce planuri are pentru viitor.
18:20
„Haos. Reinventăm Realitatea”: Festivalul Moldox aduce cinema social de top la ediția a X-a # Radio Moldova
Festivalul Internațional de Film Documentar Moldox își deschide astăzi porțile la Cineplex Loteanu din Chișinău. Timp de cinci zile, între 26 și 30 noiembrie 2025, publicul va putea urmări 27 de documentare de lung metraj și 6 scurtmetraje, producții din Moldova și din întreaga lume, care vorbesc despre libertate, memorie, traume, demnitate, reziliență și încercarea noastră de a găsi sens într-o lume marcată de haos.
18:10
18:00
18:00
Parlamentul Italiei a votat marți în unanimitate pentru introducerea în codul penal a unei prevederi separate privind femicidul - uciderea unei femei comisă din motive de gen. Această infracțiune va fi pedepsită cu închisoare pe viață, transmite BBC News.
17:30
Transformarea în educație: prima testare națională a competențelor digitale în școli # Radio Moldova
Peste trei mii de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor primi certificate de competență digitală după prima testare națională, organizată în data de 26 noiembrie de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Exercițiul a implicat elevi din peste 70 de instituții.
Acum 8 ore
17:00
Comisia Europeană denunță provocările Rusiei și reafirmă sprijinul pentru R. Moldova în fața amenințărilor aeriene # Radio Moldova
Comisia Europeană (CE) condamnă ferm încălcările repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești, subliniind că aceste acțiuni reprezintă o provocare deliberată și o escaladare a tensiunilor în Europa de Est.
16:50
Expert, despre armamentul depistat la vamă: Incidentul afectează imaginea R. Moldova, iar autoritățile trebuie să reacționeze coordonat # Radio Moldova
Cazul armamentului descoperit la punctul de trecere Leușeni - Albița ar putea fi parte a unei strategii de destabilizare, vizând nu doar Ucraina, dar și Republica Moldova, cu scopul de a amplifica narativele despre corupție și trafic de arme. Expertul în securitate Pavel Horea a subliniat, la Moldova 1, necesitatea unei reacții prompte din partea autorităților pentru a proteja imaginea țării și a preveni viitoare incidente similare.
16:30
Încă o persoană reținută în dosarul camionului cu armament. Carp: Armele provin din Tula și sunt, probabil, „trofee” capturate de armata ucraineană # Radio Moldova
Încă o persoană a fost reținută în dosarul armamentului descoperit, pe 20 noiembrie, la punctul de trecere Leușeni - Albița. Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a anunțat că aceasta a avut rol de organizator, iar schema investigată este mult mai amplă decât se credea inițial. Potrivit oficialului, armele depistate sunt produse în Federația Rusă.
16:20
Proiectul INSPIREE: șase cămine studențești din Chișinău vor fi reabilitate energetic # Radio Moldova
Șase cămine ale Universității de Stat din Moldova (USM) și ale Universității Tehnice a Moldovei (UTM) – clădiri care nu au beneficiat de renovări majore de peste jumătate de secol – intră în reparații. Lucrările de reabilitare energetică sunt realizate în cadrul Proiectului INSPIREE, implementat de Guvernul Republicii Moldova și finanțat de Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD).
16:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de ceață pentru joi, 27 noiembrie, valabil în intervalul 03:00 - 12:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va forma ceață densă, fenomen care va reduce vizibilitatea până la aproximativ 200 de metri.
16:20
Experți la Radio Moldova: Regimul separatist menține regiunea transnistreană într-o situație de risc constant # Radio Moldova
Regiunea transnistreană trece printr-o nouă perioadă de incertitudine economică și politică, pe fondul întârzierilor la plata gazelor de către Rusia, al deficitului bugetar și al pretinselor alegeri, nerecunoscute pe plan internațional.
16:10
Incendiu devastator în Hong Kong: șapte blocuri cuprinse de flăcări, 13 persoane decedate # Radio Moldova
Un incendiu masiv a cuprins miercuri, 26 noiembrie, complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po din Hong Kong, provocând moartea a cel puțin 13 persoane, și evacuări pe scară largă. Flăcările au izbucnit în jurul orei 14:51, iar autoritățile au ridicat rapid nivelul de alertă până la gradul 5, cel mai înalt posibil, transmit BBC și Reuters.
16:00
Verdictul în dosarul privind îmbogățirea ilicită a lui Constantin Țuțu, pronunțat în ianuarie 2026 # Radio Moldova
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost adus, pe 26 noiembrie, în fața instanței pentru a-și prezenta ultimul cuvânt în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Țuțu a declarat că „va spune adevărul” și că ar avea probe care-i demonstrează nevinovăția. Judecătorii au anunțat că sentința în dosarul lui Constantin Țuțu va fi pronunțată pe 27 ianuarie 2026, la ora 13:00.
15:30
15:20
Ambasadorul rus pune la îndoială proveniența rusească a dronei căzute la Florești: „Există multe operațiuni sub drapel străin” # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) i-a înmânat o altă notă de protest ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, în legătură cu incidentul de din 25 noiembrie, când șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Pe scările de la intrarea în MAE a fost expusă drona cu inscripția „Z”, simbolul agresiunii militare ruse, care a căzut pe acoperișul casei din Cuhureștii de Jos, Florești.
15:20
15:20
Bugetul 2025, ajustat: aproape 150 de milioane lei alocate pentru majorarea salariilor din administrația publică locală # Radio Moldova
Primarii, viceprimarii și secretarii consiliilor locale vor primi un spor salarial de 50%, după ce Guvernul a aprobat, pe 26 noiembrie, avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat pentru anul 2025. „Prin această abordare, s-a demonstrat respectul față de administrația publică locală”, a comentat Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM).
Acum 12 ore
15:10
Spiritul Jocurilor Olimpicea fost readus la viață într-o ceremonie spectaculoasă, marcând startul simbolic al celui mai așteptat eveniment sportiv al iernii Olimpiada de Iarnă 2026. În Grecia a fost aprinsă torța olimpică, iar din acel moment a început călătoria sa impresionantă spre Italia, unde cei mai buni sportivi ai lumii se vor duela pentru glorie, performanță și intrarea în istorie.
15:00
Veste bună pentru moldovenii care vor să-și înregistreze casele edificate fără autorizațiile necesare. Termenul de înregistrare a construcțiilor de până la două etaje, din intravilan sau întovărășiri pomicole, ar putea fi prelungit până pe 30 ianuarie 2028. O inițiativă legislativă în acest sens a fost propusă de fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, în contextul în care termenul inițial expiră la sfârșitul lunii ianuarie, anul viitor.
14:50
Șase persoane, printre care cetățeni moldoveni și români, sunt cercetate penal într-un dosar privind falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești.
14:40
Guvernul Japoniei alocă un grant de 21 de milioane de lei pentru achiziția de echipamente audiovizuale moderne la TRM # Radio Moldova
Guvernul Japoniei oferă un grant de 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), investiție destinată achiziționării de echipamente audiovizuale moderne și creșterii calității serviciilor media publice. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat, pe 26 noiembrie, avizul pentru inițierea negocierilor asupra Acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și cel al Japoniei.
14:30
Reformă agricolă: În R. Moldova vor fi create cinci camere agricole. Fermierii spun că acestea nu ar fi legale # Radio Moldova
Autoritățile anunță crearea a cinci camere agricole în Republica Moldova, în cadrul procesului de reorganizare a sectorului agricol, menit să pregătească fermierii pentru accesarea fondurilor europene și pentru o reprezentare mai eficientă în teritoriu. Potrivit ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, noua structură este esențială pentru modernizarea agriculturii, în pofida criticilor venite din partea unor organizații ale fermierilor.
14:20
Pedepse mai mari, reguli noi și zero toleranță față de implicarea minorilor: modificări la legislația antidrog din R. Moldova # Radio Moldova
Autoritățile R. Moldova se pregătesc să introducă în legislație pedepse mai dure pentru combaterea traficului, circulației și contrabandei cu substanțe psihotrope. De la începutul anului curent, în R. Moldova au fost înregistrate peste 900 de cauze penale legate de asemenea infracțiuni, traficul de droguri continuând să fie una dintre cele mai serioase provocări pentru țara noastră, afirmă ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.
14:20
Ministrul Educației: Încurajăm elevii și profesorii să semnaleze cazurile de trafic și consum de droguri # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării lansează o campanie națională de conștientizare a riscurilor asociate consumului și traficului de substanțe stupefiante. Acțiunea vine ca răspuns la informațiile privind presupuse cazuri de vânzare și plasare a drogurilor în incinta sau în preajma instituțiilor de învățământ.
13:40
Aeroportul Chișinău, aprovizionat „fără niciun risc” după trecerea la furnizori români # Radio Moldova
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a început să cumpere kerosen pentru avioane de la mai multe companii petroliere din România, după ce Lukoil a fost sancționată, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Asta după ce autoritățile de la Chișinău au preluat temporar administrarea terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, în urma unui contract de comodat cu Lukoil, pentru a asigura furnizarea continuă de kerosen către sectorul aviației.
13:30
Incendiu devastator în Hong Kong: patru morți, oameni blocați în clădiri și alerta ridicată la cel mai înalt nivel # Radio Moldova
Un incendiu masiv a cuprins miercuri, 26 noiembrie, complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po din Hong Kong, provocând moartea a cel puțin patru persoane, rănirea altora și evacuări pe scară largă. Flăcările au izbucnit în jurul orei 14:51, iar autoritățile au ridicat rapid nivelul de alertă până la gradul 5, cel mai înalt posibil, transmit BBC și Reuters.
13:10
Aranjament aprobat de Guvern: Moldovenii care au muncit legal în Slovacia vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova care au activat oficial în Republica Slovacă vor putea primi pensii și alte prestații sociale calculate în baza perioadelor contributive realizate pe teritoriul acestui stat. Aranjamentul administrativ privind aplicarea acordului social dintre cele două țări a fost aprobat de Executivul de la Chișinău la 26 noiembrie.
13:00
Survolarea ilegală a spațiului aerian național „este complet inacceptabilă”: Mesajul care-i va fi transmis ambasadorului agreat rus, convocat la MAE # Radio Moldova
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat, în după-amiaza zilei de 26 noiembrie, la sediul Ministerului Afacerilor de Externe pentru a primi o nouă notă de protest în legătură cu încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Acțiunile Chișinăului sunt în conformitate cu dreptul internațional și proporționale, afirmă șeful diplomației moldovenești, Mihai Popșoi.
13:00
Mai mulți bani la naștere: Ministra Plugaru promite o majorare proporțională cu prețurile produselor esențiale # Radio Moldova
Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va fi majorat proporțional cu scumpirea produselor incluse în lista de necesități pentru perioada de sarcină și naștere. Estimările arată o creștere de aproximativ 500 de lei a indemnizației pentru anul 2026, afirmă Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale.
13:00
Harry Kane nu dorește să acorde o importanță exagerată reîntâlnirii sale cu Arsenal Londra. Fostul jucător al lui Tottenham Hotspur a marcat 15 goluri în poarta „tunarilor”, iar acum urmează să-i înfrunte pe discipolii lui Mikel Arteta din postura de fotbalist al lui Bayern Munchen. Partida din etapa a cincea a grupei unice a Ligii Campionilor UEFA este programată pentru diseară, de la ora 22.
12:50
12:40
R. Moldova accede la Programul UE „Europa Creativă”, începând cu 1 ianuarie 2026: acces la fonduri de milioane de euro # Radio Moldova
Organizațiile și oamenii de creație din Republica Moldova vor avea acces, începând cu 1 ianuarie 2026, la un fond în valoare de milioane de euro destinat culturii și industriilor creative, prin participarea la Programul Uniunii Europene „Europa Creativă”. Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de aderarea la program a fost aprobat de Cabinetul de miniștri la 26 noiembrie.
12:30
Programul de transplant cardiac, prioritate strategică pentru Ministerul Sănătății. Emil Ceban: Anual, peste 20 de pacienți ar avea nevoie de această intervenție # Radio Moldova
Programul de transplant cardiac este o prioritate strategică pentru Ministerul Sănătății, deși în Republica Moldova această intervenție nu este încă realizată. Necesitatea unui astfel de program este estimată la 20–25 de pacienți anual, cu potențial de creștere, a declarat ministrul Sănătății, Emil Ceban, la Conferința de inițiere a programului național „Transplantul de cord în Republica Moldova”, desfășurată pe 25 noiembrie la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.
12:30
Dorin Junghietu: Facturile la gaz vor fi recalculate. Accesul la contoare rămâne o problemă majoră # Radio Moldova
Problemele privind diferențele în facturile la gazele naturale au apărut în perioada de tranziție de la vechiul sistem de furnizare, dar și din cauza faptului că mulți locatari din Chișinău nu permit accesul operatorilor pentru citirea contoarelor, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Alte deficiențe sunt legate de contoarele care nu au trecut verificarea metrologică. Junghietu a precizat că facturile vor fi recalculate și a îndemnat consumatorii să raporteze neconformitățile.
12:30
O nouă instituție sportivă dedicată performanței în fotbal va fi creată în Chișinău. Aceasta se va numi „Școala specializată de fotbal din Chișinău” și va fi înființată după fuziunea Școlii Sportive Specializate de Fotbal nr. 1 și Școlii Sportive Specializate de Fotbal nr. 2. Reorganizarea celor două instituții a fost aprobată de Guvern în ședința din 26 noiembrie.
12:10
„REC4SMEs”: proiectul european care va spori reziliența IMM-urilor în fața prețurilor la energie, aprobat de Guvern # Radio Moldova
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova vor primi sprijin european pentru tranziția la energia verde: acces la fonduri pentru comunități energetice și reducerea costurilor operaționale. Cabinetul de miniștri a dat undă verde proiectului „REC4SMEs”, cu un buget de aproape un milion de euro, prin care antreprenorii locali vor beneficia de consultanță juridică, suport tehnic și granturi pentru a se alinia standardelor UE și a deveni mai rezilienți în fața prețurilor la energie.
12:00
Siguranță sporită pentru 15.000 de elevi: MEC anunță instalarea GPS-urilor pe toate autobuzele școlare # Radio Moldova
Toate autobuzele școlare din Republica Moldova au fost dotate cu dispozitive GPS, măsură menită să crească siguranța elevilor și să îmbunătățească gestionarea transportului școlar. Monitorizarea va fi realizată printr-o platformă digitală accesibilă atât în versiune web, cât și prin aplicații mobile dedicate. Dispozitivele au fost achiziționate cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul unui proiect implementat de PNUD și UNICEF.
12:00
Timpul de reacție al poliției va fi înjumătățit: echipajele vor ajunge la fața locului în cel mult 15 minute # Radio Moldova
Timpul de reacție la apelurile către Serviciul de Urgență 112 va fi redus de la 32 la 15 minute, iar numărul echipelor de patrulare va fi majorat, în special în localitățile rurale. Măsura este prevăzută în Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030, aprobat de Guvern în ședința din 26 noiembrie.
11:50
PAS propune extinderea până în 2028 a termenului de legalizare a construcțiilor fără acte: peste 11.700 de imobile au fost deja înregistrate # Radio Moldova
Termenul de înregistrare a construcțiilor cu până la două etaje - din intravilan sau întovărășiri pomicole, fără acte permisive sau cu încălcarea acestora - va fi prelungit până pe 30 ianuarie 2028. Un proiect de lege în acest sens a fost prezentat de un grup de deputați ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care spun că măsura este necesară pentru a debloca procesul de înregistrare a imobilelor construite fără acte permisive și pentru a elimina barierele birocratice din domeniul urbanismului.
11:50
Cristiano Ronaldo va putea să joace la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 chiar din primul meci. Comisia de Disciplină FIFA l-a suspendat pe portughez doar pentru o partidă, cea cu Armenia de la finalul preliminariilor.
