Legalizarea caselor fără acte ar putea fi extinsă până în 2028

Curtea Supremă a UE a decis marți, 25 noiembrie, că atunci când un cuplu de același sex este căsătorit legal într-o țară membră, orice altă țară membră în care cei doi se mută sau locuiesc trebuie să recunoască acea căsătorie. Cazul actual se referă la doi cetățeni polonezi care locuiau în Germania și s-au căsătorit la Berlin în 2018. Când au solicitat recunoașterea căsătoriei lor în Polonia, autoritățile au refuzat, invocând legislația națională, care nu recunoaște căsătoriile între persoane de același sex.