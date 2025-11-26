Legalizarea caselor fără acte ar putea fi extinsă până în 2028
Radio Moldova, 26 noiembrie 2025 15:00
Veste bună pentru moldovenii care vor să-și înregistreze casele edificate fără autorizațiile necesare. Termenul de înregistrare a construcțiilor de până la două etaje, din intravilan sau întovărășiri pomicole, ar putea fi prelungit până pe 30 ianuarie 2028. O inițiativă legislativă în acest sens a fost propusă de fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, în contextul în care termenul inițial expiră la sfârșitul lunii ianuarie, anul viitor.
15:20
Ambasadorul rus pune la îndoială proveniența rusească a dronei căzute la Florești: „Există multe operațiuni sub drapel străin” # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) i-a înmânat o altă notă de protest ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, în legătură cu incidentul de din 25 noiembrie, când șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Pe scările de la intrarea în MAE a fost expusă drona cu inscripția „Z”, simbolul agresiunii militare ruse, care a căzut pe acoperișul casei din Cuhureștii de Jos, Florești.
15:20
Fostul Hotel Național – „centru de criminalitate ridicată” | Lilian Carp anunță obligații legale noi pentru clădirile cu „risc major de securitate” # Radio Moldova
Proprietarii clădirilor abandonate sau aflate în reparații vor fi obligați prin lege să le îngrădească și să le acopere cu un material perforat care să ilustreze viitoarea înfățișare a imobilului sau alte imagini la alegere. Propunerile au fost prezentate în cadrul audierilor din Comisia parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, pe subiectul fostului Hotel „Național”, unde recent o adolescentă și-a pierdut viața după ce a căzut de la înălțime.
15:20
Bugetul 2025, ajustat: aproape 150 de milioane lei alocate pentru majorarea salariilor din administrația publică locală # Radio Moldova
Primarii, viceprimarii și secretarii consiliilor locale vor primi un spor salarial de 50%, după ce Guvernul a aprobat, pe 26 noiembrie, avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat pentru anul 2025. „Prin această abordare, s-a demonstrat respectul față de administrația publică locală”, a comentat Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM).
15:10
Spiritul Jocurilor Olimpicea fost readus la viață într-o ceremonie spectaculoasă, marcând startul simbolic al celui mai așteptat eveniment sportiv al iernii Olimpiada de Iarnă 2026. În Grecia a fost aprinsă torța olimpică, iar din acel moment a început călătoria sa impresionantă spre Italia, unde cei mai buni sportivi ai lumii se vor duela pentru glorie, performanță și intrarea în istorie.
15:00
14:50
Șase persoane, printre care cetățeni moldoveni și români, sunt cercetate penal într-un dosar privind falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești.
14:40
Guvernul Japoniei alocă un grant de 21 de milioane de lei pentru achiziția de echipamente audiovizuale moderne la TRM # Radio Moldova
Guvernul Japoniei oferă un grant de 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), investiție destinată achiziționării de echipamente audiovizuale moderne și creșterii calității serviciilor media publice. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat, pe 26 noiembrie, avizul pentru inițierea negocierilor asupra Acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și cel al Japoniei.
14:30
Reformă agricolă: În R. Moldova vor fi create cinci camere agricole. Fermierii spun că acestea nu ar fi legale # Radio Moldova
Autoritățile anunță crearea a cinci camere agricole în Republica Moldova, în cadrul procesului de reorganizare a sectorului agricol, menit să pregătească fermierii pentru accesarea fondurilor europene și pentru o reprezentare mai eficientă în teritoriu. Potrivit ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, noua structură este esențială pentru modernizarea agriculturii, în pofida criticilor venite din partea unor organizații ale fermierilor.
14:20
Pedepse mai mari, reguli noi și zero toleranță față de implicarea minorilor: modificări la legislația antidrog din R. Moldova # Radio Moldova
Autoritățile R. Moldova se pregătesc să introducă în legislație pedepse mai dure pentru combaterea traficului, circulației și contrabandei cu substanțe psihotrope. De la începutul anului curent, în R. Moldova au fost înregistrate peste 900 de cauze penale legate de asemenea infracțiuni, traficul de droguri continuând să fie una dintre cele mai serioase provocări pentru țara noastră, afirmă ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.
14:20
Ministrul Educației: Încurajăm elevii și profesorii să semnaleze cazurile de trafic și consum de droguri # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării lansează o campanie națională de conștientizare a riscurilor asociate consumului și traficului de substanțe stupefiante. Acțiunea vine ca răspuns la informațiile privind presupuse cazuri de vânzare și plasare a drogurilor în incinta sau în preajma instituțiilor de învățământ.
13:40
Aeroportul Chișinău, aprovizionat „fără niciun risc” după trecerea la furnizori români # Radio Moldova
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a început să cumpere kerosen pentru avioane de la mai multe companii petroliere din România, după ce Lukoil a fost sancționată, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Asta după ce autoritățile de la Chișinău au preluat temporar administrarea terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, în urma unui contract de comodat cu Lukoil, pentru a asigura furnizarea continuă de kerosen către sectorul aviației.
13:30
Incendiu devastator în Hong Kong: patru morți, oameni blocați în clădiri și alerta ridicată la cel mai înalt nivel # Radio Moldova
Un incendiu masiv a cuprins miercuri, 26 noiembrie, complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po din Hong Kong, provocând moartea a cel puțin patru persoane, rănirea altora și evacuări pe scară largă. Flăcările au izbucnit în jurul orei 14:51, iar autoritățile au ridicat rapid nivelul de alertă până la gradul 5, cel mai înalt posibil, transmit BBC și Reuters.
13:10
Aranjament aprobat de Guvern: Moldovenii care au muncit legal în Slovacia vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova care au activat oficial în Republica Slovacă vor putea primi pensii și alte prestații sociale calculate în baza perioadelor contributive realizate pe teritoriul acestui stat. Aranjamentul administrativ privind aplicarea acordului social dintre cele două țări a fost aprobat de Executivul de la Chișinău la 26 noiembrie.
13:00
Survolarea ilegală a spațiului aerian național „este complet inacceptabilă”: Mesajul care-i va fi transmis ambasadorului agreat rus, convocat la MAE # Radio Moldova
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat, în după-amiaza zilei de 26 noiembrie, la sediul Ministerului Afacerilor de Externe pentru a primi o nouă notă de protest în legătură cu încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Acțiunile Chișinăului sunt în conformitate cu dreptul internațional și proporționale, afirmă șeful diplomației moldovenești, Mihai Popșoi.
13:00
Mai mulți bani la naștere: Ministra Plugaru promite o majorare proporțională cu prețurile produselor esențiale # Radio Moldova
Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va fi majorat proporțional cu scumpirea produselor incluse în lista de necesități pentru perioada de sarcină și naștere. Estimările arată o creștere de aproximativ 500 de lei a indemnizației pentru anul 2026, afirmă Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale.
13:00
Harry Kane nu dorește să acorde o importanță exagerată reîntâlnirii sale cu Arsenal Londra. Fostul jucător al lui Tottenham Hotspur a marcat 15 goluri în poarta „tunarilor”, iar acum urmează să-i înfrunte pe discipolii lui Mikel Arteta din postura de fotbalist al lui Bayern Munchen. Partida din etapa a cincea a grupei unice a Ligii Campionilor UEFA este programată pentru diseară, de la ora 22.
12:50
Verdictul în dosarul privind îmbogățirea ilicită a lui Constantin Țuțu, pronunțată în ianuarie 2026 # Radio Moldova
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost adus, pe 26 noiembrie, în fața instanței pentru a-și prezenta ultimul cuvânt în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Țuțu a declarat că „va spune adevărul” și că ar avea probe care-i demonstrează nevinovăția. Judecătorii au anunțat că sentința în dosarul lui Constantin Țuțu va fi pronunțată pe 27 ianuarie 2026, la ora 13:00.
12:40
R. Moldova accede la Programul UE „Europa Creativă”, începând cu 1 ianuarie 2026: acces la fonduri de milioane de euro # Radio Moldova
Organizațiile și oamenii de creație din Republica Moldova vor avea acces, începând cu 1 ianuarie 2026, la un fond în valoare de milioane de euro destinat culturii și industriilor creative, prin participarea la Programul Uniunii Europene „Europa Creativă”. Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de aderarea la program a fost aprobat de Cabinetul de miniștri la 26 noiembrie.
12:30
Programul de transplant cardiac, prioritate strategică pentru Ministerul Sănătății. Emil Ceban: Anual, peste 20 de pacienți ar avea nevoie de această intervenție # Radio Moldova
Programul de transplant cardiac este o prioritate strategică pentru Ministerul Sănătății, deși în Republica Moldova această intervenție nu este încă realizată. Necesitatea unui astfel de program este estimată la 20–25 de pacienți anual, cu potențial de creștere, a declarat ministrul Sănătății, Emil Ceban, la Conferința de inițiere a programului național „Transplantul de cord în Republica Moldova”, desfășurată pe 25 noiembrie la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.
12:30
Dorin Junghietu: Facturile la gaz vor fi recalculate. Accesul la contoare rămâne o problemă majoră # Radio Moldova
Problemele privind diferențele în facturile la gazele naturale au apărut în perioada de tranziție de la vechiul sistem de furnizare, dar și din cauza faptului că mulți locatari din Chișinău nu permit accesul operatorilor pentru citirea contoarelor, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Alte deficiențe sunt legate de contoarele care nu au trecut verificarea metrologică. Junghietu a precizat că facturile vor fi recalculate și a îndemnat consumatorii să raporteze neconformitățile.
12:30
O nouă instituție sportivă dedicată performanței în fotbal va fi creată în Chișinău. Aceasta se va numi „Școala specializată de fotbal din Chișinău” și va fi înființată după fuziunea Școlii Sportive Specializate de Fotbal nr. 1 și Școlii Sportive Specializate de Fotbal nr. 2. Reorganizarea celor două instituții a fost aprobată de Guvern în ședința din 26 noiembrie.
12:10
„REC4SMEs”: proiectul european care va spori reziliența IMM-urilor în fața prețurilor la energie, aprobat de Guvern # Radio Moldova
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova vor primi sprijin european pentru tranziția la energia verde: acces la fonduri pentru comunități energetice și reducerea costurilor operaționale. Cabinetul de miniștri a dat undă verde proiectului „REC4SMEs”, cu un buget de aproape un milion de euro, prin care antreprenorii locali vor beneficia de consultanță juridică, suport tehnic și granturi pentru a se alinia standardelor UE și a deveni mai rezilienți în fața prețurilor la energie.
12:00
Siguranță sporită pentru 15.000 de elevi: MEC anunță instalarea GPS-urilor pe toate autobuzele școlare # Radio Moldova
Toate autobuzele școlare din Republica Moldova au fost dotate cu dispozitive GPS, măsură menită să crească siguranța elevilor și să îmbunătățească gestionarea transportului școlar. Monitorizarea va fi realizată printr-o platformă digitală accesibilă atât în versiune web, cât și prin aplicații mobile dedicate. Dispozitivele au fost achiziționate cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul unui proiect implementat de PNUD și UNICEF.
12:00
Timpul de reacție al poliției va fi înjumătățit: echipajele vor ajunge la fața locului în cel mult 15 minute # Radio Moldova
Timpul de reacție la apelurile către Serviciul de Urgență 112 va fi redus de la 32 la 15 minute, iar numărul echipelor de patrulare va fi majorat, în special în localitățile rurale. Măsura este prevăzută în Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030, aprobat de Guvern în ședința din 26 noiembrie.
11:50
PAS propune extinderea până în 2028 a termenului de legalizare a construcțiilor fără acte: peste 11.700 de imobile au fost deja înregistrate # Radio Moldova
Termenul de înregistrare a construcțiilor cu până la două etaje - din intravilan sau întovărășiri pomicole, fără acte permisive sau cu încălcarea acestora - va fi prelungit până pe 30 ianuarie 2028. Un proiect de lege în acest sens a fost prezentat de un grup de deputați ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care spun că măsura este necesară pentru a debloca procesul de înregistrare a imobilelor construite fără acte permisive și pentru a elimina barierele birocratice din domeniul urbanismului.
11:50
Cristiano Ronaldo va putea să joace la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 chiar din primul meci. Comisia de Disciplină FIFA l-a suspendat pe portughez doar pentru o partidă, cea cu Armenia de la finalul preliminariilor.
11:50
Călătorii fără viză pentru pașapoartele diplomatice și de serviciu: Chișinăul și Bucureștiul inițiază negocierile # Radio Moldova
Deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Republica Moldova și România vor putea călători fără vize pe ambele maluri ale Prutului pentru perioade de până la 90 de zile, în orice interval de 180 de zile. Guvernul de la Chișinău a aprobat, pe 27 noiembrie, inițierea negocierilor asupra Acordului interguvernamental care urmează să reglementeze scutirea de vize pentru această categorie de documente.
11:30
Programul „Curtea Europeană”, inițiat prin reparații în 39 de curți de bloc din municipiul Chișinău, se extinde. În ședința din 26 noiembrie, Guvernul a aprobat includerea în Documentul Unic de Proiect (DUP) a încă 384 de inițiative, în valoare totală de 1.7 miliarde de lei, finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
11:20
Autoritățile franceze desfășoară o investigație privind asociația SOS Donbass, suspectată de spionaj și de acțiuni destabilizatoare în interesul Rusiei. Doi bărbați și o femeie au fost reținuți în Franța, sub acuzația de spionaj și de tentative de influențare a opiniei publice în favoarea Rusiei. Anunțul a fost făcut de agenția AFP în noaptea de miercuri, 26 noiembrie, scrie DW.
11:10
Revista presei internaționale | În pofida declarațiilor optimiste ale Washingtonului, negocierile de pace pentru încheierea războiului din Ucraina se confruntă cu obstacole majore # Radio Moldova
Presa internațională consemnează intensificarea demersurilor diplomatice pentru promovarea unui posibil acord de pace în Ucraina, în contextul discuțiilor active dintre Washington, Kiev și Moscova. Publicațiile străine evidențiază divergențele persistente asupra chestiunilor teritoriale și a garanțiilor de securitate, dar și eforturile aliaților europeni de a asigura sprijin financiar pentru Ucraina. În paralel, atenția presei este atrasă de politicile Uniunii Europene menite să protejeze securitatea țărilor membre în fața amenințărilor externe.
10:50
Guvernul aprobă demisia directorului Inspectoratului pentru Protecția Mediului: Ion Bulmaga, eliberat din 26 noiembrie # Radio Moldova
Directorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, a fost eliberat din funcție prin decizia Guvernului din 26 septembrie.
10:30
Real Madrid își revine în Euroliga de baschet. Formația spaniolă a obținut a doua victorie la rând, de această dată în fața echipei Hapoel Tel-Aviv, scor 75-74. Și Panathinaikos Atena și-a câștigat meciul.
10:20
O minoră din capitală, abuzată sexual de un cetățean străin. Făptașul, condamnat la închisoare # Radio Moldova
O minoră de 13 ani din capitală a fost abuzată sexual de un tânăr de 27 de ani, originar din Azerbaidjan. Pentru fapta comisă, cetățeanul străin a fost condamnat la 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.
10:20
COMPASS „Tinerii decid, tinerii acționează”: profesorii și lucrătorii de tineret, mai aproape de educația pentru drepturile omului # Radio Moldova
Indiscutabil, tinerii sunt viitorul societății și cei care vor modela lumea de mâine. Dar viitorul lor depinde de educația pe care o primesc astăzi. Empatia, incluziunea și respectul pentru drepturile omului trebuie cultivate încă din școală, iar profesorii și centrele de tineret au un rol direct în acest proces. Despre modul în care poate fi atins acest scop s-a discutat în cadrul cursului național COMPASS „Tinerii decid – Tinerii acționează”.
10:10
Revista presei | Cea mai mare violare a spațiului aerian de până acum; Propaganda rusă exploatează cazurile dronelor rusești și a camionului cu arme de contrabandă # Radio Moldova
Presa națională își îndreaptă atenția asupra unui nou episod de violare a spațiului aerian al R. Moldova de către drone lansate de Rusia în Ucraina. Campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, dar și supraaglomerarea școlilor în capitală sunt alte subiecte de pe primele pagini ale publicațiilor naționale.
10:00
Revista presei | R. Moldova are nevoie de un sistem integrat de apărare antiaeriană, similar cu RO-Alert din România # Radio Moldova
09:40
Rusia extinde pregătirea militară în licee și vrea implicarea „veteranilor SVO” în procesul educațional # Radio Moldova
Participanții la invazia din Ucraina ar trebui să lucreze „în mod sistematic” cu elevii în cadrul orelor de pregătire militară inițială (NVP), relatându-și experiența de luptă. O astfel de propunere a fost făcută la ședința consiliului pentru problemele veteranilor, pe lângă liderul partidului „Spavedlivaia Rossia” (Rusia Justă), Serghei Mironov, transmite „Kommersant”, citat de publicația The Moscow Times. Inițiativa de a implica regulat combatanții în activitatea pedagogică a fost susținută de toți participanții la discuție și va fi înaintată guvernului.
09:40
Trump anunță progrese majore în negocieri: întâlnirea cu Putin și Zelenski, doar la definitivarea acordului # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump a declarat că se va întâlni cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski atunci când acordul de pace va fi definitivat sau va fi foarte aproape de varianta finală, subliniind că misiunile pregătitoare sunt deja în desfășurare.
09:30
Emilian Galaicu-Păun și-a primit Ordinul Artelor și Literelor – cea mai prestigioasă distincție culturală acordată de Franța # Radio Moldova
Poetul, eseistul, romancierul și traducătorul Emilian Galaicu-Păun, redactor-șef al Editurii Cartier, este primul cetățean al Republicii Moldova care primește Ordinul Artelor și Literelor, în grad de cavaler – cea mai prestigioasă distincție culturală acordată de Franța. Distincția i-a fost acordată la reședința Ambasadei Franței din Chișinău.
09:20
Armele depistate în camionul reținut la Leușeni - Albița au ajuns în R. Moldova prin contrabandă din Ucraina: precizările Procuraturii Generale # Radio Moldova
Armamentul descoperit în autovehiculul reținut la punctul de trecere Leușeni - Albița în noaptea de 20 noiembrie a fost introdus în Republica Moldova prin contrabandă, în repetate rânduri, de un „cărăuș” care circula periodic cu un camion marfar din Ucraina. Potrivit Procuraturii Generale, în camionul reținut la vamă se aflau 26 de elemente de muniție, inclusiv completă, un lansator sol-aer și o dronă „Geran-2”.
09:10
Investigație: Crucea Roșie din Rusia primește bani occidentali, deși sprijină agenda Kremlinului. Răspunsul Comisiei Europene # Radio Moldova
Crucea Roșie Rusă (RKK) activează pe teritoriile ocupate ale Ucrainei și participă activ la activitățile unor organizații „patriotice” cu caracter militarist, continuând în același timp să primească milioane de euro din partea Mișcării Internaționale a Crucii Roșii și Semilunii Roșii (ICRC). Acest lucru este menționat într-o investigație comună realizată de platforma Follow the Money (FTM) și mai multe instituții media, inclusiv publicația germană Paper Trail Media și redacția rusă Meduza.
08:50
Programul de transplant cardiac, prioritate strategică pentru Ministerul Sănătății. Emil Ceban: Anual peste 20 de pacienți ar avea nevoie de această intervenție # Radio Moldova
08:30
Intervenții rutiere mai rapide: Serviciul 112 și AND conectează sistemele pentru schimb de date în timp real # Radio Moldova
Drumarii vor fi alertați de operatorii Serviciului 112 în cazul accidentelor rutiere sau incidentelor cauzate de infrastructură și condițiile meteo dificile. Măsura devine posibilă după semnarea unui acord de colaborare între Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Administrația Națională a Drumurilor (AND), menit să accelereze schimbul de informații și să îmbunătățească intervențiile pe drumurile publice.
08:30
A 10-a ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială MOLDOX se desfășoară în perioada 26 - 30 noiembrie la Chișinău, propunând publicului 33 de documentare - toate în premieră -, o competiție națională, paneluri de discuție, expoziții, concerte și activități dedicate artei și dialogului social. Tema ediției aniversare este „Haos, reinventăm realitatea”.
08:10
Platforma ilegală TUX: În absența educației financiare și a unui cadru legal, astfel de scheme vor continua să facă victime, spun experții # Radio Moldova
Ancheta în cazul schemei frauduloase numite TUX avansează, instituțiile trebuie să acționeze ferm, iar legislația va fi consolidată pentru a preveni repetarea unor astfel de fraude, dă asigurări deputatul Dorian Istratii, membru al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Totuși, expertul economic Vitalie Rapcea a avertizat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că, în absența educației financiare și a unui cadru legal adecvat, astfel de scheme vor continua să facă victime.
08:10
Zaporojie, sub un nou val de atacuri rusești: clădiri avariate, mașini arse și 18 persoane rănite # Radio Moldova
Optsprezece persoane au fost rănite într-un atac masiv cu drone lansat de forțele ruse asupra orașului Zaporojie, în seara zilei de 25 noiembrie. Incendiile provocate de lovituri au afectat grav clădiri rezidențiale, magazine și autovehicule, anunță autoritățile ucrainene.
07:50
FC Barcelona a suferit a doua înfrângere în grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal. În etapa a cincea, echipa condusă de germanul Hans-Dieter Flick a pierdut cu 0:3 pe terenul grupării engleze Chelsea Londra. „Aristocrații” au deschis scorul în minutul 27, când francezul Jules Koundé și-a dat autogol. Pe final de primă repriză, Barça a rămas în inferioritate numerică. Fundașul uruguayan Ronald Araujo a fost eliminat după ce a încasat al doilea cartonaș galben. Chelsea și-a dublat avantajul în minutul 55 prin brazilianul Estêvão.
07:40
Corespondență Dan Alexe | Un nou verdict în cazul căsătoriilor gay în UE: Polonia vizată după România # Radio Moldova
Curtea Supremă a UE a decis marți, 25 noiembrie, că atunci când un cuplu de același sex este căsătorit legal într-o țară membră, orice altă țară membră în care cei doi se mută sau locuiesc trebuie să recunoască acea căsătorie. Cazul actual se referă la doi cetățeni polonezi care locuiau în Germania și s-au căsătorit la Berlin în 2018. Când au solicitat recunoașterea căsătoriei lor în Polonia, autoritățile au refuzat, invocând legislația națională, care nu recunoaște căsătoriile între persoane de același sex.
07:30
Bloomberg: Witkoff i-a sugerat Kremlinului strategia pentru a-l convinge pe Trump asupra unui acord privind Ucraina # Radio Moldova
Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, i-a oferit Kremlinului indicații despre cum să-i prezinte lui Donald Trump un plan de pace pentru Ucraina, într-o convorbire telefonică purtată pe 14 octombrie cu principalul consilier de politică externă al lui Vladimir Putin, Yuri Ușakov. Bloomberg a intrat în posesia unei înregistrări audio a discuției. Convorbirea pare să fie punctul de pornire al planului de pace în 28 de puncte pe care Washingtonul îl promovează insistent în relația cu Kievul.
23:10
Încă o condamnare în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor”: un activist de la Anenii Noi, trimis după gratii # Radio Moldova
Vicepreședintele oficiului teritorial de la Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare, după ce instanța l-a găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat.
