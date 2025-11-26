Audieri în Parlament, declarații la Guvern: Autoritățile fac publice detalii noi ale cazului de trafic cu arme și munții  

17:10

În noua ediție „Istorii care contează” descoperim oameni care muncesc și după pensionare. Maria Coman, 80 de ani, vinde la Piața Centrală din Chișinău nu doar pentru un venit, ci și pentru bucuria de a fi printre oameni. Ion Cearca, cel mai vârstnic angajat al RTEC, a fost 15 ani șofer de troleibuz și de 35 este electromontor. Iar Elena Țonev este neonatolog-pediatru la Spitalul din Cantemir de 52 de ani....