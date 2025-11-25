R. Moldova cere SUA derogare de la sancțiunile contra Lukoil până la sfârșitul lui ianuarie

09:10

În altă parte a Regatului Unit, antreprenorul Tom Nabielec adună țigări electronice „indezirabile” pentru a le dona Clubului Social Ucrainean din Londra, care apoi le trimite în Ucraina. El a confirmat pentru RFE/RL că țigările electronice de unică folosință sunt acum relativ ușor de obținut în magazine, în mod gratuit. „Reciclarea costă bani [pentru comercianții cu amănuntul], iar aici, în Regatul Unit, este obligatorie prin lege.” Nabielec spune că a primit țigări electronice de la un vânzător...