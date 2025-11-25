Aglomerație în școlile din Chișinău? Ministerul Educației a anunțat o soluție, dar primăria așteaptă detalii
Europa Libera Moldova, 25 noiembrie 2025 17:10
Aglomerație în școlile din Chișinău? Ministerul Educației a anunțat o soluție, dar primăria așteaptă detalii
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
17:10
Acum 2 ore
16:00
Acum 4 ore
15:20
15:10
13:40
Acum 8 ore
10:10
Acum 12 ore
08:40
Ieri
14:50
12:10
08:00
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
16:10
13:10
11:10
09:40
09:40
22 noiembrie 2025
16:40
15:00
SUA au făcut public un plan în 28 de puncte pentru soluționarea pașnică a conflictului din Ucraina. Între altele, acesta prevede recunoașterea regiunilor Crimeea, Donețk și Luhansk ca fiind de facto rusești. În plus, Ucraina trebuie să accepte reducerea forțelor sale armate și să garanteze în Constituție neaderarea la NATO....
14:10
13:10
11:50
10:10
Dincolo de știri | Cum să faci Republica Moldova nici „neputincioasă”, nici „non-democratică” # Europa Libera Moldova
Remarcând că instituțiile statului „au învățat” pe parcurs, „încet-încet”, cum să opună rezistență atacurilor, deși „inițial nu-și îndeplineau funcțiile”, comentatorul remarcă totodată că planul ar urma să includă și ajustarea legislației care „rămâne oarecum în urma improvizațiilor din partea Rusiei”. Ajustare însă care „să nu încalce drepturile și libertățile fundamentale ale omului”, mai cu seamă că s-au făcut auzite „n-aș zice reproșuri, dar atenționări” chiar din partea Comisiei Europene că...
10:00
Negru și Boțan explică în ce ar consta și de ce ar fi necesar un Plan național de reziliență # Europa Libera Moldova
Planul național de reziliență, elaborarea căruia a fost anunțată de președinta Maia Sandu, urmează să decurgă, ca „un fel de sinteză, de concluzie, din cele întâmplate până acum cu Republica Moldova în războiul hibrid”, afirmă în podcastul „Dincolo de Știri” analistul politic Nicolae Negru....
09:10
Cum interzicerea țigărilor de unică folosință în Marea Britanie ajută militarii din Ucraina # Europa Libera Moldova
În altă parte a Regatului Unit, antreprenorul Tom Nabielec adună țigări electronice „indezirabile” pentru a le dona Clubului Social Ucrainean din Londra, care apoi le trimite în Ucraina. El a confirmat pentru RFE/RL că țigările electronice de unică folosință sunt acum relativ ușor de obținut în magazine, în mod gratuit. „Reciclarea costă bani [pentru comercianții cu amănuntul], iar aici, în Regatul Unit, este obligatorie prin lege.” Nabielec spune că a primit țigări electronice de la un vânzător...
21 noiembrie 2025
15:00
08:00
20 noiembrie 2025
21:00
17:10
15:30
14:10
Ambasadorul rus, convocat la Externe: N-am văzut drona care ar fi zumzăit deasupra Moldovei # Europa Libera Moldova
Convocat la Ministerul moldovean de Externe după ce o dronă a survolat pe 19 noiembrie spațiul aerian al R. Moldova, ambasadorul desemnat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a spus că nu există dovezi că aceasta e rusească. Chișinăul i-a înmânat diplomatului o notă de protest, care l-a „nedumerit”....
11:10
Forțele ruse încearcă să-i blocheze pe soldații ucraineni în Pokrovsk, un oraș-cheie pe frontul de est, tăindu-le rutele prin care primesc arme și provizii. Corespondenții Current Time au avut rara ocazie de a vizita un centru logistic din zonă. Militarii ucraineni, care înfruntă atacurile rusești neîncetate, avertizează că, fără aprovizionare, această redută ar putea să cadă....
10:10
09:10
Alaa Sirag este din Sudan, dar practică medicina în Moldova. După ce a absolvit facultatea și a făcut rezidențiatul în Moldova, s-a întors acasă, însă în 2023, din cauza războiului civil din țara sa, s-a mutat la Chișinău împreună cu familia și este reabilitolog la Centrul Republican de Protezare....
09:00
00:20
Nadejda Hriptievschi, despre verificarea procurorilor, rezistența din sistem și reforma justiției # Europa Libera Moldova
În această ediție a podcastului „Pe Agendă”, una dintre membrele Comisiei de Evaluare a Procurorilor, Nadejda Hriptievschi, explică de ce procesul de verificare este mai lent decât era așteptat. Printre motive sunt problemele anterioare legate de finanțarea procesului, precum și numărul mare de procurori care trebuie examinați. Hriptievschi spune că în pofida verificărilor riguroase a judecătorilor și procurorilor, nimeni nu poate oferi garanții că ulterior aceștia nu se vor lăsa corupți, „dacă...
19 noiembrie 2025
18:20
Nadejda Hriptievschi, despre verificarea procurorilor, rezistența din sistem și reforma justiției # Europa Libera Moldova
În această ediție a podcastului „Pe Agendă”, una dintre membrele Comisiei de Evaluare a Procurorilor, Nadejda Hriptievschi, explică de ce procesul de verificare este mai lent decât era așteptat. Printre motive sunt problemele anterioare legate de finanțarea procesului, precum și numărul mare de procurori care trebuie examinați. Hriptievschi spune că în pofida verificărilor riguroase a judecătorilor și procurorilor, nimeni nu poate oferi garanții că ulterior aceștia nu se vor lăsa corupți, „dacă...
18:20
Președintele Comisiei de vetting a procurorilor: un proces „intruziv și stresant”, dar „obiectiv” # Europa Libera Moldova
„Candidații au dreptul la o audiere publică, iar noi facem tot posibilul pentru a menține acest proces în afara oricărei lumini a reflectoarelor politice”, afirmă Lehmann, anterior procuror federal în Statele Unite, în podcastul Europei Libere „Pe Agendă”. Vettingul procurorilor moldoveni, parte a reformei justiției inițiată de actuala guvernare, a fost criticat de procurori, inclusiv de șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, pentru că nu ar fi obiectiv, iar înainte de audierile publ...
18:20
16:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.