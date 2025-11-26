Agenția Franceză pentru Dezvoltare va continua finanțarea proiectelor strategice pentru Republica Moldova
Moldpres, 26 noiembrie 2025 16:10
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va continua să ajute Republica Moldova în implementarea reformelor care îmbunătățesc viața cetățenilor și realizarea agendei de integrare europeană. Direcțiile de cooperare și domeniile în care țara noastră...
Acum 5 minute
16:30
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut, astăzi, o discuție cu Ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova, Dr. Turki bin Abdullah Zaid Al-Mahmoud. Oficialii au discutat despre extinderea parteneriatului bilateral pe diverse arii, cu accent pe cooperarea economică....
Acum 15 minute
16:20
AUDIERI // Demisii și anchete minuțioase, în urma contrabandei cu armament la frontiera moldo-română. Lilian Carp: „E vorba de o rețea internațională de trafic de armament” # Moldpres
Armamentul depistat la frontiera moldo-română provenea parțial din Tula, Federația Rusă, iar în trafic este implicată o rețea internațională. Despre acest lucru a anunțat astăzi Lilian Carp, după audierile cu ușile închise din Comisia parlamentară p...
16:20
Moldova crește nivelul siguranței alimentare: partenerii UE–UNIDO confirmă progresul ANSA # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a organizat astăzi cea de-a cincea reuniune a Comitetului Director UE–UNIDO (Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială) în cadrul proiectului „Îmbunătățirea conformității c...
Acum 30 minute
16:10
Acum o oră
16:00
Reparația podului de la Cimișeni, Criuleni, aproape încheiată: finalizare planificată pentru decembrie 2025 # Moldpres
Reparația podului rutier și a pasajului din apropierea localității Cimișeni, raionul Criuleni, intră în etapa finală, iar proiectul urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului 2025. Lucrările se desfășoară conform graficului stabilit, ating&...
16:00
A fost reținută încă o persoană în dosarul armamentului descoperit la punctul de trecere Leușeni–Albița. Anunțul a fost făcut de către șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, este vorba despre organizatorul ...
16:00
Cod galben de ceață în Moldova, cu vizibilitate redusă pe arii extinse. Atenție în trafic # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis avertizare meteorologică Cod Galben de ceață, valabilă în data de 27 noiembrie 2025, în intervalul 03:00 – 12:00. Potrivit specialiștilor, pe parcursul dimineții ceața se va intensifica pe spații extinse, ...
15:50
GALERIE FOTO // Ambasadorul desemnat al Rusiei la Chișinău, convocat la MAE pentru a oferi explicații după prăbușirea unei drone în raionul Florești # Moldpres
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), unde a primit o notă oficială de protest. Decizia părții moldovenești este exprimată în contextul incidentului din dimineața de 25 noiem...
15:40
Hotelul Național și alte clădiri părăsite ar putea fi securizate obligatoriu. Parlamentul analizează noi reguli pentru clădirile neîngrijite # Moldpres
Situația clădirilor abandonate care prezintă risc pentru populație, inclusiv cazul Hotelului Național, a fost discutată astăzi în cadrul unor audieri ale Comisiei pentru securitate națională din Parlament, desfășurate cu ușile închise, comunică MOLDPRES....
Acum 2 ore
15:30
Moldova va avea acces extins la fondurile de urgență UNESCO pentru protecția patrimoniului # Moldpres
Guvernul a aprobat aderarea la cel de-al doilea Protocol al Convenției de la Haga din 1954, un document care întărește mecanismele internaționale de protecție a patrimoniului în caz de urgență, transmite MOLDPRES.Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a decla...
15:20
Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026 a fost adoptat astăzi de plenul Parlamentului European, document ce include alocări suplimentare pentru securitate, competitivitate și sprijin în vecinătatea estică, inclusiv Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de eurodep...
15:20
VIDEO / FOTO // Drona „Gerbera”, prăbușită în raionul Florești, expusă în fața MAE. Ambasadorul agreat al Rusiei a primit încă o notă de protest # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a prezentat astăzi ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, o notă oficială de protest. Decizia părții moldovenești este exprimată în contextul incidentului din dimineața de 25 noiembrie, când spa...
15:10
Studenții din Republica Moldova ar putea beneficia de burse majorate începând cu anul 2026, atât prin indexarea acestora la nivelul inflației, cât și prin creșteri mai consistente pentru specialitățile STEM (știință, tehnologie, inginerie și mate...
15:10
Guvernul Republicii Moldova a dat astăzi aviz pozitiv proiectului de lege privind aderarea țării noastre la Convenția internațională privind răspunderea civilă pentru prejudiciile provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime, adoptată la Londra l...
15:10
Costuri mai mici la energie pentru întreprinderi mici și mijlocii, prin crearea comunităților de energie regenerabilă # Moldpres
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova vor putea participa la crearea a 12 comunități de energie regenerabilă, fapt care le va permite să-și reducă costurile pentru energie cu cel puțin 20 la sută, informează MOLDPRES.În acest sens, Guver...
14:40
Indemnizația unică la naștere urmează a fi majorată până la 21 886 de lei. MMPS a propus proiectul spre consultări publice # Moldpres
Indemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21 350 de lei până la 21 886 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a propus proiectul spre consultări publice, comunică MOLDPRES.Ministra Muncii...
14:40
România reafirmă sprijinul pentru alinierea Republicii Moldova la standardele UE în agricultură # Moldpres
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a avut o întrevedere cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, la începutul mandatului acesteia în noul Guvern de la Chişinău. Dialogul s-a axat pe ext...
Acum 4 ore
14:30
Copiii din nordul Republicii Moldova, bucurați de primele pachete cu materiale educative oferite de DRRM # Moldpres
Copiii din localitățile Sângureni și Corlăteni, din nordul Republicii Moldova, au primit primele pachete cu materiale educative, în cadrul proiectului „Pachete cu materiale educative pentru copii din Republica Moldova”, lansat de Departamentul pentru R...
14:20
Reguli noi pentru deținătorii de arme. Cursuri obligatorii și proceduri simplificate privind moștenirea # Moldpres
Deținătorii de arme din Republica Moldova ar putea fi supuși unor reguli mai stricte, vor fi obligați să treacă cursuri mai des, iar perioada de suspendare a dreptului de port-armă nu va mai fi inclusă în termenul de vizare. Modificări ale legislației privind arme...
14:10
Ludmila Catlabuga: „Camerele Agricole pot deveni puntea care deschide acces egal la fonduri și date pentru toți fermierii din Moldova” # Moldpres
Crearea Camerelor Agricole nu va limita activitatea asociațiilor de profil, dimpotrivă - va oferi fiecărui agricultor șansa de a beneficia direct de servicii, informații și finanțări, în special pe drumul Moldovei spre integrarea europeană. Declarația aparține mi...
14:10
Aprobat de Guvern: sancțiuni pentru activități comerciale cu dispozitive ilicite din domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice # Moldpres
Activitățile comerciale cu dispozitive ilicite din domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice vor fi sancționate. Acest lucru este stipulat într-un proiect aprobat astăzi de Guvern, care prevede completarea Codului contravențional cu un nou articol...
14:10
Rutte întredeschide uşa NATO Ucrainei, estimează că războiul se poate încheia până la sfârşitul lui 2025 şi avertizează că Rusia rămâne o ameninţare # Moldpres
Secretarul general al NATO Mark Rutte estimează, într-un interviu acordat grupului german de presă RND şi cotidianului spaniol El Pais, publicat miercuri, că Războiul din Ucraina se poate încheia până la sfârşitul lui 2025, însă avertizează ...
14:00
Control mai strict asupra armelor cu tranchilizante. Persoanele fizice, vizate de noi restricții # Moldpres
Armele cu tranchilizante ar putea fi eliminate treptat din posesia persoanelor fizice până în anul 2030. Subiectul a fost discutat astăzi în Comisia parlamentară pentru securitate națională, comunică MOLDPRES.Deputatul Lilian Carp a menționat că, &ic...
14:00
Vicepremierul Mihai Popșoi despre survolarea ilegală a spațiului aerian național: „R. Moldova a respins și va respinge de fiecare dată orice atac asupra securității și integrității sale teritoriale” # Moldpres
Republica Moldova a respins și va respinge de fiecare dată orice atac asupra securității și integrității sale teritoriale. Vom atenționa Federația Rusă că un asemenea comportament este inacceptabil în actualul context de securitate. Declarația a fost făcută mi...
13:40
Premieră în școlile din Republica Moldova: 3200 de elevi și-au testat competențele digitale # Moldpres
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a din 74 de instituții de învățământ din întreaga țară și-au testat, în premieră, competențele digitale în cadrul unei testări naționale, organizată miercuri, 26 noiembrie, de Ministe...
13:40
Măsuri noi pentru fermierii aflați în dificultate financiară. Ministerul Agriculturii anunță acțiuni pentru stoparea executărilor silite # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) este în proces accelerat de identificare a soluțiilor pentru fermierii care se confruntă cu insolvabilitate. În colaborare cu Ministerul Justiției, instituția lucrează la un mecanism ce va permite suspendar...
13:40
Ex-deputatul democrat Constantin Țuțu, cercetat pentru escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații, și-a rostit astăzi ultimul cuvânt în fața magistraților de la Judecătoria Buiucani. Acesta riscă 15 ani de &ic...
13:20
Ministerul Afacerilor Interne, sub lupa auditorilor. Curtea de Conturi indică neconformități în gestiunea activelor # Moldpres
Terenuri și clădiri subevaluate, precum și evidență contabilă neconformă au fost depistate de auditorii Curții de Conturi la Ministerul Afacerilor Interne. Datele se regăsesc în Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale MAI, încheiate l...
13:20
Japonia va oferi un grant de 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” # Moldpres
Japonia va acorda companiei „Teleradio-Moldova” un grant de 21 de milioane de lei. Banii sunt destinați pentru achiziționarea echipamentelor moderne de producție și difuzare audiovizuală. Comisia pentru politică externă a aprobat, miercuri, 26 noiembrie, avizul...
13:10
Familiile diplomaților moldoveni detașați în Regatul Țărilor de Jos se vor putea angaja în câmpul muncii # Moldpres
Familiile membrilor misiunilor diplomatice și consulare ale Republicii Moldova din Regatul Țărilor de Jos vor putea desfășura activități remunerate, conform unui acord ce urmează să fie ratificat de Parlament. Măsura se aplică atât cetățenilor moldoveni, c&acir...
13:10
Parlamentul va examina proiectul unei noi legi, care va limita valoarea contractelor de achiziții publice # Moldpres
Valoarea contractelor de achiziții publice va fi limitată în funcție de destinația mijloacelor publice. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de comisia parlamentară de profil, în scopul transpunerii în legislația națională Directiva Parl...
13:00
Vesti bune pentru moldovenii din Croația și provincia canadiană Quebec. Aceștia vor avea acces la pensii și alte prestații sociale # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat astăzi avizele consultative pentru inițierea negocierilor a două a...
13:00
Guvernul alocă circa 148 de milioane de lei autorităților publice locale pentru a acoperi cheltuielile legate de plăți salariale # Moldpres
Guvernul a decis astăzi alocarea unei sume de 147,6 milioane de lei autorităților publice locale de nivelul întâi, pentru a acoperi cheltuielile legate de plățile salariale, transmite MOLDPRES.„Cu cât suntem mai aproape de sfârșitul anulu...
12:50
Guvernatoarea BNM, în discuții cu Ambasadoarea UE la Chișinău: „Republica Moldova avansează ferm pe calea europeană” # Moldpres
Progresele din acest an, de la integrarea în SEPA la alinierea legislației, arată că Republica Moldova avansează ferm pe calea europeană. Procesul de aderare înseamnă stabilitate, oportunități economice și un mediu sigur pentru cetățeni, iar autoritățile ...
12:40
Guvernul inițiază negocierile asupra Acordului cu România privind scutirea de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu # Moldpres
Deținătorii pașapoartelor diplomatice și de serviciu vor fi scutiți de vize pentru călătorii în România. Guvernul a aprobat miercuri, 26 noiembrie, inițierea negocierilor asupra Acordului interguvernamental în acest sens, transmite MOLDPRES.Inițiati...
12:40
Persoanele se pot înregistra până pe 28 noiembrie pentru a primi compensații pentru luna curentă. Natalia Plugaru: „Ajutorul va fi acordat în mod individual pentru fiecare gospodărie” # Moldpres
Persoanele se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md până la data de 28 noiembrie pentru a beneficia de compensații la energie pentru luna curentă. Ulterior, autoritățile vor demara procesul de verificare a datelor pentru a fi stabilită valoarea ajutorul...
12:40
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu ofițeri de poliție, au desfășurat ieri percheziții la domiciliile a doi bănuiți din Chișinău și Strășeni în cadrul anchetei privind falsific...
Acum 6 ore
12:30
Igor Grosu după întrevedere cu oficialul armean Zareh Sinanyan: Procesul de aderare la UE și legăturile cu diaspora, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Procesul de aderare la UE și legăturile cu diaspora, pe agenda discuțiilor în cadrul întrvederiii avute astăzi de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, cu Zareh Sinanyan, Înalt Comisar pentru Afaceri ale Diasporei al Republicii Armenia,...
12:20
Carburanții se ieftinesc. Prețul motorinei scade cu 13 bani și coboară sub pragul de 21 de lei, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), benzina se va ieftini joi, 27 noiembrie, cu cinci bani și va costa ...
12:00
Programele Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă: un sfert de secol de investiții, rezultate, schimbare și viitor pentru satele din Moldova # Moldpres
Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) a celebrat 25 de ani de activitate în Republica Moldova – o perioadă în care agricultura, infrastructura rurală, comunitățile locale și mi...
12:00
Republica Moldova va beneficia de un grant de 185 000 de euro din partea Uniunii Europene pentru implementarea proiectului „REC4SMEs”, care sprijină întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectoarele agroalimentar și comerț, comunică MOLDPRES.Membrii...
11:50
FOTO // Condiții mai bune de trai pentru studenții de la USM și UTM: șase cămine vor fi reabilitate energetic # Moldpres
Șase cămine studențești de la Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei, cu suprafața locativă totală de circa 28.000 de m2, vor fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructur...
11:50
Un număr de 10 cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potrivit ANSP, î...
11:30
Mai multe oportunități pentru profesioniștii din domeniul culturii: Executivul a aprobat aderarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă” # Moldpres
Începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și alți profesioniști din domeniul culturii vor avea acces la mai multe oportunități de finanțare și colaborare internațională. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre ...
11:30
Programul de ordine și securitate publică, aprobat de Guvern: intervenții mai rapide, mai multe echipe de patrulare în sate și mai multă siguranță în mediul online # Moldpres
Siguranța cetățenilor la domiciliu, în spațiile publice, precum și în mediul online va crește. Guvernul a aprobat, astăzi, Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030.Programul prevede reducerea timpului de reacție la apelurile 112 de...
11:30
Ministra Daniella Misail-Nichitin despre camionul cu arme depistat la frontieră: „Sunt investigate toate scenariile, inclusiv perspectiva de a discredita R. Moldova” # Moldpres
Autoritățile și organele de drept investighează ipoteza prin care lotul de arme și muniții depistat la frontiera moldo-română ar putea face parte dintr-o acțiune deliberată, menite să discrediteze Republica Moldova. Informația a fost prezentată miercuri, 26 noie...
11:20
GALERIE FOTO // Testarea competențelor digitale pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a ai Liceului Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău # Moldpres
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au susținut, miercuri, 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale organizată în premieră în Republica Moldova. Evaluarea a fost organizată de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu ...
11:20
Guvernul va reabilita încă 380 de curți ale blocurilor de locuit din Chișinău, în cadrul Programului „Curtea Europeană” # Moldpres
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. O decizie de completare a Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 cu alte 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din...
11:20
Cetățenii Republicii Moldova care au activat în Slovacia vor beneficia de prestații sociale # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova care au activat oficial în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale din partea acestui stat. Guvernul a aprobat astăzi semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul secu...
11:10
Atac masiv asupra orașului Zaporojie: 19 răniți, clădiri avariate și incendii. Salvatorii au lucrat toată noaptea pentru a găsi supraviețuitori # Moldpres
În noaptea de 25 spre 26 noiembrie forțele ruse au lovit masiv orașul Zaporojie, provocând incendii puternice și pagube extinse în zone rezidențiale și comerciale. Potrivit Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei, șapte clădiri înalte, o benzin...
