România reafirmă sprijinul pentru alinierea Republicii Moldova la standardele UE în agricultură
Moldpres, 26 noiembrie 2025 14:40
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a avut o întrevedere cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, la începutul mandatului acesteia în noul Guvern de la Chişinău. Dialogul s-a axat pe ext...
Acum 30 minute
14:40
Indemnizația unică la naștere urmează a fi majorată până la 21 886 de lei. MMPS a propus proiectul spre consultări publice # Moldpres
Indemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21 350 de lei până la 21 886 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a propus proiectul spre consultări publice, comunică MOLDPRES.Ministra Muncii...
14:40
14:30
Copiii din nordul Republicii Moldova, bucurați de primele pachete cu materiale educative oferite de DRRM # Moldpres
Copiii din localitățile Sângureni și Corlăteni, din nordul Republicii Moldova, au primit primele pachete cu materiale educative, în cadrul proiectului „Pachete cu materiale educative pentru copii din Republica Moldova”, lansat de Departamentul pentru R...
Acum o oră
14:20
Reguli noi pentru deținătorii de arme. Cursuri obligatorii și proceduri simplificate privind moștenirea # Moldpres
Deținătorii de arme din Republica Moldova ar putea fi supuși unor reguli mai stricte, vor fi obligați să treacă cursuri mai des, iar perioada de suspendare a dreptului de port-armă nu va mai fi inclusă în termenul de vizare. Modificări ale legislației privind arme...
14:10
Ludmila Catlabuga: „Camerele Agricole pot deveni puntea care deschide acces egal la fonduri și date pentru toți fermierii din Moldova” # Moldpres
Crearea Camerelor Agricole nu va limita activitatea asociațiilor de profil, dimpotrivă - va oferi fiecărui agricultor șansa de a beneficia direct de servicii, informații și finanțări, în special pe drumul Moldovei spre integrarea europeană. Declarația aparține mi...
14:10
Aprobat de Guvern: sancțiuni pentru activități comerciale cu dispozitive ilicite din domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice # Moldpres
Activitățile comerciale cu dispozitive ilicite din domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice vor fi sancționate. Acest lucru este stipulat într-un proiect aprobat astăzi de Guvern, care prevede completarea Codului contravențional cu un nou articol...
14:10
Rutte întredeschide uşa NATO Ucrainei, estimează că războiul se poate încheia până la sfârşitul lui 2025 şi avertizează că Rusia rămâne o ameninţare # Moldpres
Secretarul general al NATO Mark Rutte estimează, într-un interviu acordat grupului german de presă RND şi cotidianului spaniol El Pais, publicat miercuri, că Războiul din Ucraina se poate încheia până la sfârşitul lui 2025, însă avertizează ...
14:00
Control mai strict asupra armelor cu tranchilizante. Persoanele fizice, vizate de noi restricții # Moldpres
Armele cu tranchilizante ar putea fi eliminate treptat din posesia persoanelor fizice până în anul 2030. Subiectul a fost discutat astăzi în Comisia parlamentară pentru securitate națională, comunică MOLDPRES.Deputatul Lilian Carp a menționat că, &ic...
14:00
Vicepremierul Mihai Popșoi despre survolarea ilegală a spațiului aerian național: „R. Moldova a respins și va respinge de fiecare dată orice atac asupra securității și integrității sale teritoriale” # Moldpres
Republica Moldova a respins și va respinge de fiecare dată orice atac asupra securității și integrității sale teritoriale. Vom atenționa Federația Rusă că un asemenea comportament este inacceptabil în actualul context de securitate. Declarația a fost făcută mi...
Acum 2 ore
13:40
Premieră în școlile din Republica Moldova: 3200 de elevi și-au testat competențele digitale # Moldpres
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a din 74 de instituții de învățământ din întreaga țară și-au testat, în premieră, competențele digitale în cadrul unei testări naționale, organizată miercuri, 26 noiembrie, de Ministe...
13:40
Măsuri noi pentru fermierii aflați în dificultate financiară. Ministerul Agriculturii anunță acțiuni pentru stoparea executărilor silite # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) este în proces accelerat de identificare a soluțiilor pentru fermierii care se confruntă cu insolvabilitate. În colaborare cu Ministerul Justiției, instituția lucrează la un mecanism ce va permite suspendar...
13:40
Ex-deputatul democrat Constantin Țuțu, cercetat pentru escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații, și-a rostit astăzi ultimul cuvânt în fața magistraților de la Judecătoria Buiucani. Acesta riscă 15 ani de &ic...
13:20
Ministerul Afacerilor Interne, sub lupa auditorilor. Curtea de Conturi indică neconformități în gestiunea activelor # Moldpres
Terenuri și clădiri subevaluate, precum și evidență contabilă neconformă au fost depistate de auditorii Curții de Conturi la Ministerul Afacerilor Interne. Datele se regăsesc în Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale MAI, încheiate l...
13:20
Japonia va oferi un grant de 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” # Moldpres
Japonia va acorda companiei „Teleradio-Moldova” un grant de 21 de milioane de lei. Banii sunt destinați pentru achiziționarea echipamentelor moderne de producție și difuzare audiovizuală. Comisia pentru politică externă a aprobat, miercuri, 26 noiembrie, avizul...
13:10
Familiile diplomaților moldoveni detașați în Regatul Țărilor de Jos se vor putea angaja în câmpul muncii # Moldpres
Familiile membrilor misiunilor diplomatice și consulare ale Republicii Moldova din Regatul Țărilor de Jos vor putea desfășura activități remunerate, conform unui acord ce urmează să fie ratificat de Parlament. Măsura se aplică atât cetățenilor moldoveni, c&acir...
13:10
Parlamentul va examina proiectul unei noi legi, care va limita valoarea contractelor de achiziții publice # Moldpres
Valoarea contractelor de achiziții publice va fi limitată în funcție de destinația mijloacelor publice. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de comisia parlamentară de profil, în scopul transpunerii în legislația națională Directiva Parl...
13:00
Vesti bune pentru moldovenii din Croația și provincia canadiană Quebec. Aceștia vor avea acces la pensii și alte prestații sociale # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat astăzi avizele consultative pentru inițierea negocierilor a două a...
13:00
Guvernul alocă circa 148 de milioane de lei autorităților publice locale pentru a acoperi cheltuielile legate de plăți salariale # Moldpres
Guvernul a decis astăzi alocarea unei sume de 147,6 milioane de lei autorităților publice locale de nivelul întâi, pentru a acoperi cheltuielile legate de plățile salariale, transmite MOLDPRES.„Cu cât suntem mai aproape de sfârșitul anulu...
Acum 4 ore
12:50
Guvernatoarea BNM, în discuții cu Ambasadoarea UE la Chișinău: „Republica Moldova avansează ferm pe calea europeană” # Moldpres
Progresele din acest an, de la integrarea în SEPA la alinierea legislației, arată că Republica Moldova avansează ferm pe calea europeană. Procesul de aderare înseamnă stabilitate, oportunități economice și un mediu sigur pentru cetățeni, iar autoritățile ...
12:40
Guvernul inițiază negocierile asupra Acordului cu România privind scutirea de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu # Moldpres
Deținătorii pașapoartelor diplomatice și de serviciu vor fi scutiți de vize pentru călătorii în România. Guvernul a aprobat miercuri, 26 noiembrie, inițierea negocierilor asupra Acordului interguvernamental în acest sens, transmite MOLDPRES.Inițiati...
12:40
Persoanele se pot înregistra până pe 28 noiembrie pentru a primi compensații pentru luna curentă. Natalia Plugaru: „Ajutorul va fi acordat în mod individual pentru fiecare gospodărie” # Moldpres
Persoanele se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md până la data de 28 noiembrie pentru a beneficia de compensații la energie pentru luna curentă. Ulterior, autoritățile vor demara procesul de verificare a datelor pentru a fi stabilită valoarea ajutorul...
12:40
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu ofițeri de poliție, au desfășurat ieri percheziții la domiciliile a doi bănuiți din Chișinău și Strășeni în cadrul anchetei privind falsific...
12:30
Igor Grosu după întrevedere cu oficialul armean Zareh Sinanyan: Procesul de aderare la UE și legăturile cu diaspora, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Procesul de aderare la UE și legăturile cu diaspora, pe agenda discuțiilor în cadrul întrvederiii avute astăzi de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, cu Zareh Sinanyan, Înalt Comisar pentru Afaceri ale Diasporei al Republicii Armenia,...
12:20
Carburanții se ieftinesc. Prețul motorinei scade cu 13 bani și coboară sub pragul de 21 de lei, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), benzina se va ieftini joi, 27 noiembrie, cu cinci bani și va costa ...
12:00
Programele Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă: un sfert de secol de investiții, rezultate, schimbare și viitor pentru satele din Moldova # Moldpres
Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) a celebrat 25 de ani de activitate în Republica Moldova – o perioadă în care agricultura, infrastructura rurală, comunitățile locale și mi...
12:00
Republica Moldova va beneficia de un grant de 185 000 de euro din partea Uniunii Europene pentru implementarea proiectului „REC4SMEs”, care sprijină întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectoarele agroalimentar și comerț, comunică MOLDPRES.Membrii...
11:50
FOTO // Condiții mai bune de trai pentru studenții de la USM și UTM: șase cămine vor fi reabilitate energetic # Moldpres
Șase cămine studențești de la Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei, cu suprafața locativă totală de circa 28.000 de m2, vor fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructur...
11:50
Un număr de 10 cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potrivit ANSP, î...
11:30
Mai multe oportunități pentru profesioniștii din domeniul culturii: Executivul a aprobat aderarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă” # Moldpres
Începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și alți profesioniști din domeniul culturii vor avea acces la mai multe oportunități de finanțare și colaborare internațională. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre ...
11:30
Programul de ordine și securitate publică, aprobat de Guvern: intervenții mai rapide, mai multe echipe de patrulare în sate și mai multă siguranță în mediul online # Moldpres
Siguranța cetățenilor la domiciliu, în spațiile publice, precum și în mediul online va crește. Guvernul a aprobat, astăzi, Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030.Programul prevede reducerea timpului de reacție la apelurile 112 de...
11:30
Ministra Daniella Misail-Nichitin despre camionul cu arme depistat la frontieră: „Sunt investigate toate scenariile, inclusiv perspectiva de a discredita R. Moldova” # Moldpres
Autoritățile și organele de drept investighează ipoteza prin care lotul de arme și muniții depistat la frontiera moldo-română ar putea face parte dintr-o acțiune deliberată, menite să discrediteze Republica Moldova. Informația a fost prezentată miercuri, 26 noie...
11:20
GALERIE FOTO // Testarea competențelor digitale pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a ai Liceului Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău # Moldpres
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au susținut, miercuri, 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale organizată în premieră în Republica Moldova. Evaluarea a fost organizată de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu ...
11:20
Guvernul va reabilita încă 380 de curți ale blocurilor de locuit din Chișinău, în cadrul Programului „Curtea Europeană” # Moldpres
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. O decizie de completare a Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 cu alte 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din...
11:20
Cetățenii Republicii Moldova care au activat în Slovacia vor beneficia de prestații sociale # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova care au activat oficial în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale din partea acestui stat. Guvernul a aprobat astăzi semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul secu...
11:10
Atac masiv asupra orașului Zaporojie: 19 răniți, clădiri avariate și incendii. Salvatorii au lucrat toată noaptea pentru a găsi supraviețuitori # Moldpres
În noaptea de 25 spre 26 noiembrie forțele ruse au lovit masiv orașul Zaporojie, provocând incendii puternice și pagube extinse în zone rezidențiale și comerciale. Potrivit Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei, șapte clădiri înalte, o benzin...
11:10
Timpul de reacție la apelurile de urgență va fi redus, iar patrulele forțelor de ordine vor fi extinse. Programul național de ordine și securitate publică, aprobat de Guvern # Moldpres
Timpul de reacție la apelurile de urgență 112 va fi redus, iar patrulele forțelor de ordine vor fi extinse, în special la nivel local, astfel încât fiecare cetățean să se simtă protejat, indiferent de regiune. Obiectivul va fi atins prin implem...
11:00
Reguli europene pentru piața explozivilor. Proiectul de lege va fi prezentat Parlamentului # Moldpres
Republica Moldova face încă un pas spre armonizarea legislației cu normele Uniunii Europene. Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va propune Legislativului modificarea Legii privind regimul explozivilor de uz civil, cu scopul c...
11:00
Republica Moldova, parte a Programului „Europa Creativă”. Ministrul Cristian Jardan: „Vom beneficia de fonduri europene dedicate culturii, mass-mediei și industriilor creative” # Moldpres
Republica Moldova va deveni, din 1 ianuarie 2026, parte a programului Uniunii Europene „Europa Creativă”, ceea ce va oferi noi oportunități pentru artiștii și profesioniștii din domeniul culturii din țara noastră. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului...
Acum 6 ore
10:50
Mai multe orașe vor avea curți moderne și accesibile: Guvernul extinde programul „Curtea Europeană” # Moldpres
Guvernul a aprobat astăzi extinderea programului național „Curtea Europeană”, care va fi implementat în mai multe orașe ale Republicii Moldova începând cu anul 2026. Pentru fiecare curte reabilitată va fi alocat un buget de până la cinci ...
10:50
Un incendiu a izbucnit într-o locuință din Ceadîr-Lunga, după ce proprietarul a adormit cu țigara aprinsă # Moldpres
Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 25 noiembrie într-o casă din satul Tomai, raionul Ceadîr-Lunga, din cauza imprudenței în timpul fumatului. Două echipe de pompieri au intervenit, după ce vecinii au observat fum dens ieșind din locuință, comu...
10:50
La Harbin au început pregătirile pentru cea de-a 27-a ediție a Festivalului Gheții și Zăpezii # Moldpres
La Harbin, China, sunt în desfășurare pregătirile pentru cea de-a 27-a ediție a Festivalului Gheții și Zăpezii. Potrivit presei locale, pe 24 noiembrie a început procesul de extragere a blocurilor de gheață necesare construcțiilor artistice din cadrul evenim...
10:40
Protecția apelor subterane, reglementată printr-un nou cadru normativ. Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026 # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi Regulamentul de studiere, exploatare și protecție a apelor subterane, un document esențial pentru gestionarea durabilă și responsabilă a uneia dintre cele mai valoroase resurse naturale ale țării. Noile prevederi stabilesc reg...
10:40
România va avea, în curând, un nou sistem militar capabil să doboare dronele care pătrund în spaţiul aerian naţional. Declaraţia a fost făcută de comandantul Forţelor Terestre ale Statelor Unite în Europa şi Africa, generalul Christopher Don...
10:40
Premierul Alexandru Munteanu se alătură Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen” # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu se alătură Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Oficialul a menționat că violența de gen este o problemă globală, care poate fi combătută doar prin eforturi comune, informează MOLDPRES....
10:30
Autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS și vor putea fi monitorizate prin intermediul unei platforme digitale # Moldpres
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS și vor putea fi monitorizate prin intermediul unei platforme digitale, care poate fi accesată atât prin interfața web, cât și prin aplicații mobile dedicate. Dispozitivele au fost achiziționate cu sprij...
10:30
Ion Bulmaga a fost eliberat din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în baza cererii de demisie. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.Tot astăzi, Ion Bocancea a fost eliberat din postul de director adjunct al A...
10:30
În universitățile din țară va fi implementat cursul național „Etica și integritatea academică” # Moldpres
Peste 13 500 de studenți de la toate instituțiile de învățământ superior din țară vor fi instruiți, până la finele acestui an, în cadrul unui curs nou „Etica și integritatea academică”. Acesta a fost elaborat recent sub egida Ministe...
10:20
La Florești va fi creat un liceu mixt român-rus, după comasarea a două instituții. Dan Perciun: „Nu avem ca obiectiv închiderea școlilor, ci oferirea unui învățământ de calitate” # Moldpres
Două licee din orașul Florești urmează să fie comasate începând cu anul de studii viitor. Este vorba despre Liceul „Ion Creangă” cu predare în limba română și Liceul „A. Cehov” cu predare în limba română. Î...
10:20
Autoritățile au stabilit traseul armelor depistate la vama Leușeni-Albița. Munițiile intrau prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care făcea curse regulate din Ucraina # Moldpres
Autoritățile de la Chișinău au stabilit traseul prin care arsenalul de arme și muniții depistat recent în punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Transportul ilegal ar fi fost realizat prin contrabandă de către un c...
09:40
Peste 152 de milioane de lei au fost alocate de CNAM în acest an pentru consumabile medicale costisitoare # Moldpres
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a investit peste 152 de milioane de lei, în primele zece luni ale anului curent, pentru achitarea consumabilelor medicale costisitoare utilizate în cadrul intervențiilor chirurgicale complexe. Dispozitivele...
