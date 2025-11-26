Programele Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă: un sfert de secol de investiții, rezultate, schimbare și viitor pentru satele din Moldova
Moldpres, 26 noiembrie 2025 12:00
Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) a celebrat 25 de ani de activitate în Republica Moldova – o perioadă în care agricultura, infrastructura rurală, comunitățile locale și mi...
Acum 15 minute
12:00
12:00
Republica Moldova va beneficia de un grant de 185 000 de euro din partea Uniunii Europene pentru implementarea proiectului „REC4SMEs”, care sprijină întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectoarele agroalimentar și comerț, comunică MOLDPRES.Membrii...
Acum 30 minute
11:50
FOTO // Condiții mai bune de trai pentru studenții de la USM și UTM: șase cămine vor fi reabilitate energetic # Moldpres
Șase cămine studențești de la Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei, cu suprafața locativă totală de circa 28.000 de m2, vor fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructur...
11:50
Un număr de 10 cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potrivit ANSP, î...
Acum o oră
11:30
Mai multe oportunități pentru profesioniștii din domeniul culturii: Executivul a aprobat aderarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă” # Moldpres
Începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și alți profesioniști din domeniul culturii vor avea acces la mai multe oportunități de finanțare și colaborare internațională. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre ...
11:30
Programul de ordine și securitate publică, aprobat de Guvern: intervenții mai rapide, mai multe echipe de patrulare în sate și mai multă siguranță în mediul online # Moldpres
Siguranța cetățenilor la domiciliu, în spațiile publice, precum și în mediul online va crește. Guvernul a aprobat, astăzi, Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030.Programul prevede reducerea timpului de reacție la apelurile 112 de...
11:30
Ministra Daniella Misail-Nichitin despre camionul cu arme depistat la frontieră: „Sunt investigate toate scenariile, inclusiv perspectiva de a discredita R. Moldova” # Moldpres
Autoritățile și organele de drept investighează ipoteza prin care lotul de arme și muniții depistat la frontiera moldo-română ar putea face parte dintr-o acțiune deliberată, menite să discrediteze Republica Moldova. Informația a fost prezentată miercuri, 26 noie...
11:20
GALERIE FOTO // Testarea competențelor digitale pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a ai Liceului Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău # Moldpres
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a au susținut, miercuri, 26 noiembrie, o testare a competențelor digitale organizată în premieră în Republica Moldova. Evaluarea a fost organizată de Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu ...
11:20
Guvernul va reabilita încă 380 de curți ale blocurilor de locuit din Chișinău, în cadrul Programului „Curtea Europeană” # Moldpres
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. O decizie de completare a Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 cu alte 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din...
11:20
Cetățenii Republicii Moldova care au activat în Slovacia vor beneficia de prestații sociale # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova care au activat oficial în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale din partea acestui stat. Guvernul a aprobat astăzi semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul secu...
Acum 2 ore
11:10
Atac masiv asupra orașului Zaporojie: 19 răniți, clădiri avariate și incendii. Salvatorii au lucrat toată noaptea pentru a găsi supraviețuitori # Moldpres
În noaptea de 25 spre 26 noiembrie forțele ruse au lovit masiv orașul Zaporojie, provocând incendii puternice și pagube extinse în zone rezidențiale și comerciale. Potrivit Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei, șapte clădiri înalte, o benzin...
11:10
Timpul de reacție la apelurile de urgență va fi redus, iar patrulele forțelor de ordine vor fi extinse. Programul național de ordine și securitate publică, aprobat de Guvern # Moldpres
Timpul de reacție la apelurile de urgență 112 va fi redus, iar patrulele forțelor de ordine vor fi extinse, în special la nivel local, astfel încât fiecare cetățean să se simtă protejat, indiferent de regiune. Obiectivul va fi atins prin implem...
11:00
Reguli europene pentru piața explozivilor. Proiectul de lege va fi prezentat Parlamentului # Moldpres
Republica Moldova face încă un pas spre armonizarea legislației cu normele Uniunii Europene. Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică va propune Legislativului modificarea Legii privind regimul explozivilor de uz civil, cu scopul c...
11:00
Republica Moldova, parte a Programului „Europa Creativă”. Ministrul Cristian Jardan: „Vom beneficia de fonduri europene dedicate culturii, mass-mediei și industriilor creative” # Moldpres
Republica Moldova va deveni, din 1 ianuarie 2026, parte a programului Uniunii Europene „Europa Creativă”, ceea ce va oferi noi oportunități pentru artiștii și profesioniștii din domeniul culturii din țara noastră. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului...
10:50
Mai multe orașe vor avea curți moderne și accesibile: Guvernul extinde programul „Curtea Europeană” # Moldpres
Guvernul a aprobat astăzi extinderea programului național „Curtea Europeană”, care va fi implementat în mai multe orașe ale Republicii Moldova începând cu anul 2026. Pentru fiecare curte reabilitată va fi alocat un buget de până la cinci ...
10:50
Un incendiu a izbucnit într-o locuință din Ceadîr-Lunga, după ce proprietarul a adormit cu țigara aprinsă # Moldpres
Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 25 noiembrie într-o casă din satul Tomai, raionul Ceadîr-Lunga, din cauza imprudenței în timpul fumatului. Două echipe de pompieri au intervenit, după ce vecinii au observat fum dens ieșind din locuință, comu...
10:50
La Harbin au început pregătirile pentru cea de-a 27-a ediție a Festivalului Gheții și Zăpezii # Moldpres
La Harbin, China, sunt în desfășurare pregătirile pentru cea de-a 27-a ediție a Festivalului Gheții și Zăpezii. Potrivit presei locale, pe 24 noiembrie a început procesul de extragere a blocurilor de gheață necesare construcțiilor artistice din cadrul evenim...
10:40
Protecția apelor subterane, reglementată printr-un nou cadru normativ. Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026 # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi Regulamentul de studiere, exploatare și protecție a apelor subterane, un document esențial pentru gestionarea durabilă și responsabilă a uneia dintre cele mai valoroase resurse naturale ale țării. Noile prevederi stabilesc reg...
10:40
România va avea, în curând, un nou sistem militar capabil să doboare dronele care pătrund în spaţiul aerian naţional. Declaraţia a fost făcută de comandantul Forţelor Terestre ale Statelor Unite în Europa şi Africa, generalul Christopher Don...
10:40
Premierul Alexandru Munteanu se alătură Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen” # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu se alătură Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Oficialul a menționat că violența de gen este o problemă globală, care poate fi combătută doar prin eforturi comune, informează MOLDPRES....
10:30
Autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS și vor putea fi monitorizate prin intermediul unei platforme digitale # Moldpres
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS și vor putea fi monitorizate prin intermediul unei platforme digitale, care poate fi accesată atât prin interfața web, cât și prin aplicații mobile dedicate. Dispozitivele au fost achiziționate cu sprij...
10:30
Ion Bulmaga a fost eliberat din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în baza cererii de demisie. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.Tot astăzi, Ion Bocancea a fost eliberat din postul de director adjunct al A...
10:30
În universitățile din țară va fi implementat cursul național „Etica și integritatea academică” # Moldpres
Peste 13 500 de studenți de la toate instituțiile de învățământ superior din țară vor fi instruiți, până la finele acestui an, în cadrul unui curs nou „Etica și integritatea academică”. Acesta a fost elaborat recent sub egida Ministe...
10:20
La Florești va fi creat un liceu mixt român-rus, după comasarea a două instituții. Dan Perciun: „Nu avem ca obiectiv închiderea școlilor, ci oferirea unui învățământ de calitate” # Moldpres
Două licee din orașul Florești urmează să fie comasate începând cu anul de studii viitor. Este vorba despre Liceul „Ion Creangă” cu predare în limba română și Liceul „A. Cehov” cu predare în limba română. Î...
10:20
Autoritățile au stabilit traseul armelor depistate la vama Leușeni-Albița. Munițiile intrau prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care făcea curse regulate din Ucraina # Moldpres
Autoritățile de la Chișinău au stabilit traseul prin care arsenalul de arme și muniții depistat recent în punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Transportul ilegal ar fi fost realizat prin contrabandă de către un c...
Acum 4 ore
09:40
Peste 152 de milioane de lei au fost alocate de CNAM în acest an pentru consumabile medicale costisitoare # Moldpres
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a investit peste 152 de milioane de lei, în primele zece luni ale anului curent, pentru achitarea consumabilelor medicale costisitoare utilizate în cadrul intervențiilor chirurgicale complexe. Dispozitivele...
09:10
09:10
Prioritățile de dezvoltare ale Republicii Moldova, analizate de guvernatoarea BNM cu noul șef al BERD # Moldpres
Prioritățile de dezvoltare ale Republicii Moldova, evoluțiile macroeconomice recente și consolidarea rezilienței economice au fost analizate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, și șeful oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucți...
09:00
Comisia Europeană confirmă eficiența măsurilor fiscale adoptate de România. Premierul Ilie Bolojan: „Țara își recâștigă credibilitatea” # Moldpres
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți că România a primit un semnal pozitiv din partea Comisiei Europene privind evoluția situației fiscale. Potrivit acestuia, Comisia nu va propune suspendarea fondurilor europene, după ce măsurile adoptate de Guvern în ultime...
08:50
Autoritățile din Republica Moldova și România investighează în comun cazul camionului cu arme depistat la vama Leușeni-Albița. PG anunță și tipul de arme găsite în camion # Moldpres
Autoritățile din Republica Moldova și România investighează în comun cazul camionului depistat cu armament la punctul de trecere Leușeni-Albița. A fost creat un grup de lucru bilateral, care efectuează acțiuni de urmărire penală, schimb de informații și pr...
08:50
Procesul de selecție a următorului secretar general al ONU a fost lansat oficial marți, odată cu trimiterea statele membre a unui apel de candidaturi către pentru a-l înlocui pe António Guterres începând cu 1 ianuarie 2027, notează AFP, preluat de A...
08:40
Donald Trump spune că nu există un termen limită ferm pentru Ucraina și că Rusia va ajunge la un plan de pace # Moldpres
Președintele american Donald Trump a retras marți termenul limită stabilit pentru joi pentru Ucraina de a accepta un plan de pace susținut de SUA, spunând că 'termenul limită pentru mine este când se termină', informează Reuters, citată de AGERPRES ș...
08:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru miercuri, 24 noiembrie, un curs valutar pentru euro de 19 lei și 80 de bani, în scădere cu un doi față de ziua de ieri, transmite MOLDPRES.În același timp, dolarul american se scumpește cu un ban și ajung...
Acum 24 ore
22:50
Extinderea proiectelor culturale comune dintre România și Republica Moldova, discutate de ministrul Cristian Jardan și ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu # Moldpres
Proiectele culturale derulate între Republica Moldova și România și oportunitățile de consolidare a acestora au fost discutate și analizate în cadrul întrevederii dintre ministrul Culturii, Cristian Jardan, și ambasadorul României, Cristian-Leo...
22:10
Ministrul Educației anunță lansarea unei campanii naționale de informare în școli privind riscurile consumului și comercializării drogurilor # Moldpres
Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne vor lansa, începând cu luna decembrie, o campanie amplă de informare în instituțiile de învățământ despre riscurile asociate consumului și comercializării drogurilor. Anunțul a fost făc...
22:00
Drumarii vor fi alertați de operatorii serviciului 112 în cazul accidentelor rutiere sau incidentelor legate de infrastructură și condițiile meteo # Moldpres
Informațiile privind incidentele ce afectează infrastructura rutieră, inclusiv în situații provocate de condiții meteorologice dificile vor fi transmise în timp real de către operatorii serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112. Un acord &icir...
21:40
BTA: Șase răniți, inclusiv doi copii, într-un atac nocturn cu drone asupra regiunii Odesa # Moldpres
Șase persoane, printre care doi copii, au fost rănite în urma unui atac masiv cu drone rusești desfășurat noaptea asupra orașului Odesa și a regiunii, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, transmite BTA.Potrivit acestuia, au fost...
21:40
Guvernatoarea Anca Dragu, la „Săptămâna Carierei la BNM”: „Cultura organizațională este fundamentul pe care construim încredere și servim interesul public” # Moldpres
Banca centrală și publicul larg trebuie să existe un dialog deschis și transparent, care să faciliteze înțelegerea proceselor și deciziilor de consolidare a stabilității sistemului financiar-bancar. Declarația a fost făcută, marți, 25 noiembrie, de către guver...
21:20
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Republica Moldova este pregătită să treacă la următoarea etapă de aderare la UE” # Moldpres
Republica Moldova este pregătită să treacă la următoarea etapă de aderare la UE și să deschidă negocierile pe clusterele relevante. Nu există motive tehnice pentru a întârzia acest proces. Mesajul a fost transmis marți, 25 noiembrie, de eurodeputatul Siegfr...
20:10
Implementarea votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie, în atenția CEC # Moldpres
Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES) a prezentat marți, 25 noiembrie, în cadrul unui eveniment găzduit de Comisia Electorală Centrală (CEC), raportul privind monitorizarea implementării votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 2...
20:00
Rămân de soluționat detalii sensibile din planul de pace propus de SUA, potrivit Casei Albe # Moldpres
Statele Unite au obținut 'progrese imense' către încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia, dar unele detalii sensibile necesită discuții suplimentare, a transmis marți Casa Albă, potrivit agențiilor AFP și Reuters.„Săptămâ...
19:50
Parlamentul s-a alăturat Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Clădirea legislativului a fost iluminată în oranj # Moldpres
Marți, când este marcată Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, clădirea legislativului a fost iluminată în oranj, culoare utilizată la nivel internațional ca simbol al luptei împotriva violenței asupra femeilor. Astf...
19:40
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: „Îmi doresc ca R. Moldova să devină un stat membru al UE care influențează deciziile” # Moldpres
Parlamentul European își reafirmă sprijinul pentru un proces de aderare accelerat a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Astfel, forul european susține începerea negocierilor pe capitole, fapt menționat și într-o rezoluție recent aprobată. Mesajul a ...
18:10
Ocuparea forței de muncă, semnificativ mai mare la oraș decât la sat: diferență de peste 16 puncte procentuale # Moldpres
Ocuparea forței de muncă în Republica Moldova rămâne semnificativ mai ridicată în orașe decât la sate, aproape jumătate dintre locuitorii urbani având un loc de muncă, comparativ cu o treime dintre cei din mediul rural, arată datele recensăm...
17:40
Tarifele pentru polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) se modifică începând cu data de 25 noiembrie curent. Decizia este aplicată în baza noilor prime de referință aprobate de Banca Națională a Moldovei (BNM), comunică MOLDPR...
17:40
Locuitorii capitalei vor putea procura pomi de Crăciun în cadrul târgurilor organizate în toate sectoarele orașului. Acestea vor avea loc în perioada 8 - 31 decembrie, comunică MOLDPRES.Potrivit primăriei capitalei, preturile de sector vor stabili ...
17:30
Consolidarea cooperării interinstituționale pentru avansarea în parcursul european, discutată la Conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană” # Moldpres
Modalitățile de îmbunătățire a cooperării dintre Parlament, Guvern și societatea civilă, pentru a asigura transparența, participarea publică și o comunicare eficientă la toate etapele integrării europene, au fost discutate în cadrul Conferinței „Pa...
17:30
Ministerul de Interne și Poliția propun pedepse mai dure pentru contrabanda cu droguri: până la 20 de ani de închisoare pentru implicarea minorilor # Moldpres
Ministerul Afacerilor Interne și Poliția propun revizuirea legislației, prin înăsprire pedepselor aplicate persoanelor care se implică în traficul de droguri și armament. Legislația va prevedea sancțiuni mult mai severe pentru și contrabanda cu droguri și ar...
17:30
Republica Moldova și Consiliul Europei își consolidează cooperarea în domeniile cheie pentru integrarea europeană # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit, astăzi, cu Șeful Oficiului Consiliului Europei (CoE) la Chișinău, Falk Lange. Oficialul a apreciat progresul țării noastre în parcursul european și a asigurat că Republica Moldova va continua să beneficiez...
17:30
Noi condamnări în dosarul „Șor”. Vicepreședintele filialei Anenii Noi riscă patru ani și jumătate de închisoare # Moldpres
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor”, găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat, a fost condamnat la patru ani și șase luni de înch...
