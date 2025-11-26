Curtea Europeană: Guvernul a aprobat proiecte noi în valoare de 1.7 miliarde de lei
Radio Moldova, 26 noiembrie 2025 11:30
Programul „Curtea Europeană”, inițiat prin reparații în 39 de curți de bloc din municipiul Chișinău, se extinde. În ședința din 26 noiembrie, Guvernul a aprobat includerea în Documentul Unic de Proiect (DUP) a încă 384 de inițiative, în valoare totală de 1.7 miliarde de lei, finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
11:30
Programul „Curtea Europeană”, inițiat prin reparații în 39 de curți de bloc din municipiul Chișinău, se extinde. În ședința din 26 noiembrie, Guvernul a aprobat includerea în Documentul Unic de Proiect (DUP) a încă 384 de inițiative, în valoare totală de 1.7 miliarde de lei, finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
11:20
Autoritățile franceze desfășoară o investigație privind asociația SOS Donbass, suspectată de spionaj și de acțiuni destabilizatoare în interesul Rusiei. Doi bărbați și o femeie au fost reținuți în Franța, sub acuzația de spionaj și de tentative de influențare a opiniei publice în favoarea Rusiei. Anunțul a fost făcut de agenția AFP în noaptea de miercuri, 26 noiembrie, scrie DW.
Acum o oră
11:10
Revista presei internaționale | În pofida declarațiilor optimiste ale Washingtonului, negocierile de pace pentru încheierea războiului din Ucraina se confruntă cu obstacole majore # Radio Moldova
Presa internațională consemnează intensificarea demersurilor diplomatice pentru promovarea unui posibil acord de pace în Ucraina, în contextul discuțiilor active dintre Washington, Kiev și Moscova. Publicațiile străine evidențiază divergențele persistente asupra chestiunilor teritoriale și a garanțiilor de securitate, dar și eforturile aliaților europeni de a asigura sprijin financiar pentru Ucraina. În paralel, atenția presei este atrasă de politicile Uniunii Europene menite să protejeze securitatea țărilor membre în fața amenințărilor externe.
10:50
Guvernul aprobă demisia directorului Inspectoratului pentru Protecția Mediului: Ion Bulmaga, eliberat din 26 noiembrie # Radio Moldova
Directorul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, a fost eliberat din funcție prin decizia Guvernului din 26 septembrie.
Acum 2 ore
10:30
Real Madrid își revine în Euroliga de baschet. Formația spaniolă a obținut a doua victorie la rând, de această dată în fața echipei Hapoel Tel-Aviv, scor 75-74. Și Panathinaikos Atena și-a câștigat meciul.
10:20
O minoră din capitală, abuzată sexual de un cetățean străin. Făptașul, condamnat la închisoare # Radio Moldova
O minoră de 13 ani din capitală a fost abuzată sexual de un tânăr de 27 de ani, originar din Azerbaidjan. Pentru fapta comisă, cetățeanul străin a fost condamnat la 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.
10:20
COMPASS „Tinerii decid, tinerii acționează”: profesorii și lucrătorii de tineret, mai aproape de educația pentru drepturile omului # Radio Moldova
Indiscutabil, tinerii sunt viitorul societății și cei care vor modela lumea de mâine. Dar viitorul lor depinde de educația pe care o primesc astăzi. Empatia, incluziunea și respectul pentru drepturile omului trebuie cultivate încă din școală, iar profesorii și centrele de tineret au un rol direct în acest proces. Despre modul în care poate fi atins acest scop s-a discutat în cadrul cursului național COMPASS „Tinerii decid – Tinerii acționează”.
10:10
Revista presei | Cea mai mare violare a spațiului aerian de până acum; Propaganda rusă exploatează cazurile dronelor rusești și a camionului cu arme de contrabandă # Radio Moldova
Presa națională își îndreaptă atenția asupra unui nou episod de violare a spațiului aerian al R. Moldova de către drone lansate de Rusia în Ucraina. Campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, dar și supraaglomerarea școlilor în capitală sunt alte subiecte de pe primele pagini ale publicațiilor naționale.
10:00
Revista presei | R. Moldova are nevoie de un sistem integrat de apărare antiaeriană, similar cu RO-Alert din România # Radio Moldova
Presa națională își îndreaptă atenția asupra unui nou episod de violare a spațiului aerian al R. Moldova de către drone lansate de Rusia în Ucraina. Campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, dar și supraaglomerarea școlilor în capitală sunt alte subiecte de pe primele pagini ale publicațiilor naționale.
Acum 4 ore
09:40
Rusia extinde pregătirea militară în licee și vrea implicarea „veteranilor SVO” în procesul educațional # Radio Moldova
Participanții la invazia din Ucraina ar trebui să lucreze „în mod sistematic” cu elevii în cadrul orelor de pregătire militară inițială (NVP), relatându-și experiența de luptă. O astfel de propunere a fost făcută la ședința consiliului pentru problemele veteranilor, pe lângă liderul partidului „Spavedlivaia Rossia” (Rusia Justă), Serghei Mironov, transmite „Kommersant”, citat de publicația The Moscow Times. Inițiativa de a implica regulat combatanții în activitatea pedagogică a fost susținută de toți participanții la discuție și va fi înaintată guvernului.
09:40
Trump anunță progrese majore în negocieri: întâlnirea cu Putin și Zelenski, doar la definitivarea acordului # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump a declarat că se va întâlni cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski atunci când acordul de pace va fi definitivat sau va fi foarte aproape de varianta finală, subliniind că misiunile pregătitoare sunt deja în desfășurare.
09:30
Emilian Galaicu-Păun și-a primit Ordinul Artelor și Literelor – cea mai prestigioasă distincție culturală acordată de Franța # Radio Moldova
Poetul, eseistul, romancierul și traducătorul Emilian Galaicu-Păun, redactor-șef al Editurii Cartier, este primul cetățean al Republicii Moldova care primește Ordinul Artelor și Literelor, în grad de cavaler – cea mai prestigioasă distincție culturală acordată de Franța. Distincția i-a fost acordată la reședința Ambasadei Franței din Chișinău.
09:20
Armele depistate în camionul reținut la Leușeni - Albița au ajuns în R. Moldova prin contrabandă din Ucraina: precizările Procuraturii Generale # Radio Moldova
Armamentul descoperit în autovehiculul reținut la punctul de trecere Leușeni - Albița în noaptea de 20 noiembrie a fost introdus în Republica Moldova prin contrabandă, în repetate rânduri, de un „cărăuș” care circula periodic cu un camion marfar din Ucraina. Potrivit Procuraturii Generale, în camionul reținut la vamă se aflau 26 de elemente de muniție, inclusiv completă, un lansator sol-aer și o dronă „Geran-2”.
09:10
Investigație: Crucea Roșie din Rusia primește bani occidentali, deși sprijină agenda Kremlinului. Răspunsul Comisiei Europene # Radio Moldova
Crucea Roșie Rusă (RKK) activează pe teritoriile ocupate ale Ucrainei și participă activ la activitățile unor organizații „patriotice” cu caracter militarist, continuând în același timp să primească milioane de euro din partea Mișcării Internaționale a Crucii Roșii și Semilunii Roșii (ICRC). Acest lucru este menționat într-o investigație comună realizată de platforma Follow the Money (FTM) și mai multe instituții media, inclusiv publicația germană Paper Trail Media și redacția rusă Meduza.
08:50
Programul de transplant cardiac, prioritate strategică pentru Ministerul Sănătății. Emil Ceban: Anual peste 20 de pacienți ar avea nevoie de această intervenție # Radio Moldova
Programul de transplant cardiac este o prioritate strategică pentru Ministerul Sănătății, deși în Republica Moldova această intervenție nu este încă realizată. Necesitatea unui astfel de program este estimată la 20–25 de pacienți anual, cu potențial de creștere, a declarat ministrul Sănătății, Emil Ceban, la Conferința de inițiere a programului național „Transplantul de cord în Republica Moldova”, desfășurată pe 25 noiembrie la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.
08:30
Intervenții rutiere mai rapide: Serviciul 112 și AND conectează sistemele pentru schimb de date în timp real # Radio Moldova
Drumarii vor fi alertați de operatorii Serviciului 112 în cazul accidentelor rutiere sau incidentelor cauzate de infrastructură și condițiile meteo dificile. Măsura devine posibilă după semnarea unui acord de colaborare între Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Administrația Națională a Drumurilor (AND), menit să accelereze schimbul de informații și să îmbunătățească intervențiile pe drumurile publice.
08:30
A 10-a ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială MOLDOX se desfășoară în perioada 26 - 30 noiembrie la Chișinău, propunând publicului 33 de documentare - toate în premieră -, o competiție națională, paneluri de discuție, expoziții, concerte și activități dedicate artei și dialogului social. Tema ediției aniversare este „Haos, reinventăm realitatea”.
08:10
Platforma ilegală TUX: În absența educației financiare și a unui cadru legal, astfel de scheme vor continua să facă victime, spun experții # Radio Moldova
Ancheta în cazul schemei frauduloase numite TUX avansează, instituțiile trebuie să acționeze ferm, iar legislația va fi consolidată pentru a preveni repetarea unor astfel de fraude, dă asigurări deputatul Dorian Istratii, membru al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Totuși, expertul economic Vitalie Rapcea a avertizat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că, în absența educației financiare și a unui cadru legal adecvat, astfel de scheme vor continua să facă victime.
08:10
Zaporojie, sub un nou val de atacuri rusești: clădiri avariate, mașini arse și 18 persoane rănite # Radio Moldova
Optsprezece persoane au fost rănite într-un atac masiv cu drone lansat de forțele ruse asupra orașului Zaporojie, în seara zilei de 25 noiembrie. Incendiile provocate de lovituri au afectat grav clădiri rezidențiale, magazine și autovehicule, anunță autoritățile ucrainene.
07:50
FC Barcelona a suferit a doua înfrângere în grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal. În etapa a cincea, echipa condusă de germanul Hans-Dieter Flick a pierdut cu 0:3 pe terenul grupării engleze Chelsea Londra. „Aristocrații” au deschis scorul în minutul 27, când francezul Jules Koundé și-a dat autogol. Pe final de primă repriză, Barça a rămas în inferioritate numerică. Fundașul uruguayan Ronald Araujo a fost eliminat după ce a încasat al doilea cartonaș galben. Chelsea și-a dublat avantajul în minutul 55 prin brazilianul Estêvão.
Acum 6 ore
07:40
Corespondență Dan Alexe | Un nou verdict în cazul căsătoriilor gay în UE: Polonia vizată după România # Radio Moldova
Curtea Supremă a UE a decis marți, 25 noiembrie, că atunci când un cuplu de același sex este căsătorit legal într-o țară membră, orice altă țară membră în care cei doi se mută sau locuiesc trebuie să recunoască acea căsătorie. Cazul actual se referă la doi cetățeni polonezi care locuiau în Germania și s-au căsătorit la Berlin în 2018. Când au solicitat recunoașterea căsătoriei lor în Polonia, autoritățile au refuzat, invocând legislația națională, care nu recunoaște căsătoriile între persoane de același sex.
07:30
Bloomberg: Witkoff i-a sugerat Kremlinului strategia pentru a-l convinge pe Trump asupra unui acord privind Ucraina # Radio Moldova
Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, i-a oferit Kremlinului indicații despre cum să-i prezinte lui Donald Trump un plan de pace pentru Ucraina, într-o convorbire telefonică purtată pe 14 octombrie cu principalul consilier de politică externă al lui Vladimir Putin, Yuri Ușakov. Bloomberg a intrat în posesia unei înregistrări audio a discuției. Convorbirea pare să fie punctul de pornire al planului de pace în 28 de puncte pe care Washingtonul îl promovează insistent în relația cu Kievul.
Acum 12 ore
23:10
Încă o condamnare în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor”: un activist de la Anenii Noi, trimis după gratii # Radio Moldova
Vicepreședintele oficiului teritorial de la Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare, după ce instanța l-a găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat.
Acum 24 ore
21:50
Ursula von der Leyen leagă securitatea europeană de apărarea Ucrainei: avertisment privind amenințările din regiune, inclusiv pentru R. Moldova # Radio Moldova
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un nou mesaj ferm de susținere pentru Ucraina, după ce Rusia a lansat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, un atac masiv asupra Kievului, folosind rachete și drone care „au încălcat inclusiv spațiul aerian al Republicii Moldova și al României”.
21:30
„Coaliția doritorilor”, cu participarea Turciei și SUA, va pregăti noi garanții de securitate pentru Ucraina # Radio Moldova
„Coaliția doritorilor”, condusă de Franța și Marea Britanie, cu participarea Turciei și Statelor Unite, va crea un grup de lucru pentru pregătirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Despre acest lucru a anunțat președintele Franței, Emmanuel Macron, la finalul reuniunii coaliției, relatează BBC News.
21:00
La Muzeul raional „Lazăr Dubinovschi” din Fălești, tradițiile prind viață într-un spectacol de culori și imaginație. Cea de-a doua ediție a atelierului „Măști în lucru - Dansul urâților și meșteșugul măștilor populare” i-a adus pe participanți în mijlocul unei lumi misterioase, unde au creat măști cu chipuri sălbatice, comice sau simbolice, lucrate exclusiv din materiale naturale.
20:30
Ermak: Zelenski, gata să se întâlnească cu Trump pe 27 noiembrie pentru a finaliza acordul de pace # Radio Moldova
„Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dorește să se întâlnească cu președintele Trump „cât mai curând posibil” - eventual chiar în timpul Zilei Recunoștinței - pentru a finaliza acordul americano-ucrainean privind condițiile de încetare a războiului”, a declarat șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Ermak, pentru Axios, relatează BBC News.
20:10
În urma unor controale desfășurate între 17 și 21 noiembrie în mai multe localități din țară, Serviciul Fiscal de Stat (SFS), împreună cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică, a aplicat amenzi de peste 15 mii de lei contribuabililor care prestau servicii de taxi cu abateri de la legislație. Verificările au vizat atât activitățile ocazionale, cât și cele prestate prin intermediul platformelor electronice de management.
20:00
Statele Unite au obținut „progrese imense” către încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia, dar unele detalii sensibile necesită discuții suplimentare, a transmis marți Casa Albă, potrivit agențiilor AFP și Reuters, citate de Agerpres.
19:50
Dosarul „Kuliok”: Cererea lui Dodon de schimbare a completului de judecată de la CSJ, respinsă. Ședința va continua pe 10 decembrie # Radio Moldova
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins marți, 25 noiembrie, cererea de recuzare depusă de Igor Dodon împotriva judecătorului Vladislav Gribincea, membru al completului care examinează dosarul „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.). Fostul președinte a invocat pretinse legături politice și personale ale magistratului, afirmând că acestea ar compromite imparțialitatea procesului.
18:20
Șase orașe din R. Moldova, mai reziliente în fața calamităților: utilaje pentru intervenții în situații de criză, procurate de UE # Radio Moldova
Locuitorii din șase orașe – Drochia, Iargara, Sângerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir – vor fi mai bine protejați în fața calamităților. Serviciile locativ-comunale vor interveni rapid grație echipamentelor moderne recepționate pe 25 noiembrie, în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă”.
18:20
Autoritățile propun micșorarea compensațiilor la încălzire: sprijin țintit doar pentru vulnerabili # Radio Moldova
Compensațiile pentru sezonul rece acordate de autorități ar urma să fie mai mici în acest sezon. Suma maximă ar urma să scadă de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă să fie fixată la 500 de lei, potrivit unui proiect discutat la ședința din 20 noiembrie la Cancelaria de Stat. Noile reguli, aplicate între noiembrie 2025 și martie 2026, au drept scop direcționarea mai strictă a ajutorului către gospodăriile vulnerabile.
18:10
Dosarul „Kulion”: Cererea lui Dodon de schimbare a completului de judecată de la CSJ, respinsă. Ședința va continua pe 10 decembrie # Radio Moldova
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins marți, 25 noiembrie, cererea de recuzare depusă de Igor Dodon împotriva judecătorului Vladislav Gribincea, membru al completului care examinează dosarul „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.). Fostul președinte a invocat pretinse legături politice și personale ale magistratului, afirmând că acestea ar compromite imparțialitatea procesului.
18:10
Încă o condamnare dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor”: un activist de la Anenii Noi, trimis după gratii # Radio Moldova
Vicepreședintele oficiului teritorial de la Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare, după ce instanța l-a găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat.
18:00
Recensământ 2024 | Piața muncii din R. Moldova: 55.7% din persoanele apte de muncă nu sunt angajate # Radio Moldova
Republica Moldova înregistrează una dintre cele mai scăzute rate de participare la forța de muncă din ultimii ani, potrivit datelor finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024, prezentate pe 25 noiembrie de Biroul Național de Statistică (BNS). Doar 44% dintre persoanele cu vârste de peste 15 ani sunt active economic, în timp ce peste un milion de oameni se află în afara pieței muncii.
17:50
Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va crește de anul viitor. Astfel, părinții vor încasa cu 536 de lei mai mult decât în 2025. Mai exact, indemnizația se majorează de la 21.350 lei la 21.886 lei, informează portalul bizlaw.md.
17:50
Sancțiuni de mii de lei și drepturi suspendate | ANSA dispune distrugerea produselor neconforme # Radio Moldova
Unele produse neconforme ajung pe rafturi, în ciuda controalelor de la frontieră. Șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, a declarat în cadrul emisiunii PE FAȚĂ de la Moldova 1 că sănătatea consumatorilor are prioritate. Abaterile sunt rare, însă, atunci când sunt constatate, pot costa agenții economici zeci de mii de lei și generează procese în instanță.
17:30
Tensiuni din cauza reducerilor în Rusia: băncile rusești vor să elimine discounturile de pe platformele online # Radio Moldova
Conducătorii celor mai mari cinci bănci din Rusia – Sberbank, VTB, Alfa-Bank, T-Bank și Sovcombank – au solicitat Dumei de Stat să interzică platformelor online de vânzări să ofere reduceri la produse fie din propriile fonduri, fie pentru plățile efectuate cu cardurile băncilor afiliate. Solicitarea a fost transmisă printr-o scrisoare colectivă adresată președintelui camerei inferioare a Parlamentului, Veaceslav Volodin, scrie The Moscow Times.
17:10
Guvernatoarea Anca Dragu, la Radio Moldova: SEPA a adus economii de 1.4 milioane de euro la comisioane într-o singură lună # Radio Moldova
În prima lună de la aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), pentru transferurile din și spre Republica Moldova s-au plătit comisioane de puțin peste 78 de mii de euro. Fără SEPA, acest cost ar fi fost de aproximativ 1.5 milioane de euro.
17:10
Analist ucrainean, la Radio Moldova: Oprirea focului este prioritatea „numărul unu” pentru Kiev # Radio Moldova
Planul european de pace propus de Marea Britanie, Franța și Germania (E3) este atât o reacție la varianta inițială americano-rusă, cât și o încercare a Uniunii Europene (UE) de a-și reafirma rolul în discuțiile privind finalizarea războiului din Ucraina, a declarat analistul ucrainean Marin Gherman, doctor în științe politice, la emisiunea „Zi de zi” de la Radio Moldova.
16:50
Zelenski aprobă sancțiuni împotriva navelor implicate în exportul ilegal de grâne ucrainene # Radio Moldova
Președintele Volodimir Zelenski a semnat un decret privind punerea în aplicare a deciziei Consiliului Național de Securitate și Apărare privind sancționarea a 56 de nave maritime care, în perioada 2022 - 2025, au intrat ilegal în porturile Ucrainei temporar ocupate de Rusia și au transportat în afara țării produse alimentare ucrainene, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul administrației prezidențiale de la Kiev.
16:50
Curtea de Apel Centru menține decizia instanței de fond: Șase ani de închisoare pentru Irina Lozovan și cinci ani pentru soțul acesteia # Radio Moldova
Curtea de Apel Centru a menținut, pe 25 noiembrie, sentințele Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, prin care fosta deputată Irina Lozovan a fost condamnată la șase ani de închisoare, iar soțul acesteia – la cinci ani, fiind găsiți vinovați de acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat.
16:20
Modificările la bugetul municipal vor fi propuse la următoarea ședință a CMC în cadrul a două proiecte distincte # Radio Moldova
Proiectul de ajustare a indicatorilor bugetului municipal la transferurile suplimentare din bugetul de stat va fi divizat în două și va fi prezentat spre examinare la următoarea ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Executivul a ajuns la această soluție după ce, nici la ședința din 25 noiembrie, nu au fost întrunite suficiente voturi pentru varianta propusă de Direcția generală Finanțe.
16:20
„16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” | De ce femeile rămân în relații violente: „Victima uită că există alternative” # Radio Moldova
Violența în familie rămâne una dintre cele mai grave și, totodată, mai tăcute probleme sociale. Deși se vorbește tot mai des despre abuz, multe femei continuă să rămână în relații în care sunt controlate, manipulate sau agresate. Opt din zece victime ajung să își apere agresorul, conform unui studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, iar mai bine de jumătate dintre victimele violenței domestice neagă inițial gravitatea situației.
16:10
Artur Leșcu, despre ultimul incident cu implicarea dronelor rusești: „Cel mai amplu episod de violare a spațiului aerian al R. Moldova” # Radio Moldova
Atacul masiv lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei în dimineața de 25 noiembrie a provocat intruziunea neautorizată a șase drone în spațiul aerian al Republicii Moldova. Expertul în securitate Artur Leșcu a calificat incidentul drept „cea mai mare violare a spațiului aerian” de până acum și avertizează că episodul reprezintă un risc major pentru populație și un semnal de alarmă privind vulnerabilitatea spațiului aerian.
16:00
De la transpunerea legislației la controlul fondurilor UE: ce sarcini își asumă Comisia pentru integrare europeană, reată în premieră în Parlament # Radio Moldova
Parlamentul preia o parte decisivă din sarcina aderării la Uniunea Europeană (UE) prin activitatea Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, create în premieră în acest legislativ. Comisia este responsabilă de gestionarea unui volum fără precedent de proiecte de legi, menite să transpună normele europene în legislația națională, monitorizarea implementării reformelor și exercitarea unui control real asupra Executivului.
15:40
Un sfert de secol de transformare rurală: IFAD marchează 25 de ani de activitate în R. Moldova # Radio Moldova
Programele Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) marchează 25 de ani de activitate în Republica Moldova, bilanțul arătând investiții de aproape 267 de milioane de dolari, modernizarea infrastructurii rurale și sprijin direct pentru mii de fermieri și întreprinderi mici. Oficialii și partenerii de dezvoltare au subliniat, la evenimentul aniversar, rolul decisiv al acestor intervenții în transformarea agriculturii și în revitalizarea satelor.
15:00
Reparații în 39 de curți din Chișinău în cadrul Programului „Curtea Europeană”: Localnicii sunt încurajați să raporteze neconformitățile # Radio Moldova
La Chișinău au început lucrările de reparație în curțile de bloc selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. Proiectul își propune să transforme curțile într-un „mediu sigur, modern și prietenos pentru locuitori”, iar cetățenii sunt invitați să raporteze neconformitățile observate, pentru ca autoritățile să poată interveni prompt.
14:40
Locuitorii din Durlești cer trotuar pe strada Dealul Morilor. Primăria promite soluții # Radio Moldova
Dealul Morilor, strada care desparte sectorul Buiucani de orașul Durlești, a devenit de ani buni un pericol atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. Îngustă, aglomerată și cu vizibilitate redusă, porțiunea este un risc constant pentru cei care merg spre muncă, grădiniță sau școală. Astfel, localnicii bat la ușile autorităților cu plângeri și petiții, cerând un lucru simplu, dar esențial: un trotuar care să le ofere siguranță. Primăria Durlești promite soluții.
14:10
Detalii despre drona căzută la Florești: este de fabricație rusească și nu avea încărcătură explozivă # Radio Moldova
Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, în urma unui nou atac masiv asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării. Potrivit instituției, una dintre acestea, cu inscripția „Z”, simbolul agresiunii militare ruse, a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Experții spun că e vorba de o „dronă-momeală”, iar ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Interne.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.