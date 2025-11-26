Un incendiu de proporții a cuprins un complex rezidențial din Hong Kong: există persoane blocate

01:30

Guvernul irlandez a aprobat luni o nouă lege care impune băncilor din Republica Irlanda să garanteze că 97% din populație va avea acces la un bancomat (ATM) pe o rază de 10 kilometri.Bancomate pe o rază de 10 kilometri de localitateNoua legislație va obliga băncile să mențină un număr similar de bancomate cu cel de la sfîrșitul anului 2022, obligînd totodată anumite companii, cum ar fi far