Olesea Stamate: "Despre asta autoritățile statului nu ne vor vorbi. De ce oare?"
Noi.md, 26 noiembrie 2025 13:30
"Din informații pe care nu le veți găsi în comunicatul Procuraturii Generale, mai multe camioane cu astfel de muniții au traversat frontiera noastră, pe sensul de ieșire, în ultima perioadă". Despre aceasta scrie în rețelele sociale jurista, fosta parlamentară, Olesea Stamate, notează Noi.md."Procuratura Generală tocmai a confirmat că istoria cu camionul plin de muniții, încet dar sigur, urmea
Acum 30 minute
13:30
Un incendiu de proporții a cuprins un complex rezidențial din Hong Kong: există persoane blocate # Noi.md
Patru oameni au murit într-un incendiu puternic în Hong Kong, la un complex cu aproape 2.000 de apartamente. Focul este greu de ținut sub control și se extinde spre alte trei blocuri.Imaginile de la fața locului arată flăcări uriașe și un cartier întreg acoperit de fum negru și dens. BBC scrie că sînt persoane care încă nu au reușit să iasă din blocurile în flăcări, transmite Noi.md cu referir
13:30
"Din informații pe care nu le veți găsi în comunicatul Procuraturii Generale, mai multe camioane cu astfel de muniții au traversat frontiera noastră, pe sensul de ieșire, în ultima perioadă". Despre aceasta scrie în rețelele sociale jurista, fosta parlamentară, Olesea Stamate, notează Noi.md."Procuratura Generală tocmai a confirmat că istoria cu camionul plin de muniții, încet dar sigur, urmea
13:30
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru siguranța elevilor și asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor de transport.Fiecare unitate utilizată la transportarea copiilor va fi monitorizată prin intermediul unei platforme digitale, care poate fi accesată atît prin interfața web, cît și prin aplicații mobile dedicate. Dispozitivele au fost achiziționate cu sprijinul
Acum o oră
13:00
Viorel Garaz, fostul adjunct al ex-ministrului Dumitru Alaiba, a fost eliberat din funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), după ce Guvernul a aprobat cererea sa de demisie.{{850472}}Reprezentanții Guvernului nu au oferit detalii privind motivele plecării sale, menționînd doar că aceasta a avut loc „în baza cererii de demisie”, transmite
13:00
Aeroportul din Bruxelles va anula astăzi 110 dintre cele 203 zboruri programate să aterizeze miercuri, pe lîngă zborurile de plecare deja anulate, din cauza unei greve naţionale.Despre aceasta a anunţat un purtător de cuvînt al aeroportului din Bruxelles.{{849940}}El a adăugat că este la latitudinea companiilor aeriene să redirecţioneze zborurile anulate, iar în prezent nu sînt aşteptate a
13:00
Un sat din raionul Florești oferă condiții moderne copiilor și acces la apă potabilă pentru sute de locuitori # Noi.md
Satul Cașunca, din raionul Florești, trece printr-o transformare vizibilă datorită investițiilor realizate în infrastructură, educație timpurie și servicii publice esențiale, care au îmbunătățit în mod direct calitatea vieții locuitorilor, informează Noi.md.Reabilitarea grădiniței „Mugurel” este unul dintre cele mai importante proiecte în desfășurare. Două grupe – „Fluturașii” și „Buburuzele”
Acum 2 ore
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 26 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 27 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,31 lei/litru (-5 bani), iar al motorinei standard – 20,99 lei/litru (-13 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembr
12:30
Politico a dezvăluit planul UE fără o decizie în privința împrumutului „de reparație” pentru Ucraina # Noi.md
Țările europene elaborează în regim de urgență planul „B”, care le-ar permite să nu lase Ucraina fără bani la începutul anului 2026, dacă nu se va ajunge la un acord privind confiscarea activelor rusești înghețate. Despre acest lucru a anunțat Politico, cu referire la oficiali și diplomați europeni.Potrivit publicației, oficialii europeni admit că planul american de soluționare a conflictului
12:00
Ivan Bocancea a fost revocat din funcția de director adjunct al Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), după ce și-a depus cererea de demisie.Cabinetul de miniștri a aprobat această decizie în cadrul ședinței de astăzi, 26 noiembrie.
12:00
Procesul de selecție a următorului secretar general al ONU a fost lansat oficial marți, odată cu trimiterea către statele membre a unui apel de candidaturi pentru înlocuirea lui António Guterres începând cu 1 ianuarie 2027, notează AFP.Într-o scrisoare comună trimisă celor 193 de state membre, ambasadorul Sierra Leone, Michael Imran Kanu, președinte în exercițiu al Consiliului de Securitate, ș
12:00
Guvernul a aprobat inițierea negocierilor asupra Acordului interguvernamental dintre Republica Moldova și România privind scutirea de vize pentru deținătorii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, notează Noi.md.Inițiativa semnării Acordului aparține părții române, avînd în vedere faptul că, începînd cu 31 martie 2024, România este obligată să respecte Acquis-ul Schengen.{{846964}}Prin
12:00
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în jur de 15 milioane de lei pentru consumabilele costisitoare folosite în luna octombrie de 11 spitale contractate.Aceste dispozitive de ultimă generație sînt achitate suplimentar cazului tratat în spitale prin sistemul de clasificare în grupe de diagnostic, notează Noi.md.{{849330}}Cele mai scumpe consumabile acoperite luna
Acum 4 ore
11:30
A cincea etapă a fazei grupelor din Liga Campionilor din sezonul 2025/26 a adus mai multe rezultate surprinzătoare.Nouă meciuri s-au disputat într-o singură seară, iar multe dintre ele au produs efecte semnificative asupra clasamentului turneului.Rezultate Galatasaray – Union – 0:1. Germanii au înregistrat o victorie importantă în deplasare. Ajax – Benfica – 0:2. Echipa din Lisabon
11:30
Ministrul Energiei al Republiii Moldova, Dorin Junghietu, a anunțat că procesul de evaluare a serviciului de alimentare cu combustibil pentru aeronave la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” este pe final, iar instituția deja gestionează livrarea de kerosen.Potrivit ministrului, discuțiile cu administrația Aeroportului continuă în vederea finalizării tranzacției.Junghietu a precizat că Ae
11:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, ar dori să efectueze din nou o vizită la Casa Albă. Cu toate acestea, a adăugat el, mai întîi trebuie finalizat acordul de pace.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la o transmisiune a Casei Albe.În timpul conferinței de presă, jurnaliștii l-au întrebat pe Trump dacă se așteaptă ca Volo
11:30
Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție inopinată la sediul unui operator de distribuție a gazelor naturale # Noi.md
Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție inopinată la sediul unui operator de distribuție a gazelor naturale, în cadrul unei investigații privind un posibil refuz nejustificat de a presta servicii de sigilare/desigilare a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici.Acest comportament ar putea indica o posibilă restrîngere a concurenței efective pe piața s
11:00
Pompierii din sudul țării au fost alertați ieri-seara despre producerea unui incendiu într-o locuință din satul Tomai, raionul Ceadîr-Lunga, notează Noi.md.Potrivit informațiilor înregistrate, în interiorul casei a fost observat fum dens, iar proprietarul a reușit să iasă de sine stătător din încăpere.{{849624}}La fața locului, au intervenit două echipaje de salvatori și pompieri. Arderea
11:00
Trump spune că nu există un termen limită ferm pentru Ucraina și că Rusia va ajunge la un plan de pace # Noi.md
Președintele american Donald Trump a retras marți termenul limită stabilit pentru joi pentru Ucraina de a accepta un plan de pace susținut de SUA, spunînd că 'termenul limită pentru mine este cînd se termină', informează Reuters.Vorbind cu reporterii aflați la bordul avionului Air Force One în timp ce zbura spre Florida pentru sărbătoarea Ziua Recunoștinței, Trump a declarat că negociatorii am
11:00
Pe 25 noiembrie, pe Stamford Bridge, Chelsea Londra a învins cu 3-0 echipa Barcelona în etapa a cincea a fazei grupelor din Liga Campionilor.Începutul meciului. Încă din primele minute, Chelsea a arătat un pressing agresiv și controlul centrului terenului. Golul lui Enzo Fernandez a fost anulat din cauza unui henț al lui Fofana, dar acest lucru nu a încetinit ritmul gazdelor.Problemele Bar
11:00
Cum a ajuns armamentul din Ucraina în Moldova? Explicațiile șefei MAI, Daniella Misail-Nichitin # Noi.md
Șefa Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Daniella Misail-Nichitin, a oferit primele precizări publice privind circumstanțele în care lotul de muniții și armament depistat la vama Leușeni-Albița ar fi pătruns pe teritoriul Republicii Moldova, transmite Noi.md.Oficiala a menționat că ancheta este în desfășurare, iar autoritățile moldovene și române colaborează printr-un mecani
11:00
Comunitatea din satul Visoca, raionul Soroca, a trăit un moment istoric – sfințirea Schitului „Sfîntul Mina”, un loc ridicat cu mult efort în ultimele săptămîni și destinat să devină punct de rugăciune și loc de întîlnire pentru credincioși.Lucrările au început într-o perioadă dificilă, în care ploile aproape neîntrerupte au transformat zona într-un adevărat șantier de noroi. Cu toate acestea,
11:00
Pe 25 noiembrie, în etapa a cincea a fazei grupelor din Liga Campionilor, Manchester City a pierdut în mod surprinzător pe teren propriu în fața echipei Bayer, cu scorul de 0:2.Pentru echipa lui Guardiola, aceasta este a doua înfrîngere consecutivă, iar pentru echipa din Leverkusen, sînt trei puncte importante în lupta pentru play-off.Desfășurarea meciului Componența „City”. Guardiol
10:30
Cultura nu înseamnă doar biserici și muzee, ci și țesătura invizibilă, dar tangibilă, care ne înconjoară în viața de zi cu zi, modelează aspectul și - nu mai puțin important - sufletul orașului. În Chișinău, ca în multe orașe post-sovietice, moștenirea artei monumentale - panourile de mozaic - încă dăinuie, deși se estompează, pe pereții clădirilor. Avem astăzi nevoie de aceste monumente ale reali
10:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la prudență cu privire la așteptările legate de propunerea SUA care vizează încheierea războiului din Ucraina, afirmînd că planul necesită încă negocieri substanțiale, informează miercuri dpa.Rutte a afirmat pentru grupul media RND și ziarul spaniol El Pais, în declarații publicate miercuri, că planul, revizuit în comun de Statele Unite și Ucr
10:00
Anumite regiuni din Thailanda se confruntă cu inundaţii-record, care au provocat moartea a cel puţin 18 persoane şi au determinat autorităţile să trimită nave militare şi elicoptere pentru a sprijini eforturile de salvare. Potopul a lovit zece provincii din sudul ţării în ultima săptămînă, oraşul Hat Yai, un centru de afaceri situat la graniţa cu Malaezia, înregistrînd cea mai puternică precip
10:00
În capitală, a afost organizată conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană”, notează Noi.md.Reuniunea are loc în contextul prezentării Raportului de Extindere al Comisiei Europene din 4 noiembrie 2025, care confirmă progresele substanțiale ale Republicii Moldova și subliniază necesitatea intensificării alinierii legislative, a cooperării interins
Acum 6 ore
09:30
Leul moldovenesc a crescut puțin față de euro, dar a slăbit față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană circa 2 bani, dar a cedat dolarului american aproape 1,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 26 noiembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8089 lei pentru un euro (-1,93 bani) și 17,1863 lei
09:30
Pictura în aer liber, cunoscută și ca "plein-air", este o practică preferată și folosită de mulți pictori.Pentru a promova acest tip de activitate în rîndul elevilor, artistul plastic, Anatolie Gherasimov a organizat cîteva tabere de creație în natură. Rezultatul final al acestor exerciții a fost prezentat în cadrul expoziției "Atelierul plein-ar", vernisată la Biblioteca Transilvania din sect
09:30
Camionul cu armament: Procuratura Generală explică proveniența munițiilor și schema de contrabandă # Noi.md
Procuratura Generală a venit cu noi precizări privind camionul încărcat cu armament și muniții, depistat recent în punctul comun de trecere a frontierei Leușeni–Albița, subliniind că investigația se desfășoară în cooperare strînsă cu autoritățile din România.Potrivit instituției, în cadrul dosarului a fost creat un grup de lucru comun cu partea română, fiind efectuate acțiuni conjugate de ur
09:30
Curtea de Apel Supremă a Franței se va pronunța astăzi într-un caz de presupusă finanțare ilegală a campaniei electorale împotriva fostului președinte Nicolas Sarkozy. Aceasta este ultima sa șansă de a scăpa de o a doua condamnare definitivă.Curtea de Casație din Paris va decide dacă o instanță inferioară a avut dreptate să-l condamne pentru finanțare ilegală în campania sa eșuată de realegere
09:30
09:30
Armamentul și munițiile depistate săptămîna trecută la punctul de trecere Albița nu sînt de producție veche, așa cum se credea inițial, ci sînt fabricate în anii 2021–2022, a declarat președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, într-un interviu pentru One TV.Anterior, deputatul afirmase că ar fi vorba despre armament de proveniență sovietică, vechi de cîteva de
09:00
Aproximativ două mii de persoane au protestat marți, la Istanbul, împotriva violenței de gen din Turcia, unde aproape jumătate dintre crimele comise împotriva femeilor rămîn nerezolvate.Scandînd numele victimelor, manifestanții — în majoritate femei — au mărșăluit de-a lungul unei porțiuni din aglomeratul bulevard Istiklal, fără incidente cu forțele de ordine care monitorizau protestul.În
09:00
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a spus că funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului trebuie preluată de o persoană mult mai „potrivită” pentru aderarea țării noastre la Uniunea Europeană (UE).„Pot să vă spun că avem nevoie de un director care să fie mult mai potrivit în condițiile aderării Republicii Moldova la UE și în condițiile noilor standarde”, a spus ministrul Medi
08:30
Opt dosare au fost depuse la concursul pentru ocuparea funcției vacante de director al societății Tracom, administrată de Agenția Proprietății Publice.Patru candidați au fost respinși în urma preselecției, iar alți patru au fost admiși la proba interviului, transmite IPN.Pentru următoarea etapă s-au calificat: Vitalie Rabovila, Dumitru Șoldan – actualul director interimar al întreprinder
08:30
Bugetul provizoriu al Chișinăului nu trece: salariile și cheltuielile municipale vor fi votate separat # Noi.md
Proiectul privind ajustarea bugetului provizoriu al municipiului Chișinău, ca urmare a modificării indicatorilor bugetului de stat, nu a întrunit numărul necesar de voturi la ședința de marți a Consiliului municipal.Subiectul va fi reluat la următoarea ședință, însă va fi prezentat în două proiecte separate: unul pentru salariile cadrelor didactice și altul pentru cheltuielile ce vizează autor
08:00
Premierul Alexandru Munteanu va efectua joi, 27 noiembrie, prima sa vizită în interiorul țării, oprindu-se la Ungheni, unde va participa la un eveniment public și va discuta cu locuitorii orașului, anunță primăria locală, transmite IPN.Agenda vizitei include ceremonia de primire a noilor autobuze pentru transportul public urban, achiziționate cu sprijinul Guvernului și al Primăriei municipiu
Acum 8 ore
07:30
Astăzi, sinopticienii prognozează cer variabil.Nu se așteaptă precipitații.Vîntul: din sud-est, moderat.Pe alocuri se va forma ceață slabă.Ziua, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +15…+17°C, în zona centrală temperaturile vor fi de +12…+15°C, iar în nord vor fi în jur de +10…+12°C.
Acum 12 ore
04:30
Cercetătorii dezvăluie că „gena Alzheimer” crește riscul pentru încă o afecțiune neurologică majoră # Noi.md
Un amplu studiu genetic arată că gena APOE4, cunoscută pentru legătura cu Alzheimer, crește și riscul de delir, sugerînd o conexiune directă între inflamație și declin cognitiv.Oamenii de știință au descoperit dovezi clare că APOE4, cel mai important factor genetic de risc pentru boala Alzheimer, este și un factor independent care favorizează delirul, o tulburare bruscă de confuzie adesea decl
04:30
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adîncul planetei # Noi.md
Noi cercetări seismice dezvăluie două structuri subterane colosale sub Africa și Pacific, înălțate pînă la 1.000 km, schimbînd radical înțelegerea interiorului Terrei.Oamenii de știință au identificat două structuri uriașe ascunse adînc în mantaua Pămîntului, care se ridică la aproape 1.000 de kilometri, de aproape 100 de ori mai înalte decît Muntele Everest, scrie mediafaxDescoperirea, pu
03:30
Franța va aloca 130 de milioane de euro pentru defrișarea unor suprafețe de viță de vie, în încercarea de a reduce supraproducția de vin într-o perioadă marcată de scăderea consumului și de efectele schimbărilor climatice.Măsura, anunțată de Ministerul Agriculturii, urmărește să stabilizeze piața și să sprijine un sector viticol aflat sub presiune. Ministerul francez al Agriculturii a anunţat
02:30
Parlamentul European a dat undă verde primului program privind industria europeană de apărare # Noi.md
Parlamentul European a adoptat marți un regulament care are scopul declarat de a consolida industria de apărare a UE, de a promova achiziții publice comune la nivel european, de a intensifica producția și de a crește sprijinul pentru Ucraina.Regulamentul, convenit deja informal cu Consiliul UE, a fost adoptat cu 457 de voturi pentru, 148 împotrivă și 33 de abțineri. Acesta va institui primul p
02:00
Toamna tîrzie este perioada în care cerul devine mai întunecat, aerul miroase a fum, iar în minte se aude din ce în ce mai des cuvîntul „oboseală”. Ziua este scurtă, soarele este un oaspete rar, iar starea de spirit intră în hibernare odată cu natura. Organismul parcă șoptește: „Încetinește ritmul”. Și exact asta trebuie să faci.E timpul să ne încălzim din interior.„Stresul este un efect s
02:00
Un astronaut a descoperit din spațiu un lac sacru, unde istoria și natura se află în pericol # Noi.md
De sus, de pe orbită, un astronaut a privit în jos spre nordul Etiopiei. Dedesubt, Lacul Tana, cu o suprafață de aproximativ 3 100 de kilometri pătrați, adăpostea două insule întunecate ale căror mănăstiri păzesc rămășițele mumificate ale unor împărați antici.În imagine, lacul luminează într-un verde lăptos nesănătos, în locul albastrului profund. Acea culoare indică prezența algelor în apă și
01:30
Președintele american Donald Trump este foarte optimist în privința planului de pace pentru încheierea războiului din Ucraina.Despre aceasta a declarat el în timpul grațierii anuale a curcanului la Casa Albă cu ocazia Zilei Recunoștinței, transmite focus.ua cu referire la news.sky.com.{{850365}}„În ultima lună au murit 25.000 de soldați. Cred că sîntem foarte aproape de un acord. Vom vedea
01:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că îl va trimite pe emisarul său special, Steve Witkoff, pentru negocieri la Moscova.Despre aceasta, liderul american a scris pe Truth Social.„L-am însărcinat pe emisarul meu special, Steve Witkoff, să se întîlnească cu președintele Putin la Moscova, iar în același timp, ministrul Armatei, Dan Driscoll, va avea întîlniri cu ucrainenii”, a declarat
01:30
Țara care obligă băncile să asigure bancomate pe o rază de 10 km de majoritatea locuințelor # Noi.md
Guvernul irlandez a aprobat luni o nouă lege care impune băncilor din Republica Irlanda să garanteze că 97% din populație va avea acces la un bancomat (ATM) pe o rază de 10 kilometri.Bancomate pe o rază de 10 kilometri de localitateNoua legislație va obliga băncile să mențină un număr similar de bancomate cu cel de la sfîrșitul anului 2022, obligînd totodată anumite companii, cum ar fi far
01:00
O femeie de 94 de ani a transformat zidurile casei într-o „grădină pe care nu trebuie să o ude” # Noi.md
O femeie de 94 de ani din satul Meare, Somerset, aproape de Glastonbury, din Anglia a găsit o soluție ingenioasă pentru a avea grădina la care a visat dintotdeauna, fără efort de întreținere.Muriel Baker, care nu deține o grădină reală și nu poate face lucrări fizice, i-a cerut unui artist local să-i transforme pereții exteriori ai casei. Rezultatul: o „grădină pe perete”, după cum chiar ea a
Acum 24 ore
00:30
Conflictul se intensifică: Tsarukyan l-a numit pe Topuria „rață” și a existat într-adevăr o palmă peste față? # Noi.md
Războiul verbal dintre campionul UFC la categoria ușoară Ilia Topuria și numărul unu în clasament Arman Tsarukyan atinge un nou nivel.Ilie Topuria a declarat pe rețelele de socializare că Tsarukyan „îngheață ca o rață speriată” la întîlnirile personale și a amintit de presupusa palmă:„Arman, de fiecare dată cînd ne întîlnim personal, îngheți ca o rață speriată... Ți-am dat o palmă, iar tu
00:00
O monedă mare din aur, bătută în 1609 pentru regele Spaniei de la acea vreme, Filip al III-lea, a doborît recorduri, devenind cea mai valoroasă monedă din Europa, în cadrul unei licitații desfășurate în Elveția.Piesa de 339 de grame a fost vîndută cu 2.817.500 de franci elvețieni (3,49 milioane de dolari). Prețul de pornire era de 2 milioane de franci elvețieni, a declarat casa de licitații Nu
