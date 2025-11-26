Mozaicurile Chișinăului ca oglindă a epocii
Noi.md, 26 noiembrie 2025 10:30
Cultura nu înseamnă doar biserici și muzee, ci și țesătura invizibilă, dar tangibilă, care ne înconjoară în viața de zi cu zi, modelează aspectul și - nu mai puțin important - sufletul orașului. În Chișinău, ca în multe orașe post-sovietice, moștenirea artei monumentale - panourile de mozaic - încă dăinuie, deși se estompează, pe pereții clădirilor. Avem astăzi nevoie de aceste monumente ale reali
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la prudență cu privire la așteptările legate de propunerea SUA care vizează încheierea războiului din Ucraina, afirmînd că planul necesită încă negocieri substanțiale, informează miercuri dpa.Rutte a afirmat pentru grupul media RND și ziarul spaniol El Pais, în declarații publicate miercuri, că planul, revizuit în comun de Statele Unite și Ucr
Anumite regiuni din Thailanda se confruntă cu inundaţii-record, care au provocat moartea a cel puţin 18 persoane şi au determinat autorităţile să trimită nave militare şi elicoptere pentru a sprijini eforturile de salvare. Potopul a lovit zece provincii din sudul ţării în ultima săptămînă, oraşul Hat Yai, un centru de afaceri situat la graniţa cu Malaezia, înregistrînd cea mai puternică precip
În capitală, a afost organizată conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană”, notează Noi.md.Reuniunea are loc în contextul prezentării Raportului de Extindere al Comisiei Europene din 4 noiembrie 2025, care confirmă progresele substanțiale ale Republicii Moldova și subliniază necesitatea intensificării alinierii legislative, a cooperării interins
Leul moldovenesc a crescut puțin față de euro, dar a slăbit față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană circa 2 bani, dar a cedat dolarului american aproape 1,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 26 noiembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8089 lei pentru un euro (-1,93 bani) și 17,1863 lei
Pictura în aer liber, cunoscută și ca "plein-air", este o practică preferată și folosită de mulți pictori.Pentru a promova acest tip de activitate în rîndul elevilor, artistul plastic, Anatolie Gherasimov a organizat cîteva tabere de creație în natură. Rezultatul final al acestor exerciții a fost prezentat în cadrul expoziției "Atelierul plein-ar", vernisată la Biblioteca Transilvania din sect
Camionul cu armament: Procuratura Generală explică proveniența munițiilor și schema de contrabandă # Noi.md
Procuratura Generală a venit cu noi precizări privind camionul încărcat cu armament și muniții, depistat recent în punctul comun de trecere a frontierei Leușeni–Albița, subliniind că investigația se desfășoară în cooperare strînsă cu autoritățile din România.Potrivit instituției, în cadrul dosarului a fost creat un grup de lucru comun cu partea română, fiind efectuate acțiuni conjugate de ur
Curtea de Apel Supremă a Franței se va pronunța astăzi într-un caz de presupusă finanțare ilegală a campaniei electorale împotriva fostului președinte Nicolas Sarkozy. Aceasta este ultima sa șansă de a scăpa de o a doua condamnare definitivă.Curtea de Casație din Paris va decide dacă o instanță inferioară a avut dreptate să-l condamne pentru finanțare ilegală în campania sa eșuată de realegere
A fi primul înseamnă a alege tehnologia viitorului. A fi încrezător înseamnă a te baza pe siguranță testată în timp. A fi mereu în mișcare înseamnă a combina puterea, confortul și liniștea absolută.SUV-urile Volvo XC60 și XC90 Plug-in Hybrid întruchipează eleganța scandinavă și performanța de top. Cu 455 cai putere, accelerație de la 0 la 100 km/h în doar 4,9 secunde și până la 80 km autonomie
Armamentul și munițiile depistate săptămîna trecută la punctul de trecere Albița nu sînt de producție veche, așa cum se credea inițial, ci sînt fabricate în anii 2021–2022, a declarat președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, într-un interviu pentru One TV.Anterior, deputatul afirmase că ar fi vorba despre armament de proveniență sovietică, vechi de cîteva de
Aproximativ două mii de persoane au protestat marți, la Istanbul, împotriva violenței de gen din Turcia, unde aproape jumătate dintre crimele comise împotriva femeilor rămîn nerezolvate.Scandînd numele victimelor, manifestanții — în majoritate femei — au mărșăluit de-a lungul unei porțiuni din aglomeratul bulevard Istiklal, fără incidente cu forțele de ordine care monitorizau protestul.În
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a spus că funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului trebuie preluată de o persoană mult mai „potrivită” pentru aderarea țării noastre la Uniunea Europeană (UE).„Pot să vă spun că avem nevoie de un director care să fie mult mai potrivit în condițiile aderării Republicii Moldova la UE și în condițiile noilor standarde”, a spus ministrul Medi
Opt dosare au fost depuse la concursul pentru ocuparea funcției vacante de director al societății Tracom, administrată de Agenția Proprietății Publice.Patru candidați au fost respinși în urma preselecției, iar alți patru au fost admiși la proba interviului, transmite IPN.Pentru următoarea etapă s-au calificat: Vitalie Rabovila, Dumitru Șoldan – actualul director interimar al întreprinder
Bugetul provizoriu al Chișinăului nu trece: salariile și cheltuielile municipale vor fi votate separat # Noi.md
Proiectul privind ajustarea bugetului provizoriu al municipiului Chișinău, ca urmare a modificării indicatorilor bugetului de stat, nu a întrunit numărul necesar de voturi la ședința de marți a Consiliului municipal.Subiectul va fi reluat la următoarea ședință, însă va fi prezentat în două proiecte separate: unul pentru salariile cadrelor didactice și altul pentru cheltuielile ce vizează autor
Premierul Alexandru Munteanu va efectua joi, 27 noiembrie, prima sa vizită în interiorul țării, oprindu-se la Ungheni, unde va participa la un eveniment public și va discuta cu locuitorii orașului, anunță primăria locală, transmite IPN.Agenda vizitei include ceremonia de primire a noilor autobuze pentru transportul public urban, achiziționate cu sprijinul Guvernului și al Primăriei municipiu
Astăzi, sinopticienii prognozează cer variabil.Nu se așteaptă precipitații.Vîntul: din sud-est, moderat.Pe alocuri se va forma ceață slabă.Ziua, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +15…+17°C, în zona centrală temperaturile vor fi de +12…+15°C, iar în nord vor fi în jur de +10…+12°C.
Cercetătorii dezvăluie că „gena Alzheimer” crește riscul pentru încă o afecțiune neurologică majoră # Noi.md
Un amplu studiu genetic arată că gena APOE4, cunoscută pentru legătura cu Alzheimer, crește și riscul de delir, sugerînd o conexiune directă între inflamație și declin cognitiv.Oamenii de știință au descoperit dovezi clare că APOE4, cel mai important factor genetic de risc pentru boala Alzheimer, este și un factor independent care favorizează delirul, o tulburare bruscă de confuzie adesea decl
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adîncul planetei # Noi.md
Noi cercetări seismice dezvăluie două structuri subterane colosale sub Africa și Pacific, înălțate pînă la 1.000 km, schimbînd radical înțelegerea interiorului Terrei.Oamenii de știință au identificat două structuri uriașe ascunse adînc în mantaua Pămîntului, care se ridică la aproape 1.000 de kilometri, de aproape 100 de ori mai înalte decît Muntele Everest, scrie mediafaxDescoperirea, pu
Franța va aloca 130 de milioane de euro pentru defrișarea unor suprafețe de viță de vie, în încercarea de a reduce supraproducția de vin într-o perioadă marcată de scăderea consumului și de efectele schimbărilor climatice.Măsura, anunțată de Ministerul Agriculturii, urmărește să stabilizeze piața și să sprijine un sector viticol aflat sub presiune. Ministerul francez al Agriculturii a anunţat
Parlamentul European a dat undă verde primului program privind industria europeană de apărare # Noi.md
Parlamentul European a adoptat marți un regulament care are scopul declarat de a consolida industria de apărare a UE, de a promova achiziții publice comune la nivel european, de a intensifica producția și de a crește sprijinul pentru Ucraina.Regulamentul, convenit deja informal cu Consiliul UE, a fost adoptat cu 457 de voturi pentru, 148 împotrivă și 33 de abțineri. Acesta va institui primul p
Toamna tîrzie este perioada în care cerul devine mai întunecat, aerul miroase a fum, iar în minte se aude din ce în ce mai des cuvîntul „oboseală”. Ziua este scurtă, soarele este un oaspete rar, iar starea de spirit intră în hibernare odată cu natura. Organismul parcă șoptește: „Încetinește ritmul”. Și exact asta trebuie să faci.E timpul să ne încălzim din interior.„Stresul este un efect s
Un astronaut a descoperit din spațiu un lac sacru, unde istoria și natura se află în pericol # Noi.md
De sus, de pe orbită, un astronaut a privit în jos spre nordul Etiopiei. Dedesubt, Lacul Tana, cu o suprafață de aproximativ 3 100 de kilometri pătrați, adăpostea două insule întunecate ale căror mănăstiri păzesc rămășițele mumificate ale unor împărați antici.În imagine, lacul luminează într-un verde lăptos nesănătos, în locul albastrului profund. Acea culoare indică prezența algelor în apă și
Președintele american Donald Trump este foarte optimist în privința planului de pace pentru încheierea războiului din Ucraina.Despre aceasta a declarat el în timpul grațierii anuale a curcanului la Casa Albă cu ocazia Zilei Recunoștinței, transmite focus.ua cu referire la news.sky.com.{{850365}}„În ultima lună au murit 25.000 de soldați. Cred că sîntem foarte aproape de un acord. Vom vedea
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că îl va trimite pe emisarul său special, Steve Witkoff, pentru negocieri la Moscova.Despre aceasta, liderul american a scris pe Truth Social.„L-am însărcinat pe emisarul meu special, Steve Witkoff, să se întîlnească cu președintele Putin la Moscova, iar în același timp, ministrul Armatei, Dan Driscoll, va avea întîlniri cu ucrainenii”, a declarat
Țara care obligă băncile să asigure bancomate pe o rază de 10 km de majoritatea locuințelor # Noi.md
Guvernul irlandez a aprobat luni o nouă lege care impune băncilor din Republica Irlanda să garanteze că 97% din populație va avea acces la un bancomat (ATM) pe o rază de 10 kilometri.Bancomate pe o rază de 10 kilometri de localitateNoua legislație va obliga băncile să mențină un număr similar de bancomate cu cel de la sfîrșitul anului 2022, obligînd totodată anumite companii, cum ar fi far
O femeie de 94 de ani a transformat zidurile casei într-o „grădină pe care nu trebuie să o ude” # Noi.md
O femeie de 94 de ani din satul Meare, Somerset, aproape de Glastonbury, din Anglia a găsit o soluție ingenioasă pentru a avea grădina la care a visat dintotdeauna, fără efort de întreținere.Muriel Baker, care nu deține o grădină reală și nu poate face lucrări fizice, i-a cerut unui artist local să-i transforme pereții exteriori ai casei. Rezultatul: o „grădină pe perete”, după cum chiar ea a
Conflictul se intensifică: Tsarukyan l-a numit pe Topuria „rață” și a existat într-adevăr o palmă peste față? # Noi.md
Războiul verbal dintre campionul UFC la categoria ușoară Ilia Topuria și numărul unu în clasament Arman Tsarukyan atinge un nou nivel.Ilie Topuria a declarat pe rețelele de socializare că Tsarukyan „îngheață ca o rață speriată” la întîlnirile personale și a amintit de presupusa palmă:„Arman, de fiecare dată cînd ne întîlnim personal, îngheți ca o rață speriată... Ți-am dat o palmă, iar tu
O monedă mare din aur, bătută în 1609 pentru regele Spaniei de la acea vreme, Filip al III-lea, a doborît recorduri, devenind cea mai valoroasă monedă din Europa, în cadrul unei licitații desfășurate în Elveția.Piesa de 339 de grame a fost vîndută cu 2.817.500 de franci elvețieni (3,49 milioane de dolari). Prețul de pornire era de 2 milioane de franci elvețieni, a declarat casa de licitații Nu
Dominicanul Waldo Cortez Acosta, în vîrstă de 34 de ani, și-a declarat cu voce tare ambițiile în categoria grea a UFC.După victoria asupra lui Shamil Gaziev prin KO tehnic în prima rundă la turneul din Qatar, el a cerut o șansă la titlu.Context Recordul anului 2025: deja cinci lupte, gata să dispute a șasea. Victorii consecutive: împotriva lui Ante Delija (1 noiembrie) și Shamil Ga
Nava spațială Shenzhou-22 a fost lansată cu succes marți, la ora 12:11 (ora Beijing), de la Centrul de Lansare a Sateliților Jiuquan, cu ajutorul rachetei purtătoare Marșul cel Lung 2F, potrivit Biroului Executiv al Proiectului Spațial cu Echipaj Uman din China (CMSEO), scrie romanian.cgtn.com.Shenzhou-22 este o misiune fără echipaj uman, nava transportînd alimente, medicamente, fructe și legu
Deficitul bugetelor orașelor și municipalităților din Germania va ajunge, probabil, la 30 de miliarde de euro pînă la sfîrșitul anului 2025.Despre aceasta scrie Bild, citînd informații furnizate de autoritățile urbane și municipale. Astfel, din cauza deficitului bugetar, aproape fiecare oraș german se află în pragul falimentului.{{846347}}„În limbajul birocratic, acest lucru se numește „de
Ronaldo împotriva timpului: cu cîți ani vîrsta biologică a legendei este mai mică decît cea reală? # Noi.md
Cristiano Ronaldo rescrie din nou legile fizicii și ale bunului simț. În timp ce pașaportul său indică cu încăpățînare cifra 40, corpul său trăiește după alte reguli — compania Whoop a stabilit vîrsta biologică a portughezului la 28 de ani.Însuși Ronaldo a reacționat scurt și laconic: „Datele nu mint”. Și acest lucru sună ca un manifest al unui om care nu intenționează să cedeze nici în fața r
NASA a hotărît să reducă numărul misiunilor cu astronauți prevăzute în contractul încheiat cu grupul Boeing pentru capsula spațială Starliner.NASA a mai afirmat că următoarea misiune a acesteia către Stația Spațială Internațională (ISS) se va desfășura fără echipaj, reducînd astfel amploarea unui program lovit de probleme tehnice și depășit între timp de cel al companiei SpaceX a miliardarului
Ermak: Zelenski, gata să se întîlnească cu Trump pe 27 noiembrie pentru a finaliza acordul de pace # Noi.md
„Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dorește să se întîlnească cu președintele Trump „cît mai curînd posibil” - eventual chiar în timpul Zilei Recunoștinței - pentru a finaliza acordul americano-ucrainean privind condițiile de încetare a războiului”, a declarat șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Ermak, pentru Axios, relatează BBC News.Așa cum a menționat anterior și secretaru
Asociația Cluburilor Europene (EFC) a anunțat sumele preliminare ale plăților de solidaritate ale UEFA pentru sezonul 2025/26.Cluburile din Moldova vor putea conta pe aproximativ 3,5 milioane de euro, care vor fi distribuite strict conform schemei aprobate pentru ciclul 2024-2027.Cînd vor fi primite fondurile? Access List Share (70%) — 3.200.000 € ▫️ Plățile vor avea loc în perioada
Statele din Asia Centrală susțin deschis că în lume există o singură China și că Insula Taiwan este parte inalienabilă a teritoriului Chinei, respingînd independența Taiwanului sub orice formă, a declarat ministrul chinez de Externe, Wang Yi, în cadrul unui interviu acordat în urma dialogului strategic avut cu omologii din Kîrgîzstan, Uzbekistan și Tadjikistan, în perioada 19 -22 noiembrie.Pot
95.000 de locuințe din statul australian Queensland au rămas fără electricitate după o devastatoare furtună cu grindină gigantică, ce a ajuns și la 14 cm.Grindina s-a abătut în timpul nopții, potrivit Biroului Național de meteorologie, avariind acoperișuri, panouri solare, automobile.{{849839}}De asemenea, vîntul a ajuns la o intensitate de 100 de km pe oră și au fost înregistrate cel puți
Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu a reprezentat Republicii Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO).În intervenția din deschiderea evenimentului, ministrul Osmochescu a subliniat că dezvoltarea industrială modernă t
Cel mai titrat kickboxer din istorie, olandezul Rico Verhoeven, în vîrstă de 36 de ani, care a deținut titlul Glory la categoria grea timp de 12 ani și l-a apărat de 15 ori, a anunțat că renunță la centura de campion.„După mai bine de doisprezece ani, cincisprezece victorii în lupte pentru titlu și nenumărate seri de neuitat, am luat decizia de a renunța la titlul de campion mondial la categor
Administrația Drumurilor și Serviciul 112 vor coopera pentru siguranța participanților la trafic # Noi.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) și Serviciul 112 au semnat un acord de colaborare menit să îmbunătățească gestionarea situațiilor de urgență și să asigure intervenții rapide pentru siguranța cetățenilor, transmite Noi.md.Documentul a fost parafat de Ștefan Popa, director general al AND, și Anatolie Viniciuc, directorul Serviciului 112.Parteneriatul va facilita reacția rapidă în
O pictură din perioada Renașterii a fost vîndută la licitație pentru o sumă record: proprietarul nici nu bănuia că valorează atît de mult # Noi.md
Tabloul din perioada Renașterii, pictat de Pietro Perugino, a fost vîndut la licitația JS Fine Arts din Oxfordshire, Marea Britanie, pentru 685.000 de lire sterline (aproximativ 897.000 de dolari - n.red.).Interesul pentru pînză a crescut brusc după ce lucrarea a fost introdusă în catalogul loturilor ca operă a unui „vechi maestru italian”.Potrivit Oxu.Az, acest lucru este menționat pe site-
Ieri, 24 noiembrie, gazoductul interrural de presiune înaltă Chiştelnița–Ordășei, pe tronsonul Negureni–Chițcanii Vechi, precum și Stația de reglare și măsurare a gazului din localitatea Chițcanii Vechi, au fost puse în funcțiune în mod primar, marcînd un progres major pentru infrastructura energetică a raionului Telenești.Potrivit Consiliului raional Telenești, proiectul, considerat strategic
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor”, găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat, a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis.Totodată, instanța i-a aplicat și interdicția de a ocupa funcții sau de a exercita activități de admi
Gennadiy Golovkin se află din nou în centrul atenției lumii boxului, dar de data aceasta nu în ring, ci în afara lui.Fostul campion mondial la categoria mijlocie, o legendă cu un palmares de 42-2-1, a preluat oficial conducerea organizației World Boxing, care la începutul anului 2025 a primit recunoașterea din partea CIO.Alegerile au avut loc la Roma și au fost fără alternativă: singurul c
Moldoveanca Misha Miller se bucură de un moment remarcabil: chipul ei a fost proiectat pe uriașele ecrane din Times Square, chiar în centrul New Yorkului.{{849768}}„Look, mom! I made it to Times Square! Nu mi-am imaginat niciodată că voi vedea numele meu în lumini pe Times Square. Proiectul Spotify EQUAL… e greu de descris, dar totul se simte atît de real și totuși ireal. Călătoria asta a înc
Campania "Prevenirea traumatismelor și siguranța copiilor în trafic" este în plină desfășurare # Noi.md
Departamentul Medicină Preventivă al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) în parteneriat cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) desfășoară Campania națională cu genericul „Prevenirea traumatismelor și siguranța copiilor în trafic”, în perioada 16-30 noiembrie.Evenimentul, ajuns la a 4-a ediție, are
Elevii Școlii profesionale nr. 2 din capitală au învățat să gătească de la un bucătar italian. Gianni di Lella, triplu cîștigător al Campionatului Mondial de Pizza, a oferit un masterclass.Originar din zona Napoli și crescut în provincia Modena, Gianni di Lella spune că știe secretul unei pizza perfecte: aluatul subțire și elastic. Pasiunea este la fel de importantă.„Sper să inspir acești
Astăzi, 25 noiembrie, Republica Moldova a făcut un pas istoric în domeniul sănătății prin inițierea programului național de transplant cardiac, în cadrul unei conferințe organizate la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.Evenimentul a fost posibil datorită cooperării strînse între autorități, instituții medicale și experți internaționali din România, Germania și Ucraina.La conferi
Sean O'Malley a dezvăluit secretul pentru care UFC nu-i va permite lui Tsarukyan să lupte cu Topuria # Noi.md
Fostul campion UFC Sean O'Malley s-a exprimat cu privire la perspectivele lui Arman Tsarukyan în cursa pentru titlul la categoria ușoară.În opinia sa, promoția nu este interesată să-l pună pe Tsarukyan împotriva campionului în exercițiu Ilia Topuria.Citatul lui O'Mally„Nu cred că UFC va organiza lupta dintre Ilia și Arman, pentru că le place Ilia drept campion și nu vor ca Arman să dev
Mass-media: SUA au încheiat contracte pentru dezvoltarea sistemului de apărare antirachetă „Cupola de Aur” # Noi.md
Forțele spațiale ale SUA au încheiat contracte pentru dezvoltarea prototipurilor de mijloace de interceptare pentru sistemul de apărare antirachetă (SAA) „Cupola de Aur”, transmite Oxu.Az, citînd Bloomberg.„Forțele spațiale ale SUA au încheiat mai multe contracte cu valoare redusă pentru dezvoltarea prototipurilor de interceptori spațiali”, se menționează în articol.{{850176}}Astfel, a
