Mozaicurile Chișinăului ca oglindă a epocii

18:30

Fostul campion UFC Sean O'Malley s-a exprimat cu privire la perspectivele lui Arman Tsarukyan în cursa pentru titlul la categoria ușoară.În opinia sa, promoția nu este interesată să-l pună pe Tsarukyan împotriva campionului în exercițiu Ilia Topuria.Citatul lui O'Mally„Nu cred că UFC va organiza lupta dintre Ilia și Arman, pentru că le place Ilia drept campion și nu vor ca Arman să dev