ВИДЕО Cinci școli din raionul Florești urmează să fie închise. Ministrul Educației Dan Perciun explică decizia
NordNews, 26 noiembrie 2025 13:00
Închiderea celor cinci instituții de învățământ din raionul Florești, cu un număr mic de elevi, este o decizie necesară pentru îmbunătățirea procesului de învățământ. Declarația aparține Ministrului Educației si Cercetării, Dan Perciun, și a fost făcută marți, pe 25 noiembrie, la emisiunea Realitatea. Ministrul Dan Perciun afirmă că închiderea celor patru gimnazii din satele [...]
Acum 15 minute
13:10
Guvernul obligă navele maritime să fie asigurate pentru prejudiciile de poluare cu hidrocarburi. Moldova aderă la convenția internațională # NordNews
Proprietarii navelor maritime care operează sub pavilionul Republicii Moldova vor fi obligați să dețină asigurare sau garanție financiară pentru acoperirea eventualelor prejudicii cauzate de poluarea cu hidrocarburi de consum, transmite IPN. Guvernul a aprobat astăzi aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la [...]
Acum 30 minute
13:00
ВИДЕО Cinci școli din raionul Florești urmează să fie închise. Ministrul Educației Dan Perciun explică decizia # NordNews
Închiderea celor cinci instituții de învățământ din raionul Florești, cu un număr mic de elevi, este o decizie necesară pentru îmbunătățirea procesului de învățământ. Declarația aparține Ministrului Educației si Cercetării, Dan Perciun, și a fost făcută marți, pe 25 noiembrie, la emisiunea Realitatea. Ministrul Dan Perciun afirmă că închiderea celor patru gimnazii din satele [...]
13:00
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu va afla pe 27 ianuarie decizia instanței în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. În ședința de astăzi, el a avut ultimul cuvânt, declarând că este nevinovat și că dosarul reprezintă un abuz, transmite IPN. „Nu am încălcat nimic. Nu sunt vinovat și [...]
Acum o oră
12:50
Salariile angajaților din educație vor crește din ianuarie 2026, anunță ministrul Dan Perciun # NordNews
Salariile angajaților din sistemul educației vor fi majorate începând cu 1 ianuarie 2026, a anunțat ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la RliveTV, transmite IPN. Oficialul a precizat că valoarea acestor majorări depinde de proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026, care se află în prezent în discuții la nivel [...]
Acum 4 ore
10:50
PG dezvăluie noi detalii despre camionul cu armament depistat la Leușeni–Albița: contrabandă, muniții și o dronă Geran-2 # NordNews
Procuratura Generală a Republicii Moldova a prezentat noi precizări privind camionul încărcat cu armament depistat recent în punctul de trecere coordonat Leușeni–Albița, pe teritoriul României. Instituția anunță că investigația este în plină desfășurare, iar autoritățile din Moldova și România au constituit un grup de lucru comun pentru schimb de date, acțiuni de urmărire penală și [...]
10:40
Salariile angajaților din sistemul educației urmează să fie majorate începând cu luna ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun. Oficialul a precizat că valoarea noilor creșteri salariale depinde de proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor, aflat încă în discuții la nivel guvernamental, transmite IPN. „În fiecare an, [...]
10:40
Planul de pace al SUA pentru Ucraina s-ar inspira dintr-un document rusesc. Reacții și controverse la Washington # NordNews
Planul de pace în 28 de puncte susținut de Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina s-ar inspira dintr-un document redactat de un autor rus, transmis administrației Trump în luna octombrie, relatează Reuters, citând surse apropiate discuțiilor, transmite digi24.ro. Documentul – descris în diplomație drept un „non-paper" – a fost distribuit unor oficiali [...]
10:30
Termenul de înregistrare a construcțiilor de până la două etaje, din intravilan sau întovărășiri pomicole fără acte permisive sau cu încălcarea acestora, va fi prelungit până pe 30 ianuarie 2028. O inițiativă legislativă în acest sens este propusă de fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, în contextul în care termenul inițial expiră pe 30 [...]
09:40
Filiala rusă a Crucii Roșii, implicată în activități militariste, continuă să primească fonduri internaționale. Reacția Comisiei Europene # NordNews
O investigație realizată de platforma Follow the Money (FTM) și mai multe redacții europene, inclusiv publicația germană Paper Trail Media și redacția rusă Meduza, arată că Crucea Roșie Rusă (RKK) este activă pe teritoriile ocupate ale Ucrainei și se implică în proiecte cu caracter militarist, în timp ce continuă să beneficieze de milioane de euro din [...]
09:30
Armata israeliană lansează o amplă operațiune împotriva grupărilor armate din nordul Cisiordaniei # NordNews
Armata israeliană a anunțat miercuri declanșarea unei „vaste operațiuni" în nordul Cisiordaniei ocupate, vizând grupări armate palestiniene, relatează AFP, citat de agerpres.ro. Potrivit unui comunicat oficial, acțiunea a început în cursul nopții de marți spre miercuri și face parte dintr-o operațiune antiteroristă extinsă în regiune. Forțele israeliene au precizat că nu vor permite consolidarea structurilor [...]
Acum 6 ore
08:40
Un italian s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia timp de 3 ani după moartea ei. El a păstrat cadavrul femeii în pivniță # NordNews
Un bărbat de 57 de ani din Italia și-a ținut mama moartă în casă timp de trei ani, deghizându-se în ea pentru a-i încasa pensia. Înșelătoria s-a petrecut în localitatea Borgo Virgilio, din nordul Italiei. Astfel, italianul ar fi încasat peste 150 de mii de euro din pensia femeii, iar cazul a fost descoperit abia [...]
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,36 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,05 lei până la costul de 21,12 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
Acum 8 ore
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 26 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8089 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Dolarul american: 17.1863 lei, mai scump cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8923 lei; Hrivna ucraineană: 0.4055 lei; Rubla rusească: 0.2173 [...]
Acum 24 ore
21:00
Mitropolia Basarabiei obține o nouă victorie în instanță în disputa cu Mitropolia Moldovei. Curtea de Apel Chișinău a respins, pe 25 noiembrie curent, cererea Cadastrului Bunurilor Imobile și a menținut decizia prin care instituția era obligată să radieze dreptul de folosință al Mitropoliei Moldovei asupra a peste 800 de biserici-monument istoric din Republica Moldova. Litigiul [...]
18:50
Fostul vicepreședinte al organizației teritoriale Anenii Noi a partidului „Șor", declarat neconstituțional, a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare. Instanța a dispus și confiscarea a 2,9 milioane de lei, bani considerați proveniți din finanțări ilegale. Sentința a fost pronunțată marți, 25 noiembrie de magistrați, care l-au găsit vinovat de complicitate la [...]
18:20
Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va fi majorat începând cu anul viitor. Părinții vor primi cu 536 de lei mai mult decât în 2025, astfel că suma va crește de la 21.350 de lei la 21.886 de lei, informează portalul bizlaw.md. Majorarea este inclusă într-un proiect de hotărâre ce vizează modificarea anexei nr. 1 [...]
18:00
Șeful diplomației germane avertizează: Rusia rămâne o amenințare și după oprirea războiului din Ucraina # NordNews
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a avertizat cu privire la riscul de a subestima pericolul reprezentat de Rusia, chiar dacă războiul din Ucraina s-ar încheia, informează joi DPA. „Chiar dacă luptele urmează să se oprească acum, ceea ce rămâne este o Rusie agresivă și imperială ale cărei ambiții depășesc cu mult Ucraina", a spus [...]
17:10
VIDEO „Stătea de vreo 2 săptămâni acolo”. Dronă rusească, găsită într-o livadă din raionul Florești. Ce spun experții și autoritățile # NordNews
O dronă rusească de tip „Gerbera" s-a prăbușit peste casa paznicului unei livezi din Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Sătenii spun însă că aparatul s-ar fi aflat acolo de mai de mult. „E un show aici, mi se pare că. Drona ceea stătea de 2 săptămâni pe acel acoperiș. Eu știu… Este un show. (…) [...]
15:10
Antreprenorii acuză abuzuri ale administratorilor de insolvență în Moldova: firme blocate și datorii fictive # NordNews
Mai mulți oameni de afaceri din Republica Moldova trag un semnal de alarmă privind abuzurile comise de unii administratori de insolvență, care ar profita de lacune din legislație pentru a bloca activitatea companiilor și pentru a forța falimentul acestora. Potrivit antreprenorilor, aceste practici ar afecta direct climatul investițional și ar genera pierderi de milioane de [...]
14:50
Grindină uriașă în Australia: peste 95.000 de locuințe din Queensland au rămas fără curent după o furtună violentă # NordNews
O furtună de primăvară extrem de puternică a lovit statul australian Queensland, provocând căderi de grindină gigantică, avarii serioase și întreruperi masive în alimentarea cu energie electrică. Potrivit Reuters, citat de digi24.ro, peste 95.000 de locuințe au rămas în beznă, în urma fenomenelor meteo severe care au afectat coasta de est a Australiei. Biroul Național [...]
14:10
VIDEO De la Dușmani, la Veneția: 600 de măști, confecționate în nordul Republicii Moldova pentru Carnavalul din Italia # NordNews
Carnavalul de la Veneția este celebru în întreaga lume pentru măștile și costumele sale spectaculoase. Puțini știu, însă, că o parte din magia acestui festival prinde viață într-un sat mic din nordul Republicii Moldova. La Dușmani, raionul Glodeni, meșterul Victor Vădăvoi, ajutat de soția și fiica sa, confecționează anual peste 600 de măști, care, ulterior, [...]
14:00
Șase drone au survolat marți, 25 noiembrie, spațiul aerian al Republicii Moldova, iar una s-a prăbușit într-o localitate din raionul Florești. În urma acestor acțiuni, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost din nou convocat la Ministerul Afacerilor Externe pentru explicații. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat „încălcarea gravă" a spațiului aerian național, după [...]
Ieri
12:30
Sancțiunile impuse Lukoil obligă instituțiile publice să găsească noi furnizori de carburanți # NordNews
Ministerul Finanțelor avertizează autoritățile publice centrale și locale cu privire la riscurile generate de sancțiunile în privința companiei Lukoil de către SUA. Ministerul recomandă evaluarea contractelor existente și asigurarea plăților pentru serviciile deja prestate. De asemenea, autoritățile trebuie să identifice alți furnizori de carburanți pentru a preveni perturbările în aprovizionarea cu combustibil până pe 13 [...]
11:20
RCA se scumpește de astăzi pentru mai multe categorii de vehicule: șoferii tineri și mașinile electrice vor plăti mai mult # NordNews
Șoferii din Republica Moldova vor plăti, începând de astăzi, prime RCA mai mari pentru numeroase categorii de vehicule, după ce Banca Națională a aprobat un nou set de prime de referință și coeficienți de risc, elaborate în baza evoluției accidentelor și despăgubirilor din ultimii cinci ani, transmite ipn. Potrivit BNM, actualizarea reflectă: majorarea costurilor de [...]
10:10
O dronă s-a prăbușit, în urmă cu câteva minute, peste casa paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Incidentul a fost raportat imediat autorităților, iar în zonă au fost mobilizate echipele specializate ale Poliției. Potrivit informațiilor preliminare, locuința afectată se află în interiorul unei livezi private. Secția tehnico-explozivă a Poliției Florești se [...]
10:00
O dronă Shahed a survolat sudul Republicii Moldova și a intrat în spațiul aerian al României # NordNews
O dronă de tip Shahed a survolat în această dimineață sudul Republicii Moldova, incident confirmat de Poliția de Frontieră. Autoritățile au fost alertate de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, care a detectat aparatul fără pilot în zona Vinogradovca–Vulcănești, transmite IPN. Potrivit datelor operative, drona și-a continuat traiectoria către frontiera moldo-română, traversând segmentul dintre localitățile [...]
09:30
Percheziții la ex-ministrul apărării, Valeriu Pleșca. Ar fi implicat în finanțarea ilegală a partidelor din partea grupării „ȘOR” # NordNews
Ofițerii INI, împreună cu mascații din BPDS „Fulger" și procurorii PCCOCS, efectuează noi percheziții în cadrul unui dosar penal deschis pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani în proporții deosebit de mari, transmite Deschide.md. Potrivit Poliției, descinderile au loc simultan la mai multe adrese din Chișinău. Scopul anchetei este de
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,02 lei. Carburantul costă 23,37 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,04 lei până la costul de 21,17 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Ieftiniri la pompă. Tarifele carburanților pentru 25 noiembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 25 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8282 lei; Dolarul american: 17.1732 lei, mai ieftin cu 0,06 lei; Leul românesc: 3.8979 lei; Hrivna ucraineană: 0.4049 lei; Rubla rusească: 0.2193 lei; BNM nu poartă [...] Articolul Dolarul pierde forța. Curs valutar oficial, 25 noiembrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Fiecare zodie primește un impuls diferit, însă toate împărtășesc același mesaj. Ai ajuns într-un punct în care nu mai poți ignora ceea ce dorești cu adevărat. Fie că ești pregătită pentru schimbări, fie că ai nevoie de liniște sau de claritate, universul îți oferă contextul potrivit pentru a te realinia cu sensul tău personal, [...] Articolul Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
24 noiembrie 2025
18:00
Drumul Bălți–Criva, pe agenda lucrărilor. Licitația pornește curând, spune Vladimir Bolea. # NordNews
Drumul Bălți–Criva, una dintre cele mai așteptate reabilitări rutiere din nordul Republicii Moldova, ar urma să intre în construcție în anul 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, într-un interviu pentru NordNews. Potrivit ministrului, în prezent se lucrează la documentația tehnică necesară pentru lansarea licitației. „Se finalizează caietul de [...] Articolul Drumul Bălți–Criva, pe agenda lucrărilor. Licitația pornește curând, spune Vladimir Bolea. apare prima dată în NordNews.
17:30
Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu, amânat: fostul deputat nu s-a prezentat în instanță # NordNews
Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu în dosarul său penal a fost amânat, după ce fostul deputat nu s-a prezentat luni, 24 noiembrie, la ședința programată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța urma să audieze ultima declarație a inculpatului în procesul în care acesta este acuzat de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals [...] Articolul Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu, amânat: fostul deputat nu s-a prezentat în instanță apare prima dată în NordNews.
17:30
VIDEO Toamna se culeg diplomele. De ziua lor profesională, agricultorii au fost premiați pentru curaj și perseverență # NordNews
Aproape 150 de fermieri și angajați din domeniul agriculturii au fost premiați de Ziua Națională a Agricultorilor. La eveniment a participat și prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, care i-a felicitat pe agricultori, mulțumindu-le pentru munca depusă și contribuția lor la dezvoltarea economiei naționale. „Vreau să vă asigur că noi vom continua foarte persistent să investim [...] Articolul VIDEO Toamna se culeg diplomele. De ziua lor profesională, agricultorii au fost premiați pentru curaj și perseverență apare prima dată în NordNews.
16:30
Grăbiți, neatenți și aproape mereu nepedepsiți, așa pot fi descriși mulți dintre pietonii din orașul Drochia. Pentru a-i responsabiliza în privința respectării Regulamentului circulației rutiere, polițiștii au desfășurat, pe 20 noiembrie, o acțiune specială, vizând în special traversarea carosabilului în locuri interzise. „Să nu mai trecem strada (n.r în locuri necorespunzătoare). Hai că mă grăbesc. [...] Articolul VIDEO Atenție la trecere! Acțiune a poliției pentru prevenirea accidentelor cu pietoni apare prima dată în NordNews.
16:20
VIDEO Valeriu Pasat, Anatol Moraru și Grigore Friptuleac, „cetățeni de onoare” ai comunei Scumpia, r. Fălești # NordNews
Academicianul Valeriu Pasat, profesorul universitar Anatol Moraru și doctorul habilitat în științe medicale Grigore Friptuleac au devenit „cetățeni de onoare” ai satului Scumpia, raionul Fălești. Evenimentul a avut loc pe 22 noiembrie. Distincțiile au fost acordate de autoritățile locale, în semn de recunoaștere a contribuțiilor aduse de cele trei personalități, originare din Scumpia, la promovarea [...] Articolul VIDEO Valeriu Pasat, Anatol Moraru și Grigore Friptuleac, „cetățeni de onoare” ai comunei Scumpia, r. Fălești apare prima dată în NordNews.
16:00
FOTO Echipa NordNews, premiată pentru excelență în jurnalism agricol la Gala Zilei Naționale a Agricultorilor # NordNews
Echipa portalului nordnews.md a fost distinsă, pe 23 noiembrie, cu o diplomă de onoare pentru excelență în jurnalism agricol, în cadrul Galei dedicate Zilei Naționale a Agricultorilor. Alături de NordNews, au fost apreciați și colegi din redacțiile Agrobusiness, Studio-L și Ziarul Nostru. Diplomele au fost înmânate de ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga. La fel, aproape [...] Articolul FOTO Echipa NordNews, premiată pentru excelență în jurnalism agricol la Gala Zilei Naționale a Agricultorilor apare prima dată în NordNews.
14:10
Siegfried Mureșan: „Neutralitatea Republicii Moldova rămâne intactă, chiar și în contextul Schengen-ului militar” # NordNews
Într-un interviu pentru NordNews, eurodeputatul Siegfried Mureșan explică ce fel de negocieri se pregătesc pentru luna decembrie, între UE, R. Moldova și Ucraina. Totodată, aflăm de ce țara noastră îndeplinește deja condițiile pentru deschiderea negocierilor pe clustere și cum poate avansa procesul de integrare, chiar dacă Ungaria blochează Ucraina și de ce situația din Transnistria [...] Articolul Siegfried Mureșan: „Neutralitatea Republicii Moldova rămâne intactă, chiar și în contextul Schengen-ului militar” apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Un contingent format din 28 de militari moldoveni a plecat astăzi la București, unde, pe parcursul întregii săptămâni, va participa la repetițiile pentru parada militară dedicată Zilei Naționale a României, marcată anual pe 1 decembrie. Soldații moldoveni vor defila în Piața Arcului de Triumf, alături de militari români și de detașamente străine venite la eveniment, [...] Articolul Moldova își trimite militarii la repetițiile pentru parada de Ziua Națională a României apare prima dată în NordNews.
11:50
Ucraina desființează Legiunea Internațională. Voluntarii riscă redistribuirea în alte unități # NordNews
Ucraina intenționează să desființeze Legiunea Internațională din cadrul Forțelor Terestre, structura care a atras mii de voluntari străini încă din 2022, transmite Kyiv Independent, citat de digi24.ro. Aproximativ 1.000 de militari ar urma să fie transferați în regimente sau brigăzi de asalt, ceea ce provoacă îngrijorări profunde în rândul lor. Voluntarii se tem că vor [...] Articolul Ucraina desființează Legiunea Internațională. Voluntarii riscă redistribuirea în alte unități apare prima dată în NordNews.
11:50
Inspectoratul de Poliție Rîșcani a fost sesizat în după-amiaza zilei de 23 noiembrie 2025 despre un caz grav de violență produs la o stână din satul Mihăileni, potrivit comunicatului de presă al Poliției. La fața locului, polițiștii au stabilit că între un bărbat de 57 de ani și concubina sa, o femeie de 58 de [...] Articolul Femeie din Mihăileni, ucisă în urma unui conflict la o stână. Bărbatul a fost reținut apare prima dată în NordNews.
11:30
Incendiu la Cernoleuca, Dondușeni: pompierii au prevenit o explozie evacuând patru butelii de gaz # NordNews
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Flăcările au cuprins în totalitate locuința cu un nivel și o anexă, transmite IPN. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri și salvatori, care au reușit să lichideze incendiul și, [...] Articolul Incendiu la Cernoleuca, Dondușeni: pompierii au prevenit o explozie evacuând patru butelii de gaz apare prima dată în NordNews.
11:20
Tentativă de transportare ilicită a unui lot de trabucuri, stopată în postul vamal Briceni: 970 de bucăți nedeclarate # NordNews
O tentativă de transportare ilegală a unui lot comercial de trabucuri a fost contracarată în postul vamal Briceni, unde funcționarii vamali, în cooperare cu angajații IGPF, au supus unui control riguros un Volkswagen Touareg condus de un nerezident de 42 de ani, care se deplasa spre Ucraina. Deși șoferul a declarat că transportă doar bunuri [...] Articolul Tentativă de transportare ilicită a unui lot de trabucuri, stopată în postul vamal Briceni: 970 de bucăți nedeclarate apare prima dată în NordNews.
11:10
Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță că, în perioada 17–23 noiembrie 2025, a încasat peste 924,0 milioane lei la bugetul de stat, ceea ce reprezintă 103,1% din cifra de control stabilită pentru această săptămână. De la începutul anului, instituția a acumulat aproximativ 36,1 miliarde lei, contribuind semnificativ la finanțarea cheltuielilor publice. În aceeași perioadă, persoanele [...] Articolul Serviciul Vamal raportează încasări de peste 924 milioane lei într-o săptămână apare prima dată în NordNews.
11:00
Naționala Moldovei de fotbal U-15 a încheiat pe locul secund Turneul de Dezvoltare UEFA desfășurat la Vadul lui Vodă, în incinta Centrului de Pregătire a Selecționatelor Moldovei, transmite IPN. În ultimul meci al competiției, micii „tricolori” au obținut o victorie categorică, scor 3-0, în fața selecționatei Azerbaidjanului. Golurile Moldovei au fost marcate de Roman Romandaș, [...] Articolul Moldova U-15 se clasează pe locul doi la Turneul de Dezvoltare UEFA apare prima dată în NordNews.
10:30
Agenția Servicii Publice (ASP) a lansat un nou serviciu electronic care le permite operatorilor din domeniul cazării turistice să solicite online certificatul de clasificare a structurilor de primire turistică. Cererea se depune direct pe platforma de dezvoltare a serviciilor electronice, eliminând necesitatea deplasării la subdiviziunile ASP, transmite IPN. Serviciul este gratuit și poate fi accesat [...] Articolul ASP lansează un serviciu digital pentru operatorii de cazare turistică apare prima dată în NordNews.
10:30
Judocanii moldoveni au reușit o nouă performanță pe scena internațională, cucerind șapte medalii la Cupa Europei de judo pentru juniori, transmite IPN. Sportivii au obținut o medalie de aur, câștigată de Nelu Malic la categoria de 55 kg, o medalie de argint, obținută de Maria Rusu la categoria 63 kg, și cinci medalii de bronz. [...] Articolul Performanță pentru Moldova: 7 medalii la Cupa Europei de judo pentru juniori apare prima dată în NordNews.
10:20
SUA și Ucraina anunță o „nouă versiune” a planului de pace: actualizat, perfecționat și încă în negociere # NordNews
Statele Unite și Ucraina afirmă că au elaborat un „plan de pace actualizat și perfecționat” pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia, anunț făcut într-o declarație comună după discuțiile purtate la Geneva, transmite Reuters, citat de digi24.ro. Noua propunere se bazează pe un plan anterior din perioada administrației Trump, considerat de Kiev și aliații [...] Articolul SUA și Ucraina anunță o „nouă versiune” a planului de pace: actualizat, perfecționat și încă în negociere apare prima dată în NordNews.
10:00
Greva de trei zile paralizează Belgia: transport, servicii publice și aeroporturi afectate de protestele împotriva austerității # NordNews
Belgia se confruntă, începând de luni, cu o grevă de trei zile organizată de principalele sindicate, în semn de protest față de măsurile de austeritate anunțate de guvernul federal, relatează dpa, citat de agerpres.ro. Autoritățile și operatorii de transport avertizează asupra unor perturbări semnificative în traficul feroviar, aerian și în serviciile publice. Compania publică de [...] Articolul Greva de trei zile paralizează Belgia: transport, servicii publice și aeroporturi afectate de protestele împotriva austerității apare prima dată în NordNews.
09:40
Atacuri rusești în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Avioane militare au fost ridicate de la sol # NordNews
În noaptea de duminică spre luni, Rusia a lansat noi atacuri asupra unor zone din sudul Ucrainei aflate în apropierea graniței cu România. Ca măsură de precauție, Ministerul Apărării de la București a anunțat că două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate în aer pentru monitorizarea situației. Autoritățile române precizează că nicio dronă nu a [...] Articolul Atacuri rusești în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Avioane militare au fost ridicate de la sol apare prima dată în NordNews.
08:00
Astăzi, la începutul săptămânii, nordul Republicii Moldova se bucură de mai mult soare, însă încărcămintele rămân stabilite. Valorile termice vor fi cuprinse între +1 și +5 grade Celsius, probabilitatea de precipitații este de aproximativ 5%, umiditatea aerului se situează în jur de 75%, iar vântul va sufla cu circa 11 km/h. Mâine, vremea va deveni [...] Articolul Soare, dar temperaturi scăzute în nordul țării apare prima dată în NordNews.
