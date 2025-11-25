Ieftiniri la pompă. Tarifele carburanților pentru 25 noiembrie
NordNews, 25 noiembrie 2025 07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,02 lei. Carburantul costă 23,37 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,04 lei până la costul de 21,17 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...]
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
07:40
Acum o oră
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 25 noiembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8282 lei; Dolarul american: 17.1732 lei, mai ieftin cu 0,06 lei; Leul românesc: 3.8979 lei; Hrivna ucraineană: 0.4049 lei; Rubla rusească: 0.2193 lei; BNM nu poartă [...]
Acum 2 ore
06:40
Fiecare zodie primește un impuls diferit, însă toate împărtășesc același mesaj. Ai ajuns într-un punct în care nu mai poți ignora ceea ce dorești cu adevărat. Fie că ești pregătită pentru schimbări, fie că ai nevoie de liniște sau de claritate, universul îți oferă contextul potrivit pentru a te realinia cu sensul tău personal, [...]
Acum 24 ore
18:00
Drumul Bălți–Criva, pe agenda lucrărilor. Licitația pornește curând, spune Vladimir Bolea. # NordNews
Drumul Bălți–Criva, una dintre cele mai așteptate reabilitări rutiere din nordul Republicii Moldova, ar urma să intre în construcție în anul 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, într-un interviu pentru NordNews. Potrivit ministrului, în prezent se lucrează la documentația tehnică necesară pentru lansarea licitației. „Se finalizează caietul de [...]
17:30
Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu, amânat: fostul deputat nu s-a prezentat în instanță # NordNews
Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu în dosarul său penal a fost amânat, după ce fostul deputat nu s-a prezentat luni, 24 noiembrie, la ședința programată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța urma să audieze ultima declarație a inculpatului în procesul în care acesta este acuzat de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals [...]
17:30
VIDEO Toamna se culeg diplomele. De ziua lor profesională, agricultorii au fost premiați pentru curaj și perseverență # NordNews
Aproape 150 de fermieri și angajați din domeniul agriculturii au fost premiați de Ziua Națională a Agricultorilor. La eveniment a participat și prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, care i-a felicitat pe agricultori, mulțumindu-le pentru munca depusă și contribuția lor la dezvoltarea economiei naționale. „Vreau să vă asigur că noi vom continua foarte persistent să investim [...]
16:30
Grăbiți, neatenți și aproape mereu nepedepsiți, așa pot fi descriși mulți dintre pietonii din orașul Drochia. Pentru a-i responsabiliza în privința respectării Regulamentului circulației rutiere, polițiștii au desfășurat, pe 20 noiembrie, o acțiune specială, vizând în special traversarea carosabilului în locuri interzise. „Să nu mai trecem strada (n.r în locuri necorespunzătoare). Hai că mă grăbesc. [...]
16:20
VIDEO Valeriu Pasat, Anatol Moraru și Grigore Friptuleac, „cetățeni de onoare” ai comunei Scumpia, r. Fălești # NordNews
Academicianul Valeriu Pasat, profesorul universitar Anatol Moraru și doctorul habilitat în științe medicale Grigore Friptuleac au devenit „cetățeni de onoare" ai satului Scumpia, raionul Fălești. Evenimentul a avut loc pe 22 noiembrie. Distincțiile au fost acordate de autoritățile locale, în semn de recunoaștere a contribuțiilor aduse de cele trei personalități, originare din Scumpia, la promovarea [...]
16:00
FOTO Echipa NordNews, premiată pentru excelență în jurnalism agricol la Gala Zilei Naționale a Agricultorilor # NordNews
Echipa portalului nordnews.md a fost distinsă, pe 23 noiembrie, cu o diplomă de onoare pentru excelență în jurnalism agricol, în cadrul Galei dedicate Zilei Naționale a Agricultorilor. Alături de NordNews, au fost apreciați și colegi din redacțiile Agrobusiness, Studio-L și Ziarul Nostru. Diplomele au fost înmânate de ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga. La fel, aproape [...]
14:10
Siegfried Mureșan: „Neutralitatea Republicii Moldova rămâne intactă, chiar și în contextul Schengen-ului militar” # NordNews
Într-un interviu pentru NordNews, eurodeputatul Siegfried Mureșan explică ce fel de negocieri se pregătesc pentru luna decembrie, între UE, R. Moldova și Ucraina. Totodată, aflăm de ce țara noastră îndeplinește deja condițiile pentru deschiderea negocierilor pe clustere și cum poate avansa procesul de integrare, chiar dacă Ungaria blochează Ucraina și de ce situația din Transnistria [...]
12:30
Un contingent format din 28 de militari moldoveni a plecat astăzi la București, unde, pe parcursul întregii săptămâni, va participa la repetițiile pentru parada militară dedicată Zilei Naționale a României, marcată anual pe 1 decembrie. Soldații moldoveni vor defila în Piața Arcului de Triumf, alături de militari români și de detașamente străine venite la eveniment, [...]
11:50
Ucraina desființează Legiunea Internațională. Voluntarii riscă redistribuirea în alte unități # NordNews
Ucraina intenționează să desființeze Legiunea Internațională din cadrul Forțelor Terestre, structura care a atras mii de voluntari străini încă din 2022, transmite Kyiv Independent, citat de digi24.ro. Aproximativ 1.000 de militari ar urma să fie transferați în regimente sau brigăzi de asalt, ceea ce provoacă îngrijorări profunde în rândul lor. Voluntarii se tem că vor [...]
11:50
Inspectoratul de Poliție Rîșcani a fost sesizat în după-amiaza zilei de 23 noiembrie 2025 despre un caz grav de violență produs la o stână din satul Mihăileni, potrivit comunicatului de presă al Poliției. La fața locului, polițiștii au stabilit că între un bărbat de 57 de ani și concubina sa, o femeie de 58 de [...]
11:30
Incendiu la Cernoleuca, Dondușeni: pompierii au prevenit o explozie evacuând patru butelii de gaz # NordNews
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Flăcările au cuprins în totalitate locuința cu un nivel și o anexă, transmite IPN. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri și salvatori, care au reușit să lichideze incendiul și, [...]
11:20
Tentativă de transportare ilicită a unui lot de trabucuri, stopată în postul vamal Briceni: 970 de bucăți nedeclarate # NordNews
O tentativă de transportare ilegală a unui lot comercial de trabucuri a fost contracarată în postul vamal Briceni, unde funcționarii vamali, în cooperare cu angajații IGPF, au supus unui control riguros un Volkswagen Touareg condus de un nerezident de 42 de ani, care se deplasa spre Ucraina. Deși șoferul a declarat că transportă doar bunuri [...]
11:10
Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță că, în perioada 17–23 noiembrie 2025, a încasat peste 924,0 milioane lei la bugetul de stat, ceea ce reprezintă 103,1% din cifra de control stabilită pentru această săptămână. De la începutul anului, instituția a acumulat aproximativ 36,1 miliarde lei, contribuind semnificativ la finanțarea cheltuielilor publice. În aceeași perioadă, persoanele [...]
11:00
Naționala Moldovei de fotbal U-15 a încheiat pe locul secund Turneul de Dezvoltare UEFA desfășurat la Vadul lui Vodă, în incinta Centrului de Pregătire a Selecționatelor Moldovei, transmite IPN. În ultimul meci al competiției, micii „tricolori" au obținut o victorie categorică, scor 3-0, în fața selecționatei Azerbaidjanului. Golurile Moldovei au fost marcate de Roman Romandaș, [...]
10:30
Agenția Servicii Publice (ASP) a lansat un nou serviciu electronic care le permite operatorilor din domeniul cazării turistice să solicite online certificatul de clasificare a structurilor de primire turistică. Cererea se depune direct pe platforma de dezvoltare a serviciilor electronice, eliminând necesitatea deplasării la subdiviziunile ASP, transmite IPN. Serviciul este gratuit și poate fi accesat [...]
10:30
Judocanii moldoveni au reușit o nouă performanță pe scena internațională, cucerind șapte medalii la Cupa Europei de judo pentru juniori, transmite IPN. Sportivii au obținut o medalie de aur, câștigată de Nelu Malic la categoria de 55 kg, o medalie de argint, obținută de Maria Rusu la categoria 63 kg, și cinci medalii de bronz. [...]
10:20
SUA și Ucraina anunță o „nouă versiune” a planului de pace: actualizat, perfecționat și încă în negociere # NordNews
Statele Unite și Ucraina afirmă că au elaborat un „plan de pace actualizat și perfecționat" pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia, anunț făcut într-o declarație comună după discuțiile purtate la Geneva, transmite Reuters, citat de digi24.ro. Noua propunere se bazează pe un plan anterior din perioada administrației Trump, considerat de Kiev și aliații [...]
10:00
Greva de trei zile paralizează Belgia: transport, servicii publice și aeroporturi afectate de protestele împotriva austerității # NordNews
Belgia se confruntă, începând de luni, cu o grevă de trei zile organizată de principalele sindicate, în semn de protest față de măsurile de austeritate anunțate de guvernul federal, relatează dpa, citat de agerpres.ro. Autoritățile și operatorii de transport avertizează asupra unor perturbări semnificative în traficul feroviar, aerian și în serviciile publice. Compania publică de [...]
09:40
Atacuri rusești în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Avioane militare au fost ridicate de la sol # NordNews
În noaptea de duminică spre luni, Rusia a lansat noi atacuri asupra unor zone din sudul Ucrainei aflate în apropierea graniței cu România. Ca măsură de precauție, Ministerul Apărării de la București a anunțat că două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate în aer pentru monitorizarea situației. Autoritățile române precizează că nicio dronă nu a [...]
Ieri
08:00
Astăzi, la începutul săptămânii, nordul Republicii Moldova se bucură de mai mult soare, însă încărcămintele rămân stabilite. Valorile termice vor fi cuprinse între +1 și +5 grade Celsius, probabilitatea de precipitații este de aproximativ 5%, umiditatea aerului se situează în jur de 75%, iar vântul va sufla cu circa 11 km/h. Mâine, vremea va deveni [...]
06:50
Horoscopul zilei de 25 noiembrie 2025 îți oferă astăzi un tablou complex de energii, iar fiecare zodie este ghidată într-o direcție diferită. E o zi în care ești îndemnată să-ți asculti instinctele, să observi mesajele subtile ale oamenilor din jur și să-ți acorzi timpul necesar pentru a reflecta, potrivit catine.ro. Ziua de astăzi îți [...]
23 noiembrie 2025
11:20
Noaptea trecută, în jurul orei 03:00, un schimb valutar din municipiul Florești a fost ținta unui furt de proporții. Poliția a fost alertată de o companie privată de pază, responsabilă de securitatea sediului. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat dispariția unei sume mari de bani. Potrivit primelor verificări, hoții ar fi pătruns în clădire [...]
11:00
VIDEO Explozie masivă la o termocentrală din regiunea Moscova, după un atac cu drone atribuit Ucrainei # NordNews
O explozie puternică a zguduit duminică dimineața regiunea Moscova, după ce centrala termoelectrică Șatura, aflată la aproximativ 120 km est de Kremlin, ar fi fost lovită de drone ucrainene. Atacul a provocat un incendiu de proporții și a forțat autoritățile ruse să activeze sistemele de alimentare de rezervă cu energie electrică și termică, transmite Reuters, [...]
09:00
Președintele american Donald Trump spune că planul său de pace pentru Ucraina, criticat atât la Kiev, cât și la Washington, nu este în forma finală. Liderul de la Casa Albă a declarat sâmbătă, 22 noiembrie, că „războiul trebuie să se încheie într-un fel sau altul", dar a menționat că actuala propunere poate fi modificată, transmite [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:40
Horoscopul zilei
21 noiembrie 2025
19:40
VIDEO Cinci școli din raionul Florești urmează să fie închise. Localnicii se tem că satele lor vor rămâne fără copii și fără viitor # NordNews
Cinci instituții de învățământ din raionul Florești urmează să fie închise. Este vorba de gimnaziile din satele Hârtop, Iliciovca, Cernița, Sârbești și Târgul Vertiujeni. O decizie în acest sens a fost luată, pe 20 noiembrie curent, de Consiliul Raional pentru optimizarea cheltuielilor și asigurarea unui proces educațional eficient. „Școlile au fost optimizate de faptul [...] Articolul VIDEO Cinci școli din raionul Florești urmează să fie închise. Localnicii se tem că satele lor vor rămâne fără copii și fără viitor apare prima dată în NordNews.
18:50
CEC, la 28 de ani de activitate // Maia Sandu: „Îmi exprim recunoștința pentru efortul depus în protejarea proceselor democratice ale Republicii Moldova” # NordNews
Președintele Maia Sandu a participat, astăzi, la evenimentul dedicat celei de-a 28-a aniversări a Comisiei Electorale Centrale. În cadrul unui discurs, șeful statului a evocat rolul jucat de CEC în protejarea democrației și a votului liber. Potrivit Maiei Sandu, pe parcursul celor 28 de ani, sistemul electoral al Republicii Moldova a cunoscut reforme importante, iar [...] Articolul CEC, la 28 de ani de activitate // Maia Sandu: „Îmi exprim recunoștința pentru efortul depus în protejarea proceselor democratice ale Republicii Moldova” apare prima dată în NordNews.
18:00
VIDEO Zelenski, după planul Trump–Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie riscăm să pierdem un partener esențial” # NordNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ieșit cu un mesaj poporului, după publicarea așa-numitului plan de pace Trump–Putin pentru încheierea războiului. Liderul de la Kiev a vorbit despre „una dintre cele mai grele perioade” din istoria țării și despre o „alegere foarte dificilă”: fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde „un partener esențial”. Într-un discurs [...] Articolul VIDEO Zelenski, după planul Trump–Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie riscăm să pierdem un partener esențial” apare prima dată în NordNews.
15:50
În arest, dar cu bonus de la Consiliul Raional. Vladimir Mizdrenco ar putea primi un premiu de peste 10 mii de lei „pentru rezultate” # NordNews
Președintele socialist al raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, aflat în arest preventiv într-un dosar privind presupuse acțiuni de destabilizare și instruiri în Serbia, ar putea beneficia de „premiu anual” din partea Consiliului Raional. Suma reprezintă 50% din salariul lunar. Un proiect de decizie în acest sens a fost publicat pe site-ul instituției vineri, 14 noiembrie 2025. [...] Articolul În arest, dar cu bonus de la Consiliul Raional. Vladimir Mizdrenco ar putea primi un premiu de peste 10 mii de lei „pentru rezultate” apare prima dată în NordNews.
15:30
Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, propuși pentru funcția de viceprimari ai Chișinăului # NordNews
Actuala șefă a Direcției generale finanțe, Olesea Pșenițchi, și consilierul în Cabinetul primarului general, Victor Pruteanu, sunt înaintați pentru funcțiile de viceprimari ai capitalei. Candidaturile au fost prezentate de către primarul Ion Ceban la ședința Consiliului municipal Chișinău, transmite IPN. Edilul a propus includerea pe ordinea de zi a ședinței CMC a proiectelor privind numirea [...] Articolul Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu, propuși pentru funcția de viceprimari ai Chișinăului apare prima dată în NordNews.
15:10
O întrevedere între reprezentanții Republicii Moldova și României a avut loc joi, 20 noiembrie 2025, la Chișinău, pentru consolidarea cooperării în domeniul ocupării forței de muncă. La discuții au participat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, directoarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) din R. Moldova, Raisa Dogaru, și directorul ANOFM România, [...] Articolul R. Moldova și România discută bune practici în ocuparea forței de muncă apare prima dată în NordNews.
14:50
Un accident rutier fără victime a avut loc vineri, 21 noiembrie, la ieșirea din municipiul Bălți spre raionul Sângerei, după ce două automobile s-au ciocnit în trafic. Poliția a fost sesizată în cursul zilei despre incident. Potrivit informațiilor oferite de ofițerul de presă, Lilia Harea, un șofer aflat la volanul unui Volkswagen Caddy efectua o manevră [...] Articolul VIDEO Neatenția la volan lovește din nou: Accident rutier la ieșirea din Bălți apare prima dată în NordNews.
14:20
În arest, dar cu bonus de la Consiliul Raional. Vladimir Mizdrenco va primi un premiu de peste 10 mii de lei „pentru rezultate” # NordNews
Președintele socialist al raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, aflat în arest preventiv într-un dosar privind presupuse acțiuni de destabilizare și instruiri în Serbia, va beneficia de „premiu anual” din partea Consiliului Raional. Suma reprezintă 50% din salariul lunar. O decizie în acest sens a fost publicată pe site-ul instituției vineri, 14 noiembrie 2025. Atât el, cât [...] Articolul În arest, dar cu bonus de la Consiliul Raional. Vladimir Mizdrenco va primi un premiu de peste 10 mii de lei „pentru rezultate” apare prima dată în NordNews.
13:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit vineri, 21 noiembrie, cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, la Chișinău, în contextul preluării de statul nostru a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul, care se desfășoară sub motto-ul „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței”, va pune accent pe promovarea păcii, sprijinirea [...] Articolul Maia Sandu, întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei apare prima dată în NordNews.
12:40
FOTO Țigări ascunse sub capotă, descoperite la Sculeni: șofer din R. Moldova prins cu 480 de pachete nedeclarate # NordNews
Un șofer de 36 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost prins la postul vamal Sculeni în timp ce încerca să scoată din țară 480 de pachete de țigări ascunse sub capota mașinii. Bărbatul se afla la volanul unui Citroën C5 Aircross și a declarat vameșilor că nu are bunuri care trebuie declarate. Potrivit [...] Articolul FOTO Țigări ascunse sub capotă, descoperite la Sculeni: șofer din R. Moldova prins cu 480 de pachete nedeclarate apare prima dată în NordNews.
20 noiembrie 2025
21:30
Surpriză neplăcută dis-de-dimineață pentru șoferii din nordul țării. Zeci de conducători auto au fost trași pe dreapta de polițiști, în cadrul unui filtru instalat pe traseul M5, în raionul Rîșcani. Acțiunea are scopul de a preveni accidentele rutiere și de a-i atenționa pe șoferi să adopte o conduită prudentă în condiții de vreme schimbătoare. „De [...] Articolul VIDEO Filtru matinal pe traseul M5: șoferi trași pe dreapta la Rîșcani apare prima dată în NordNews.
16:30
Ilie Ilașcu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu: Republica Moldova în doliu național # NordNews
Ilie Ilașcu, fost deținut politic, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova și fost senator al României, a fost înmormântat joi cu onoruri militare la Cimitirul Bellu din București. El a încetat din viață pe 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani, transmite IPN. Slujba de pomenire a fost oficiată la Biserica Sfânta Sofia de un [...] Articolul Ilie Ilașcu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu: Republica Moldova în doliu național apare prima dată în NordNews.
16:00
Abonamentele pentru troleibuze și autobuze din Bălți vor fi vândute în rețeaua de farmacii Hippocrates # NordNews
În municipiul Bălți, procurarea abonamentelor pentru transportul public devine mai accesibilă. Primarul Alexandr Petkov a anunțat pe Facebook că, începând cu data de 23 ale lunii, biletele de călătorie valabile atât pentru troleibuze, cât și pentru autobuze vor putea fi procurate în farmaciile rețelei Hippocrates. Potrivit edilului, decizia vine pentru a facilita accesul locuitorilor la [...] Articolul Abonamentele pentru troleibuze și autobuze din Bălți vor fi vândute în rețeaua de farmacii Hippocrates apare prima dată în NordNews.
15:50
Cantități mari de marijuana și plante de cannabis, descoperite în două localități din Edineț: doi bărbați cercetați # NordNews
Polițiștii și procurorii din Edineț au documentat activitatea ilegală a doi bărbați din satele Goleni și Cupcini, în cadrul unor acțiuni menite să combată traficul ilicit de droguri. La domiciliul unui bărbat de 48 de ani din Goleni, oamenii legii au descoperit aproximativ 3,6 kg de masă vegetală uscată și mărunțită, presupusă marijuana, sute de [...] Articolul Cantități mari de marijuana și plante de cannabis, descoperite în două localități din Edineț: doi bărbați cercetați apare prima dată în NordNews.
15:40
Aeroportul Chișinău preia alimentarea cu combustibil Jet A1: Lukoil mai furnizează kerosen două zile # NordNews
Aeroportul Internațional Chișinău anunță că, începând de astăzi, este pregătit să asigure alimentarea aeronavelor cu combustibil Jet A1, dispunând de infrastructura tehnică necesară, personal calificat și tarife stabilite pentru acest serviciu. Combustibilul provine din surse europene, transmite IPN. Totuși, în următoarele două zile, Lukoil Moldova va continua să furnizeze kerosen, în baza stocurilor rămase. În [...] Articolul Aeroportul Chișinău preia alimentarea cu combustibil Jet A1: Lukoil mai furnizează kerosen două zile apare prima dată în NordNews.
15:20
Bilanțul atacurilor rusești produse în noaptea de 19 noiembrie asupra regiunii Ternopil a urcat la 26 de morți, printre victime aflându-se și trei copii, transmite IPN. Alte 22 de persoane sunt în continuare dispărute, în timp ce zeci de oameni au fost răniți. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pentru operațiunile de salvare au fost mobilizați [...] Articolul Atac sângeros în Ternopil: 26 de persoane au murit, iar 22 sunt date dispărute apare prima dată în NordNews.
15:10
Glovo și Mastercard dau startul campaniei Happy Monday pentru comenzile din aplicație – de la restaurantele tale preferate până la magazine și farmacii. Noiembrie și decembrie vin cu o surpriză pentru cei ce achită cu Mastercard – în fiecare luni, prima comandă prin Glovo este livrată gratuit. Reducerea se aplică automat tuturor celor care aleg [...] Articolul Happy Monday: Livrare gratuită Glovo în fiecare luni, cu Mastercard apare prima dată în NordNews.
14:50
UE respinge planul de pace Trump–Putin: „Pacea nu poate fi o capitulare. Ucrainenii și europenii trebuie consultați” # NordNews
Uniunea Europeană a respins ferm noul plan de pace american atribuit tandemului Trump–Putin, care ar solicita Ucrainei să cedeze teritorii ocupate și să își reducă armata la jumătate, relatează Reuters. Diplomații europeni avertizează că o astfel de propunere ar echivala cu o capitulare impusă Kievului, potrivit digi24.ro. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat la [...] Articolul UE respinge planul de pace Trump–Putin: „Pacea nu poate fi o capitulare. Ucrainenii și europenii trebuie consultați” apare prima dată în NordNews.
14:00
Radu Albot, în sferturile turneului ATP Challenger din Egipt după o revenire spectaculoasă # NordNews
Tenismenul moldovean Radu Albot s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ATP Challenger de la Soma Bay, Egipt, după o victorie în trei seturi în fața britanicului Giles Hussey, scor 1-6, 7-6, 6-3, transmite IPN. Deși ocupă locul 448 ATP, Albot a reușit să-l învingă pe adversarul clasat cu peste 100 de poziții mai [...] Articolul Radu Albot, în sferturile turneului ATP Challenger din Egipt după o revenire spectaculoasă apare prima dată în NordNews.
13:30
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Suveranitate la joasă altitudine: când radarele tac, mizăm ferm pe urechea polițistului de frontieră # NordNews
Ritualul de joi dimineață s-a consumat din nou la Ministerul de Externe. Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat pentru a i se înmâna, a câta oară?, „protestul ferm” al Chișinăului. Motivul: o nouă dronă rusească a decis să facă turism aerian neautorizat prin sud-estul Moldovei, ignorând cu desăvârșire liniile de pe hartă. Dincolo de limbajul [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Suveranitate la joasă altitudine: când radarele tac, mizăm ferm pe urechea polițistului de frontieră apare prima dată în NordNews.
13:20
Jurnaliștii din Europa de Est, între tortură, arestări și dezinformare: lupta pentru adevăr continuă # NordNews
Libertatea presei în Europa de Est trece prin una dintre cele mai dificile perioade. De la jurnaliști ucisi în închisori rusești, până la arestări arbitrare în Georgia, supraveghere digitală în Azerbaidjan și represiune totală în Belarus, profesioniștii media se află în prima linie a unor regimuri care încearcă să reducă la tăcere vocile independente. Jurnalista [...] Articolul Jurnaliștii din Europa de Est, între tortură, arestări și dezinformare: lupta pentru adevăr continuă apare prima dată în NordNews.
13:00
Parada de 1 Decembrie prinde contur: militarii români și aliați au început repetițiile în poligonul Ghencea # NordNews
Bucureștiul intră în atmosfera pregătirilor pentru Parada Militară de Ziua Națională, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului. Ministerul Apărării Naționale anunță că militarii au dat startul repetițiilor, miercuri, în poligonul Ghencea, unde a avut loc prima sesiune de antrenament, transmite agerpres.ro. „Am dat startul antrenamentelor pentru Parada Militară de 1 Decembrie! Astăzi, în [...] Articolul Parada de 1 Decembrie prinde contur: militarii români și aliați au început repetițiile în poligonul Ghencea apare prima dată în NordNews.
