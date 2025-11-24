Ultimul cuvânt al lui Constantin Țuțu, amânat: fostul deputat nu s-a prezentat în instanță

11:00

O tânără de 23 de ani a murit după un accident rutier produs noaptea trecută pe traseul Rîșcani–Mihăileni. Șoferul mașinii a părăsit locul tragediei, iar poliția a stabilit că acesta nu deține permis de conducere. Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 01:00, pe traseul Rîșcani–Mihăileni. Poliția [...]