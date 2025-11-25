Extinderea proiectelor culturale comune dintre România și Republica Moldova, discutate de ministrul Cristian Jardan și ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu
Extinderea proiectelor culturale comune dintre România și Republica Moldova, discutate de ministrul Cristian Jardan și ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu # Moldpres
Proiectele culturale derulate între Republica Moldova și România și oportunitățile de consolidare a acestora au fost discutate și analizate în cadrul întrevederii dintre ministrul Culturii, Cristian Jardan, și ambasadorul României, Cristian-Leo...
Ministrul Educației anunță lansarea unei campanii naționale de informare în școli privind riscurile consumului și comercializării drogurilor # Moldpres
Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne vor lansa, începând cu luna decembrie, o campanie amplă de informare în instituțiile de învățământ despre riscurile asociate consumului și comercializării drogurilor. Anunțul a fost făc...
Drumarii vor fi alertați de operatorii serviciului 112 în cazul accidentelor rutiere sau incidentelor legate de infrastructură și condițiile meteo # Moldpres
Informațiile privind incidentele ce afectează infrastructura rutieră, inclusiv în situații provocate de condiții meteorologice dificile vor fi transmise în timp real de către operatorii serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112. Un acord &icir...
BTA: Șase răniți, inclusiv doi copii, într-un atac nocturn cu drone asupra regiunii Odesa # Moldpres
Șase persoane, printre care doi copii, au fost rănite în urma unui atac masiv cu drone rusești desfășurat noaptea asupra orașului Odesa și a regiunii, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, transmite BTA.Potrivit acestuia, au fost...
Guvernatoarea Anca Dragu, la „Săptămâna Carierei la BNM”: „Cultura organizațională este fundamentul pe care construim încredere și servim interesul public” # Moldpres
Banca centrală și publicul larg trebuie să existe un dialog deschis și transparent, care să faciliteze înțelegerea proceselor și deciziilor de consolidare a stabilității sistemului financiar-bancar. Declarația a fost făcută, marți, 25 noiembrie, de către guver...
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Republica Moldova este pregătită să treacă la următoarea etapă de aderare la UE” # Moldpres
Republica Moldova este pregătită să treacă la următoarea etapă de aderare la UE și să deschidă negocierile pe clusterele relevante. Nu există motive tehnice pentru a întârzia acest proces. Mesajul a fost transmis marți, 25 noiembrie, de eurodeputatul Siegfr...
Implementarea votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie, în atenția CEC # Moldpres
Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES) a prezentat marți, 25 noiembrie, în cadrul unui eveniment găzduit de Comisia Electorală Centrală (CEC), raportul privind monitorizarea implementării votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 2...
Rămân de soluționat detalii sensibile din planul de pace propus de SUA, potrivit Casei Albe # Moldpres
Statele Unite au obținut 'progrese imense' către încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia, dar unele detalii sensibile necesită discuții suplimentare, a transmis marți Casa Albă, potrivit agențiilor AFP și Reuters.„Săptămâ...
Parlamentul s-a alăturat Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Clădirea legislativului a fost iluminată în oranj # Moldpres
Marți, când este marcată Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, clădirea legislativului a fost iluminată în oranj, culoare utilizată la nivel internațional ca simbol al luptei împotriva violenței asupra femeilor. Astf...
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: „Îmi doresc ca R. Moldova să devină un stat membru al UE care influențează deciziile” # Moldpres
Parlamentul European își reafirmă sprijinul pentru un proces de aderare accelerat a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Astfel, forul european susține începerea negocierilor pe capitole, fapt menționat și într-o rezoluție recent aprobată. Mesajul a ...
Ocuparea forței de muncă, semnificativ mai mare la oraș decât la sat: diferență de peste 16 puncte procentuale # Moldpres
Ocuparea forței de muncă în Republica Moldova rămâne semnificativ mai ridicată în orașe decât la sate, aproape jumătate dintre locuitorii urbani având un loc de muncă, comparativ cu o treime dintre cei din mediul rural, arată datele recensăm...
Tarifele pentru polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) se modifică începând cu data de 25 noiembrie curent. Decizia este aplicată în baza noilor prime de referință aprobate de Banca Națională a Moldovei (BNM), comunică MOLDPR...
Locuitorii capitalei vor putea procura pomi de Crăciun în cadrul târgurilor organizate în toate sectoarele orașului. Acestea vor avea loc în perioada 8 - 31 decembrie, comunică MOLDPRES.Potrivit primăriei capitalei, preturile de sector vor stabili ...
Consolidarea cooperării interinstituționale pentru avansarea în parcursul european, discutată la Conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană” # Moldpres
Modalitățile de îmbunătățire a cooperării dintre Parlament, Guvern și societatea civilă, pentru a asigura transparența, participarea publică și o comunicare eficientă la toate etapele integrării europene, au fost discutate în cadrul Conferinței „Pa...
Ministerul de Interne și Poliția propun pedepse mai dure pentru contrabanda cu droguri: până la 20 de ani de închisoare pentru implicarea minorilor # Moldpres
Ministerul Afacerilor Interne și Poliția propun revizuirea legislației, prin înăsprire pedepselor aplicate persoanelor care se implică în traficul de droguri și armament. Legislația va prevedea sancțiuni mult mai severe pentru și contrabanda cu droguri și ar...
Republica Moldova și Consiliul Europei își consolidează cooperarea în domeniile cheie pentru integrarea europeană # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit, astăzi, cu Șeful Oficiului Consiliului Europei (CoE) la Chișinău, Falk Lange. Oficialul a apreciat progresul țării noastre în parcursul european și a asigurat că Republica Moldova va continua să beneficiez...
Noi condamnări în dosarul „Șor”. Vicepreședintele filialei Anenii Noi riscă patru ani și jumătate de închisoare # Moldpres
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor”, găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat, a fost condamnat la patru ani și șase luni de înch...
Transplantul de cord devine prioritate națională. Mai multe instituții medicale din țară au semnat parteneriate cu Ucraina # Moldpres
USMF „Nicolae Testemițanu”, SCR „Timofei Moșneaga” și Institutul Inimii al Ministerului Sănătății al Ucrainei au semnat memorandumuri bilaterale de colaborare. Documentele prevăd colaborarea în cardiologie, chirurgie cardiacă, chirurgie vasc...
Șase orașe din R. Moldova au primit utilaje pentru intervenții rapide în situații de urgență din partea UE # Moldpres
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor fi mai bine protejați în fața calamităților, după ce de întreprinderile municipale au recepționat seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai pr...
FOTO // Șase localități au primit utilaje pentru intervenții rapide în situații de urgență din partea UE # Moldpres
Șase orașe din Republica Moldova – Drochia, Iargara, Sângerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir – au recepționat astăzi seturi moderne de utilaje pentru intervenții în situații de urgență, în valoare totală de aproape 2 milioane de lei. Ech...
GALERIE FOTO // Conferința de inițiere a programului național „Transplantul de cord în Republica Moldova” # Moldpres
La Spitalul Clinic Republican (SCR) „Timofei Moșneaga a vut loc conferința de inițiere a programului național „Transplantul de cord în Republica Moldova”. În cadrul Conferinței au fost semnate Memorandumuri bilaterale de colaborare în...
Curtea de Apel Centru a respins drept nefondate apelurile depuse de avocații Irinei Lozovan și ai soțului acesteia împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău și a menținut condamnările aplicate celor doi: șase ani de închisoare pentru fosta deputată și cin...
Parlamentul Republicii Moldova, angajament deplin pentru integrarea europeană. Marcel Spătari: „Suntem într-o cursă contra cronometru, care implică toate autoritățile” # Moldpres
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un proiect național, iar autoritățile își propun să eficientizeze cooperarea dintre Parlament, Guvern și societate, având ca obiectiv final consolidarea transparenței și a participării publice în &i...
Drona apărută pe radare în cursul dimineţii de marţi în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi din România a fost găsită căzută în judeţul Vaslui, în zona localităţii Puieşti, a declarat, marţi, ministrul român al Apărării Naţionale...
Oficial american: Ucraina ar fi acceptat planul de pace propus de SUA. Discuțiile continuă la Abu Dhabi # Moldpres
Ucraina a acceptat planul de pace propus de Statele Unite ale Americii, însă anumite detalii urmează să fie finalizate, a declarat pentru CBS News un oficial american. Potrivit sursei, delegația ucraineană se află astăzi la Abu Dhabi, unde ministrul american Driscoll...
Platforma TUX, în vizorul autorităților. Comisia pentru economie și finanțe recomandă blocarea contactelor suspecte pe aplicațiile de mesagerie # Moldpres
Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a organizat astăzi audieri pe cazul platformei TUX, în urma căruia zeci de moldoveni au pierdut mii de euro. După audieri, membrii comisiei au venit cu recomandări și urmează să propună modificări legislative ...
Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în colaborare cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică, a desfășurat în perioada 17–21 noiembrie controale ample în Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia, viz&...
Noi direcții de cooperare moldo-suedeză, discutate de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadoarea Suediei, Petra Larke # Moldpres
Agenda europeană a Republicii Moldova, implementarea Planului de Creștere și sprijinul părții suedeze în atragerea investițiilor și realizarea reformelor cheie pentru țara noastră au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadoare...
Parlamentul European a dat undă verde primului program privind industria europeană de apărare # Moldpres
Parlamentul European a adoptat marți un regulament care are scopul declarat de a consolida industria de apărare a UE, de a promova achiziții publice comune la nivel european, de a intensifica producția și de a crește sprijinul pentru Ucraina, transmite AGERPRES, preluat de ...
R. Moldova trebuie să dea dovadă de maturitate politică pentru aderarea la UE. Viceprim-ministra Cristina Gherasimov: „Este esențial ca majoritatea și opoziția să fie unite în jurul acestui obiectiv” # Moldpres
Republica Moldova trebuie să demonstreze maturitate politică pentru a transforma în realitate dezideratul de aderare la Uniunea Europeană (UE). Pentru ca acest proces să fie credibil, țara are nevoie de stabilitate politică și consens în direcțiile strategice,...
Utilizarea inteligenței artificiale pentru dezvoltarea durabilă, pe agenda discuțiilor la sesiunea Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră # Moldpres
Utilizarea inteligenței artificiale pentru dezvoltarea durabilă în regiune a fost unul dintre subiectele discutate la cea de-a 66-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN). Evenimentul se desfășoară în perioada ...
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman: „Fiecare decizie pe care o vom lua va aduce țara mai aproape de UE” # Moldpres
Fiecare decizie pe care o va lua Parlamentul Republicii Moldova va aduce țara mai aproape de integrarea europeană. Asigurările au fost date de vicepreședinta Legislativului, Doina Gherman, care a ținut marți, 25 noiembrie, un discurs la deschiderea lucrărilor Conferinței:...
Șeful IGP vine cu detalii despre drona căzută la Florești „Am solicitat și sprijinul colegilor de la Ministerul Apărării” # Moldpres
O dronă s-a prăbușit în această dimineață peste acoperișul unei case dintr-o livadă din raionul Florești, provocând pagube materiale și mobilizând de urgență structurile de intervenție. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțea...
IGP: Drona, care a aterizat în raionul Florești, este de tip Gerbera, de fabricație rusească # Moldpres
Drona, care a aterizat în această dimineață în raionul Florești, este de tip Gerbera, de fabricație rusească. Specialiștii au stabilit că aparatul de zbor era fără încărcătură explozivă, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Po...
Prețurile la benzină și motorină continuă să scadă. Șoferii vor achita miercuri, 26 noiembrie, cu până la cinci bani mai puțin pentru carburanți, transmite MOLDPRES.Astfel, un litru de motorină va fi comercializat mâine cu cel mult 21 lei și 12 bani, ...
Igor Grosu condamnă declarațiile politicienilor care au ironizat asupra prăbușirii unei drone în raionul Florești: „Să-și aducă aminte că servesc R. Moldova” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a condamnat declarațiile politicienilor care au ironizat asupra prăbușirii unei drone în raionul Florești. Oficialul i-a îndemnat pe aceștia „să condamne războiul și ingerințele în spațiul aerian național...
Ministerul Educației propune primăriei Chișinău soluții pentru reducerea supraaglomerării școlilor # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) vine cu propuneri către Primăria Chișinău pentru a reduce supraaglomerarea în școlile din capitală. Printre soluțiile imediate se numără transmiterea a două clădiri pentru extinderea capacității școlare: Blocul Centr...
La Chișinău, Bălți și Cahul a fost lansată Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Doina Gherman: „Democrație adevărată nu poate exista dacă femeile nu sunt în siguranță” # Moldpres
La Chișinău, Bălți și Cahul a fost lansată Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen”, sub sloganul „Moldova fără violență”. Tema centrală a celor 16 zile de activism împotriva violenței în baz...
Ministerul Finanțelor solicită Primăriei Chișinău să adopte o dispoziție privind acceptarea transferurilor pentru achitarea salariilor profesorilor # Moldpres
Pentru achitarea salariilor angajaților din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău este suficientă emiterea unei simple dispoziții a primarului, „fără necesitatea unor proceduri suplimentare sau întârzieri nejustificate&rd...
Ambasadorul agreat al Rusiei, convocat din nou la MAE. Chișinăul condamnă pătrunderea ilegală a dronelor în spațiul aerian al R. Moldova # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis un comunicat prin care condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, dintre care una s-a prăbușit în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, și anunță că î...
Guvernul analizează împreună cu Bursa Română de Mărfuri extinderea platformelor bursiere și modernizarea pieței # Moldpres
Activitatea Bursei Române de Mărfuri EST (BRM EST) și oportunitățile de extindere a tranzacțiilor bursiere la alte tipuri de produse au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei întrevederi c...
Pacienții Centrului de Sănătate Iabloana din raionul Glodeni beneficiază acum de investigații hematologice moderne, după ce instituția a fost dotată cu un analizator hematologic automat, achiziționat cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNA...
Două drone au pătruns în spațiul aerian al României. Patru avioane, ridicate pentru monitorizarea situaţiei # Moldpres
Forţele Aeriene ale României au detectat, marţi dimineaţă, pătrunderea a două drone în spaţiul aerian naţional. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea ...
Armata Națională a interceptat șase drone în spațiul aerian național. Una a căzut în raionul Florești # Moldpres
Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone care traversau ilegal teritoriul Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive asupra Ucrainei din noaptea precedentă. O dr...
Alertă în Florești. O dronă s-a prăbușit într-o livadă, zona a fost securizată de poliție # Moldpres
O dronă s-a prăbușit astăzi într-o livadă din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, pe acoperișul casei paznicului. În urma incidentului, poliția a intervenit pentru a securiza zona, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, echipa Secției tehnic...
Ministerul Finanțelor recomandă autorităților să revizuiască contractele cu „Lukoil-Moldova”, în contextul sancțiunilor americane # Moldpres
Ministerul Finanțelor a emis recomandări pentru autoritățile publice centrale și locale privind asigurarea continuității aprovizionării cu carburanți, în legătură cu sancțiunile impuse de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezo...
VIDEO // Droguri de 1,2 milioane de lei, introduse prin contrabandă din Polonia. Doi suspecți din Chișinău, arestați # Moldpres
Un bărbat și o femeie din Chișinău au fost reținuți de oamenii legii și procurori, fiind suspectați de trafic de droguri. Cei doi ar fi introdus în Republica Moldova substanțe narcotice aduse prin contrabandă din Polonia, prin intermediul coletelor neînsoți...
Trei persoane, dintre care doi minori, au ajuns în stare gravă la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # Moldpres
O femeie de 58 de ani și doi minori de 11 și 13 ani au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă defectă. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 24 noiembrie 2025, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei, c...
CNAM: Mai multe rețete compensate în 2025. Peste 308 mii de prescripții valorificate într-o singură lună # Moldpres
Peste 180 de mii de persoane au ridicat, în luna octombrie, medicamente și dispozitive medicale compensate oferite în baza rețetelor electronice, prin Sistemul informațional automatizat eRețeta. Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Asigurări în...
