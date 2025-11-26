Autoritățile au stabilit traseul armelor depistate la vama Leușeni-Albița. Munițiile intrau prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care făcea curse regulate din Ucraina
Moldpres, 26 noiembrie 2025 10:20
Autoritățile de la Chișinău au stabilit traseul prin care arsenalul de arme și muniții depistat recent în punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Transportul ilegal ar fi fost realizat prin contrabandă de către un c...
• • •
Acum 5 minute
10:40
Protecția apelor subterane, reglementată printr-un nou cadru normativ. Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026 # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi Regulamentul de studiere, exploatare și protecție a apelor subterane, un document esențial pentru gestionarea durabilă și responsabilă a uneia dintre cele mai valoroase resurse naturale ale țării. Noile prevederi stabilesc reg...
10:40
România va avea, în curând, un nou sistem militar capabil să doboare dronele care pătrund în spaţiul aerian naţional. Declaraţia a fost făcută de comandantul Forţelor Terestre ale Statelor Unite în Europa şi Africa, generalul Christopher Don...
10:40
Premierul Alexandru Munteanu se alătură Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen” # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu se alătură Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Oficialul a menționat că violența de gen este o problemă globală, care poate fi combătută doar prin eforturi comune, informează MOLDPRES....
Acum 15 minute
10:30
Autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS și vor putea fi monitorizate prin intermediul unei platforme digitale # Moldpres
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS și vor putea fi monitorizate prin intermediul unei platforme digitale, care poate fi accesată atât prin interfața web, cât și prin aplicații mobile dedicate. Dispozitivele au fost achiziționate cu sprij...
10:30
Ion Bulmaga a fost eliberat din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în baza cererii de demisie. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.Tot astăzi, Ion Bocancea a fost eliberat din postul de director adjunct al A...
10:30
În universitățile din țară va fi implementat cursul național „Etica și integritatea academică” # Moldpres
Peste 13 500 de studenți de la toate instituțiile de învățământ superior din țară vor fi instruiți, până la finele acestui an, în cadrul unui curs nou „Etica și integritatea academică”. Acesta a fost elaborat recent sub egida Ministe...
Acum 30 minute
10:20
La Florești va fi creat un liceu mixt român-rus, după comasarea a două instituții. Dan Perciun: „Nu avem ca obiectiv închiderea școlilor, ci oferirea unui învățământ de calitate” # Moldpres
Două licee din orașul Florești urmează să fie comasate începând cu anul de studii viitor. Este vorba despre Liceul „Ion Creangă” cu predare în limba română și Liceul „A. Cehov” cu predare în limba română. Î...
10:20
Acum 2 ore
09:40
Peste 152 de milioane de lei au fost alocate de CNAM în acest an pentru consumabile medicale costisitoare # Moldpres
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a investit peste 152 de milioane de lei, în primele zece luni ale anului curent, pentru achitarea consumabilelor medicale costisitoare utilizate în cadrul intervențiilor chirurgicale complexe. Dispozitivele...
09:10
09:10
Prioritățile de dezvoltare ale Republicii Moldova, analizate de guvernatoarea BNM cu noul șef al BERD # Moldpres
Prioritățile de dezvoltare ale Republicii Moldova, evoluțiile macroeconomice recente și consolidarea rezilienței economice au fost analizate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, și șeful oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucți...
09:00
Comisia Europeană confirmă eficiența măsurilor fiscale adoptate de România. Premierul Ilie Bolojan: „Țara își recâștigă credibilitatea” # Moldpres
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți că România a primit un semnal pozitiv din partea Comisiei Europene privind evoluția situației fiscale. Potrivit acestuia, Comisia nu va propune suspendarea fondurilor europene, după ce măsurile adoptate de Guvern în ultime...
08:50
Autoritățile din Republica Moldova și România investighează în comun cazul camionului cu arme depistat la vama Leușeni-Albița. PG anunță și tipul de arme găsite în camion # Moldpres
Autoritățile din Republica Moldova și România investighează în comun cazul camionului depistat cu armament la punctul de trecere Leușeni-Albița. A fost creat un grup de lucru bilateral, care efectuează acțiuni de urmărire penală, schimb de informații și pr...
08:50
Procesul de selecție a următorului secretar general al ONU a fost lansat oficial marți, odată cu trimiterea statele membre a unui apel de candidaturi către pentru a-l înlocui pe António Guterres începând cu 1 ianuarie 2027, notează AFP, preluat de A...
Acum 4 ore
08:40
Donald Trump spune că nu există un termen limită ferm pentru Ucraina și că Rusia va ajunge la un plan de pace # Moldpres
Președintele american Donald Trump a retras marți termenul limită stabilit pentru joi pentru Ucraina de a accepta un plan de pace susținut de SUA, spunând că 'termenul limită pentru mine este când se termină', informează Reuters, citată de AGERPRES ș...
08:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru miercuri, 24 noiembrie, un curs valutar pentru euro de 19 lei și 80 de bani, în scădere cu un doi față de ziua de ieri, transmite MOLDPRES.În același timp, dolarul american se scumpește cu un ban și ajung...
Acum 12 ore
22:50
Extinderea proiectelor culturale comune dintre România și Republica Moldova, discutate de ministrul Cristian Jardan și ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu # Moldpres
Proiectele culturale derulate între Republica Moldova și România și oportunitățile de consolidare a acestora au fost discutate și analizate în cadrul întrevederii dintre ministrul Culturii, Cristian Jardan, și ambasadorul României, Cristian-Leo...
22:10
Ministrul Educației anunță lansarea unei campanii naționale de informare în școli privind riscurile consumului și comercializării drogurilor # Moldpres
Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne vor lansa, începând cu luna decembrie, o campanie amplă de informare în instituțiile de învățământ despre riscurile asociate consumului și comercializării drogurilor. Anunțul a fost făc...
22:00
Drumarii vor fi alertați de operatorii serviciului 112 în cazul accidentelor rutiere sau incidentelor legate de infrastructură și condițiile meteo # Moldpres
Informațiile privind incidentele ce afectează infrastructura rutieră, inclusiv în situații provocate de condiții meteorologice dificile vor fi transmise în timp real de către operatorii serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112. Un acord &icir...
Acum 24 ore
21:40
BTA: Șase răniți, inclusiv doi copii, într-un atac nocturn cu drone asupra regiunii Odesa # Moldpres
Șase persoane, printre care doi copii, au fost rănite în urma unui atac masiv cu drone rusești desfășurat noaptea asupra orașului Odesa și a regiunii, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, transmite BTA.Potrivit acestuia, au fost...
21:40
Guvernatoarea Anca Dragu, la „Săptămâna Carierei la BNM”: „Cultura organizațională este fundamentul pe care construim încredere și servim interesul public” # Moldpres
Banca centrală și publicul larg trebuie să existe un dialog deschis și transparent, care să faciliteze înțelegerea proceselor și deciziilor de consolidare a stabilității sistemului financiar-bancar. Declarația a fost făcută, marți, 25 noiembrie, de către guver...
21:20
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Republica Moldova este pregătită să treacă la următoarea etapă de aderare la UE” # Moldpres
Republica Moldova este pregătită să treacă la următoarea etapă de aderare la UE și să deschidă negocierile pe clusterele relevante. Nu există motive tehnice pentru a întârzia acest proces. Mesajul a fost transmis marți, 25 noiembrie, de eurodeputatul Siegfr...
20:10
Implementarea votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie, în atenția CEC # Moldpres
Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES) a prezentat marți, 25 noiembrie, în cadrul unui eveniment găzduit de Comisia Electorală Centrală (CEC), raportul privind monitorizarea implementării votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 2...
20:00
Rămân de soluționat detalii sensibile din planul de pace propus de SUA, potrivit Casei Albe # Moldpres
Statele Unite au obținut 'progrese imense' către încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia, dar unele detalii sensibile necesită discuții suplimentare, a transmis marți Casa Albă, potrivit agențiilor AFP și Reuters.„Săptămâ...
19:50
Parlamentul s-a alăturat Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Clădirea legislativului a fost iluminată în oranj # Moldpres
Marți, când este marcată Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, clădirea legislativului a fost iluminată în oranj, culoare utilizată la nivel internațional ca simbol al luptei împotriva violenței asupra femeilor. Astf...
19:40
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: „Îmi doresc ca R. Moldova să devină un stat membru al UE care influențează deciziile” # Moldpres
Parlamentul European își reafirmă sprijinul pentru un proces de aderare accelerat a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Astfel, forul european susține începerea negocierilor pe capitole, fapt menționat și într-o rezoluție recent aprobată. Mesajul a ...
18:10
Ocuparea forței de muncă, semnificativ mai mare la oraș decât la sat: diferență de peste 16 puncte procentuale # Moldpres
Ocuparea forței de muncă în Republica Moldova rămâne semnificativ mai ridicată în orașe decât la sate, aproape jumătate dintre locuitorii urbani având un loc de muncă, comparativ cu o treime dintre cei din mediul rural, arată datele recensăm...
17:40
Tarifele pentru polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) se modifică începând cu data de 25 noiembrie curent. Decizia este aplicată în baza noilor prime de referință aprobate de Banca Națională a Moldovei (BNM), comunică MOLDPR...
17:40
Locuitorii capitalei vor putea procura pomi de Crăciun în cadrul târgurilor organizate în toate sectoarele orașului. Acestea vor avea loc în perioada 8 - 31 decembrie, comunică MOLDPRES.Potrivit primăriei capitalei, preturile de sector vor stabili ...
17:30
Consolidarea cooperării interinstituționale pentru avansarea în parcursul european, discutată la Conferința „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană” # Moldpres
Modalitățile de îmbunătățire a cooperării dintre Parlament, Guvern și societatea civilă, pentru a asigura transparența, participarea publică și o comunicare eficientă la toate etapele integrării europene, au fost discutate în cadrul Conferinței „Pa...
17:30
Ministerul de Interne și Poliția propun pedepse mai dure pentru contrabanda cu droguri: până la 20 de ani de închisoare pentru implicarea minorilor # Moldpres
Ministerul Afacerilor Interne și Poliția propun revizuirea legislației, prin înăsprire pedepselor aplicate persoanelor care se implică în traficul de droguri și armament. Legislația va prevedea sancțiuni mult mai severe pentru și contrabanda cu droguri și ar...
17:30
Republica Moldova și Consiliul Europei își consolidează cooperarea în domeniile cheie pentru integrarea europeană # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit, astăzi, cu Șeful Oficiului Consiliului Europei (CoE) la Chișinău, Falk Lange. Oficialul a apreciat progresul țării noastre în parcursul european și a asigurat că Republica Moldova va continua să beneficiez...
17:30
Noi condamnări în dosarul „Șor”. Vicepreședintele filialei Anenii Noi riscă patru ani și jumătate de închisoare # Moldpres
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor”, găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat, a fost condamnat la patru ani și șase luni de înch...
16:20
Transplantul de cord devine prioritate națională. Mai multe instituții medicale din țară au semnat parteneriate cu Ucraina # Moldpres
USMF „Nicolae Testemițanu”, SCR „Timofei Moșneaga” și Institutul Inimii al Ministerului Sănătății al Ucrainei au semnat memorandumuri bilaterale de colaborare. Documentele prevăd colaborarea în cardiologie, chirurgie cardiacă, chirurgie vasc...
16:10
Șase orașe din R. Moldova au primit utilaje pentru intervenții rapide în situații de urgență din partea UE # Moldpres
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor fi mai bine protejați în fața calamităților, după ce de întreprinderile municipale au recepționat seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai pr...
16:00
FOTO // Șase localități au primit utilaje pentru intervenții rapide în situații de urgență din partea UE # Moldpres
Șase orașe din Republica Moldova – Drochia, Iargara, Sângerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir – au recepționat astăzi seturi moderne de utilaje pentru intervenții în situații de urgență, în valoare totală de aproape 2 milioane de lei. Ech...
15:50
GALERIE FOTO // Conferința de inițiere a programului național „Transplantul de cord în Republica Moldova” # Moldpres
La Spitalul Clinic Republican (SCR) „Timofei Moșneaga a vut loc conferința de inițiere a programului național „Transplantul de cord în Republica Moldova”. În cadrul Conferinței au fost semnate Memorandumuri bilaterale de colaborare în...
15:40
15:30
Curtea de Apel Centru a respins drept nefondate apelurile depuse de avocații Irinei Lozovan și ai soțului acesteia împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău și a menținut condamnările aplicate celor doi: șase ani de închisoare pentru fosta deputată și cin...
15:30
Parlamentul Republicii Moldova, angajament deplin pentru integrarea europeană. Marcel Spătari: „Suntem într-o cursă contra cronometru, care implică toate autoritățile” # Moldpres
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un proiect național, iar autoritățile își propun să eficientizeze cooperarea dintre Parlament, Guvern și societate, având ca obiectiv final consolidarea transparenței și a participării publice în &i...
15:30
Drona apărută pe radare în cursul dimineţii de marţi în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi din România a fost găsită căzută în judeţul Vaslui, în zona localităţii Puieşti, a declarat, marţi, ministrul român al Apărării Naţionale...
15:10
Oficial american: Ucraina ar fi acceptat planul de pace propus de SUA. Discuțiile continuă la Abu Dhabi # Moldpres
Ucraina a acceptat planul de pace propus de Statele Unite ale Americii, însă anumite detalii urmează să fie finalizate, a declarat pentru CBS News un oficial american. Potrivit sursei, delegația ucraineană se află astăzi la Abu Dhabi, unde ministrul american Driscoll...
15:00
Platforma TUX, în vizorul autorităților. Comisia pentru economie și finanțe recomandă blocarea contactelor suspecte pe aplicațiile de mesagerie # Moldpres
Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a organizat astăzi audieri pe cazul platformei TUX, în urma căruia zeci de moldoveni au pierdut mii de euro. După audieri, membrii comisiei au venit cu recomandări și urmează să propună modificări legislative ...
15:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în colaborare cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică, a desfășurat în perioada 17–21 noiembrie controale ample în Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia, viz&...
15:00
Noi direcții de cooperare moldo-suedeză, discutate de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadoarea Suediei, Petra Larke # Moldpres
Agenda europeană a Republicii Moldova, implementarea Planului de Creștere și sprijinul părții suedeze în atragerea investițiilor și realizarea reformelor cheie pentru țara noastră au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadoare...
14:50
Parlamentul European a dat undă verde primului program privind industria europeană de apărare # Moldpres
Parlamentul European a adoptat marți un regulament care are scopul declarat de a consolida industria de apărare a UE, de a promova achiziții publice comune la nivel european, de a intensifica producția și de a crește sprijinul pentru Ucraina, transmite AGERPRES, preluat de ...
14:40
R. Moldova trebuie să dea dovadă de maturitate politică pentru aderarea la UE. Viceprim-ministra Cristina Gherasimov: „Este esențial ca majoritatea și opoziția să fie unite în jurul acestui obiectiv” # Moldpres
Republica Moldova trebuie să demonstreze maturitate politică pentru a transforma în realitate dezideratul de aderare la Uniunea Europeană (UE). Pentru ca acest proces să fie credibil, țara are nevoie de stabilitate politică și consens în direcțiile strategice,...
14:30
Utilizarea inteligenței artificiale pentru dezvoltarea durabilă, pe agenda discuțiilor la sesiunea Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră # Moldpres
Utilizarea inteligenței artificiale pentru dezvoltarea durabilă în regiune a fost unul dintre subiectele discutate la cea de-a 66-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN). Evenimentul se desfășoară în perioada ...
14:20
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman: „Fiecare decizie pe care o vom lua va aduce țara mai aproape de UE” # Moldpres
Fiecare decizie pe care o va lua Parlamentul Republicii Moldova va aduce țara mai aproape de integrarea europeană. Asigurările au fost date de vicepreședinta Legislativului, Doina Gherman, care a ținut marți, 25 noiembrie, un discurs la deschiderea lucrărilor Conferinței:...
14:20
Șeful IGP vine cu detalii despre drona căzută la Florești „Am solicitat și sprijinul colegilor de la Ministerul Apărării” # Moldpres
O dronă s-a prăbușit în această dimineață peste acoperișul unei case dintr-o livadă din raionul Florești, provocând pagube materiale și mobilizând de urgență structurile de intervenție. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțea...
