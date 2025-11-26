Programul de transplant cardiac, prioritate strategică pentru Ministerul Sănătății. Emil Ceban: Anual peste 20 de pacienți ar avea nevoie de această intervenție
Radio Moldova, 26 noiembrie 2025 08:50
Programul de transplant cardiac este o prioritate strategică pentru Ministerul Sănătății, deși în Republica Moldova această intervenție nu este încă realizată. Necesitatea unui astfel de program este estimată la 20–25 de pacienți anual, cu potențial de creștere, a declarat ministrul Sănătății, Emil Ceban, la Conferința de inițiere a programului național „Transplantul de cord în Republica Moldova”, desfășurată pe 25 noiembrie la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.
• • •
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:30
Intervenții rutiere mai rapide: Serviciul 112 și AND conectează sistemele pentru schimb de date în timp real # Radio Moldova
Drumarii vor fi alertați de operatorii Serviciului 112 în cazul accidentelor rutiere sau incidentelor cauzate de infrastructură și condițiile meteo dificile. Măsura devine posibilă după semnarea unui acord de colaborare între Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Administrația Națională a Drumurilor (AND), menit să accelereze schimbul de informații și să îmbunătățească intervențiile pe drumurile publice.
08:30
A 10-a ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială MOLDOX se desfășoară în perioada 26 - 30 noiembrie la Chișinău, propunând publicului 33 de documentare - toate în premieră -, o competiție națională, paneluri de discuție, expoziții, concerte și activități dedicate artei și dialogului social. Tema ediției aniversare este „Haos, reinventăm realitatea”.
08:10
Platforma ilegală TUX: În absența educației financiare și a unui cadru legal, astfel de scheme vor continua să facă victime, spun experții # Radio Moldova
Ancheta în cazul schemei frauduloase numite TUX avansează, instituțiile trebuie să acționeze ferm, iar legislația va fi consolidată pentru a preveni repetarea unor astfel de fraude, dă asigurări deputatul Dorian Istratii, membru al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Totuși, expertul economic Vitalie Rapcea a avertizat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că, în absența educației financiare și a unui cadru legal adecvat, astfel de scheme vor continua să facă victime.
08:10
Zaporojie, sub un nou val de atacuri rusești: clădiri avariate, mașini arse și 18 persoane rănite # Radio Moldova
Optsprezece persoane au fost rănite într-un atac masiv cu drone lansat de forțele ruse asupra orașului Zaporojie, în seara zilei de 25 noiembrie. Incendiile provocate de lovituri au afectat grav clădiri rezidențiale, magazine și autovehicule, anunță autoritățile ucrainene.
Acum 2 ore
07:50
FC Barcelona a suferit a doua înfrângere în grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal. În etapa a cincea, echipa condusă de germanul Hans-Dieter Flick a pierdut cu 0:3 pe terenul grupării engleze Chelsea Londra. „Aristocrații” au deschis scorul în minutul 27, când francezul Jules Koundé și-a dat autogol. Pe final de primă repriză, Barça a rămas în inferioritate numerică. Fundașul uruguayan Ronald Araujo a fost eliminat după ce a încasat al doilea cartonaș galben. Chelsea și-a dublat avantajul în minutul 55 prin brazilianul Estêvão.
07:40
Corespondență Dan Alexe | Un nou verdict în cazul căsătoriilor gay în UE: Polonia vizată după România # Radio Moldova
Curtea Supremă a UE a decis marți, 25 noiembrie, că atunci când un cuplu de același sex este căsătorit legal într-o țară membră, orice altă țară membră în care cei doi se mută sau locuiesc trebuie să recunoască acea căsătorie. Cazul actual se referă la doi cetățeni polonezi care locuiau în Germania și s-au căsătorit la Berlin în 2018. Când au solicitat recunoașterea căsătoriei lor în Polonia, autoritățile au refuzat, invocând legislația națională, care nu recunoaște căsătoriile între persoane de același sex.
07:30
Bloomberg: Witkoff i-a sugerat Kremlinului strategia pentru a-l convinge pe Trump asupra unui acord privind Ucraina # Radio Moldova
Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, i-a oferit Kremlinului indicații despre cum să-i prezinte lui Donald Trump un plan de pace pentru Ucraina, într-o convorbire telefonică purtată pe 14 octombrie cu principalul consilier de politică externă al lui Vladimir Putin, Yuri Ușakov. Bloomberg a intrat în posesia unei înregistrări audio a discuției. Convorbirea pare să fie punctul de pornire al planului de pace în 28 de puncte pe care Washingtonul îl promovează insistent în relația cu Kievul.
Acum 12 ore
23:10
Încă o condamnare în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor”: un activist de la Anenii Noi, trimis după gratii # Radio Moldova
Vicepreședintele oficiului teritorial de la Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare, după ce instanța l-a găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat.
21:50
Ursula von der Leyen leagă securitatea europeană de apărarea Ucrainei: avertisment privind amenințările din regiune, inclusiv pentru R. Moldova # Radio Moldova
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un nou mesaj ferm de susținere pentru Ucraina, după ce Rusia a lansat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, un atac masiv asupra Kievului, folosind rachete și drone care „au încălcat inclusiv spațiul aerian al Republicii Moldova și al României”.
21:30
„Coaliția doritorilor”, cu participarea Turciei și SUA, va pregăti noi garanții de securitate pentru Ucraina # Radio Moldova
„Coaliția doritorilor”, condusă de Franța și Marea Britanie, cu participarea Turciei și Statelor Unite, va crea un grup de lucru pentru pregătirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Despre acest lucru a anunțat președintele Franței, Emmanuel Macron, la finalul reuniunii coaliției, relatează BBC News.
21:00
La Muzeul raional „Lazăr Dubinovschi” din Fălești, tradițiile prind viață într-un spectacol de culori și imaginație. Cea de-a doua ediție a atelierului „Măști în lucru - Dansul urâților și meșteșugul măștilor populare” i-a adus pe participanți în mijlocul unei lumi misterioase, unde au creat măști cu chipuri sălbatice, comice sau simbolice, lucrate exclusiv din materiale naturale.
20:30
Ermak: Zelenski, gata să se întâlnească cu Trump pe 27 noiembrie pentru a finaliza acordul de pace # Radio Moldova
„Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dorește să se întâlnească cu președintele Trump „cât mai curând posibil” - eventual chiar în timpul Zilei Recunoștinței - pentru a finaliza acordul americano-ucrainean privind condițiile de încetare a războiului”, a declarat șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Ermak, pentru Axios, relatează BBC News.
20:10
În urma unor controale desfășurate între 17 și 21 noiembrie în mai multe localități din țară, Serviciul Fiscal de Stat (SFS), împreună cu Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Securitate Publică, a aplicat amenzi de peste 15 mii de lei contribuabililor care prestau servicii de taxi cu abateri de la legislație. Verificările au vizat atât activitățile ocazionale, cât și cele prestate prin intermediul platformelor electronice de management.
Acum 24 ore
20:00
Statele Unite au obținut „progrese imense” către încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia, dar unele detalii sensibile necesită discuții suplimentare, a transmis marți Casa Albă, potrivit agențiilor AFP și Reuters, citate de Agerpres.
19:50
18:20
Șase orașe din R. Moldova, mai reziliente în fața calamităților: utilaje pentru intervenții în situații de criză, procurate de UE # Radio Moldova
Locuitorii din șase orașe – Drochia, Iargara, Sângerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir – vor fi mai bine protejați în fața calamităților. Serviciile locativ-comunale vor interveni rapid grație echipamentelor moderne recepționate pe 25 noiembrie, în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă”.
18:20
Autoritățile propun micșorarea compensațiilor la încălzire: sprijin țintit doar pentru vulnerabili # Radio Moldova
Compensațiile pentru sezonul rece acordate de autorități ar urma să fie mai mici în acest sezon. Suma maximă ar urma să scadă de la 1400 la 1000 de lei, iar cea minimă să fie fixată la 500 de lei, potrivit unui proiect discutat la ședința din 20 noiembrie la Cancelaria de Stat. Noile reguli, aplicate între noiembrie 2025 și martie 2026, au drept scop direcționarea mai strictă a ajutorului către gospodăriile vulnerabile.
18:10
18:10
18:00
Recensământ 2024 | Piața muncii din R. Moldova: 55.7% din persoanele apte de muncă nu sunt angajate # Radio Moldova
Republica Moldova înregistrează una dintre cele mai scăzute rate de participare la forța de muncă din ultimii ani, potrivit datelor finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024, prezentate pe 25 noiembrie de Biroul Național de Statistică (BNS). Doar 44% dintre persoanele cu vârste de peste 15 ani sunt active economic, în timp ce peste un milion de oameni se află în afara pieței muncii.
17:50
Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va crește de anul viitor. Astfel, părinții vor încasa cu 536 de lei mai mult decât în 2025. Mai exact, indemnizația se majorează de la 21.350 lei la 21.886 lei, informează portalul bizlaw.md.
17:50
Sancțiuni de mii de lei și drepturi suspendate | ANSA dispune distrugerea produselor neconforme # Radio Moldova
Unele produse neconforme ajung pe rafturi, în ciuda controalelor de la frontieră. Șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața, a declarat în cadrul emisiunii PE FAȚĂ de la Moldova 1 că sănătatea consumatorilor are prioritate. Abaterile sunt rare, însă, atunci când sunt constatate, pot costa agenții economici zeci de mii de lei și generează procese în instanță.
17:30
Tensiuni din cauza reducerilor în Rusia: băncile rusești vor să elimine discounturile de pe platformele online # Radio Moldova
Conducătorii celor mai mari cinci bănci din Rusia – Sberbank, VTB, Alfa-Bank, T-Bank și Sovcombank – au solicitat Dumei de Stat să interzică platformelor online de vânzări să ofere reduceri la produse fie din propriile fonduri, fie pentru plățile efectuate cu cardurile băncilor afiliate. Solicitarea a fost transmisă printr-o scrisoare colectivă adresată președintelui camerei inferioare a Parlamentului, Veaceslav Volodin, scrie The Moscow Times.
17:10
Guvernatoarea Anca Dragu, la Radio Moldova: SEPA a adus economii de 1.4 milioane de euro la comisioane într-o singură lună # Radio Moldova
În prima lună de la aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), pentru transferurile din și spre Republica Moldova s-au plătit comisioane de puțin peste 78 de mii de euro. Fără SEPA, acest cost ar fi fost de aproximativ 1.5 milioane de euro.
17:10
Analist ucrainean, la Radio Moldova: Oprirea focului este prioritatea „numărul unu” pentru Kiev # Radio Moldova
Planul european de pace propus de Marea Britanie, Franța și Germania (E3) este atât o reacție la varianta inițială americano-rusă, cât și o încercare a Uniunii Europene (UE) de a-și reafirma rolul în discuțiile privind finalizarea războiului din Ucraina, a declarat analistul ucrainean Marin Gherman, doctor în științe politice, la emisiunea „Zi de zi” de la Radio Moldova.
16:50
Zelenski aprobă sancțiuni împotriva navelor implicate în exportul ilegal de grâne ucrainene # Radio Moldova
Președintele Volodimir Zelenski a semnat un decret privind punerea în aplicare a deciziei Consiliului Național de Securitate și Apărare privind sancționarea a 56 de nave maritime care, în perioada 2022 - 2025, au intrat ilegal în porturile Ucrainei temporar ocupate de Rusia și au transportat în afara țării produse alimentare ucrainene, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul administrației prezidențiale de la Kiev.
16:50
Curtea de Apel Centru menține decizia instanței de fond: Șase ani de închisoare pentru Irina Lozovan și cinci ani pentru soțul acesteia # Radio Moldova
Curtea de Apel Centru a menținut, pe 25 noiembrie, sentințele Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, prin care fosta deputată Irina Lozovan a fost condamnată la șase ani de închisoare, iar soțul acesteia – la cinci ani, fiind găsiți vinovați de acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat.
16:20
Modificările la bugetul municipal vor fi propuse la următoarea ședință a CMC în cadrul a două proiecte distincte # Radio Moldova
Proiectul de ajustare a indicatorilor bugetului municipal la transferurile suplimentare din bugetul de stat va fi divizat în două și va fi prezentat spre examinare la următoarea ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Executivul a ajuns la această soluție după ce, nici la ședința din 25 noiembrie, nu au fost întrunite suficiente voturi pentru varianta propusă de Direcția generală Finanțe.
16:20
„16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” | De ce femeile rămân în relații violente: „Victima uită că există alternative” # Radio Moldova
Violența în familie rămâne una dintre cele mai grave și, totodată, mai tăcute probleme sociale. Deși se vorbește tot mai des despre abuz, multe femei continuă să rămână în relații în care sunt controlate, manipulate sau agresate. Opt din zece victime ajung să își apere agresorul, conform unui studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, iar mai bine de jumătate dintre victimele violenței domestice neagă inițial gravitatea situației.
16:10
Artur Leșcu, despre ultimul incident cu implicarea dronelor rusești: „Cel mai amplu episod de violare a spațiului aerian al R. Moldova” # Radio Moldova
Atacul masiv lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei în dimineața de 25 noiembrie a provocat intruziunea neautorizată a șase drone în spațiul aerian al Republicii Moldova. Expertul în securitate Artur Leșcu a calificat incidentul drept „cea mai mare violare a spațiului aerian” de până acum și avertizează că episodul reprezintă un risc major pentru populație și un semnal de alarmă privind vulnerabilitatea spațiului aerian.
16:00
De la transpunerea legislației la controlul fondurilor UE: ce sarcini își asumă Comisia pentru integrare europeană, reată în premieră în Parlament # Radio Moldova
Parlamentul preia o parte decisivă din sarcina aderării la Uniunea Europeană (UE) prin activitatea Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, create în premieră în acest legislativ. Comisia este responsabilă de gestionarea unui volum fără precedent de proiecte de legi, menite să transpună normele europene în legislația națională, monitorizarea implementării reformelor și exercitarea unui control real asupra Executivului.
15:40
Un sfert de secol de transformare rurală: IFAD marchează 25 de ani de activitate în R. Moldova # Radio Moldova
Programele Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) marchează 25 de ani de activitate în Republica Moldova, bilanțul arătând investiții de aproape 267 de milioane de dolari, modernizarea infrastructurii rurale și sprijin direct pentru mii de fermieri și întreprinderi mici. Oficialii și partenerii de dezvoltare au subliniat, la evenimentul aniversar, rolul decisiv al acestor intervenții în transformarea agriculturii și în revitalizarea satelor.
15:00
Reparații în 39 de curți din Chișinău în cadrul Programului „Curtea Europeană”: Localnicii sunt încurajați să raporteze neconformitățile # Radio Moldova
La Chișinău au început lucrările de reparație în curțile de bloc selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. Proiectul își propune să transforme curțile într-un „mediu sigur, modern și prietenos pentru locuitori”, iar cetățenii sunt invitați să raporteze neconformitățile observate, pentru ca autoritățile să poată interveni prompt.
14:40
Locuitorii din Durlești cer trotuar pe strada Dealul Morilor. Primăria promite soluții # Radio Moldova
Dealul Morilor, strada care desparte sectorul Buiucani de orașul Durlești, a devenit de ani buni un pericol atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. Îngustă, aglomerată și cu vizibilitate redusă, porțiunea este un risc constant pentru cei care merg spre muncă, grădiniță sau școală. Astfel, localnicii bat la ușile autorităților cu plângeri și petiții, cerând un lucru simplu, dar esențial: un trotuar care să le ofere siguranță. Primăria Durlești promite soluții.
14:10
14:10
Record uriaș în snooker. Al 16-lea break maxim al sezonului a fost stabilit în calificările Campionatului Regatului Unit al Marii Britanii. Chinezul Chang Bingyu a acumulat 147 de puncte în unul dintre game-urile meciului cu scoțianul Stephen Maguire.
14:00
MEC oferă două clădiri pentru a rezolva problema supraaglomerării școlilor din Chișinău. Pavaloi: „Vom analiza oferta” # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) propune autorităților municipale din Chișinău preluarea prin comodat a două clădiri mari pentru extinderea rețelei școlare și reducerea presiunii în instituțiile cu clase supraaglomerate. Este vorba despre blocul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică și sediul actual al Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, a anunțat ministrul Educației, Dan Perciun, într-o conferință de presă susținută pe 25 noiembrie. Autoritățile capitalei au declarat că vor analiza propunerea.
13:50
Scene ireale în Premier League: un jucător de la FC Everton a fost eliminat după ce și-a lovit un coleg # Radio Moldova
Incident bizar într-un meci din prima divizie engleză de fotbal. Manchester United a pierdut cu 0:1 acasă în fața formației FC Everton, însă în minutul 13, jucătorul echipei-oaspete Idrissa Gueye a fost eliminat pentru o palmă dată unui coleg. Mijlocașul senegalez de 36 de ani l-a lovit pe coechipierul său, fundașul central Michael Keane. La faza premergătoare, portughezul Bruno Fernandes putea deshide scorul, iar cei doi fotbaliști au încercat să găsească un vinovat. Deși a jucat în inferioritate numerică timp de peste 80 de minute, FC Everton a câștigat cu scorul de 1:0, grație golului marcat în minutul 29 de Kiernan Dewsbury-Hall.
13:30
Bugetul Chișinăului, motiv de conflict: Primăria acuză blocaje, PAS denunță cheltuieli ilegale și au depus sesizare la CNA # Radio Moldova
Criza bugetară de la Chișinău se adâncește, în timp ce reprezentanții Primăriei și consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) se acuză reciproc de ilegalități și blocaje administrative.
13:20
„Moldova fără violență”: autoritățile anunță schimbare de strategie în lupta contra abuzului # Radio Moldova
Republica Moldova demarează campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” cu mesajul „Moldova fără violență”, iar autoritățile anunță schimbări majore în prevenirea și combaterea acestui fenomen.
12:50
FC Botoșani și Dinamo București au remizat într-un meci din Superliga românească de fotbal # Radio Moldova
FC Botoșani a ratat șansa să urce pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În ultimul meci al etapei a 17-a, echipa la care este legitimat internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu a remizat, scor 1:1 pe teren propriu cu Dinamo București. „Câinii Roșii” au dominat cea mai mare parte a timpului și au ratat mai multe ocazii de gol. Portarul grec Giannis Anestis s-a remarcat la șuturile scoțianului Daniel Armstrong. Chiar și așa, FC Botoșani a deschis scorul în minutul 44. Sebastian Mailat a trimis din voleu cu boltă peste portarul camerunez Devis Epassy.
12:50
Sprijin puternic pentru Ucraina: 56% dintre germani sunt de acord cu trimiterea trupelor după semnarea acordului de pace # Radio Moldova
Majoritatea cetățenilor Germaniei, mai exact 56%, aprobă trimiterea soldaților Bundeswehr-ului în Ucraina în cazul încheierii păcii. Acestea sunt rezultatele sondajului anual The Berlin Pulse, realizat de institutul de cercetare a opiniei publice Forsa. În același timp, doar 21% dintre respondenți cred că pacea în Ucraina este posibilă și că președintele rus Vladimir Putin este interesat de negocieri în acest sens, transmite DW.
12:30
„Pagubele moldovenilor care au investit în TUX nu sunt stabilite”. Audieri în Comisia pentru economie: doar 13 plângeri depuse # Radio Moldova
Doar treisprezece plângeri au fost depuse de persoanele păgubite de platforma piramidală de investiții TUX, în care mai mulți moldoveni și-au pierdut banii. Organismul de urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigație a identificat aproximativ 50 de organizatori și promotori ai acestei platforme, iar alte cincizeci de persoane sunt în curs de identificare.
12:20
Criza forței de muncă lovește construcțiile: soluția propusă - o Casă Socială ca în România și Danemarca # Radio Moldova
Protejarea socială a angajaților din construcții revine în prim-plan, în condițiile în care caracterul sezonier al industriei lasă mii de muncitori fără venituri în perioada rece. Patronatele propun crearea Casei Sociale a Constructorilor, un mecanism aplicat deja în mai multe state europene, care ar asigura protecție financiară în lunile de inactivitate.
12:10
11:50
Alegeri „mimate” la Tiraspol: locuitorii din stânga Nistrului, chemați să participe la o așa-zisă „votare anticipată” # Radio Moldova
Administrația separatistă de la Tiraspol va organiza, la sfârșitul săptămânii curente, alegeri noi pentru așa-zisul soviet suprem, adică pretinsul legislativ al regimului nerecunoscut din stânga Nistrului, precum și pentru noile componențe ale „consiliilor locale”. Autoritățile constituționale de la Chișinău nu recunosc acest pretins exercițiu electoral, iar analiștii califică scrutinul drept o „mimare a democrației”.
11:40
Bilanțul tragediei din Kiev se agravează: șase persoane au murit, iar operațiunile de salvare continuă # Radio Moldova
Numărul victimelor atacului masiv lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de marți, 25 noiembrie, a crescut semnificativ. Potrivit Poliției din Kiev, cel puțin șase persoane au murit, iar peste zece au fost rănite în urma loviturilor cu rachete și drone.
11:40
Chelsea Londra vrea să profite de perioada bună în care se află și s-o învingă pe FC Barcelona în Liga Campionilor. „Aristocrații” pregătesc minuțios meciul, pentru că o victorie îi poate apropia de calificarea în play-off.
11:40
Tarifele pentru polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) se modifică începând cu data de 25 noiembrie, ca urmare a noilor prime de referință aprobate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Noile valori indică atât creșteri consistente pentru unele categorii de vehicule, cât și reduceri importante pentru altele, iar experții din domeniu susțin că majorările reflectă costurile reale ale reparațiilor și nivelul ridicat al daunelor, în special în zona Chișinău.
