Fluxurile de gaze către Ucraina se vor dubla în decembrie prin Coridorul Vertical
SafeNews, 26 noiembrie 2025 08:20
Cea mai recentă licitație comună pentru produsul lunar de capacitate Ruta 1, care a avut loc pe 24 noiembrie, a înregistrat o cerere puternică, informează ceenergynews.com. Pentru luna decembrie, trei utilizatori au rezervat o capacitate de 13,68 gigawați-oră (GWh)/zi, ceea ce reprezintă o creștere de peste două ori față de luna noiembrie. Cererea a atins […] Articolul Fluxurile de gaze către Ucraina se vor dubla în decembrie prin Coridorul Vertical apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
08:40
Cadavrele a doi alpinişti, dintre care unul era originar din Statele Unite, au fost găsite după ce au căzut de pecel mai înalt vârf din Noua Zeelandă, transmite Le Figaro. Bărbaţii făceau parte dintr-un grup de patru persoane care urcau pe muntele Cook (cunoscut sub numele maori de Aoraki), înalt de 3.724 de metri, când […] Articolul Doi alpinişti au murit în urma unei căderi de pe cel mai înalt vârf din Noua Zeelandă apare prima dată în SafeNews.
Acum 10 minute
08:30
Noul ministru al Mediului, Gheorghe Hajder, a încasat în 2025 un salariu de 484.956 de lei. În plus, oficialul a primit o donație de 9.500 de euro, 220.000 de lei din vânzarea proprietății și 6.000 de euro pe baza unui contract de închiriere, transmite rupor.md. În ultimii patru ani, familia Hajder a achiziționat două apartamente. În […] Articolul DOC | Gheorghe Hajder: salariu de 484.956 lei și donații de mii de euro în 2025 apare prima dată în SafeNews.
08:30
Aliații Ucrainei ar putea trimite trupe de sprijin în Kiev și Odesa. Planul dezvăluit de un lider european # SafeNews
Aliații sunt dispuși să desfășoare forțe de sprijin în Ucraina, imediat după semnarea unui acord de pace între Kiev și Moscova, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, potrivit RBC Ukraine. „Nu poate exista o pace durabilă dacă armata ucraineană are capacități limitate de a se apăra și de a descuraja orice agresiune. Prin urmare, principala […] Articolul Aliații Ucrainei ar putea trimite trupe de sprijin în Kiev și Odesa. Planul dezvăluit de un lider european apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
08:20
Proiectele culturale derulate între Republica Moldova și România și oportunitățile de consolidare a acestora au fost discutate și analizate în cadrul întrevederii dintre ministrul Culturii, Cristian Jardan, și ambasadorul României, Cristian-Leon Țurcanu. „Principalele teme de discuție au vizat dezvoltarea proiectelor comune în domeniul culturii, diversificarea produselor culturale destinate tinerilor, protejarea și valorificarea patrimoniului, inclusiv prin […] Articolul Jardan și ambasadorul României analizează noi direcții de cooperare culturală apare prima dată în SafeNews.
08:20
Cea mai recentă licitație comună pentru produsul lunar de capacitate Ruta 1, care a avut loc pe 24 noiembrie, a înregistrat o cerere puternică, informează ceenergynews.com. Pentru luna decembrie, trei utilizatori au rezervat o capacitate de 13,68 gigawați-oră (GWh)/zi, ceea ce reprezintă o creștere de peste două ori față de luna noiembrie. Cererea a atins […] Articolul Fluxurile de gaze către Ucraina se vor dubla în decembrie prin Coridorul Vertical apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
08:00
Generalul american Curtis King: Vom continua să ne menţinem angajamentul şi să asistăm apărarea colectivă, deoarece facem parte din NATO împreună cu România # SafeNews
Generalul de brigadă Curtis King, comandantul general al Comandamentului 10 al Armatei Aeriene şi de Apărare Antirachetă a SUA, a dat asigurări, marţi, că Washingtonul rămâne fidel angajamentelor de apărare colectivă în cadrul NATO, iar reajustarea trupelor americane nu ştirbeşte cu nimic acest principiu, România rămânând „un element central şi parte a acestei alianţe”. Într-un […] Articolul Generalul american Curtis King: Vom continua să ne menţinem angajamentul şi să asistăm apărarea colectivă, deoarece facem parte din NATO împreună cu România apare prima dată în SafeNews.
07:50
Opt dosare au fost depuse la concursul pentru ocuparea funcției vacante de director al societății Tracom, administrată de Agenția Proprietății Publice. Patru candidați au fost respinși în urma preselecției, iar alți patru au fost admiși la proba interviului, transmite IPN. Pentru următoarea etapă s-au calificat: Vitalie Rabovila, Dumitru Șoldan – actualul director interimar al întreprinderii, […] Articolul Opt dosare pentru funcția de director al Tracom: patru candidați trec la interviu apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
07:40
Târgul de Crăciun din Craiova, în sud-vestul României, este considerat cel mai mare eveniment de Crăciun de pe continent ca suprafață, acoperind peste 280.000 de metri pătrați. Totodată, târgul a fost recunoscut drept al doilea cel mai bun târg de Crăciun din Europa în 2024, conform European Best Destinations, transmite unian.net. Ce atrage turiștii la târgul […] Articolul FOTO | Cel mai mare târg de Crăciun din Europa se deschide în România apare prima dată în SafeNews.
07:40
Ex vicepreședintele oficiului teritorial Anenii Noi al fostului partid „Șor” a fost condamnat la peste patru ani de închisoare # SafeNews
Ex vicepreședintele oficiului teritorial Anenii Noi al fostului partid „Șor”, Leonid Bîrca, a fost condamnat marți, 25 noiembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis. Decizia instanței a fost pronunțată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului […] Articolul Ex vicepreședintele oficiului teritorial Anenii Noi al fostului partid „Șor” a fost condamnat la peste patru ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
07:40
Proteste masive la Istanbul împotriva violenței de gen: Manifestanții cer protecție pentru femei # SafeNews
Aproximativ două mii de persoane au protestat marți, la Istanbul, împotriva violenței de gen din Turcia, unde aproape jumătate dintre crimele comise împotriva femeilor rămân nerezolvate. Scandând numele victimelor, manifestanții — în majoritate femei — au mărșăluit de-a lungul unei porțiuni din aglomeratul bulevard Istiklal, fără incidente cu forțele de ordine care monitorizau protestul. În […] Articolul Proteste masive la Istanbul împotriva violenței de gen: Manifestanții cer protecție pentru femei apare prima dată în SafeNews.
07:30
Unul dintre cei mai invidiați și bogați burlaci din lume, celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo, își planifică nunta de lux cu Georgina Rodriguez pentru vara anului 2026. Ronaldo și logodnica sa, Georgina Rodriguez, se vor căsători în sfârșit, iar deja se știe că acest lucru se va întâmpla după Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, în […] Articolul Ronaldo își va organiza nunta pe insula Madeira: Locul va avea o semnificație specială apare prima dată în SafeNews.
07:20
O dronă rusească de tip Gerbera s-a prăbușit peste casa paznicului unei livezi din Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Sătenii spun însă că aparatul s-ar fi aflat acolo de mai de mult, scrie nordnews.md. „E un show aici, mi se pare că. Drona ceea stătea de două săptămâni pe acel acoperiș. Eu știu (…) Este un […] Articolul VIDEO | Locuitorii satului unde a fost găsită drona: Stătea de vreo două săptămâni acolo apare prima dată în SafeNews.
07:20
Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, a dezvăluit în cadrul audierilor publice privind fraudele pe platforme online de presupuse investiții că informațiile despre fenomenul „TUX” nu au venit din surse oficiale sau investigații jurnalistice, ci chiar din discuțiile cu elevii, în timpul campaniilor de educație financiară. „Noi am aflat acest lucru nu […] Articolul Budianschi: „Primele informații despre TUX le-am primit de la copii” apare prima dată în SafeNews.
07:10
Rămasă fără parteneri economici, Rusia a devenit, în „cotitura sa spre Est”, dependentă de China, a cărei economie este de nouă ori mai mare. Deși Xi Jinping i-a permis lui Vladimir Putin să mențină relații strânse cu el pentru a confrunta Statele Unite, oficialii ruși se plâng că Beijingul nu se comportă ca un aliat. […] Articolul Indignare în Rusia: Oficialii se plâng că Beijingul nu se comportă ca un aliat apare prima dată în SafeNews.
07:10
După precedentul creat de români, trei britanici au fugit după avion pe o pistă din Koln. Au forțat ieșirea de urgență # SafeNews
Poliţia din Germania a raportat marţi, 25 noiembrie curent, al doilea incident în care pasageri întârziaţi au fugit după avion pe pista aeroportului din Koln, informează știrileprotv.ro. Un purtător de cuvânt al poliţiei a relatat că trei cetăţeni britanici care doreau să se întoarcă în ţara lor au deschis sâmbătă ieşirea de urgenţă a unui avion, […] Articolul După precedentul creat de români, trei britanici au fugit după avion pe o pistă din Koln. Au forțat ieșirea de urgență apare prima dată în SafeNews.
07:10
Reforme și parcurs european: Temele centrale ale întrevederii dintre Munteanu și conducerea CoE # SafeNews
Republica Moldova și Consiliul Europei își consolidează cooperarea în domenii esențiale pentru avansarea pe calea integrării europene. Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, care a apreciat progresul țării și a confirmat sprijinul continuu al CoE pentru implementarea reformelor. Șeful Executivului a mulțumit pentru suportul constant oferit […] Articolul Reforme și parcurs european: Temele centrale ale întrevederii dintre Munteanu și conducerea CoE apare prima dată în SafeNews.
07:10
Cea mai scumpă maşină din lume a fost vândută pentru o sumă record, la o licitaţie din Las Vegas. Maşina a fost adusă în faţa cumpărătorilor cu elicopterul. Super-maşina Gordon Murray S1 LM a fost achiziţionată la licitaţie pentru 20,6 milioane de dolari şi a devenit astfel cea mai scumpă maşină tranzacţionată vreodată în istorie. […] Articolul Preţul-record cu care a fost vândută cea mai scumpă maşină din lume apare prima dată în SafeNews.
07:00
„Să sperăm cu toţii că PACEA va fi realizată CÂT MAI CURÂND POSIBIL!”. Trump l-a însărcinat pe trimisul său special Steve Witkoff să se întâlnească la Moscova cu Putin # SafeNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat marţi, 25 noiembrie 2025, că l-a însărcinat pe trimisul său special Steve Witkoff să se întâlnească la Moscova cu Vladimir Putin, pentru a-i prezenta planul de pace, în timp ce Dan Driscoll, secretarul armatei SUA, devenit mai nou unul dintre emisarii administraţiei Trump în problema războiului din Ucraina, este […] Articolul „Să sperăm cu toţii că PACEA va fi realizată CÂT MAI CURÂND POSIBIL!”. Trump l-a însărcinat pe trimisul său special Steve Witkoff să se întâlnească la Moscova cu Putin apare prima dată în SafeNews.
07:00
Trei bărbați din Paris sunt suspectați de spionaj în favoarea Rusiei. Ei au fost arestați # SafeNews
Poliția din Paris a arestat trei persoane suspectate de spionaj în favoarea Rusiei și de promovarea propagandei de război a Kremlinului, au anunțat marți procurorii. Autoritățile franceze au arestat trei persoane sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei și de promovarea propagandei sale de război, în cadrul unei anchete privind o asociere franco-rusă, au anunțat […] Articolul Trei bărbați din Paris sunt suspectați de spionaj în favoarea Rusiei. Ei au fost arestați apare prima dată în SafeNews.
07:00
Rusia își mobilizează armata peste necesar. Germania crede că se pregătește pentru un război cu NATO # SafeNews
Rusia și-a orientat economia către război și se înarmează mult peste nevoile sale în conflictul din Ucraina, avertizează șeful diplomației germane, Johann Wadephul, potrivit Agerpres. Prezent la Forumul pentru politică externă de la Berlin, Wadephul a avertizat asupra riscului de a subestima pericolul reprezentat de Rusia, chiar dacă războiul din Ucraina s-ar încheia, în cele […] Articolul Rusia își mobilizează armata peste necesar. Germania crede că se pregătește pentru un război cu NATO apare prima dată în SafeNews.
07:00
Un bărbat de 57 de ani din Italia a fost prins după ce și-a ținut mama moartă în casă timp de trei ani, pentru a-i încasa pensia și beneficiile obținute din proprietățile ei. Pentru a nu fi descoperit, acesta se deghiza în femeie: își aranja părul, se machia și îmbrăca hainele mamei sale, reușind astfel […] Articolul Italia: Un bărbat și-a ținut mama moartă trei ani acasă pentru a-i încasa pensia apare prima dată în SafeNews.
06:50
Transportul feroviar din Republica Moldova își continuă declinul. În perioada ianuarie–septembrie 2025, Căile Ferate din Moldova au transportat doar 232,7 mii de pasageri, cu 49,2% mai puțini decât în aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică. Parcursul pasagerilor s-a redus, de asemenea, cu 34,9%, până la 26,1 milioane pasageri-km, […] Articolul Dezastru la CFM! Numărul de pasageri s-a redus cu 50% apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
06:40
Jurnalistul georgian Giorgi Mamniashvili, reținut săptămâna trecută la un protest din Tbilisi, a fost amendat cu 3.000 de lari (echivalentul a 1.110 dolari) și apoi eliberat. Potrivit platformei de analiză „Media Checker”, reporterul a fost reținut în timp ce își desfășura activitatea profesională și a fost acuzat de huliganism minor și pentru nesupunerea la somațiile […] Articolul Jurnalistul georgian reținut săptămâna trecută a fost amendat și eliberat apare prima dată în SafeNews.
06:30
Eurodeputatul Bernard Guetta: Trebuie să începem discuțiile de aderare la UE cu R. Moldova și Ucraina cu negocieri foarte serioase privind apărarea # SafeNews
Discuțiile de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina trebuie să înceapă cu negocieri foarte profunde privind apărarea, a declarat marți, la Strasbourg, eurodeputatul francez Bernard Guetta, din grupul Renew, într-un briefing pentru jurnaliști români. Întrebat dacă Republica Moldova are șanse să deschidă până la finalul anului primul cluster de capitole de negociere cu […] Articolul Eurodeputatul Bernard Guetta: Trebuie să începem discuțiile de aderare la UE cu R. Moldova și Ucraina cu negocieri foarte serioase privind apărarea apare prima dată în SafeNews.
06:20
Mai mulți oameni de afaceri denunță abuzuri ale administratorilor de insolvență. Antreprenorii susțin că aceștia profită de lacune legislative pentru a bloca activitatea firmelor și a forța falimentul întreprinderilor, cauzând prejudicii semnificative economiei Republicii Moldova. În cadrul unei conferințe de presă la IPN, Julieta Savițchi, președintă a unei organizații neguvernamentale pentru dreptate și echitate socială, a declarat […] Articolul VIDEO | Mai mulți antreprenori reclamă abuzuri ale administratorilor de insolvență apare prima dată în SafeNews.
06:10
Curtea de Apel a Letoniei a decis deblocarea a 80 de milioane de euro, fonduri deținute de banca ABLV, și returnarea acestora omului de afaceri asociat companiei „Sheriff” din regiunea separatistă transnistreană a Republicii Moldova. Despre decizie a relatat postul leton de televiziune TV3, care citează hotărârea instanței, ale cărei detalii rămân secretizate, transmite IPN. Numele proprietarului […] Articolul Letonia a deblocat 80 de milioane de euro ai proprietarului „Sheriff” din Tiraspol apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
20:20
Patru noi arestări în cazul jafului de la Luvru, printre care şi ultimul suspect din grupul de hoţi. Bijuteriile rămân de negăsit # SafeNews
Poliţia franceză a arestat încă patru suspecţi în cadrul anchetei privind jaful de bijuterii de la Luvru de luna trecută, a declarat procurorul parizian Laure Beccuau într-un comunicat. Printre aceştia se numără un bărbat suspectat a fi ultimul membru rămas în libertate al grupului de comando care a furat bijuteriile de la Luvru, acesta fiind […] Articolul Patru noi arestări în cazul jafului de la Luvru, printre care şi ultimul suspect din grupul de hoţi. Bijuteriile rămân de negăsit apare prima dată în SafeNews.
20:10
Ideologul lui Putin spune că „Ucraina va fi în întregime a Rusiei”. Planul enunțat de Dughin pentru poporul ucrainean, teritoriile invadate și „noua structură administrativă” # SafeNews
Aleksandr Dughin, considerat ideologul regimului de la Kremlin, a declarat pe rețelele sociale că în Ucraina „nu va mai exista nici cea mai mică urmă de suveranitate”, acuzându-i pe ucraineni că „sunt pur și simplu incapabili să o exercite”. El a prezentat un plan pentru țara invadată de forțele Moscovei, într-o postare titrată „Revenirea Ucrainei […] Articolul Ideologul lui Putin spune că „Ucraina va fi în întregime a Rusiei”. Planul enunțat de Dughin pentru poporul ucrainean, teritoriile invadate și „noua structură administrativă” apare prima dată în SafeNews.
20:10
Jordan Bardella, liderul extremei drepte franceze și protejatul lui Le Pen, favorit să câștige alegerile prezidențiale în orice scenariu, arată un nou sondaj # SafeNews
Președintele partidului de extremă dreapta Adunarea Națională (RN) ar putea ajunge la Palatul Élysée indiferent de adversarul său din turul al doilea al alegerilor prezidențiale, dacă acestea ar avea loc duminică, potrivit unui sondaj Odoxa-Mascaret, realizat pentru canalul Public Sénat și pentru presa regională și publicat marți, 25 noiembrie. Devenit în iulie personalitatea politică preferată a francezilor, […] Articolul Jordan Bardella, liderul extremei drepte franceze și protejatul lui Le Pen, favorit să câștige alegerile prezidențiale în orice scenariu, arată un nou sondaj apare prima dată în SafeNews.
20:00
VIDEO | România: Explozie puternică într-un bloc din Buftea. Sunt cinci răniți. O victimă, în stop cardiorespirator. Există risc de prăbușire # SafeNews
O explozie care nu a fost urmată de incendiu a avut loc marţi într-un apartament situat pe Aleea Tineretului din localitatea Buftea, județul Ilfov, România. Imediat după incident, au fost mobilizate echipe specializate de căutare-salvare pentru verificarea întregii zone, iar autoritățile au dispus evacuarea locatarilor imobilului și a populației pe o rază de 50 de […] Articolul VIDEO | România: Explozie puternică într-un bloc din Buftea. Sunt cinci răniți. O victimă, în stop cardiorespirator. Există risc de prăbușire apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
19:40
Fondatorul platformei Telegram, Pavel Durov, a comentat discuția de pe rețeaua socială X (fostul Twitter) despre factorii care contribuie la o sănătate bună. Motivul a fost o întrebare a unei utilizatoare a rețelei sociale, annie, despre „secretul” oamenilor care se îmbolnăvesc rar. „Oamenii care se îmbolnăvesc rar, care este secretul vostru?”, a scris utilizatoarea. Ca […] Articolul Pavel Durov dezvăluie care sunt secretele menținerii sănătății apare prima dată în SafeNews.
18:20
Fost vicepreședinte local al Partidului „Șor”, condamnat la patru ani și jumătate de închisoare # SafeNews
Vicepreședintele oficiului teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal. Pedepasa va fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis. În plus, inculpatul nu va putea ocupa funcții sau desfășura […] Articolul Fost vicepreședinte local al Partidului „Șor”, condamnat la patru ani și jumătate de închisoare apare prima dată în SafeNews.
18:20
FOTO | Încercau să introducă bunuri nedeclarate în țară: Doi șoferi documentați de Serviciul Vamal # SafeNews
Doi șoferi încercau să introducă ilicit în Republica Moldova piese auto, fără a le declara la trecerea frontierei vamale, fiind documentați de autorități și pasibili de sancțiuni. Primul caz s-a înregistrat la postul vamal Leușeni, unde un autocar „Van Hool” venit din Italia a fost supus verificărilor. În bagajele călătorilor au fost depistate piese auto […] Articolul FOTO | Încercau să introducă bunuri nedeclarate în țară: Doi șoferi documentați de Serviciul Vamal apare prima dată în SafeNews.
18:10
Raport APCE 2025: Accesul la vot, transparența și resursele administrative, puncte critice în opinia lui Vlad Filat # SafeNews
Fostul premier Vlad Filat a comentat recent, pe rețelele de socializare, raportul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) privind alegerile parlamentare din 2025, subliniind problemele structurale care au afectat procesul electoral. Potrivit acestuia, raportul evidențiază modificări legislative realizate în apropierea scrutinului, care au redus securitatea juridică și previzibilitatea procesului electoral, subminând încrederea publică și favorizând […] Articolul Raport APCE 2025: Accesul la vot, transparența și resursele administrative, puncte critice în opinia lui Vlad Filat apare prima dată în SafeNews.
18:10
Părinții din Republica Moldova vor primi o indemnizație unică mai mare la nașterea copilului începând cu anul 2026. Suma va crește de la 21.350 de lei, cât era în 2025, la 21.886 de lei, reprezentând o majorare de 536 de lei. Modificarea este prevăzută într-un proiect de hotărâre care propune ajustarea anexei nr.1 a Regulamentului […] Articolul Indemnizația unică la nașterea copilului va crește în 2026 cu 536 de lei apare prima dată în SafeNews.
18:00
ANALIZA | Ucraina NU a acceptat (încă) planul de pace. Pozițiile părților în negocierile care ar putea opri războiul declanșat de Putin # SafeNews
Negocierile privind un posibil plan de pace pentru cel mai sângeros război de după cel de-al Doilea Război Mondial din Europa au încins spiritele în capitalele implicate în conflict sau în a celor care vor găsirea unei soluții ce ar duce la împăcarea părților beligerante. Chiar dacă discuțiile par că au ajuns pe ultima sută […] Articolul ANALIZA | Ucraina NU a acceptat (încă) planul de pace. Pozițiile părților în negocierile care ar putea opri războiul declanșat de Putin apare prima dată în SafeNews.
17:50
VIDEO | Oameni de afaceri cer intervenția statului: „Abuzurile din insolvență afectează economia” # SafeNews
Mai mulți oameni de afaceri solicită conducerii țării să intervină urgent împotriva abuzurilor comise de un grup de administratori de insolvență. În cadrul unei conferințe de presă la IPN, antreprenorii au avertizat că aceste practici pun în pericol stabilitatea economică a Republicii Moldova. Potrivit lor, zeci de plângeri rămân nerezolvate, iar procesele durează ani întregi, fără ca […] Articolul VIDEO | Oameni de afaceri cer intervenția statului: „Abuzurile din insolvență afectează economia” apare prima dată în SafeNews.
17:40
BREAKING NEWS | Guvernul propune reducerea compensațiilor la energie pentru sezonul rece 2025–2026 # SafeNews
Suma maximă a compensației la energie pentru sezonul rece 2025–2026 urmează să fie redusă de la 1.400 la 1.000 de lei, iar cea minimă va fi fixată la 500 de lei, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului aprobat astăzi în cadrul ședinței secretarilor generali de la Cancelaria de stat. Noile reguli se vor aplica […] Articolul BREAKING NEWS | Guvernul propune reducerea compensațiilor la energie pentru sezonul rece 2025–2026 apare prima dată în SafeNews.
17:10
FOTO | Lemn fără acte și încălcări la vânătoare: controale ale inspectorilor de mediu în Nisporeni # SafeNews
Inspectorii de mediu din Nisporeni au depistat recent un bărbat care transporta lemn fără acte care să-i ateste proveniența. Acțiunea a avut loc în cadrul controalelor obișnuite pentru prevenirea tăierilor ilegale de pădure. Pentru încălcarea legislației, bărbatul a fost amendat cu 10.000 de lei. În aceeași perioadă, inspectorii au organizat și o razie antibraconaj, verificând […] Articolul FOTO | Lemn fără acte și încălcări la vânătoare: controale ale inspectorilor de mediu în Nisporeni apare prima dată în SafeNews.
15:00
Forțele Kievului afirmă că au lovit o navă de desant rusă într-un atac asupra portului Novorossiisk # SafeNews
O navă de desant rusească, un terminal de încărcare și descărcare a petrolului și un sistem de rachete antiaeriene S-400 au fost lovite în noaptea de luni spre marți în urma unui atac ucrainean asupra portului Novorossiisk de la Marea Neagră, au declarat surse din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) agenției oficiale de […]
15:00
Lavrov, iritat de „isteria media” creată de planul lui Trump: Va fi o altă situație dacă spiritul și litera Anchorage vor fi șterse # SafeNews
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a arătat iritat de „isteria media” creată în jurul noului plan de pace pentru Ucraina și a avertizat, marți, că Rusia va avea o perspectivă fundamental diferită dacă „spiritul și litera” summitului din Anchorage vor fi eliminate din înțelegerile-cheie. Vorbind într-o conferință de presă la Moscova, Lavrov a declarat […]
14:40
Drona care a aterizat în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, a fost identificată ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. Potrivit Poliției, aparatele de tip Gerbera pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, dar și pentru […]
14:00
VIDEO | Grindină uriașă și peste 95.000 de locuințe fără curent în Queensland, după o furtună violentă # SafeNews
O furtună puternică de primăvară a lovit marți coasta de est a Australiei, provocând pagube semnificative în statul Queensland, unde grindină gigantică și rafale puternice de vânt au lăsat peste 95.000 de locuințe fără electricitate, relatează Reuters. Biroul național de meteorologie a raportat că în Brisbane a căzut grindină cu dimensiuni de până la 14 […]
14:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu una dintre cele mai dificile dileme de la începutul războiului: să accepte un acord de pace negociat de Donald Trump și Vladimir Putin sau să mizeze pe o susținere europeană considerată insuficientă și inconsistentă, potrivit unei analize publicate de Politico. După discuțiile de weekend din Geneva, europenii au […]
13:50
ULTIMA ORĂ | Cernăuțeanu confirmă: Foști funcționari de stat, implicați în schema frauduloasă TUX # SafeNews
Printre persoanele implicate în schema de investiții frauduloase TUX se numără și foști angajați ai instituțiilor statului. Declarațiile au fost făcute de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul audierilor parlamentare din 25 noiembrie 2025. Cernăuțeanu a anunțat că aproximativ 50 de persoane au fost deja identificate la nivelul organizării schemei, iar investigațiile continuă. El […]
13:20
Autoritățile de la Chișinău au confirmat că nu intenționează să introducă un regim fără vize pentru cetățenii din Tadjikistan și Kîrgîzstan, în contextul procesului de aliniere la standardele Uniunii Europene. Mai exact, Ministerul Afacerilor Externe a explicat că, odată cu avansarea negocierilor de aderare la UE, Republica Moldova trebuie să adopte normele comunitare privind politica […]
13:00
NOI SCUMPIRI DE ASTĂZI | Șoferii din Chișinău simt din plin noile tarife RCA: diferențe uriașe față de raioane # SafeNews
Începând cu 25 noiembrie 2025, polițele de asigurare obligatorie auto (RCA) se modifică, ca urmare a noilor prime de referință stabilite de Banca Națională a Moldovei (BNM). Noile tarife prevăd atât majorări, cât și reduceri pentru diferite categorii de vehicule, reflectând costurile reale ale reparațiilor și nivelul ridicat al daunelor, în special în zona Chișinău. […]
12:50
Fosta deputată Iulia Dascălu a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), după ce nu a fost inclusă în lista formațiunii pentru un nou mandat la recentele alegeri parlamentare. Într-un mesaj pe rețele, aceasta acuză schimbări majore în interiorul formațiunii și spune că valorile care au unit echipa inițială „s-au […]
12:40
Igor Grosu: Politicienii care minimalizează incidentul dronelor pun în pericol securitatea țării # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat pe rețelele de socializare la comentariile care iau în derâdere prăbușirea dronelor pe teritoriul Republicii Moldova, considerând astfel de atitudini „grave și periculoase”. „Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru – mai ales când asta fac politicieni și deputați în Parlament – este și grav, și periculos. […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.