După precedentul creat de români, trei britanici au fugit după avion pe o pistă din Koln. Au forțat ieșirea de urgență

07:00

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat marţi, 25 noiembrie 2025, că l-a însărcinat pe trimisul său special Steve Witkoff să se întâlnească la Moscova cu Vladimir Putin, pentru a-i prezenta planul de pace, în timp ce Dan Driscoll, secretarul armatei SUA, devenit mai nou unul dintre emisarii administraţiei Trump în problema războiului din Ucraina, este